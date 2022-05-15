Дзюба в самолете «Спартака», отстранение судьи Иванова и еще 5 эпохальных моментов в противостоянии с «Зенитом»

Сегодня — новая глава для красно-белых.

4:3 в Москве: гениальный Титов и Сычев в майке «Кто мы? Мясо»

Кажется, реальное соперничество «Спартака» и «Зенита» родилось в 2002-м, почти 20 лет назад. Тогда в 14-м туре «Спартак» принимал «Зенит» в Москве. За пару недель до игры главный тренер питерцев Михаил Бирюков, заменивший легендарного Юрия Морозова из-за проблем с сердцем, публично уничтожал Олега Романцева за провал на чемпионате мира: «Я не удивился, что мы не вышли из группы, — говорил Бирюков сразу после назначения. — Ребята, конечно, старались, но ведущие команды мира сейчас играют совсем в другой футбол. В такой футбол — высокие скорости, прессинг, быстрые передачи в одно-два касания — сейчас пытается играть «Зенит».

Романцев не реагировал. Как раз в то время он передал полномочия генерального Червиченко и после мирового первенства концентрировался на клубе. И тот матч в июле 2002-го все равно оказался одним из самых эмоциональных и зрелищных за всю историю российских чемпионатов. Во-первых, концерт выдали Кержаков и Аршавин (первый сделал дубль, второй — творческий гол после идеального дриблинга). Во-вторых, шикарный Титов и его пас на Кебе плюс заработанный пенальти. В-третьих, сюжет: «Спартак» все время отыгрывался, но забрал победу — 4:3. И не просто забрал, а вырвал гениальным голом Сычева (в ближнюю «девятку» Березовского), который отпраздновал в футболке «Кто мы? Мясо». Кстати, этот гол стал для Сычева последним за «Спартак».

По моим ощущениям, именно тогда игры «Спартака» и «Зенита» превратились в настоящие войны.

1:4 в Питере — последняя крупная победа «Спартака» над «Зенитом»

30 апреля 2006-го кризисный «Спартак» приехал в Санкт-Петербург уже без Александра Старкова, который за четыре дня до этого уволился по собственному желанию из-за «тяжелой психологической ситуации в команде» — так объяснили в «Спартаке» причину расставания. В итоге команду к матчу готовил дуэт тренеров Федотов — Родионов, а в программе «Футбол России» обсуждали, почему клуб не защищает тренера после революционного спича Аленичева в его адрес и вообще генерирует больше скандалов, чем качественной игры.

Итоговый результат поэтому и оказался фантастическим, что команда, застрявшая во взаимных претензиях, показала ярчайшую игру, а Федотову удалось выудить полезное даже из Квинси Овусу-Абейе, который отдал голевой пас. Эта нелогично крупная победа стала последней для «Спартака» в играх с «Зенитом», а еще — одной из главных причин ухода Петржелы. Его через два месяца поменяли на Дика Адвоката, который всего через пару лет выиграет с «Зенитом» почти все возможные еврокубки. А «Спартак», кстати, всего через год противоречиво расстанется с самим Федотовым. Но это — другая история.

Семак: «Вырезал таблицу, где «Спартак» на последнем месте»

Эта фраза, сказанная нынешним главным тренером «Зенита» в мае 2011-го, стала очередным разгоном спортивной вражды между клубами. «Спартак» в пятом туре переходного чемпионата проиграл «Анжи» Гаджиева и приземлился на 16-е место в РПЛ. Отсюда — почва для едкого комментария Семака, который, кстати, в том же интервью, отвечая на вопрос про хорошее предложение «Спартака» и возможный переход, сказал твердое «нет».

Сергей Семак пожимает руку Георгию Джикии после матча. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Правда, в тот год ирония Сергея Богдановича оказалась неуместной. Мало того, что команда Карпина переродилась (хотя он писал заявление на увольнение) и финишировала с серебром ровно за «Зенитом», так еще и напоследок хлопнула в меньшинстве питерцев на «Петровском» — с победным голевым пасом Дзюбы на Кариоку и странным удалением Эменике за голевое празднование. Кстати, в том матче Семак «Спартаку» забил, но и это уже чемпионскому «Зениту» не помогло.

Артем Дзюба — в самолете «Спартака» из Питера в Москву

В апреле 2016-го «Спартак» в очередной раз «сгорел» в Санкт-Петербурге со счетом 2:5, хотя после первого тайма даже вел в один мяч, но потом просто сдался и получил в свои ворота четыре. Особенно старался Дзюба, который проводил второй матч против родного клуба. Он весь матч уничтожал Граната, забил во втором тайме победный гол, оформил ассист на Маурисио, радовался, прикрываясь футболкой, и отправил Питер в экстаз.

