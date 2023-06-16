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Антон Шунин и экс-ангел Victoria's Secret ждут ребенка

Отдел фото «СЭ»
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Футболист Антон Шунин с женой Екатериной Григорьевой
Екатерина Григорьева и Антон Шунин.
Фото Соцсети
Вратарь «Динамо» и его жена станут родителями во второй раз.

Этот сезон выдался для игрока бело-голубых не слишком удачным: он лишился капитанской повязки, команда выступила плохо, а в концовке он и вовсе сел на скамейку запасных. А вот в личной жизни у футболиста все прекрасно, его жена Екатерина снова беременна, и скоро у супругов родится второй ребенок. Этой радостной новостью модель поделилась, выложив в соцсетях снимки с округлившимся животиком.

Антон и Екатерина познакомились благодаря интернету: спортсмен нашел свою будущую избранницу в приложении, которое показывает тех, кто сейчас находится рядом. В этот момент оба находились в аэропорту Шереметьево, откуда вылетали по своим рабочим делам — он на игру, а она на модный показ. До этого Катя ничего не знала о футболисте и отнеслась к этому знакомству с осторожностью. Тем не менее девушка дала молодому человеку шанс, и эти отношения переросли в настоящую крепкую семью.

Пара встречалась около трех лет, после чего в 2018 году официально оформила отношения. Антон собирался устроить девушке сюрприз и сделать ей предложение оригинальным образом, но так переволновался, что в итоге это произошло прямо дома в будничной обстановке. Через пару лет у супругов родилась дочь. Для Шунина это второй ребенок: от первого брака у футболиста есть сын Артемий.

Антон смог наладить идеальные отношения и с родителями Кати, и теперь они все тоже ходят на стадион и поддерживают вратаря во время домашних матчей «Динамо» и сборной России. Супруги успевают не только заниматься карьерой, но и уделять много времени своей семье, стараются проводить любую свободную минуту вместе. Пара много путешествует, любит кататься на самокатах, отдыхать за городом и ходить в кино.

В 2015 и 2016 годах Катя была «ангелом» одного из лучших модельных агентств мира Victoria's Secret и была приглашена на итоговые показы. Даже после первых родов ей не составило труда быстро вернуть былую форму, и она по-прежнему радует окружающих идеально стройной фигурой.

Жена Антона Шунина Екатерина Григорьева

Источник фото: соцсети

Антон Шунин
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В «Спартаке» снова меняется власть. И как тут конкурировать с «Зенитом»?
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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