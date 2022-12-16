«Неудачно женился, стал выпивать. Менты его «приговорили»...» Трагическая судьба легенды ЦСКА

Чемпион СССР погиб в 1994 году.

Владимир Поликарпов — легенда ЦСКА, провел за армейцев 383 матча во всех турнирах, забил 83 гола. Чемпион СССР 1970 года. Завершив игровую карьеру, не смог найти себя в жизни.

Бесков выпустил его на замену — он сразу же забил!

Владимир Поликарпов оказался в дубле ЦСКА при Константине Бескове в 1961 году, а в 1962-м дебютировал за основу. И сразу забил!

— Мы с Володькой примерно в одно время начали выступать за ЦСКА. Я его очень уважал! — рассказывает «СЭ» экс-защитник армейцев Владимир Пономарев. — Очень мобильный футболист, очень надежный! С «физикой» проблем никогда не было. В атаку здорово подключался. Активный такой хав, азартный, забивной. Я же помню его первую игру за ЦСКА. Мы поехали с дублем в Ереван. Володька отыграл матч, и Константин Иваныч Бесков включил его в запас на встречу основных составов. Поликарпов вышел на замену и почти тут же отличился! Мы выиграли — 1:0. И так у него пошло-поехало. Вовка остался в ЦСКА аж на 13 сезонов. Правый полузащитник, где-то со мной рядышком играл.

— Его козыри?

— Хорошо открывался под передачу, у него было трудно мяч отобрать. С приличным ударом, грамотно выбирал позицию. Бил с обеих ног, был неплох на «втором этаже». Каких-то очевидных слабых мест у него не было. Очень стабильный полузащитник. У них образовалась эффективная связка с Володей Федотовым. Понимали друг друга с полуслова. Сейчас бы он играл в любом ведущем российском клубе! В любом!

— Но в сборную его тогда не вызывали...

— Это говорит о сумасшедшем уровне конкуренции в советском футболе! Столько классных игроков было. И Валерка Маслов, и Йося Сабо, и Серебрянников... Да всех же не перечесть.

— Кто из игроков ЦСКА последних лет вам напоминает Поликарпова?

— Да никто! Таких сейчас нет. Ни одного! Все в плане мобильности ему уступают... Карраскаль? Тьфу... Ей-богу. Плеваться хочется от его игры в последнее время. Влашич был поинтереснее, неплохой парень. Но Поликарпов однозначно сильнее. Как он головой играл! Кто еще? Если чуть назад заглянуть... Карвальо? Так он всего один год мощный провел, потом потяжелел. А Володька больше 10 сезонов держал уровень. Вот и вся разница. Да, его редко включали в список лучших футболистов СССР, но ниже определенной планки Поликарпов не опускался. Он был полезен и впереди, и сзади отрабатывал.

Позолоченный пенальти

В 1968 году Поликарпов с 11 голами стал лучшим бомбардиром ЦСКА. А пик его игровой карьеры наступил в 1970-м, когда армейцы выиграли золото чемпионата страны.

Вот что пишет про ЦСКА образца 1970 года главный летописец советского футбола Аксель Вартанян.

«В ЦСКА в то время сформировалось два ядра. Одно из них, оборонительное, составлял квартет Афонин — Шестернев — Капличный — Истомин, целиком входивший в сборную. Другое — ударное, атакующее звено — составили три Владимира: Дударенко, Поликарпов и Федотов. Но поначалу игре команды недоставало целостности, ибо не хватало надежной связки между обороной и нападением. И удачной находкой главного тренера Валентина Николаева стал перевод Владимира Федотова, который до этого использовался исключительно как форвард, в среднюю линию. Только теперь, имея практически неограниченную свободу действий, этот футболист раскрылся полностью. Перевод Федотова в полузащиту резко повысил КПД всей команды. Эффективнее стал действовать и атакующий дуэт Дударенко — Копейкин. Эти два игрока удачно дополняли друг друга: Дударенко сравнивали с пневматическим молотком, который неустанно «долбил» защиту соперников, а Копейкина, славящегося мощным и точным ударом, — с пушкой.

Для выявления чемпиона СССР 1970 года потребовалось два дополнительных матча между армейцами и московским «Динамо», которое тренировал Константин Бесков. Обе встречи прошли в Ташкенте.

Первая игра завершилась нулевой ничьей, хотя изобиловала опасными моментами. Блистательно действовали вратари: Пильгуй взял несколько «мертвых» мячей от Поликарпова, а Пшеничников в бросках спасал свои ворота после ударов Авруцкого и Еврюжихина.

