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Сегодня, 16:15

В «Спартаке» снова меняется власть. И как тут конкурировать с «Зенитом»?

Максим Никитин
Корреспондент
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Футболист Квинси Промес
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Болельщики «Спартака»
Болельщики «Спартака».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Новым гендиректором, видимо, станет Олег Малышев.

Мнение

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков на днях официально уйдет из клуба. В среду на совете директоров он договорился об условиях расторжения трудового договора. Все прошло мирно и очень спокойно. Как будто планировалось давно.

Но это уже не важно. Это прошлое, в котором «Спартак» с генеральным директором Мележиковым выигрывал группу ЛЕ, разбивая там «Наполи», поднимал над головой Кубок России, забирал медали чемпионата всех достоинств кроме золотых. Можно сколько угодно рассуждать о личных заслугах экс-гендира, но факты остаются фактами.

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И все-таки о будущем, которое уже наступило. «Спартак», видимо, возглавит Олег Малышев, который с осени 2022-го входит в состав совета директоров красно-белых. Малышев очень долго сотрудничал с одной из четырех крупнейших консалтинговых компаний мира PricewaterhouseCoopers. И как раз по направлению спорта.

Малышев, кстати говоря, в футболе все-таки работал, хотя глобально о его умениях сложно сказать хоть что-то определенное: консультировал РПЛ по вопросам написания стратегии еще при президентстве Сергея Прядкина. Помогал «ЛУКОЙЛу» вникать в процессы управления «Спартаком», участвовал в аудите перед потенциальной сделкой с City Football Group.

Болельщики «Спартака»
Болельщики «Спартака».
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Но нужно понимать, что Малышев — человек, почти всегда трудившийся в сфере консалтинга, где есть специфика. Твое дело — дать совет, но окончательное решение — за клиентом.

В идеальном мире консультантами должны быть люди, которые уже получили широкую практику. Есть ли такая у вероятного будущего гендира «Спартака», знает только «ЛУКОЙЛ».

Так что же произойдет с нынешним офисом красно-белых?

Очевидно, что грядут перестановки. Есть логика, связанная с изменениями в коммерческом блоке, на который Малышев, очевидно, обратит особое внимание. Просто потому, что обладает в этой сфере экспертизой.

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Что касается спортивного директора Пола Эшуорта, то, насколько я знаю, англичанин уже долгое время фактически находится под кураторством Малышева. И раз британец сохранил свой пост зимой после средней трансферной кампании, значит, его деятельность в целом и «ЛУКОЙЛ», и Малышева устраивает.

Разумеется, главный вопрос — тренер. Вообще Гильермо Абаскаль попал в уникальный «Спартак». За неполный год работы он застал двух генеральных директоров, двух владельцев и двух спортивных директоров.

По моим сведениям, испанец имеет поддержку в нефтяной компании и зимнее продление контракта во многом инициатива совета директоров. Но здесь все-таки есть одно важное «но». Абаскаля позвал Лука Каттани и предыдущие владельцы красно-белых. После ухода Мележикова в топ-менеджменте «Спартака» не осталось ни одного человека, причастного к приглашению испанца.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Есть железобетонная практика, которая из года в год доказывает свою состоятельность в футболе. Новый менеджмент практически всегда убирает тренера, который нанят предыдущим. Это случается практически всегда, особенно когда в какой-то момент что-то идет не так. Первым виновником становится именно тренер, на него списываются ошибки.

В этом смысле легко вспоминаются отношения Марко Николича и консалтингового агентства Ральфа Рангника. Думаю, все помнят, как серб покинул «Локо» и что произошло с красно-зелеными в дальнейшем.

Впрочем, на сегодня позиции Абаскаля защищены, во всяком случае насколько они вообще могут быть таковыми в нынешней ситуации. Ну и пока не стартовал новый сезон...

Во всей этой истории ясно одно: «Спартак» снова строится и обновляется. Бесконечный процесс, в котором красно-белые пребывают уже много лет: новые менеджеры, тренеры, игроки. Для достижения стабильных результатов и реальной борьбы с «Зенитом» за золото клубу давно не хватает системности.

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Можно сколько угодно говорить про деньги и административный ресурс питерцев, но за время работы ОДНОГО Сергея Семака «Спартак» сменил ШЕСТЬ тренеров и еще двоих и. о. Как думаете, в таких условиях можно бороться с «Зенитом»? Мой ответ — нет.

Поэтому в будущем сезоне красно-белых ожидает новая стройка, которая точно отразится на результате. Более того, почти уверен, что он получится хуже, чем в РПЛ-2022/23.

Странно, но островком стабильности в красно-белом вулкане остается тренер, который не проработал еще и года. На Абаскаля и футболистов сейчас единственная надежда.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
18
42
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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