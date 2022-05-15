Семак — победитель «Спартака». Изменит ли это Ваноли?

Корреспондент «СЭ» вспомнил, как нынешний главный тренер « Зенита » стал черной меткой для красно-белых.

Если для главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли сегодняшний матч — первое в карьере российское класико, то его коллега из «Зенита» Сергей Семак имеет богатую личную историю таких встреч. А Ваноли для него уже шестой красно-белый оппонент. Игра на «Открытие Банк Арене» станет для Сергея Богдановича девятой в чемпионате против самого принципиального соперника в роли тренера сине-бело-голубых.

Впервые Семак вывел питерцев против «Спартака» 26 сентября 2015 года. Да-да, именно так. В том сезоне экс-капитан сборной России был помощником Андре Виллаш-Боаша и в некоторых матчах заменял дисквалифицированного португальца в качестве врио главного. На противоположной скамейке тогда находился Дмитрий Аленичев, а яркое класико завершилось со счетом 2:2 после голов Зе Луиша, Халка, Попова (самого красивого для болгарина в составе москвичей — за шиворот Лодыгину) и «блудного сына» Дзюбы, не ставшего отмечать свой ничейный мяч из уважения к знакомым болельщикам красно-белых.

А уже в качестве полноправного главного тренера «Зенита» Семак впервые соперничал со «Спартаком» спустя три года — 2 сентября 2018 года. Со столичным клубом работал наследник багажа Аленичева — Массимо Каррера, встреча на «Газпром Арене» завершилась нулевой ничьей. В 2019-м Сергей Богданович играл с красно-белыми трижды: 17 марта сделал в Москве 1:1 против Олега Кононова, 1 сентября победил его же на выезде 1:0, а 1 декабря с тем же счетом праздновал успех уже дома против немца Доменико Тедеско.

В 2020 году противостояние Семак — Тедеско продолжилось 3 октября ничьей (1:1) в Тушине и тремя очками питерцев 16 декабря (3:1) на Крестовском острове. Ну а 24 октября 2021-го случились те самые 7:1 против Руя Витории, предрешившие судьбу португальца — именно после того унижения на Неве руководство «Спартака» окончательно решило искать нового тренера. Понятно, что Ваноли не имеет отношения к позору первого круга. Но всем ясно, что боссы и поклонники красно-белых мечтают о реванше.

Как бы то ни было, в восьми предыдущих класико Семак в РПЛ одержал четыре победы при четырех ничьих. Всего один раз «Спартак» забил два гола — когда Сергей Богданович в 2015-м противостоял Аленичеву с приставкой врио. Общая разность забитых и пропущенных мячей в этих матчах — 16:6. Понятно, что столь большое преимущество сине-бело-голубых родилось в первую очередь благодаря тем самым 7:1 в этом сезоне.

Семак-тренер против «Спартака» в РПЛ.

Сможет ли Ваноли стать первым тренером «Спартака», обыгравшим «Зенит» Семака в чемпионате России, узнаем уже сегодня. Паоло наверняка постарается испортить Сергею Богдановичу приятную картину с итальянскими штрихами. Ведь Семака-футболиста Семака в клуб-гегемон пригласил Лучано Спаллетти, Семак-главный тренер успешно (и вовремя) сменил там Роберто Манчини, а из трех встреч с имеющим корни на Апеннинах Доменико Тедеско верх взят в двух. Даже кумир спартаковских болельщиков Каррера в своем единственном матче против Семака сделал лишь 0:0. Так как проявит себя Ваноли?