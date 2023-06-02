«Очень хорошо отношусь к Соболеву. Уверен, он уже тысячу раз пожалел о случившемся!» Интервью Романцева

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев отвечает на вопросы читателей «СЭ».

Буду рад, если Кузяев и Черчесов поработают вместе

Денис Стогов: — Олег Иванович, «Зенит» будет готовиться к новому сезону на базе в Удельном парке, «Спартак» — в Тарасовке. Как оцените такое решение российских клубов, учитывая, что обычно они улетали на сборы за границу?

— Если погода позволяет и есть хорошие поля, то можно вполне обойтись без дальних переездов и привыкания к новым условиям. Особенно в нынешнее время, когда есть проблемы с авиаперелетами. Дома, где все привычно, знакомо и рядом семья, даже нагрузки по-другому воспринимаются.

Вообще, сегодня многое в жизни команд меняется. Вот теперь «Спартак» не ездит на матчи из Тарасовки на автобусе, рискуя попасть в пробки — как случилось однажды, когда он отправился на матч Лиги чемпионов. Тогда прямо по дороге пришлось пересаживаться на метро и сломя голову мчаться на стадион. Сейчас мало кто знает, что во времена Нетто, Татушина, Ильина, Исаева и других спартаковских звезд советских времен команда добиралась на игру в вагоне № 4 подмосковной электрички. А на вокзале пересаживалась на клубный автобус, который вез ее в «Лужники». И ничего — побеждала!

Насколько верным было решение тех же Семака и Абаскаля с выбором места подготовки, ответит следующий сезон. Пока же давайте пожелаем им удачи и терпения.

Олег Бурцев: — Согласны ли с Александром Бородюком, который считает, что за увольнение Славиши Йокановича и неудачи «Динамо» должны отвечать руководители клуба, которые принимали решение о его приглашении?

— Тут двух мнений быть не может — Александр озвучил истину. И даже если начальника, от которого зависело решение вопроса о приглашении тренера, сумел уговорить хваткий агент, то в итоге он все равно должен отвечать, почему это назначение случилось. Похоже, что тренерская тема — традиционно давняя и болезненная для «Динамо». Может, еще и потому, что той самой ответственности, которую затронул Бородюк, немало сделавший для родного клуба, никто никогда и не нес. А вот если бы, к примеру, напортачившему руководителю пришлось хотя бы оплачивать обратную дорогу уволенному тренеру, то, глядишь, при выборе следующего специалиста он был бы более осмотрительным.

Виталий Громов: — Йокановича уволили за три тура до конца сезона — не стоило ли дать ему завершить чемпионат? Как бы в этой ситуации поступили вы на месте руководителя клуба?

— Начну с того, что я бы не стал приглашать Йокановича в «Динамо». Ни в коем случае не хочу поставить под сомнение его профессиональные качества. Просто никак не могу понять руководство легендарного клуба, все успехи которого были связаны с именами отечественных тренеров. И каких! Якушин, Качалин, Севидов, Бесков... Каждый из них — личность, эпоха! А теперь в команде один иностранец сменяет другого. Помнится, в «Динамо» мне довелось поработать вместе с еще только начинавшим осваивать профессию Андреем Кобелевым. Позднее он уже сам возглавил команду, с которой выиграл бронзовые медали. И только спустя 14 лет это повторил немец Сандро Шварц. А между этими двумя наградами «Динамо» — пустота.

Славиша Йоканович. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Я не случайно завел разговор о тех, кто работает с российскими клубами. Не так давно кто-то с умным видом изрек, что в России нет тренерской школы. Глупость! Есть и всегда была! Вспомним имена таких гигантов, как Аркадьев, Качалин, Якушин, Маслов, Бесков, Лобановский. Их имена и по сей день уважаемы в мировом футбольном сообществе. Вспоминаю, как на семинаре в Нидерландах Рональд Куман сказал мне, что в Европе многие учатся работать по лекалам наших специалистов. И сейчас у нас есть интересные, ищущие тренеры — Семак, Карпин, Черчесов, Евсеев, Парфенов, Федотов, Юран. И я назвал еще не всех, кому можно, а главное, нужно доверять.

