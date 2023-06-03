«Спартак» потеряет очки в Самаре, ЦСКА займет второе место. Прогнозы на 30-й тур РПЛ
Александр Мостовой — 1:1. «Зениту» уже ничего не надо. «Факел» может своей боевитостью добиться результата и избежать стыков.
Валерий Баринов — 2:1. «Факел» борется в каждом матче, но уровень игроков «Зенита» выше.
Александр Мостовой — 1:1. «Крылья» играют прилично, но находятся в зоне переходных матчей. Команды будут биться до конца: самарцы — чтобы не попасть в стыки, а спартаковцы — чтобы занять второе место.
Валерий Баринов — 1:1. У «Спартака» есть возможность занять второе место, «Крылья» могут избежать стыковых матчей. Это будет напряженная игра.
Александр Мостовой — 2:0. ЦСКА борется за второе место, проводит матч дома. При этом при неплохой игре армейцы потеряли очки с «Краснодаром».
Валерий Баринов — 1:1. Команды борются за медали. Игра будет напряженная, никто не хочет закончить чемпионат без медалей.
Александр Мостовой — 2:0. Здесь все очевидно. «Торпедо» давно вылетело из РПЛ.
Валерий Баринов — 2:0. У «Локомотива» весной совершенно другая команда. А «Торпедо» уже вылетело и готовится к следующему сезону.
Александр Мостовой — 2:1. У «Краснодара» скоро кубковый финал, нет смысла рисковать. «Ахмат» порадовал многих, забрался на пятое место. Не проиграл бы «Ростову», мог и за четвертое побороться.
Валерий Баринов — 1:0. «Краснодар» готовится к финалу Кубка России. Не удивлюсь, если игроки основы пропустят матч.
Александр Мостовой — 2:2. Обеим командам уже ничего не надо. Надеюсь, соперники порадуют нас хорошей игрой.
Валерий Баринов — 2:2. Результат уже не важен. Но обе команды будут показывать яркий и атакующий футбол.
Александр Мостовой — 2:1. Нижегородцы в зоне стыков, а «Химки» вылетели, но постараются зацепить очко в последнем матче, может быть, забьют гол.
Валерий Баринов — 1:1. У «Химок» качественная команда, сможет в последнем туре дать бой, хоть уже и вылетела из РПЛ.
Александр Мостовой — 1:1. Команды все задачи уже решили. Поэтому будет ничья.
Валерий Баринов — 2:1. «Урал» и «Сочи» в конце сезона ухудшили свои результаты. Но победа в предпоследнем туре может взбодрить «Урал».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|
5
|Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|- : -
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9