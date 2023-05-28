ЦСКА, «Спартак» и «Ростов»: расклады в борьбе за серебро перед последним туром РПЛ

В 29-м туре чемпионата только один из претендентов на второе место смог набрать три очка. «Ростов» победил «Ахмат» (3:2), тогда как ЦСКА и «Спартак» сыграли нулевые ничьи с «Краснодаром» и «Пари НН» соответственно.

Фаворитом серебряной гонки остались армейцы.

ЦСКА станет вторым, если:

— победит «Ростов» в Москве;

— сыграет вничью с «Ростовом», а «Спартак» не победит «Крылья Советов» в Самаре.

«Спартак» займет второе место, если победит «Крылья Советов», а ЦСКА не сможет обыграть «Ростов».

«Ростов» возьмет серебро, если победит ЦСКА, а «Крылья Советов» отберут очки у «Спартака».