Что касается вопроса о том, когда надо было расставаться с Йокановичем, то это не столь важно. Ведь сезон-то все равно потерян. Да еще в год 100-летия. Я уж не говорю о деньгах, об обманутых надеждах болельщиков! Сейчас «Динамо» возглавил мало кому известный Павел Алпатов. И хочется верить, что сделано это не в аварийном порядке, а в расчете на будущее. Хотя не исключаю, что после 2:4 от «Локомотива» в кабинетах динамовского клуба снова начнут искать по международным связям очередного наставника-спасителя.

Борис Думчев: — Недавно Андрей Тихонов назвал главной причиной неудачной весны «Спартака» травмы, которые помешали провести все матчи Промесу, Соболеву, Джикии. Вы тоже так считаете?

— Думаю, в таких вопросах у каждого свое мнение. И Андрей, как футболист с именем и уже поработавший в качестве тренера, имеет на него право. Не обижайтесь, Борис, но в данном случае я воздержусь от комментариев, поскольку считаю не очень этичным в таком ключе говорить о работе коллеги. Думаю, он сам разберется в причинах того, почему весна удалась «Спартаку» меньше, чем осенний отрезок чемпионата. Хотя отдельные матчи показали, что в следующем сезоне у нас с вами есть надежда увидеть команду, способную, наконец, составить достойную конкуренцию «Зениту».

Андрей Дорохов: — Полузащитник «Зенита» и сборной России Кузяев обозначил, что хочет попробовать себя в Европе и якобы уже получил предложения из Турции и Венгрии, где заинтересованность в игроке выразил Станислав Черчесов. Но Далеру уже 31 — не поздновато для начала европейской карьеры?

— Возраст, конечно, у Кузяева не юношеский. Но если игрок уверен в себе, психологически готов к такому непростому шагу и чувствует в себе силы, то ничего особенного в таком решении нет. Тем более за его спиной большой игровой опыт!

Да, могут возникнуть сложности с адаптацией, с языком. Знаю, как тяжело это переносили Дасаев с Хидиятуллиным, которые, подписав контракты с испанским и французским клубами, ехали практически в никуда. Ведь тогда мы почти ничего не знали о загранице. Теперь времена другие. Потому Головин с Алексеем Миранчуком сумели найти себя во Франции и Италии, где оба сейчас на виду. А то, что такой требовательный тренер, как Черчесов, с уважением отозвался о Кузяеве, говорит о многом. И буду рад, если они поработают вместе. Так что удачи тебе, Далер!

Рад, что ни я, ни «Локомотив» не ошиблись в Дзюбе

Родион Анисимов: — Александр Селихов грубо ошибся в матче с «Зенитом», но Гильермо Абаскаль поддержал вратаря и не стал менять его на Максименко, который ждал своего шанса в запасе. А вы не считаете, что голкипер, ставший виновником поражения, должен уступить место конкуренту?

— Начну с того, что матч не может проиграть только один футболист — это закон. Что касается вратарской темы, то она всегда была одной из самых сложных для [главного] тренера. Правда, сейчас, когда в командах появились специалисты по работе с голкиперами, нашему брату стало полегче. Сужу по словам Валерия Карпина, который как-то сказал, что в вопросах подготовки и оценки действий вратарей полностью доверяет своему помощнику Виталию Кафанову.

На первый взгляд, ваш вопрос логичен: если напортачил вратарь, его следует менять. Но в футболе не всегда стоит следовать законам логики. Взять хотя бы историю с великим Яшиным, которого после неудачной игры на чемпионате мира в Чили объявили главным виновником провала национальной команды. И только железный характер Льва Ивановича позволил ему вернуть себе место в воротах «Динамо» и сборной СССР и блеснуть в составе мировых звезд на «Уэмбли» в 66-м. Так что к вратарям нужен особый подход. Видимо, Абаскаль это учитывает. А потому, видя, как работает Селихов на тренировках, не бросается в крайности. На что Александр ответил уверенной игрой. В очень непростой встрече с «Пари НН» он пару раз просто спас команду. Так что бережнее относитесь к вратарям!

Александр Селихов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Дмитрий Горлов: — Недавно президент РПЛ Александр Алаев допустил, что из-за отсутствия еврокубков может поменяться формат проведения чемпионата России. Как вы отнесетесь к появлению в РПЛ третьего круга, плей-офф или других нововведений?

— Четно говоря, пока не знаю. Вот о возвращении проведения чемпионата на систему «весна-осень», пожалуй, стоит подумать! Ведь насколько приятнее играть и смотреть футбол летом, чем бегать по заледеневшему полю и мерзнуть на трибунах. Что касается турнирных новаций в нашем футболе, то я к ним всегда относился осторожно. А уж после появления новой сетки Кубка России и вовсе начал их опасаться. Как тут не вспомнить народную мудрость, согласно которой лучшее — враг хорошему.

Олег Зыков: — Владимир Быстров недавно сказал, что в следующем сезоне «Локомотив» должен бороться за чемпионство. Не слишком ли громкое заявление?

— Володя — горячий человек. И на поле был таким, и в эфире им остается. Признаюсь, после истории с увольнением Юрия Семина я не очень пристально слежу за «Локомотивом». Но потому, какие обороты он набрал по весне, видно, что клуб и в будущем нацелен на движение вперед. Возможно, такой подъем связан с приходом молодого тренера Галактионова, сумевшего объединить находившуюся в состоянии хаоса команду. Свою роль сыграло и появление опытного Дзюбы, сделавшего атаку более осмысленной и непредсказуемой для соперников. Да и юный Пиняев добавил огонька! В целом у железнодорожников крепкий и качественный состав, в котором несколько выпадает оборона. Не знаю как насчет чемпионства, но биться за медали «Локомотив», похоже, собирается всерьез. А там уже как карта ляжет.

Борис Рыбин: — Согласны, что «Локомотив» с Дзюбой и без него — две разные команды?

— Я уже не раз говорил о Дзюбе как о футболисте, который делает игру более интересной. Как и о том, что команда, которая поверит в него, не прогадает. Не скрою, мне приятно, что ни «Локомотив», ни я не ошиблись. И Артем подтверждает это не только забитыми мячами, но и умением сыграть на партнеров. К тому же он из тех, кто способен повести команду за собой. Но его значимость для клуба пусть определяют болельщики, которые, кстати, очень тепло проводили его с поля в недавнем матче с «Динамо».

Максим Глушенков и Артем Дзюба. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Открытие сезона — «Ростов», разочарование — «Торпедо»

Игорь Тверин: — Вы как-то сказали, что готовы многое простить игроку, если тот живет интересами команды. Но как бы отреагировал тренер Романцев на безобразный поступок Соболева? Случались ли в вашей карьере моменты, когда вы сомневались, какое решение принимать в отношении провинившегося футболиста?

— Я очень хорошо отношусь к Александру. И уверен, что он уже тысячу раз пожалел о случившемся. Конечно, история неприятная и заслуживающая наказания, которое, уверен, принято им с пониманием. Но, рассуждая о суровости санкций, я вспоминаю, что говорил в таких случаях Бесков: «Если чаша весов, на которой польза от игрока хоть немного перевешивает ту, что с сомнениями, то футболиста надо оставлять в команде». А свою преданность «Спартаку» Соболев не раз уже доказывал. И то, что сейчас в клубе собрались нормальные люди, которые это понимают, подтвердила их реакция на случившееся. Словом, будем считать, что Соболев только вспыхнул, но еще не сгорел. И дай Бог ему в «Спартаке» больше побед и голов!

