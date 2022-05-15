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Семак — победитель «Спартака». Изменит ли это Ваноли?

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в
Футболисты Алексей Сутормин и Артем Дзюба, тренеры Сергей Семак и Анатолий Тимощук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Семак-тренер против «Спартака» в РПЛ.
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Корреспондент «СЭ» вспомнил, как нынешний главный тренер «Зенита» стал черной меткой для красно-белых.

Если для главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли сегодняшний матч — первое в карьере российское класико, то его коллега из «Зенита» Сергей Семак имеет богатую личную историю таких встреч. А Ваноли для него уже шестой красно-белый оппонент. Игра на «Открытие Банк Арене» станет для Сергея Богдановича девятой в чемпионате против самого принципиального соперника в роли тренера сине-бело-голубых.

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Впервые Семак вывел питерцев против «Спартака» 26 сентября 2015 года. Да-да, именно так. В том сезоне экс-капитан сборной России был помощником Андре Виллаш-Боаша и в некоторых матчах заменял дисквалифицированного португальца в качестве врио главного. На противоположной скамейке тогда находился Дмитрий Аленичев, а яркое класико завершилось со счетом 2:2 после голов Зе Луиша, Халка, Попова (самого красивого для болгарина в составе москвичей — за шиворот Лодыгину) и «блудного сына» Дзюбы, не ставшего отмечать свой ничейный мяч из уважения к знакомым болельщикам красно-белых.

А уже в качестве полноправного главного тренера «Зенита» Семак впервые соперничал со «Спартаком» спустя три года — 2 сентября 2018 года. Со столичным клубом работал наследник багажа Аленичева — Массимо Каррера, встреча на «Газпром Арене» завершилась нулевой ничьей. В 2019-м Сергей Богданович играл с красно-белыми трижды: 17 марта сделал в Москве 1:1 против Олега Кононова, 1 сентября победил его же на выезде 1:0, а 1 декабря с тем же счетом праздновал успех уже дома против немца Доменико Тедеско.

В 2020 году противостояние Семак — Тедеско продолжилось 3 октября ничьей (1:1) в Тушине и тремя очками питерцев 16 декабря (3:1) на Крестовском острове. Ну а 24 октября 2021-го случились те самые 7:1 против Руя Витории, предрешившие судьбу португальца — именно после того унижения на Неве руководство «Спартака» окончательно решило искать нового тренера. Понятно, что Ваноли не имеет отношения к позору первого круга. Но всем ясно, что боссы и поклонники красно-белых мечтают о реванше.

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Как бы то ни было, в восьми предыдущих класико Семак в РПЛ одержал четыре победы при четырех ничьих. Всего один раз «Спартак» забил два гола — когда Сергей Богданович в 2015-м противостоял Аленичеву с приставкой врио. Общая разность забитых и пропущенных мячей в этих матчах — 16:6. Понятно, что столь большое преимущество сине-бело-голубых родилось в первую очередь благодаря тем самым 7:1 в этом сезоне.

Семак-тренер против «Спартака» в РПЛ.
Семак-тренер против «Спартака» в РПЛ.

Сможет ли Ваноли стать первым тренером «Спартака», обыгравшим «Зенит» Семака в чемпионате России, узнаем уже сегодня. Паоло наверняка постарается испортить Сергею Богдановичу приятную картину с итальянскими штрихами. Ведь Семака-футболиста Семака в клуб-гегемон пригласил Лучано Спаллетти, Семак-главный тренер успешно (и вовремя) сменил там Роберто Манчини, а из трех встреч с имеющим корни на Апеннинах Доменико Тедеско верх взят в двух. Даже кумир спартаковских болельщиков Каррера в своем единственном матче против Семака сделал лишь 0:0. Так как проявит себя Ваноли?

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 3
Динамо 3
Матч завершен

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
⚽ Футбол. Кубок Англии
Челси 5
Ливерпуль 6
Матч завершен (ПЕН)

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
Андре Виллаш-Боаш
Дмитрий Аленичев
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Доменико Тедеско
Массимо Каррера
Паоло Ваноли
2
6
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 0 : 0
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 2 : 1
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 3 : 3
14.05 16:30
Ростов – Химки
 2 : 1
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 0
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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