Игорь Рабинер — об уходе Романа Еременко из «Ростова».

По моей информации, Еременко сам попросил о разрыве контракта, сказав,

что не тянет требуемый в «Ростове» объем работы и понимает, что на одних

передачах сегодня на высоком уровне играть нельзя. Роман сам по доброй

воле ушел с серьезных денег, а сейчас такого в футболе почти не бывает.

Он думал, что на сборах наберет форму, но не удалось. Видимо, сказалась

тяжело перенесенная в прошлом году корона, и в свои 34 выйти на прежний

уровень он уже не смог. Матч с «Ахматом» и недоработки в обороне — в

частности, в моменте с пенальти в ворота «Ростова» — расставил все точки

над i, но к тому шло еще на предсезонке.

По итогам этого матча он попросил отпустить его в команду уровнем

пониже, где его плюсы на сегодняшний день будут превосходить минусы. А

сидеть в «Ростове» на скамейке он не был готов. Нормальная футбольная

история, в которой вызывает большое уважение самооценка игрока и его

неготовность получать большие деньги без равноценной отдачи.

Конфликта с Валерием Карпиным у него нет, а есть требования главного

тренера, которые он уже не готов выполнять. Но другое дело, что после

замены Еременко из игры «Ростова» полностью пропала мысль. Одни навесы

весь второй тайм в большинстве ни к чему не привели. И замены ему не

видно, а значит, позиционная атака у «Ростова» без игрового интеллекта

Романа будет хромать на обе ноги.

Отсюда вопрос — не стоило ли Карпину как-то адаптировать игровую манеру

команды и требования к возможностям отдельных игроков? Не нужно ли

главному тренеру быть гибче?

Юрий Гаврилов, особенно времен «Локомотива» и «Асмарала», у него бы

точно не играл. А сколько пользы он принес этим командам — первую с

ранним Семиным довел до финала Кубка СССР, другую с поздним Бесковым до

седьмого места в первом чемпионате России.

Искусство тренера ведь в том, чтобы не только ставить задуманный им

футбол, но и играть на плюсах имеющихся у него игроков. Не мне учить

профессионального тренера Карпина, но, если игра «Ростова» теперь станет

примитивнее, неготовность вписывать в нее Еременко станет его, а не

чьей-то еще проблемой.