Олег Торопов: — Не так давно появилась информация о возможном приглашении на пост руководителя департамента судей серба Мажича. Насколько это поможет улучшить качество работы арбитров человеку, который абсолютно не знаком с российским футболом и его особенностями? Тем более что ранее на эту должность уже приглашались венгр Кашшаи и португалец Перейра.

— Вот, Олег, вы сами и ответили на свой вопрос. Были венгр, португалец — и что они нам оставили? Приезжал еще немец Рангник, который, правда, собирался поднять «Локомотив». А где он сейчас? И снова, как и в тренерской теме, встает вопрос: неужели у нас нет своих толковых специалистов, с которыми можно выстроить систему и навести в ней порядок? Были же времена, когда арбитрами руководили люди, прошедшие отечественную школу. И жил наш футбол без детекторов лжи и жалоб на судейство в компетентные органы. Да, ошибки случались, но они не порождали скандалы и неверие в порядочность судей.

Сергей Карасев и линейный судья обсуждают трактовку эпизода. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Марк Дорохов: — После матча с «Химками» Гильермо Абаскаль пробыл на пресс-конференции меньше минуты, отказавшись отвечать на вопросы журналистов. Как считаете, тренер обязан общаться с представителями СМИ или вправе сам решать, как ему поступать?

— Ждал, что когда-нибудь мне зададут этот вопрос. Потому отвечу коротко и ясно: прежде всего, тренер обязан хорошо делать свою работу, все остальное — вторично. Честно говоря, я не знаю, что заставило Абаскаля так быстро покинуть пресс-центр. Да мне это просто неинтересно. Кто знает, может у него живот схватило — всякое в жизни случается! Но, скорее всего, испанцу не очень понравилась игра команды, судейство, результат. Или еще что-то. Причины могут быть самыми разными. К сожалению, одна из них связана с появившейся с интернетом модой задавать тренеру бестактные, а порой и откровенно провокационные вопросы. Чтобы таким грязным способом привлечь внимание к собственной персоне. В свое время я сам проходил через это. Считаю это не только недостойным поведением, но и неуважением к своей профессии. За настоящими журналистами-профессионалами я этого не замечал. Мой вам совет — берегите тренеров.

Дмитрий Зотов: — Олег Иванович, что в уходящем сезоне стало для вас открытием чемпионата, а что — разочарованием?

— Рискну показаться предвзятым, но меня порадовал «Ростов», который при ограниченном ресурсе состава Карпин сумел сделать крепкой и задиристой командой, борющейся за серебро. То, как преобразились Комличенко, Уткин, Глебов, Голенков, говорит о грамотной работе тренера, сумевшего помочь им по-новому найти себя в игре. Именно благодаря этому «Ростову» удалось вдохнуть в чемпионат свежую струю остроты и непредсказуемости.

Что касается разочарования, то для меня это «Торпедо». И даже не его последнее место, а какая-то игровая безысходность. Впрочем, чему здесь удивляться, если во главе клуба оказались далекие от футбола люди, которым хозяин доверил вершить его судьбу? Этим же самым объясняется и ранний уход опытного тренера Александра Бородюка, а потом и Андрея Талалаева. А ведь это клуб с победными традициями, великими игроками и тренерами, чьи имена золотом вписаны в историю отечественного футбола. Печально...

Это пример отношения руководителей к давним традициям своих клубов, к их будущему, к болельщикам. Вот почему от «Ростова» ждут дальнейшего движения вперед, футбола, который гонит на стадион. А осиротевшему без ЗИЛа «Торпедо» снова придется начинать с нуля. Зачем?..

P.S. Еще раз спасибо, что не забываете. Возможно, я сказал не все, что вам хотелось услышать. Но по-другому не могу — не умею. А болельщикам моего клуба напомню: любите «Спартак» в себе, а не себя в «Спартаке»!

По-прежнему ваш, Олег Романцев!