Еременко сам попросил об уходе из «Ростова». Стоило ли Карпину удержать
его?
По моей информации, Еременко сам попросил о разрыве контракта, сказав,
что не тянет требуемый в «Ростове» объем работы и понимает, что на одних
передачах сегодня на высоком уровне играть нельзя. Роман сам по доброй
воле ушел с серьезных денег, а сейчас такого в футболе почти не бывает.
Он думал, что на сборах наберет форму, но не удалось. Видимо, сказалась
тяжело перенесенная в прошлом году корона, и в свои 34 выйти на прежний
уровень он уже не смог. Матч с «Ахматом» и недоработки в обороне — в
частности, в моменте с пенальти в ворота «Ростова» — расставил все точки
над i, но к тому шло еще на предсезонке.
По итогам этого матча он попросил отпустить его в команду уровнем
пониже, где его плюсы на сегодняшний день будут превосходить минусы. А
сидеть в «Ростове» на скамейке он не был готов. Нормальная футбольная
история, в которой вызывает большое уважение самооценка игрока и его
неготовность получать большие деньги без равноценной отдачи.
Конфликта с Валерием Карпиным у него нет, а есть требования главного
тренера, которые он уже не готов выполнять. Но другое дело, что после
замены Еременко из игры «Ростова» полностью пропала мысль. Одни навесы
весь второй тайм в большинстве ни к чему не привели. И замены ему не
видно, а значит, позиционная атака у «Ростова» без игрового интеллекта
Романа будет хромать на обе ноги.
Отсюда вопрос — не стоило ли Карпину как-то адаптировать игровую манеру
команды и требования к возможностям отдельных игроков? Не нужно ли
главному тренеру быть гибче?
Юрий Гаврилов, особенно времен «Локомотива» и «Асмарала», у него бы
точно не играл. А сколько пользы он принес этим командам — первую с
ранним Семиным довел до финала Кубка СССР, другую с поздним Бесковым до
седьмого места в первом чемпионате России.
Искусство тренера ведь в том, чтобы не только ставить задуманный им
футбол, но и играть на плюсах имеющихся у него игроков. Не мне учить
профессионального тренера Карпина, но, если игра «Ростова» теперь станет
примитивнее, неготовность вписывать в нее Еременко станет его, а не
чьей-то еще проблемой.
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