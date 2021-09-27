Своей игрой он напоминал Эдуарда Стрельцова — и во многом повторил его трагическую судьбу.

В рамках проекта «Твой ход! Пешеход» мы вспомнили уже почти десяток историй, когда известные спортсмены попадали в ДТП с участием пешеходов. И все эти истории случились либо совсем недавно.

Но на этот раз мы предлагаем вам вспомнить, пожалуй, самую громкую подобную историю советского времени, которая случилась уже больше полувека назад. Тот случай, ставший цепочкой фатальных совпадений, стоил карьеры лучшему молодому форварду страны начала 60-х Юрию Севидову.

Баловень судьбы

В юности Севидову часто намекали, что в большой футбол ему помог попасть отец, который был известнейшим в Союзе тренером. Севидов — старший уникален тем, что работал сразу с тремя «Динамо» из республиканских столиц — минским, киевским и московским. И с двумя последними выигрывал чемпионат СССР, да и с белорусским коллективом брал медали.

В свое время и Александр Севидов был ярким нападающим, но его игровой путь преждевременно оборвался после тяжелейшей травмы. Поэтому еще до достижения 30-летнего возраста Севидов-старший возглавил «Труд» из подмосковного города Ступина, и за пять сезонов прошел с ним от чемпионата области до второго эшелона чемпионата страны.

Севидов-младший, пока его отец шел к тренерской славе, постигал азы футбола в школе московского «Спартака». Но именно в ступинском клубе начал в совсем раннем возрасте тренироваться со взрослыми. А в состав команды мастеров он впервые попал в коллективе отца — кишиневской «Молдове». Было тогда юному форварду 17 лет, и на него уже имело виды столичный «Торпедо». Впрочем, Юрий своей игрой везде доказывал, что дело вовсе не в протекции.

И в 18 пути отца и сына разошлись — один отправился тренером в ФШМ, другой вернулся в «Спартак». «В Кишиневе скандал был: «Севидов сына продал!», — вспоминал Юрий Александрович в одном из интервью «СЭ». — Меня тогда вторым Стрельцовым называли, сравнивали — у Стрельцова рывок помощнее, а Севидов потехничнее».

И на протяжении следующих пяти лет Юрий был основным нападающим «Спартака». С красно-белыми он собрал полный комплект медалей чемпионата СССР, включая чемпионство в 1962-м, дважды выигрывал Кубок страны. И много забивал — всего за 146 матчей 71 гол. Кроме того, Севидова пригласили в олимпийскую сборную, за которую он провел 3 матча, и следующим этапом должно было быть приглашение в главную команду страны. Но судьба распорядилась по-другому.

Юрий Севидов. Фото Из личного архива Юрия Севидова

«Форд» на Котельнической набережной

Роковым днем в жизни Севидова стало 18 сентября 1965 года. Футболист, недавно отметивший 24-й день рождения, стал виновником ДТП, которое в итоге завершилось смертельным исходом. Хотя на эту ситуацию есть несколько точек зрения.

И не последнюю роль в том, что для молодого спортсмена все закончилось очень печально, стала его репутация. «В тот год какое-то напряжение чувствовалось в футбольном мире. Сборная неудачно играла, «Спартак» тоже, я сам не лучшим образом. Купить ничего невозможно было, а я достал этот «форд», — вспоминал в интервью «СЭ» Севидов. Да, по Москве футболист уже в середине 60-х передвигался на редчайшей в то время иномарке: он был женат на дочери известного дипломата, и тот помог зятю купить иностранный автомобиль.

В ту субботу игроки «Спартака» получили выходной после товарищеского матча в Брянске и всей командой отправились в Сандуновские бани. Оттуда днем Севидов с двумя партнерами по команде, Михаилом Посуэло и Владимиром Янишевским, поехали в шашлычную. Там, по словам Юрия Александровича, он выпил с коллегами рюмку коньяка. Затем компания переместилась домой к Посуэло, где Севидов, по словам его супруги, пригубил немного вина. После этого он отвез несколько знакомых в разные места. А вечером приехал домой, поссорился с женой и решил вернуться к друзьям. Те были в гостях у знакомых в знаменитой высотке на Котельнической набережной.

Недалеко от нее и разыгралась трагедия. Вот как ее вспоминал сам Севидов в интервью «СЭ».

— Все случилось перед мостом, где Яуза впадает в Москва-реку. Мне до места оставалось метров пятьдесят! Выезжаю на середину моста, рядом пешеходный переход. Передо мной еще автомобиль. Замечаю человека — тот перебегает перед одной машиной и останавливается. Таких ситуаций миллион! Включаю поворотник, все внимание на левую сторону. Как этот человек оказался у меня прямо на капоте и влетел в автомобиль — до сих пор не пойму.

Ехал медленно, вдруг вижу человека на капоте, вылетаю на середину встречной полосы. В лоб машины летят. Он медленно так с капота падает. Беру резко вправо, чтоб ни с кем не столкнуться. Иначе совсем страшное дело будет. Вечер уже, темновато. Развернуться негде — еду дальше. Проехал метров двести, крутанулся в первом же переулке и назад. Прошло минуты полторы. А мне потом на суде «пихали»: «Убежать хотел...»

Юрий Севидов (в верхнем ряду в центре). Фото Из личного архива Юрия Севидова

«Меня требовали приговорить к высшей мере»

Действительно, оставление места ДТП и употребление алкоголя в день аварии впоследствии стали отягчающими обстоятельствами в деле Севидова. Не меньшими, чем личность пострадавшего. Впрочем, всего этого можно было избежать, если бы не череда фатальных совпадений.

Кстати, когда Севидов, у которого после столкновения оказался поврежден бампер и выбито лобовое стекло, вернулся, пешехода на месте аварии уже не было. Позже выяснилось, что пожилого человека с переломом ноги тут же подобрала ехавшая следом за Севидовым скорая. При этом пострадавший был в полном сознании, и его жизни вроде бы ничего не угрожало. Но в больнице оказалось, что дежурный хирург в этот вечер отлучился с работы — по словам Севидова, на день рождения жены.

А оставшийся вместо врача молодой практикант решил оперировать пешехода, но после анестезии у того отказало сердце, и он скончался. История приобрела трагический поворот, хотя изначально сотрудники ГАИ, работавшие на месте происшествия, обещали Севидову, что в качестве наказания тот получит условный срок и штраф в пользу потерпевшего.

Но уже на следующий день на тренировку «Спартака» за Юрием прибыло несколько машин милиции. Выяснилось, что погибший — крупный ученый-химик Дмитрий Рябчиков. Член-корреспондент Академии наук, лауреат Сталинской премии и ряда государственных наград, крупный специалист по ракетному топливу. И жил он в той самой высотке на набережной.

В тот вечер Рябчиков, по словам его друга, тоже употреблял алкоголь и отпустил личного водителя с охранником. Но этот факт проверять не стали — суд быстро стал показательным. Севидову посвятили несколько разгромных статей в прессе, группа видных ученых подписала открытое письмо с требованием строго наказать виновника аварии, а с самого верха государственной иерархии открытым текстом велели сделать наказание максимально суровым.

«Судили три дня. На второй раздался звонок из ЦК, высокопоставленная женщина сказала: «Что вы там возитесь?! Дать ему высшую меру, и все!» — «Не можем. У него десятка — «потолок» в статье» — «Ну и давайте десять...» — вспоминал Севидов.

Юрий Севидов. Фото Из личного архива Юрия Севидова

Из футболистов в журналисты

В итоге его лишили звания мастера спорта и осудили на 10 лет, из которых в заключении он провел четыре — первоначально футболиста отправили в лагерь в Кировскую область, но потом Севидов попал под амнистию. Ему срезали срок и смягчили режим, переведя в Белоруссию. Там он даже играл в футбол за гродненский «Химик».

Но после выхода на свободу вернуться в ведущие клубы Юрий не смог — «Спартак» брать форварда обратно отказался. Отец пригласил его в казахстанский «Кайрат», после этого Севидов провел сезон в донецком «Шахтере» и завершил карьеру игрока в Рязани. Затем он десять с лишним лет тренировал провинциальные команды, играл за ветеранов.

А уже в «нулевых» стал известным телекомментатором, футбольным экспертом и спортивным журналистом. Работал и на ТВ, и на радио, и в печатных изданиях, став настоящей звездой и в этой профессии. Последней в его жизни. В феврале 2011 года Севидов умер от сердечной недостаточности, находясь в служебной командировке на сборах в испанской Марбелье.

Вот только никто уже не узнает, до каких высот бы дорос Севидов-футболист, если бы не тот сентябрьский вечер 1965 года. А выводы с точки зрения специалистов по дорожному движению в этой истории очень простые: ни в коем случае нельзя садиться за руль после любой дозы алкоголя, даже минимальной. Равно как и оставлять место даже мелкого ДТП, а если в результате столкновения пострадали люди — тем более. Ну и еще в темное время суток водителям и пешеходам стоит быть максимально внимательными и не отвлекаться от ситуации на дороге и соблюдать ПДД. Тогда таких грустных историй в нашей жизни точно станет меньше.