Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Рейтинг букмекеров
Главная
Общество

Сегодня, 16:26

Все спортивные мероприятия в Турции приостановлены из-за землетрясения

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Последствия землетрясения в Турции.
Фото Global Look Press

В Турции приостановлены все спортивные мероприятия в связи с землетрясением.

Министр молодежи и спорта страны Мехмет Мухаррем Касапоглу добавил, что спортивные мероприятия будут приостановлены до дальнейшего уведомления.

В частности, отменены матчи чемпионата Турции, которые должны были состояться сегодня — «Умраниеспор» — «Адана Демирспор», «Гиресунспор» — «Кайсериспор» и «Фенербахче» — «Коньяспор». Также не пройдут соревнования по волейболу, гандболу, тяжелой атлетике и другим видам спорта.

Землетрясение произошло в ночь на 6 ферваля на юго-востоке Турции магнитудой 7,8 балла, которое стало сильнейшим на территории страны с 1939 года. Эпицентр находился рядом с городом Газиантеп.

0
Читайте также
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
«Мне приказали встретиться с Фиделем Кастро. Но я убежал». Один из величайших умов XX века
Шольц заявил о консенсусе с Зеленским по отказу от ударов по России из западного оружия
В МИДе ответили на слова Борреля о нежелании ЕС отправить военных на Украину
В Подольске мужчину избили за замечание и бросили умирать на дороге
Арестович предупредил о неприятностях для ВСУ в Донбассе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пике подозревают в даче взятки размером 600 тысяч евро
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости