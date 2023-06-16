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Инсайды

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«Спартак»: неразбериха в руководстве, трансферы, политика после Федуна — что окружает первую бронзу «ЛУКОЙЛа». Инсайды «СЭ»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Футболист Александр Соболев
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Евгений Мележиков
Евгений Мележиков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Футболисты молодежной команды «Спартака»
Футболисты молодежной команды «Спартака».
Фото ФК «Спартак»
Леонид Федун
Леонид Федун.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Красно-белый клуб снова обновляется.

Мнение*

«Спартак» проиграл в последнем туре «Крыльям Советов» (0:1) и был неубедителен всю весну, но финишировал в топ-3 и в первом сезоне новых владельцев завоевал бронзовые медали. Я не хотел писать о проблемах внутри клуба по ходу сезона — но сейчас, когда турнирные передряги позади, можно раскрыть детали, тем более стало известно, что генеральный директор красно-белых покинул клуб.

Наследие Федуна

Чего ожидали болельщики от перехода «Спартака» к управлению «ЛУКОЙЛом»? В первую очередь системности в принимаемых решения и стабильности. Настолько все устали от американских горок имени Леонида Федуна. Но проблема в том, что в клубе практически ничего не поменялось — четкой структуры нет до сих пор.

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Главный принцип эпохи Федуна формулировался примерно так: разделяй и властвуй. Разные кланы и объединения долгие годы разрывали клуб на части, пользовались расположением владельца и особенно его переменчивым мнением. Казалось, с приходом «ЛУКОЙЛа» такие методы должны были исчезнуть.

На деле этого не произошло. Например, на протяжении сезона в «Спартаке» по-прежнему существовало недопонимание между генеральным и спортивным директором, а члены совета директоров не могли прийти к единым решениям в большинстве вопросов.

Давайте по порядку.

Евгений Мележиков
Евгений Мележиков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Конфликт Эшуорта и Мележикова

Работа на трансферном рынке — самая обсуждаемая часть жизни любого клуба. Особенно «Спартака». На протяжении сезона вы наверняка натыкались на информацию о недопонимании, которое сформировалось между генеральным директором Евгением Мележиковым и спортивным директором Полом Эшуортом. Но «недопонимание» — слишком мягкая формулировка. На мой взгляд, больше подходит другое определение — конфликт.

Во-первых, сразу несколько источников, близких к «Спартаку», сообщали, что Эшуорт и Мележиков неоднократно жаловались на работу друг друга членам совета директоров. Надеюсь, никому не нужно объяснять, как личные конфликты на таком уровне могут сказаться на комплектовании состава?

Во-вторых, появление и тиражирование информации о «некорректной работе спортивного департамента» также говорит о многом. Вспомните, как определенные Telegram-каналы и YouTube-блогеры намекали на якобы плохую работу Эшуорта, отсутствие трансферных списков, работу с одним агентством (Ultimate Sports) и другие детали, которые складывались в одну картину.

Евгений Мележиков. Мележиков уходит из «Спартака». Чем гендиректор запомнился в клубе и кто его заменит

Конечно, Эшуорт сам позволил таким разговорам закрепиться в инфополе, так как наотрез отказывается общаться с прессой. А люди, которые хотят отодвинуть его от дел, разбираются в информационном давлении гораздо больше. Именно поэтому у меня есть ощущение, что британец не задержится в «Спартаке». Наша футбольная действительность быстро сожрет любого беззащитного человека, который захочет узнать ее поближе.

Так, давление на Эшуорта и его работу с футбольным агентством Ultimate Sports принесло свои плоды. По моей информации, совет директоров «Спартака» уже запретил клубным менеджерам вести работу с этим агентством. И это странное решение: разве не совет директоров одобряет все сделки по покупке/продаже игроков? И зачем вообще вводить какие-то запреты, если с любым агентством можно просто не работать?

Не говоря уже о том, что в РПЛ полно клиентов этой компании: Бенжамин Гарре, Хесус Медина, Виллиан Роша, Мансилья, Флорентин. Наконец, в «Спартак» при содействии Ultimate Sports переходили Томаш Тавареш и Алексис Дуарте.

