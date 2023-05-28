ЦСКА и «Спартак» отказываются от серебра, Карпин снова в деле! Нас ждет безумный финиш РПЛ!
В субботу дортмундская «Боруссия» доказала, что даже на топ-уровне бундеслиги можно не справиться с давлением, перенервничать и разучиться играть в футбол. Слезы после финального свистка тронули каждого, кроме ребят из «Баварии» — в нужный момент они забыли о кризисе, выцарапали победу и воспользовались подарком, в который, кажется, не верили сами.
В РПЛ аналогичный сюжет у гонки за серебро, где ЦСКА за тур до финиша оступился в Краснодаре и открыл проход на второе место «Спартаку». Чтобы шагнуть туда уже сейчас, оставалось дома справиться с аутсайдером лиги.
Сценарий тот же, но какое же разное исполнение!
?Буквально десять дней назад красно-синие считались фаворитами дерби и главными претендентами на вице-чемпионство. Команда Владимира Федотова лидировала и по набранным очкам после рестарта, и по качеству игры. Но перегорела и выплеснула столько эмоций, что не отошла даже к следующему туру.
В Краснодаре армейцы выдали один из худших матчей весны, но пугает другое — то, что у настолько системного и грамотно выстроенного коллектива вообще не работает план Б. Все в курсе: если идет у Облякова, все получается у Чалова и не выпадают Медина с Заболотным, проблем не возникнет. У ЦСКА очень четкая структура и предсказуемый состав, но абсолютно нет альтернативы, если что-то выходит из строя. Это случилось в дерби, а против «быков» окончательно доломалось.
Южане ни за что не борются в РПЛ, выходят без лучшего бомбардира и с суперэкспериментальным центром обороны, но не уступают даже в меньшинстве. А после финального свистка получают заслуженные комплименты от Федотова, который признал, что ЦСКА просто «не выдержал предложенного темпа и подзадохнулся». Удивительно, что такие откровения теперь звучат после выезда в Краснодар, а не после матча Лиги чемпионов. Но главный шок — что в плане турнирной ситуации армейцы вообще не пострадали.
У «Спартака» против «Пари НН» было все в порядке с темпом и дыханием, опасными моментами и ожидаемыми голами (перевес по xG — 2,08 против 0,35 у «Пари НН»). Но итог такой же, как у ЦСКА, причем более обидный: какой смысл убиваться в дерби или цепляться против «Зенита» вдесятером, если не пользоваться такими шансами?
Гильермо Абаскаль может сколько угодно говорить, что «в футболе не всегда побеждает тот, кто этого заслуживает в конкретном матче», или вспоминать нереализованные эпизоды. Но разве все это со «Спартаком» впервые? Весной красно-белые ни разу не победили с запасом. Каждые три очка — это страдание и бешеная воля. На последних минутах дожимали «Факел», устроили триллер с «Краснодаром», выцарапали победу в дерби и понервничали даже с «Торпедо».
А теперь не вскрыли «Пари НН». Хотя всем было очевидно: Юран выставит 11 человек за линией мяча, Гоцук снимет весь верх, а без Соболева забить в разы сложнее. Дисквалификация Александра — реально важнейший фактор на концовку сезона. Мы критиковали форварда за проявление эмоций, но именно их «Спартаку» сейчас не хватает — конечно, вместе с реализацией, в которой ни Бальде, ни Николсон россиянину не конкуренты.
Как же символично, что единственным, кто воспользовался этой ситуацией, оказался «Ростов». Его не воспринимали всерьез, когда он шел на втором месте. И моментально вычеркнули после трех поражений подряд. Но именно сейчас — когда ЦСКА со «Спартаком» синхронно провалились — банда Карпина вернулась в гонку, окончательно запутала расклады и в последнем туре может отобрать серебро.
В следующую субботу будет очень жарко!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|
5
|Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|27.05
|14:00
|
Химки – Урал
|0 : 3
|27.05
|16:30
|
Торпедо – Оренбург
|1 : 3
|27.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|0 : 0
|27.05
|19:00
|
Сочи – Зенит
|1 : 1
|28.05
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|0 : 0
|28.05
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|2 : 4
|28.05
|16:30
|
Факел – Кр. Советов
|2 : 1
|28.05
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|3 : 2
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9