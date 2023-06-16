«Обсуждаем трансфер Марадишвили, но смущает информация о грузинском паспорте». Президент «Урала» — о будущем Шатова, травме Газинского, уходе Ранджеловича
— Какую оценку поставите «Уралу» за прошедший сезон?
— По пятибалльной шкале — четыре с минусом. Сезон получился неоднозначный. Начало чемпионата провалили. Но с приходом Виктора Гончаренко выправили ситуацию в первой части сезона. Выдали в РПЛ серию из девяти беспроигрышных матчей, которая прервалась только весной. Затем последовали поражения. Но ничего. Избежали в итоге стыковых игр, хотя нервов потратили немало. Да и в целом набрали очков больше, чем в прошлом чемпионате. Конечно, выступление в Кубке России можем занести себе в актив.
— Почему весной так «просели» по результатам — пять поражений подряд?
— Если вспомнить все матчи весной, то по делу мы проиграли лишь дважды — «Ахмату» и «Крыльям». Это лично мое мнение. В остальных встречах давали бой соперникам, смотрелись достойно. Боролись. Не должны были дома уступить «Динамо», но последовала нелепая ошибка защитника, сами себе привезли гол... Как раз наша серия без поражений и прервалась, что-то надломилось. Потом пошли неудачи. Но ничего — выстояли. На финише победили «Оренбург», «Химки», «Сочи», довольно уверено в итоге остались в элитном дивизионе.
— Самый яркий матч «Урала»?
— Какой-то один конкретный не назову. Понравилось, как дома на Кубок сыграли со «Спартаком» (2:1), продемонстрировали качественный футбол. Считаю, нам удались обе встречи с «Локомотивом». В Москве победили — 4:2, у себя сыграли вничью — 2:2, причем пропустили в концовке...
— Перейдем к составу. Илья Помазун провел сильный сезон в «Урале», получил лестные оценки от тренера вратарей сборной России Виталия Кафанова. Ведете с ЦСКА переговоры по его аренде на следующий сезон?
— Посмотрим, какая ситуация в ЦСКА. Дай бог, чтобы Игорь Акинфеев — однозначно лучший вратарь России — продолжил карьеру. Насколько я знаю, он пока не собирается ее завершать. Желаю ему здоровья. Что касается Ильи, то, конечно, мы хотим видеть его в нашей команде. Самому Помазуну у нас тоже комфортно. Поживем — увидим. Пока конкретики по этому вопросу нет.
— Почему Лазар Ранджелович провел вторую часть сезона гораздо слабее первой?
— Если бы я знал... Такой вопрос корректнее задавать тренерскому штабу, а не мне. Лазар однозначно сверкнул до зимней паузы, принес нам пользу. Хороший парень. Может быть, весной на него давила неопределенность с его будущим, с его контрактом. Возможно, где-то снизил к себе требования. Не знаю...
— Аренда рассчитана до 30 июня. Будете его выкупать у «Олимпиакоса»?
— Нет.
— Не готовы платить за серба 1,5 миллиона евро?
— Да можно было разговаривать с греческим клубом. Но мы даже не начинали переговоры, так как «Олимпиакос» твердо обозначил свое намерение вернуть футболиста, прислал нам бумагу. Видимо, греки хотят его перепродать. Но, повторюсь, парень к нам пришел и осенью однозначно помог «Уралу» выбраться из ямы!
— Юрий Газинский пропустил почти всю весеннюю часть чемпионата из-за травмы плеча. Когда он вернется в строй?
— Юры нам, конечно, не хватало. Осенью он забивал в трех матчах РПЛ кряду. Оформил дубль в кубковой игре с «Сочи». Но что поделать... Существенная потеря. Рассчитываем, что Газинский вернется в строй в конце июля или в августе. Первые туры нового чемпионата он, видимо, пропустит.
— Олег Шатов — ваша боль. Из-за проблем со здоровьем принял участие лишь в четырех встречах РПЛ. Контракт у него заканчивается, полузащитник покидает «Урал»?
— Ну куда Олег от нас денется? Как говорится, с подводной лодки не уходят. (Улыбается.) Будем разговаривать. Он к нам приедет, попробует свои силы на сборах. Если у него будет получаться, то Олег, конечно, останется, продолжит за нас играть. Наши двери для него всегда открыты.
— А если не получится?
— Ну тогда зачем мучить себя и нас? Сядем — поговорим. Я все равно его вижу в «Урале», может быть, в другом качестве. Предложим ему варианты. Олег — наше все.
— То есть он уже в июне начнет сборы с «Уралом»?
— Нет, пока он еще не готов. Думаю, приедет к нам в середине июля. Сейчас Олег по-прежнему восстанавливается. Ему прочистили еще раз голеностоп, прописали покой на несколько месяцев. Как раз в июле, думаю, он с нами начнет тренироваться.
— У Бикфалви контракт до лета следующего года. Хватит ли ему сил еще на один сезон?
— За Эрика на беспокойтесь. Здоровье ему позволяет провести не один сезон. С «физикой» проблем нет. Все хорошо.
— В последнее время к вам сватают полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили.
— Да, мы бы хотели видеть этого игрока в «Урале». Качественный футболист. Виктор Михайлович (Гончаренко. — Прим. «СЭ») знает его по совместной работе в ЦСКА. Но нужно еще все просчитать. Мы так понимаем, что Константин получит грузинский паспорт и, видимо, будет считаться у нас легионером. Мы нацелены все-таки на футболистов с российским паспортом. Поживем — увидим.
— То есть пока в переговоры с «Локомотивом» по Марадишвили не вступали?
— Нет, контакты были. Сейчас вернется из отпуска наш главный тренер, все взвесим, решим.
— Как изменится бюджет «Урала» в следующем сезоне?
— Наверное, немного увеличится. Но цифры я вам не назову. Зачем?
— Цель «Урала» на следующий сезон?
— Сложный вопрос. Сказать, что хотим занять 10-е место? Это звучит не очень красиво, согласитесь. Так что пока мы хотим выступить лучше, чем в этом году. Вот так я сформулирую наши задачи.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9