Даже интересно, какие аргументы использовали те, кто пролоббировал запрет перед советом директоров? Трансфер Дуарте действительно кажется неоднозначным, но по Таварешу так не скажешь — этой весной он проявляет себя вполне неплохо. Получается, что претензии лежат в финансовой плоскости. Но если это действительно так, то почему не последовало увольнения ответственных лиц и официальных заявлений?

Евгений Мележиков уходит из &laquo;Спартака&raquo;. Мележиков уходит из «Спартака». Что это значит

Судя по информации Telegram-каналов приближенных к клубу болельщиков, заинтересованность в трансферах «Спартака» активно проявляет член совета директоров Олег Малышев. Также пульсируют слухи о вовлеченности в трансферную политику агента Абаскаля — Тима Мешедера. И в будущем такие истории точно скажутся на отношениях клуба с тренером, а также с его представителем.

В итоге Эшуорт и Малышев избавились от Мележикова. Пойдет ли это на пользу клубу? Посмотрим. Евгений Владимирович точно не был плохим руководителем и жил работой. Будет ли новый руководитель красно-белых также «гореть» работой, как Мележиков, большой вопрос.

Футболисты молодежной команды «Спартака»
Футболисты молодежной команды «Спартака».
Фото ФК «Спартак»

В совете директоров не могут решить, нужно ли возрождать «Спартак-2»

Возрождение второй команды — еще один важнейший вопрос с точки зрения комплектования состава и работы с молодыми игроками. Но внутри клуба нет единой позиции. Разные сектора совета директоров относятся к этому вопросу диаметрально противоположно.

По версии одних, возрождение «Спартака-2» поможет клубу доводить до основы молодых футболистов и такой шаг необходим. Другие уверены, что этот вопрос абсолютно не важен, а анализ работы проекта в прошлые годы якобы свидетельствует о том, что затраты на создание второй команды не оправданы.

Футболисты &laquo;Спартака-2&raquo;. «Спартак» склоняется к отказу от идеи возрождения второй команды

Важно понимать: чем дольше будет приниматься финальное решение, тем больше головной боли будет как у генерального, так и у спортивного директоров. Потому что «Спартак-2» — это не только важный проект дальнейшего спортивного развития, но и серьезная часть хозяйственной жизни клуба.

Удивительно, что спустя столько времени после прихода «ЛУКОЙЛа» этот вопрос до сих пор в стадии обсуждения. Его можно было решить гораздо оперативнее. Если, конечно, развитие молодых игроков имеет для клуба хоть какое-то значение.

Леонид Федун
Леонид Федун.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Почему «Спартак» не поздравил Федуна

Одна из фишек нового руководства «Спартака» — максимальная закрытость и избегание публичности. Главные спикеры — уже ушедший гендиректор Мележиков и руководитель пресс-службы Дмитрий Зеленов. Президент Александр Матыцын появлялся в СМИ лишь однажды. Странно, что в современном топ-клубе никто из топ-менеджеров не считает нужным рассказывать болельщикам о стратегии развития, будущих шагах или принятых решениях.

Такие методы работы уже привели к серьезному пиар-провалу: 5 апреля «Спартак» не поздравил с днем рождения Леонида Федуна. По моей информации, боссы красно-белых долго решали между собой, нужно ли поздравлять в клубных социальных сетях бывшего владельца, и в итоге решили этого не делать. Просто представьте: за целый день группа людей из совета директоров не смогла договориться между собой о простом жесте уважения к далеко не последнему человеку в истории команды. Который управлял «Спартаком» 20 лет, тратил собственные средства, построил стадион. Но не удостоился даже такой мелочи.

Илья Кутепов. Кутепов назвал «Спартак» негодяями, после того как клуб не поздравил Федуна с днем рождения

При этом нужно понимать: пресс-служба клуба выжимает максимум из тех условий, в которых находится. Из-за требований главного тренера она получает доступ к команде раз в неделю, что предельно сокращает количество медиаактивностей и минимизирует взаимодействие с аудиторией. Работать в таких условиях тяжело, а бороться бесполезно — клубное руководство не считает это направление приоритетным. В «ЛУКОЙЛе» согласны, что позиционирование в тех же соцсетях должно быть классическим и деловым.

Что будет с клубом в следующем сезоне? Узнаем совсем скоро!

* - мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
Леонид Федун
Пол Эшуорт
8
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
Результаты / календарь
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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