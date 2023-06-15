Новая модель «Спартака». Как это будет. Колонка Казакова

Авторская колонка известного комментатора, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о том, что стоит за переменами в руководстве красно-белого клуба.

Мнение

«Спартак» вступит в новый сезон с новой моделью управления.

Уход Евгения Мележикова с поста генерального директора клуба — после того как он не только тащил на своих плечах груз оперативного руководства, отвечая за функционирование красно-белых, но и был единственным спикером среди первых лиц, — по сути, подводит черту под отрезком, когда «Спартаком» управлял гендир, отвечающий за свои решения перед советом директоров. Фактически это окончание переходного периода от Леонида Федуна к «ЛУКОЙЛу», когда вся вертикаль власти начнет выглядит так: ПАО — клубный совдир — президент — генеральный директор.

То, что Мележикову предложили остаться в структуре нефтяной компании, говорит о многом: об уважении к нему, признании управленческих заслуг и, вероятно, нежелании терять менеджера, способного решать задачи в условиях перманентного стресса. Согласится ли он — решать ему самому.

«Спартак» при Мележикове запомнился отсутствием скандалов вокруг фигуры гендира, что для последних лет, прямо скажем, явление нетипичное. Расставание, которое предстоит, но еще официально не оформлено, проходит без битья посуды. Более того — в поздравительных строках к недавнему юбилею на сайте красно-белых есть пожелания новых побед вместе с командой, что подтверждает версию о добровольном уходе, а не о чьей-то карающей длани. В футбольных кругах говорят о самостоятельности, которой Мележиков располагал в клубе, — и ответственности за нее. Но не исключено, что вышестоящее руководство хотело от него еще больше. Если так, то этот вопрос мог оказаться одним из самых сложных. Аппаратные противостояния — дело непростое.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Возможно, Мележиков хотел иную, более мощную со своей точки зрения фигуру в качестве президента, чем Олег Малышев — его называют основным претендентом на эту роль. Не исключено, причина в чем-то еще: неслучайно Евгений пока публично не комментирует происходящее.

Какая? Говорят о разных взглядах на кадровую политику. Но опять же это хождение по тонкому льду: никто, кроме самого Мележикова, Малышева, Пола Эшуорта и Гильермо Абаскаля, абсолютно правдивую информацию дать не способен. Однако точно известно, что Евгений сосредотачивался именно на клубе и в спортивную составляющую не заходил, оставляя ее тренеру. Так что более вероятным видится расхождение во взглядах на модель управления «Спартаком» — как человек самостоятельный, всегда державшийся с достоинством, Мележиков исходил из того, что принципы важнее кресла.

В новой структуре при наличии президента роль генерального директора станет уже не столь значимой — если рассуждать шаблонно. Какой получится модель на самом деле, узнаем скоро — но на примере «Локомотива» понятно, что позиция гендира часто не является краеугольной. Но «Спартак» — это «Спартак», и Мележикову удалось в самый сложный период (пандемия, отстранение от еврокубков, смена владельца) избежать турбулентности там, где это реально.

По сути, к сегодняшнему «Спартаку» может быть только одна претензия — отсутствие стабильности. Состав, возможности тренерского штаба, количество молодых россиян — если говорит о команде, показали свой потенциал, но пока не смогли реализовать его в полной мере.

Тем интереснее посмотреть, как красно-белые проживут новый сезон. Перемены не всегда к лучшему. Но и не всегда к худшему. В конце концов, в «Спартаке» к ним уже привыкли.

В любом случае главным вопросом остается трансферный — к позиции генерального директора это не вполне относится. Тот же «Локо» берет качественных исполнителей одного за другим, не разъясняя детально, кто стоит за этими сделками, кто и как дает на них добро. Но очевидно, что это поле деятельности вне системы управления офисом и клубом в целом.

Не угадаешь, как это сейчас будет в «Спартаке» в ситуации, когда клуб покидает единственный топ-менеджер, отвечавший СМИ на любые вопросы. Загадок добавилось, но если, например, «Торпедо» проводило масштабные перестановки по ходу сезона, то у красно-белых есть время до начала нового. Пусть не так много.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.