Мележиков уходит из «Спартака». Чем гендиректор запомнился в клубе и кто его заменит

Красно-белые снова меняют руководителя.

Евгений Мележиков покинет пост генерального директора «Спартака» в это межсезонье, сообщил журналист Иван Карпов.

По информации «СЭ», у гендиректора действует обычный бессрочный трудовой договор. Стороны приняли решение его расторгнуть, в настоящее время идет оформление необходимых документов.

Мележиков в «Спартаке» за 10 лет поработал на пяти должностях

Мележиков работал в «Спартаке» с 2013-го года, а до этого был в структуре «Локомотива» — работал на должности вице-президента по административно-техническому управлению и безопасности, уйдя из клуба после назначения на пост президента Ольги Смородской.

В «Спартаке» за 10 лет специалист поработал на пяти разных должностях. С 2015 по 2019 год Мележиков занимал пост директора по безопасности, но затем покинул клуб. Вернулся в том же году и до 2020-го был советником по корпоративному управлению и специальным проектам. В 2020 году у Мележикова было две должности: директора по безопасности и инфраструктуре, а также управляющего директора.

Генеральным директором «Спартака» руководитель стал в 2021 году. Хотя ещё в конце 2020-го, в период, когда Шамиль Газизов уходил из «Спартака», Мележиков исполнял обязанности гендира. Совет директоров клуба тогда наделил его такими полномочиями, а когда Газизов ушел, Евгений получил полноценное назначение.

Тогда о его повышении высказалась супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова. Она отмечала, что и раньше видела потенциал в менеджере.

«Мележиков был уволен Михайловым позапрошлым летом. Я его вернула в клуб на должность начальника по безопасности, потом добавились функции по эксплуатации. Если не сорвет крышу, как у предыдущих, и он будет держаться подальше от известных всем агентов, возьмет профессионального коммерческого директора, скаутов, то есть вероятность, что все получится», — цитирует Салихову Sport24.

Квинси Промес и Евгений Мележиков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Чем запомнится Мележиков в «Спартаке»?

Мележикова считают инициатором идеи о том, что полицию на футбольных матчах должны заменить стюарды. Он активно занимался развитием системы стюардинга и тех механизмов, которые сейчас используются на многих стадионах. Его роль в индустрии стюардинга называют одной из ключевых в сфере.

За время работы на должности гендиректора Мележиков поработал с четырьмя тренерами — Доминико Тедеско, Руем Виторией, Паоло Ваноли и Гильермо Абаскалем.

При нем красно-белые в 2022 году выиграли Кубок России, обыграв в «Лужниках» «Динамо» — 2:1.

В сезоне-2020/21 «Спартак» при Мележикове закончил чемпионат на втором месте, в сезоне-2021/22 — на 10-м, а в сезоне-2022/23 — на третьей строчке.

Также Мележиков был вовлечен в создание спортивного департамента. При его участии в клуб назначался Лука Каттани — спортивный директор «Спартака» с декабря 2021-го по июль 2022-го, а также Пол Эшуорт — спортдир красно-белых с осени 2022-го.

В прошлом году Леонид Федун продал 100% акций «Спартака» «Лукойлу», а также компания приобрела и стадион «Открытие Арена». Ходили слухи, что гендиректором клуба станет человек из структуры компании, но тогда Мележиков сохранил свой пост, проработав при новой власти почти год.

При этом сам менеджер, видимо, не был готов к уходу. Ещё неделю назад он озвучивал Sport24 задачи на следующий сезон: «Цели у нас не меняются — это самые высокие места. Желательно золото. А задача — консолидировать все усилия клуба, внешние и внутренние ресурсы для достижения целей».

Сам клуб на прошлой неделе желал гендиректору «новых больших побед вместе с красно-белыми», поздравляя его с 50-летием. Видимо, в последние дни ситуация поменялась — «Спартак» строит планы на будущее уже без Мележикова.

Евгений Мележиков и Гильермо Абаскаль. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Кто заменит Мележикова?

Должность генерального директора после ухода Мележикова может получить Вадим Андреев. По информации Ивана Карпова, генеральный директор «Крыльев Советов» — главный претендент на должность в «Спартаке». Ранее Андреев работал директором стадиона «Самара Арена», а до этого был заместителем директора стадиона «Казань Арены».

В мае этого года Андреев подал в отставку с поста генерального директора «Крыльев Советов» в знак протеста против судейства в матче между самарцами и «Пари НН». Но его отставку не приняли, и он продолжил работу в клубе.

По информации «РБ Спорт», гендиректором «Спартака» после ухода Мележикова также может стать человек из структуры «Лукойла», если должность президента «Спартака» получит Олег Малышев — член совета директоров клуба.