Во втором матче к 28-й минуте армейцы уступали в счете — 1:3. Причем ЦСКА пропустил три гола за шесть минут!

Подопечные Николаева сумели переломить ход встречи в середине второго тайма. На 71-й минуте Истомин и Федотов сократили разницу в счете. А на 75-й Аничкин сбил в штрафной Федотова — пенальти! К мячу подошел Поликарпов — 3:3!

«Я не был твердо уверен, что мне поручат бить пенальти, — рассказывал Поликарпов после финального свистка. — При подготовке к матчу с «Динамо» Николаев отобрал троих — меня, Федотова и Копейкина, которым надлежало отрабатывать 11-метровые. Я пробил Шмуцу восемь ударов и... не забил четыре. Когда судья назначил пенальти, наш капитан Алик Шестернев подбежал ко мне и сказал: «Бить будешь ты!» Тут же Саша Кузнецов донес указание тренера: «Бьет Поликарпов, причем как обычно». Как обычно — это значит в правый от себя угол низом. Говорят, Антонович сообщил Пильгую о том, что я всегда бью в левый угол. Если так — то он мне невольно помог, потому что не знал, что я уже изменил удар. Так и получилось. Я пробил вправо, а Пильгуй бросился в левый угол».

Наконец, на 84-й минуте Федотов нанес не очень сильный удар. Мяч, ударившись о кочку и слегка изменив направление полета, оказался в нижнем углу динамовских ворот — 4:3! Сверхволевая золотая победа!

— Удар у Федотова действительно получился несильный, — вспоминал вратарь динамовцев Владимир Пильгуй. — Мяч даже не летел, а катился по земле. Я на него ложился, вытянул руки в полной уверенности, что возьму. Для меня полная загадка, каким образом он перескочил через мои руки. Нет логического объяснения...

Владимир Пономарев. из архива Владимира Пономарева

«Мы с Федотом отговаривали его от этого брака...»

В 1970 году Поликарпова в первый и последний раз включили в «Список 33 лучших». В своем амплуа он уступил только спартаковцу Виктору Папаеву.

— Что за человек был Владимир Поликарпов? — вопрос Пономареву.

— Чудо! Добрый, скромный, не выпивал, когда играл. Когда его ругали, краснел. Очень стеснительный... Никогда никому не пихал, не ругался. Даже если получал неудобный пас. Сказочный парень...

— Ваш армейский коллега, с которым готовы были разделить последнее? — спросили Владимира Дударенко в 2009 году.

— Володя Поликарпов — уникальная личность. Тактически грамотный и классно играл в футбол. Был замечательным человеком. (В этот момент глаза Дударенко увлажнились.)

В 1974 году Поликарпов покинул ЦСКА и несколько лет отыграл в ГДР. Вернувшись на родину, работал в военкомате, а после увольнения, увы, начал вести нездоровый образ жизни.

— Уволившись, Володя стал выпивать. В месте за памятником Стрельцову, где мужики играли в домино и шахматы. Приходил туда в спортивных брюках и домашних тапочках. Так и сгинул, — говорил в интервью «Футбольному курьеру» бывший нападающий ЦСКА Юрий Смирнов.

Все закончилось печально весной 1994 года.

— Поликарпов жил на Автозаводской, пошел в пивную. Тут облава, забежали омоновцы. Всех укладывают. Дали ему дубиной, бросили в милицейскую машину. Но видят — вроде не рвань какая-то. Выкинули в снег, — рассказывал обозревателям «СЭ» Юрию Голышаку и Александру Кружкову бывший нападающий ЦСКА Борис Копейкин.

— Замерз?

— Нет, соседка узнала. Отвезли в больницу, там умер.

Поликарпову был 51 год.

По мнению Владимира Пономарева, роковую роль в судьбе Поликарпова сыграл неудачный брак.

— Володька неудачно женился. Мы с Федотом (Владимиром Федотовым. — Прим. «СЭ») отговаривали его от брака, так как знали ту девушку. Но он ни в какую: «Я ее люблю!» Целая история была... Мы его еще «травили» на базе в Архангельском. И что получилось? Сначала она стала выпивать, а потом и он к этому делу пристрастился... В итоге его пьяного менты «приговорили»... А потом и супруга погибла. Вот такая печальная история. Эх... И никто его не поддержал, не вытащил. В то время мало заботились о спортсменах: выживай как хочешь. Я его после завершения карьеры ни разу не видел. Обидно... Никто не помог. Эх.