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Сегодня, 12:00

«Обсуждаем трансфер Марадишвили, но смущает информация о грузинском паспорте». Президент «Урала» — о будущем Шатова, травме Газинского, уходе Ранджеловича

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Футболист Константин Марадишвили
Константин Марадишвили.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Футболисты Лазар Ранджелович и Роман Юзепчук
Лазар Ранджелович и Роман Юзепчук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Футболист Олег Шатов
Олег Шатов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент «Урала» Григорий Иванов подвел итоги сезона.

— Какую оценку поставите «Уралу» за прошедший сезон?

— По пятибалльной шкале — четыре с минусом. Сезон получился неоднозначный. Начало чемпионата провалили. Но с приходом Виктора Гончаренко выправили ситуацию в первой части сезона. Выдали в РПЛ серию из девяти беспроигрышных матчей, которая прервалась только весной. Затем последовали поражения. Но ничего. Избежали в итоге стыковых игр, хотя нервов потратили немало. Да и в целом набрали очков больше, чем в прошлом чемпионате. Конечно, выступление в Кубке России можем занести себе в актив.

— Почему весной так «просели» по результатам — пять поражений подряд?

— Если вспомнить все матчи весной, то по делу мы проиграли лишь дважды — «Ахмату» и «Крыльям». Это лично мое мнение. В остальных встречах давали бой соперникам, смотрелись достойно. Боролись. Не должны были дома уступить «Динамо», но последовала нелепая ошибка защитника, сами себе привезли гол... Как раз наша серия без поражений и прервалась, что-то надломилось. Потом пошли неудачи. Но ничего — выстояли. На финише победили «Оренбург», «Химки», «Сочи», довольно уверено в итоге остались в элитном дивизионе.

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— Самый яркий матч «Урала»?

— Какой-то один конкретный не назову. Понравилось, как дома на Кубок сыграли со «Спартаком» (2:1), продемонстрировали качественный футбол. Считаю, нам удались обе встречи с «Локомотивом». В Москве победили — 4:2, у себя сыграли вничью — 2:2, причем пропустили в концовке...

— Перейдем к составу. Илья Помазун провел сильный сезон в «Урале», получил лестные оценки от тренера вратарей сборной России Виталия Кафанова. Ведете с ЦСКА переговоры по его аренде на следующий сезон?

— Посмотрим, какая ситуация в ЦСКА. Дай бог, чтобы Игорь Акинфеев — однозначно лучший вратарь России — продолжил карьеру. Насколько я знаю, он пока не собирается ее завершать. Желаю ему здоровья. Что касается Ильи, то, конечно, мы хотим видеть его в нашей команде. Самому Помазуну у нас тоже комфортно. Поживем — увидим. Пока конкретики по этому вопросу нет.

Футболисты Лазар Ранджелович и Роман Юзепчук
Лазар Ранджелович и Роман Юзепчук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Почему Лазар Ранджелович провел вторую часть сезона гораздо слабее первой?

— Если бы я знал... Такой вопрос корректнее задавать тренерскому штабу, а не мне. Лазар однозначно сверкнул до зимней паузы, принес нам пользу. Хороший парень. Может быть, весной на него давила неопределенность с его будущим, с его контрактом. Возможно, где-то снизил к себе требования. Не знаю...

— Аренда рассчитана до 30 июня. Будете его выкупать у «Олимпиакоса»?

— Нет.

— Не готовы платить за серба 1,5 миллиона евро?

— Да можно было разговаривать с греческим клубом. Но мы даже не начинали переговоры, так как «Олимпиакос» твердо обозначил свое намерение вернуть футболиста, прислал нам бумагу. Видимо, греки хотят его перепродать. Но, повторюсь, парень к нам пришел и осенью однозначно помог «Уралу» выбраться из ямы!

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— Юрий Газинский пропустил почти всю весеннюю часть чемпионата из-за травмы плеча. Когда он вернется в строй?

— Юры нам, конечно, не хватало. Осенью он забивал в трех матчах РПЛ кряду. Оформил дубль в кубковой игре с «Сочи». Но что поделать... Существенная потеря. Рассчитываем, что Газинский вернется в строй в конце июля или в августе. Первые туры нового чемпионата он, видимо, пропустит.

— Олег Шатов — ваша боль. Из-за проблем со здоровьем принял участие лишь в четырех встречах РПЛ. Контракт у него заканчивается, полузащитник покидает «Урал»?

— Ну куда Олег от нас денется? Как говорится, с подводной лодки не уходят. (Улыбается.) Будем разговаривать. Он к нам приедет, попробует свои силы на сборах. Если у него будет получаться, то Олег, конечно, останется, продолжит за нас играть. Наши двери для него всегда открыты.

— А если не получится?

— Ну тогда зачем мучить себя и нас? Сядем — поговорим. Я все равно его вижу в «Урале», может быть, в другом качестве. Предложим ему варианты. Олег — наше все.

Футболист Олег Шатов
Олег Шатов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— То есть он уже в июне начнет сборы с «Уралом»?

— Нет, пока он еще не готов. Думаю, приедет к нам в середине июля. Сейчас Олег по-прежнему восстанавливается. Ему прочистили еще раз голеностоп, прописали покой на несколько месяцев. Как раз в июле, думаю, он с нами начнет тренироваться.

— У Бикфалви контракт до лета следующего года. Хватит ли ему сил еще на один сезон?

— За Эрика на беспокойтесь. Здоровье ему позволяет провести не один сезон. С «физикой» проблем нет. Все хорошо.

— В последнее время к вам сватают полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили.

— Да, мы бы хотели видеть этого игрока в «Урале». Качественный футболист. Виктор Михайлович (Гончаренко. — Прим. «СЭ») знает его по совместной работе в ЦСКА. Но нужно еще все просчитать. Мы так понимаем, что Константин получит грузинский паспорт и, видимо, будет считаться у нас легионером. Мы нацелены все-таки на футболистов с российским паспортом. Поживем — увидим.

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— То есть пока в переговоры с «Локомотивом» по Марадишвили не вступали?

— Нет, контакты были. Сейчас вернется из отпуска наш главный тренер, все взвесим, решим.

— Как изменится бюджет «Урала» в следующем сезоне?

— Наверное, немного увеличится. Но цифры я вам не назову. Зачем?

— Цель «Урала» на следующий сезон?

— Сложный вопрос. Сказать, что хотим занять 10-е место? Это звучит не очень красиво, согласитесь. Так что пока мы хотим выступить лучше, чем в этом году. Вот так я сформулирую наши задачи.

Футбол
РПЛ
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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