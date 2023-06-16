Антон Шунин и экс-ангел Victoria's Secret ждут ребенка
Этот сезон выдался для игрока бело-голубых не слишком удачным: он лишился капитанской повязки, команда выступила плохо, а в концовке он и вовсе сел на скамейку запасных. А вот в личной жизни у футболиста все прекрасно, его жена Екатерина снова беременна, и скоро у супругов родится второй ребенок. Этой радостной новостью модель поделилась, выложив в соцсетях снимки с округлившимся животиком.
Антон и Екатерина познакомились благодаря интернету: спортсмен нашел свою будущую избранницу в приложении, которое показывает тех, кто сейчас находится рядом. В этот момент оба находились в аэропорту Шереметьево, откуда вылетали по своим рабочим делам — он на игру, а она на модный показ. До этого Катя ничего не знала о футболисте и отнеслась к этому знакомству с осторожностью. Тем не менее девушка дала молодому человеку шанс, и эти отношения переросли в настоящую крепкую семью.
Пара встречалась около трех лет, после чего в 2018 году официально оформила отношения. Антон собирался устроить девушке сюрприз и сделать ей предложение оригинальным образом, но так переволновался, что в итоге это произошло прямо дома в будничной обстановке. Через пару лет у супругов родилась дочь. Для Шунина это второй ребенок: от первого брака у футболиста есть сын Артемий.
Антон смог наладить идеальные отношения и с родителями Кати, и теперь они все тоже ходят на стадион и поддерживают вратаря во время домашних матчей «Динамо» и сборной России. Супруги успевают не только заниматься карьерой, но и уделять много времени своей семье, стараются проводить любую свободную минуту вместе. Пара много путешествует, любит кататься на самокатах, отдыхать за городом и ходить в кино.
В 2015 и 2016 годах Катя была «ангелом» одного из лучших модельных агентств мира Victoria's Secret и была приглашена на итоговые показы. Даже после первых родов ей не составило труда быстро вернуть былую форму, и она по-прежнему радует окружающих идеально стройной фигурой.
Источник фото: соцсети
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9