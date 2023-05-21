Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:00

У «Спартака» вообще имеются шансы в дерби? Кажется, нет, но есть нюанс

Артем Белинин
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Бактиер Зайнутдинов и Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Красно-белый парадокс.
Россия. Премьер-лига. 28-й тур
21 мая, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА

ЦСКА весной беспощаден, «Спартак» еле дышит. Первые побеждали «Зенит», для вторых главный момент второго круга — камбэк в матче против «Краснодара». У армейцев всего одно поражение, у красно-белых — лишь три победы. Совсем скоро эти, такие разные команды встретятся в московском дерби.

Одного взгляда даже на простейшие показатели «победы-ничьи-поражения» хватит, чтобы приговорить команду Абаскаля.

Армейцы за весну пропустили в РПЛ в три раза меньше, чем «Спартак», забили больше на три мяча, да и вообще играли по-чемпионски, набрали очков даже больше «Зенита» и «Локо», тогда как красно-белые выступали как середняк. По всем реальным и ожидаемым метрикам весенняя команда Абаскаля — печальное зрелище.

Но что это значит для дерби? Практически ничего.

Таблица РПЛ весной-2023: 10 матчей до 28-го тура.
Фото «СЭ»

Разобранный «Спартак» — нехороший соперник

Казалось бы, у Федотова незатейливая задача — расстроить кризисный «Спартак». С этим уже справилась целая орава тренеров — Гончаренко (трижды), Ташуев, Йоканович, Калешин, Карпин, Талалаев... Вот только у недавней истории дерби другая логика.

Самое свежее — весна 2022 года. Перед четвертьфиналом Кубка России дела у «Спартака» были хуже некуда — красно-белые увязли в болоте. После 25 туров команда Ваноли находилась ближе к вылету, чем к пятерке, и плелась на 10-м месте. ЦСКА же шел в тройке, и не так давно — на серии из шести побед, пусть и влип в трехматчевый мини-кризис перед дерби.

Армеец Виктор Мендес (№88) и&nbsp;спартаковец Даниил Хлусевич: кто заберет новое дерби? Дерби за серебро «Спартак» — ЦСКА и другие интриги РПЛ: кто станет вторым и что происходит в подвале таблицы

Но несмотря на то, что четырьмя днями ранее «Спартак» мучился с вылетающим «Рубином», от разгрома армейцев спас только Акинфеев. Тот матч стал одним из лучших для голкипера за много месяцев — он доставал «мертвые» мячи, так хороша была команда Ваноли.

Двумя годами ранее «Спартак» проделал то же и там же — в четвертьфинале Кубка России. Ситуация была аналогичной — Тедеско сменил Кононова (на первом этапе — не очень удачно), красно-белые шли на девятом месте, проигрывали «Арсеналу» и «Ростову» с «Зенитом». ЦСКА находился в топ-4 и бодался за вторую строчку — а еще побеждал в еврокубках и проиграл лишь однажды за 10 матчей до дерби.

Это не помешало в основное время сыграть бодрые 2:2, а в дополнительное — забить Джордану Ларссону с передачи... Александра Максименко. В меньшинстве. По тому матчу было очень сложно сказать, что «Спартак» в кризисе.

Наконец, в 2021 году диспозиция была отдаленно похожа — «Спартак» в том сезоне на отрезке боролся даже за золото, но свернул не туда под конец года. Возобновление чемпионата встретили громко — 6:1 с «Краснодаром» и 5:1 с «Уралом», но дальше вновь началась печаль. После двух подряд поражений борьба за тройку обострилась. У ЦСКА дела тоже шли не лучшим образом, но сбивала с толку достаточно уверенная (пусть и проигранная) игра с «Зенитом». Тедеско не сбила — «Спартак» забрал три очка в дерби и по итогам сезона завоевал серебряные медали.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.
Гильермо Абаскаль.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

ЦСКА побеждал разобранный «Спартак»?

Удивительно, но практически нет. В 2021 году при Руи Витории красно-белые сыпались в таблице, но и армейцев тогда сложно было назвать образцами качества. То дерби легко можно было назвать подвальным или середняковым — команды делили 8-9-ю строчки. Однако бесформенный ЦСКА совладал с таким же «Спартаком», а суммарно команды нанесли шесть ударов по воротам друг друга. Огонь.

Гильермо Абаскаль и&nbsp;Владимир Федотов. «Медальное дерби». Возьмет ли герой весны Федотов второе серебро подряд? Прервет ли Абаскаль безвыигрышную серию?

Чуть парадоксальнее ситуация была в 2020 году, когда Доменико Тедеско вывел красно-белых на первую строчку. «Спартак» тогда шел без поражений, ЦСКА кое-как удерживался в топ-5. Но Влашич, Эджуке и Магнуссон без проблем остановили сентябрьского чемпиона со счетом 3:1.

Другая парадоксальная ситуация из июня 2020 года — сменивший Кононова Тедеско за ковидную (и до нее) паузу так хорошо поправил дела команды, что «Спартак» за шесть матчей второго круга проиграл лишь однажды — «Краснодару». ЦСКА же с февраля по июнь вообще не мог победить — однако «Спартак» разбомбили. Красно-белые нанесли всего два удара в створ — один Влашич нанес столько же точных. Игра закончилась 2:0.

Даниил Хлусевич и Антон Зиньковский.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Важное примечание

Из текста выше может сложиться впечатление, что в дерби побеждает слабейший — чаще всего закономерность действительно такая. Что это — совпадение или особенности психологии, сказать трудно; возможно, кризисная команда видит в дерби шанс на спасение и лучше настраивается? Никто не знает.

Гильермо Абаскаль. «Как только Абаскаль продлил контракт, игра у «Спартака» пропала». Быстров — о дерби, Бакаеве и сборной России

Но точно известно, что за последние годы такой колоссальной разницы в форме команд еще не было. ЦСКА реально практически непобедим весной, а «Спартак» не знает, куда деваться от унылых результатов. Возможно, традиция аутсайдерских побед прервется в 28-м туре.

Или «Спартак» опять совершит чудо, что для него не ново. Возможно все.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
29
17
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведев вышел в финал со смехом и танцами. Россиянин творит историю на «мастерсе» в Риме
Фигуристы Косторная и Куница помолвлены и планируют свадьбу
Минобороны РФ сообщило об освобождении Артемовска российскими силами
Появились кадры с места гибели подростков у станции Щербинка в Новой Москве
Сотрудники СБУ до смерти избили российского военнопленного на допросе
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
Чья атака сильнее — «Спартака» или ЦСКА? Сравниваем статистику перед дерби
«Крылья Советов» — «Урал»: голкипер хозяев Ломаев получил травму
Пивоваров: «Рабочая группа по реформе РПЛ будет работать при комитете по профессиональному футболу РФС»
В «Динамо» ответили на вопрос о неустойке для Йокановича
«Крылья Советов» — «Урал»: стали известны стартовые составы команд
«Спартак» — ЦСКА: битва за серебро. Онлайн-трансляция матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Медальное дерби». Возьмет ли герой весны Федотов второе серебро подряд? Прервет ли Абаскаль безвыигрышную серию?

Чья атака сильнее — «Спартака» или ЦСКА? Сравниваем статистику перед дерби
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
7
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 26 1 7
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости