Главные разочарования сезона РПЛ: Кассьерра, Захарян, Бакаев и еще пять игроков, от которых мы ждали большего

Звезды лиги, которые не оправдали ожиданий в этом чемпионате.

Матео Кассьерра (26 матчей, 2 гола + 6 ассистов)

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Второй бомбардир прошлого сезона, проваливший нынешний чемпионат. Матео Кассьерра после 14 мячей в чемпионате-2021/22 шел в «Зенит» на роль ведущего форварда. Сердар Азмун и Артем Дзюба уехали, питерцы ожидали от колумбийца, что переход в серьезный клуб поможет ему спрогрессировать, как тому же Азмуну, который забивал и в «Рубине» с «Ростовом», но не так много, как после переезда в Санкт-Петербург. Матео должен был стать новым бомбардиром «Зенита», но стал разочарованием.

Кассьерра откровенно провалил сезон: форвард, купленный за 4,5 миллиона евро, забил в три раза меньше, чем бразилец Мантуан, который получал игровое время только после выхода со скамейки.

Колумбиец, судя по всему, не сильно переживает из-за своей статистики: «Зенит» все равно оформил чемпионство, а Матео в начале мая отмечал, что наслаждается моментом.

«Знаю, что болельщики задают много вопросов насчет моих голов, я сам хочу забивать больше, но пока отличился лишь один раз. В прошлом сезоне я забил много, в этом пока не получается, но для меня, если честно, самое главное — наслаждаться моментом в клубе, достигать результата», — сказал Кассьерра в интервью «РБ Спорт».

Арсен Захарян (26 матчей, 4 гола + 7 ассистов)

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главного таланта РПЛ в этом сезоне часто критикуют: от Арсена Захаряна после отличного сезона при Сандро Шварце ждали нового скачка. После предложения от «Челси» требования и уровень ожиданий в отношении полузащитника «Динамо» возросли.

Спад полузащитника больше визуальный — по цифрам 20-летний хавбек играет не сильно хуже: 11 результативных действий в этом сезоне против 13 — в прошлом. При этом еще один матч у него в запасе. По xA (ожидаемые голевые передачи) Арсен — в топ-4 игроков РПЛ, уступая лишь Промесу, Глушенкову и Чалову.

Но видно, что Захарян играет не так уверенно, как на старте своей взрослой карьеры, а развивает атаки не так ярко.

Вероятно, сказался эмоциональный спад после того, как сорвался его трансфер в «Челси». Психологически он объясним.

Другой фактор — общекомандный кризис «Динамо». Команда проводит неудачный сезон, состав по именам стал хуже, чем год назад. И в 20 лет тащить из ямы коллектив — тяжело. Арсен ожидаемо с этими сложностями не справился.

Это плохой сезон Захаряна с точки зрения результатов, но, возможно, пойдет на пользу игроку, который внезапно ворвался в российский футбол и тут же стал звездой. Если Захарян сделает правильные выводы, то наверняка выйдет на новый уровень.

Шамар Николсон (22 матча, 3 гола + 1 ассист)

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Пожалуй, главный хайлат сезона для форварда «Спартака» Шамара Николсона — хук в челюсть Родригао в кубковом матче с «Зенитом», когда команды устроили массовую драку в конце 2022-го. И это показательно — результативностью, важными действиями на поле в этом сезоне Шамар не отметился.

В декабре 2021-го Николсона покупали за 8 миллионов евро, но не получили ожидаемого эффекта — форвард за полтора сезона забил в РПЛ всего 8 мячей. В этом сезоне Шамар забил два гола кризисным «Химкам» и один гол — «Пари НН», а во всех статусных матчах с лидерами РПЛ нападающий выглядел невразумительно.

Неудивительно, что весной появились слухи про возможный уход Николсона: «Спартак» летом готов продать форварда за 5 миллионов евро либо отдать в аренду с правом выкупа.

Зелимхан Бакаев (17 матчей, 1 гол)

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Трансфер Бакаева в «Зенит» изначально вызывал скепсис: казалось, что игрок не сможет стать для питерцев футболистом основного костяка. История о том, как неплохой игрок пошел на большой контракт в Питер и потерялся на скамейке, вновь повторилась.

В первом круге у Зелимхана были шансы доказать, что он готов к конкуренции в составе чемпионата: он регулярно получал свои 20-25 минут со скамейки, даже выходил в старте против ЦСКА. Но не впечатлил. А во втором круге просто пропал: всего четыре выхода на замену на 90-й минуте в четырех матчах РПЛ и считанные минуты на поле. Стоило ли этого того?

За сезон Бакаев забил лишь один мяч в матчах чемпионата — «Локомотиву» с пенальти. А с игры смог отличиться только в своем 21-м матче за питерцев.

Зелимхан банально проиграл конкуренцию и растворился. Весной он признавался, что ему было трудно даже на тренировках «Зенита»: «Я выпадал. Идет упражнение, ребята комбинируют, а я все делаю невпопад. Психологически я был готов к «Зениту», но с конкурентами такого уровня я еще не сталкивался. Здесь все нужно делать быстрее», — рассказывал он Sports.ru.

Пока очевидно, что в спортивном плане трансфер в «Зенит» для Бакаева — провал. Да, есть чемпионская медаль, но вклад игрока в это достижение минимальный. У Зелимхана зимой были варианты в других клубах РПЛ, где бы он играл, но хавбек хотел бороться за место в составе «Зенита». Возможно, летом 26-летний хавбек передумает: терять еще один год на скамейке чемпионов было бы неразумно.

Гамид Агаларов (21 матч, 3 гола + 1 ассист)

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Лучший бомбардир прошлого сезона (19 голов) Гамид Агаларов в этом сезоне забил только три мяча. Конечно, после отличного сезона в «Уфе» и трансфера в Грозный спад можно спрогнозировать. Но не до такой степени.

Гамид в «Ахмате» превратился в игрока резерва и является даже не вторым выбором нападающего: Конате и Ильин выходили в старте чаще и выглядели полезнее.

Сам Гамид спокойно рассуждает о своем спаде: «Значит, выглядел хуже тех, кто получал больше игрового времени. Могу лишь сказать, что теперь все будет по-другому. Уверен, у меня получится».

В следующем сезоне нападающему придется доказывать, что он — не игрок одного сезона, а способен показывать стабильный уровень.

Матиас Норманн (13 матчей, 0 результативных действий)

Фото Александр Федоров, «СЭ»

По данным «СЭ», после сезона Матиас Норманн покинет «Динамо» — руководство клуба не намерено выкупать игрока у «Ростова», откуда он был арендован. Вряд ли такие новости кого-то удивляют — норвежец провел неубедительный сезон.

Отчасти ему помешали травмы: Норманн получил повреждение в первом же матче в основе команды в Кубке России против «Ахмата». Из-за мышечной травмы в сентябре он пропустил немного, но в октябре выбыл уже на месяц из-за вывиха плеча.

Набрать форму не получилось и на зимних сборах: Норманн, как и все «Динамо», выглядел средне. Редкие вспышки случались, но в целом игра Нормана в этом сезоне — разочарование.

Бонус. Разочарования весны

Хорхе Карраскаль (25 матчей, 6 голов + 2 ассиста)

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Радикальное изменение в этом сезоне — ситуация с Карраскалем, который в первом круге РПЛ был ключевым игроком ЦСКА и примой. Многие говорили о том, что это чуть ли не лучший игрок осенней части, однако весной колумбиец перестал попадать в старт и редко выходит на замену.

В ЦСКА ссылаются на конкуренцию, которую Карраскаль проигрывает партнерам — так его отсутствие в важнейшей игре с «Зенитом» объяснял гендиректор клуба Роман Бабаев. А Владимир Федотов в интервью Леониду Слуцкому намекнул, что ему не нравится отношение колумбийца к делу.

«Нужен правильный настрой. Подготовка к игре. Чтобы мастерство проявлять, нужно выходить в правильном состоянии. Здесь у него есть огромный резерв», — сказал тренер ЦСКА в начале мая.

В 2023 году Хорхе выходил в старте ЦСКА только в четырех матчах в РПЛ и Кубке, и без него армейцы не потеряли в качестве — борются за второе место и вышли в финал Кубка России. Карраскалю, у которого контракт с ЦСКА до 2026 года, судя по всему, нужно либо заново доказывать Федотову свою надобность, либо искать новый клуб.

Владимир Писарский (14 голов за «Оренбург», 0 — за «Крылья Советов»)

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Владимир Писаркий еще с фамилией Сычевой ярко ворвался в чемпионат России в прошлом году с хет-трика после выхода на замену с «Уралом». Период в «Оренбурге» — сказка: куча крутых голов, ярких празднований, перформансы с предложением невесте прямо во время матча, история с пиццей, вызов в сборную России. Сычевой быстро стал для РПЛ ярким персонажем и примером, что с самых низов без футбольного образования можно оказаться в премьер-лиге лучшим бомбардиром.

Прекрасный первый круг за «Оренбург» подарил Сычевому шанс пойти на повышение зарплаты. Да и со спортивной точки зрения наверняка был расчет, что «Крылья Советов» станут перевалочным пунктом на пути в топ-клуб. Казалось, что сменивший зимой фамилию Писарский впишется в играющую команду с агрессивной атакой, но эти полгода показали — уход из «Оренбурга» стал ошибкой.

В Самаре Владимир не забил ни одного гола в чемпионате, отличившись лишь раз в Кубке России. Для форварда, который перед паузой шел в числе лидеров бомбардирской гонки с 14 мячами, это провал.

Писарский точно стал для РПЛ открытием сезона, но в то же время и большим разочарованием: первый круг в его исполнении внушал надежды, что в России появился еще один яркий форвард. Однако весенний отрезок затмил все то, что получалось в «Оренбурге»: в Самаре Писарский выглядит пока инородным телом.