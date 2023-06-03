«Спартак» потеряет очки в Самаре, ЦСКА займет второе место. Прогнозы на 30-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший футболист сборной России и «Спартака» Александр Мостовой и актер Валерий Баринов.

«Зенит» — «Факел»

Александр Мостовой — 1:1. «Зениту» уже ничего не надо. «Факел» может своей боевитостью добиться результата и избежать стыков.

Валерий Баринов — 2:1. «Факел» борется в каждом матче, но уровень игроков «Зенита» выше.

«Крылья Советов» — «Спартак»

Александр Мостовой — 1:1. «Крылья» играют прилично, но находятся в зоне переходных матчей. Команды будут биться до конца: самарцы — чтобы не попасть в стыки, а спартаковцы — чтобы занять второе место.

Валерий Баринов — 1:1. У «Спартака» есть возможность занять второе место, «Крылья» могут избежать стыковых матчей. Это будет напряженная игра.

ЦСКА — «Ростов»

Александр Мостовой — 2:0. ЦСКА борется за второе место, проводит матч дома. При этом при неплохой игре армейцы потеряли очки с «Краснодаром».

Валерий Баринов — 1:1. Команды борются за медали. Игра будет напряженная, никто не хочет закончить чемпионат без медалей.

«Локомотив» — «Торпедо»

Александр Мостовой — 2:0. Здесь все очевидно. «Торпедо» давно вылетело из РПЛ.

Валерий Баринов — 2:0. У «Локомотива» весной совершенно другая команда. А «Торпедо» уже вылетело и готовится к следующему сезону.

«Ахмат» — «Краснодар»

Александр Мостовой — 2:1. У «Краснодара» скоро кубковый финал, нет смысла рисковать. «Ахмат» порадовал многих, забрался на пятое место. Не проиграл бы «Ростову», мог и за четвертое побороться.

Валерий Баринов — 1:0. «Краснодар» готовится к финалу Кубка России. Не удивлюсь, если игроки основы пропустят матч.

«Оренбург» — «Динамо»

Александр Мостовой — 2:2. Обеим командам уже ничего не надо. Надеюсь, соперники порадуют нас хорошей игрой.

Валерий Баринов — 2:2. Результат уже не важен. Но обе команды будут показывать яркий и атакующий футбол.

«Пари НН» — «Химки»

Александр Мостовой — 2:1. Нижегородцы в зоне стыков, а «Химки» вылетели, но постараются зацепить очко в последнем матче, может быть, забьют гол.

Валерий Баринов — 1:1. У «Химок» качественная команда, сможет в последнем туре дать бой, хоть уже и вылетела из РПЛ.

«Урал» — «Сочи»

Александр Мостовой — 1:1. Команды все задачи уже решили. Поэтому будет ничья.

Валерий Баринов — 2:1. «Урал» и «Сочи» в конце сезона ухудшили свои результаты. Но победа в предпоследнем туре может взбодрить «Урал».