Наутро громыхнула новость, что Артем отправился со «Спартаком» в Москву на самолете. Фаны ужаснулись от этой истории и искали виновного.

По горячим следам все разъяснил Дмитрий Аленичев: «Собственно, это была моя инициатива. Артем сам подошел ко мне, попросил, и я дал добро. Это нормальные человеческие отношения».

«Фратрия» ответила абсолютным непониманием: «Почему тренерский штаб позволяет Дзюбе возвращаться с командой в Москву? Это игрок «Зенита», и пусть «Зенит» решает его проблемы. Или мы экономим средства самобытной команды с берегов Невы? Почему такое решение принимается Аленичевым?»

В итоге конфликт с болельщиками погас, но ситуация все равно серьезно сказалась на репутации тренера «Спартака».

Отстранение арбитра Сергея Иванова после 2:4 в Санкт-Петербурге

Стычка в матче 9-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак», 2 октября 2016 года. Фото «СЭ» Фото «СЭ»

Не все помнят, но осенью 2016-го «Спартак», посадивший на трон Карреру вместо Аленичева, одерживал исключительно натужные победы — со скрипом и долей удачи. Вроде победного удара головой от Ещенко в ворота «Крыльев». А «Зениту» вообще проиграл. Но тогда после финального свистка в Питере все закипело. Арбитр Иванов на 86-й минуте пропустил очевидный фол Кришито на Промесе, после которого «Зенит» создал контратаку и заработал пенальти. Штука еще и в том, что фолил Доменико явно на желтую. Вторую желтую. Первая-то у него уже была. Вместо потенциальных 3:3 «Спартак» получил 2:4. А арбитр Иванов — гневные фразы даже от Сергея Родионова: «Я хочу понять одно: зачем помогать команде «Зенит», вмешиваться в нормальную игру судье? Мне кажется, «Зенит» укомплектован хорошими футболистами, сильными. Зачем ломать ход игры, мне непонятно. Более плохого судейства я не помню».

Видимо, не помнили такого плохого арбитража и в РФС, потому что после этой игры следующее назначение на «Спартак» Иванов получил только в апреле 2019-го. Кстати, тот матч «Уралу» «Спартак» тоже проиграл. Символично, что предстоящий матч «Спартак» — «Зенит» Иванов отработает в качестве арбитра ВАР.

Миллер принял решение об увольнении Манчини после поражения от «Спартака»

В первой части РПЛ-2017/18 «Спартак» принимал «Зенит» в Москве. Тогда красно-белые играли в лучший футбол при Каррере, а «Зенит» Манчини только-только прервал пятиматчевую серию без побед разгромом «Тосно» (5:0).

Игорь Симутенков и Роберто Манчини. Александр Федоров, Фото «СЭ»

На «Открытии» «Спартак» царил и победил — 3:1, а Луис Адриано оформил для РПЛ гол десятилетия. Но самое важное для Манчини случилось даже не на поле. По слухам, босс «Зенита» Алексей Миллер, смотревший матч из ложи, после игры со «Спартаком» должен был обсудить с Манчини план по усилению команды зимой, но, оценив работу итальянца, решил ни о чем с ним не разговаривать и не помогать. Поэтому Роберто остался без нужных трансферов и приговорил себя к неминуемому увольнению. Турнирная таблица к 30-му туру зафиксировала 5-е место «Зенита», 3-е — «Спартака», а контракт Роберто — активацию пункта о расторжении.

Тедеско объявил об уходе перед матчем с «Зенитом» в декабре 2020-го

Доменико Тедеско после знаменитой потасовки с игроками и штабом «Сочи» в подтрибунном помещении «Фишта» решил свое будущее. Об этом он рассказал менеджменту «Спартака» прямо перед игрой с «Зенитом», оставив Леонида Федуна в полном недоумении. На Доменико надеялись как на тренера, который станет главным на годы, но Тедеско решил больше не тренировать в России после исхода контракта, который заканчивался летом 2021-го. Такое раннее предупреждение он объяснил уважением к клубу, которому он хотел дать время для поиска замены. Тот матч с «Зенитом» в декабре 2020-го стал самым ужасным с точки зрения качества, хотя «Спартак» даже отыгрался с 0:1 в первом тайме (правда, с помощью автогола Ловрена), но за 90 минут сподобился только на пару ударов в створ и весь второй тайм безуспешно отбивался, проиграв 1:3 совсем без сопротивления. Леонид Федун после грустного перформанса и заявления тренера об уходе думал сразу же его убрать, но во время голосования руководства команды его мнение осталось в меньшинстве, Тедеско остался и добрался до серебра. Правда, все равно ушел, но никто так до конца и не понял почему.