Семак — победитель «Спартака». Изменит ли это Ваноли?
Если для главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли сегодняшний матч — первое в карьере российское класико, то его коллега из «Зенита» Сергей Семак имеет богатую личную историю таких встреч. А Ваноли для него уже шестой красно-белый оппонент. Игра на «Открытие Банк Арене» станет для Сергея Богдановича девятой в чемпионате против самого принципиального соперника в роли тренера сине-бело-голубых.
Впервые Семак вывел питерцев против «Спартака» 26 сентября 2015 года. Да-да, именно так. В том сезоне экс-капитан сборной России был помощником Андре Виллаш-Боаша и в некоторых матчах заменял дисквалифицированного португальца в качестве врио главного. На противоположной скамейке тогда находился Дмитрий Аленичев, а яркое класико завершилось со счетом 2:2 после голов Зе Луиша, Халка, Попова (самого красивого для болгарина в составе москвичей — за шиворот Лодыгину) и «блудного сына» Дзюбы, не ставшего отмечать свой ничейный мяч из уважения к знакомым болельщикам красно-белых.
А уже в качестве полноправного главного тренера «Зенита» Семак впервые соперничал со «Спартаком» спустя три года — 2 сентября 2018 года. Со столичным клубом работал наследник багажа Аленичева — Массимо Каррера, встреча на «Газпром Арене» завершилась нулевой ничьей. В 2019-м Сергей Богданович играл с красно-белыми трижды: 17 марта сделал в Москве 1:1 против Олега Кононова, 1 сентября победил его же на выезде 1:0, а 1 декабря с тем же счетом праздновал успех уже дома против немца Доменико Тедеско.
В 2020 году противостояние Семак — Тедеско продолжилось 3 октября ничьей (1:1) в Тушине и тремя очками питерцев 16 декабря (3:1) на Крестовском острове. Ну а 24 октября 2021-го случились те самые 7:1 против Руя Витории, предрешившие судьбу португальца — именно после того унижения на Неве руководство «Спартака» окончательно решило искать нового тренера. Понятно, что Ваноли не имеет отношения к позору первого круга. Но всем ясно, что боссы и поклонники красно-белых мечтают о реванше.
Как бы то ни было, в восьми предыдущих класико Семак в РПЛ одержал четыре победы при четырех ничьих. Всего один раз «Спартак» забил два гола — когда Сергей Богданович в 2015-м противостоял Аленичеву с приставкой врио. Общая разность забитых и пропущенных мячей в этих матчах — 16:6. Понятно, что столь большое преимущество сине-бело-голубых родилось в первую очередь благодаря тем самым 7:1 в этом сезоне.
Сможет ли Ваноли стать первым тренером «Спартака», обыгравшим «Зенит» Семака в чемпионате России, узнаем уже сегодня. Паоло наверняка постарается испортить Сергею Богдановичу приятную картину с итальянскими штрихами. Ведь Семака-футболиста Семака в клуб-гегемон пригласил Лучано Спаллетти, Семак-главный тренер успешно (и вовремя) сменил там Роберто Манчини, а из трех встреч с имеющим корни на Апеннинах Доменико Тедеско верх взят в двух. Даже кумир спартаковских болельщиков Каррера в своем единственном матче против Семака сделал лишь 0:0. Так как проявит себя Ваноли?
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|0 : 0
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|2 : 1
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|3 : 3
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|2 : 1
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|1 : 0
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0