В «Спартаке» снова меняется власть. И как тут конкурировать с «Зенитом»?
Мнение
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков на днях официально уйдет из клуба. В среду на совете директоров он договорился об условиях расторжения трудового договора. Все прошло мирно и очень спокойно. Как будто планировалось давно.
Но это уже не важно. Это прошлое, в котором «Спартак» с генеральным директором Мележиковым выигрывал группу ЛЕ, разбивая там «Наполи», поднимал над головой Кубок России, забирал медали чемпионата всех достоинств кроме золотых. Можно сколько угодно рассуждать о личных заслугах экс-гендира, но факты остаются фактами.
И все-таки о будущем, которое уже наступило. «Спартак», видимо, возглавит Олег Малышев, который с осени 2022-го входит в состав совета директоров красно-белых. Малышев очень долго сотрудничал с одной из четырех крупнейших консалтинговых компаний мира PricewaterhouseCoopers. И как раз по направлению спорта.
Малышев, кстати говоря, в футболе все-таки работал, хотя глобально о его умениях сложно сказать хоть что-то определенное: консультировал РПЛ по вопросам написания стратегии еще при президентстве Сергея Прядкина. Помогал «ЛУКОЙЛу» вникать в процессы управления «Спартаком», участвовал в аудите перед потенциальной сделкой с City Football Group.
Но нужно понимать, что Малышев — человек, почти всегда трудившийся в сфере консалтинга, где есть специфика. Твое дело — дать совет, но окончательное решение — за клиентом.
В идеальном мире консультантами должны быть люди, которые уже получили широкую практику. Есть ли такая у вероятного будущего гендира «Спартака», знает только «ЛУКОЙЛ».
Так что же произойдет с нынешним офисом красно-белых?
Очевидно, что грядут перестановки. Есть логика, связанная с изменениями в коммерческом блоке, на который Малышев, очевидно, обратит особое внимание. Просто потому, что обладает в этой сфере экспертизой.
Что касается спортивного директора Пола Эшуорта, то, насколько я знаю, англичанин уже долгое время фактически находится под кураторством Малышева. И раз британец сохранил свой пост зимой после средней трансферной кампании, значит, его деятельность в целом и «ЛУКОЙЛ», и Малышева устраивает.
Разумеется, главный вопрос — тренер. Вообще Гильермо Абаскаль попал в уникальный «Спартак». За неполный год работы он застал двух генеральных директоров, двух владельцев и двух спортивных директоров.
По моим сведениям, испанец имеет поддержку в нефтяной компании и зимнее продление контракта во многом инициатива совета директоров. Но здесь все-таки есть одно важное «но». Абаскаля позвал Лука Каттани и предыдущие владельцы красно-белых. После ухода Мележикова в топ-менеджменте «Спартака» не осталось ни одного человека, причастного к приглашению испанца.
Есть железобетонная практика, которая из года в год доказывает свою состоятельность в футболе. Новый менеджмент практически всегда убирает тренера, который нанят предыдущим. Это случается практически всегда, особенно когда в какой-то момент что-то идет не так. Первым виновником становится именно тренер, на него списываются ошибки.
В этом смысле легко вспоминаются отношения Марко Николича и консалтингового агентства Ральфа Рангника. Думаю, все помнят, как серб покинул «Локо» и что произошло с красно-зелеными в дальнейшем.
Впрочем, на сегодня позиции Абаскаля защищены, во всяком случае насколько они вообще могут быть таковыми в нынешней ситуации. Ну и пока не стартовал новый сезон...
Во всей этой истории ясно одно: «Спартак» снова строится и обновляется. Бесконечный процесс, в котором красно-белые пребывают уже много лет: новые менеджеры, тренеры, игроки. Для достижения стабильных результатов и реальной борьбы с «Зенитом» за золото клубу давно не хватает системности.
Можно сколько угодно говорить про деньги и административный ресурс питерцев, но за время работы ОДНОГО Сергея Семака «Спартак» сменил ШЕСТЬ тренеров и еще двоих и. о. Как думаете, в таких условиях можно бороться с «Зенитом»? Мой ответ — нет.
Поэтому в будущем сезоне красно-белых ожидает новая стройка, которая точно отразится на результате. Более того, почти уверен, что он получится хуже, чем в РПЛ-2022/23.
Странно, но островком стабильности в красно-белом вулкане остается тренер, который не проработал еще и года. На Абаскаля и футболистов сейчас единственная надежда.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9