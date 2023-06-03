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Сегодня, 00:00

«Спартак» потеряет очки в Самаре, ЦСКА займет второе место. Прогнозы на 30-й тур РПЛ

Константин Белов
Корреспондент
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Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший футболист сборной России и «Спартака» Александр Мостовой и актер Валерий Баринов.

«Зенит» — «Факел»

Александр Мостовой — 1:1. «Зениту» уже ничего не надо. «Факел» может своей боевитостью добиться результата и избежать стыков.

Валерий Баринов — 2:1. «Факел» борется в каждом матче, но уровень игроков «Зенита» выше.

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
03 июн, 17:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Факел

«Крылья Советов» — «Спартак»

Александр Мостовой — 1:1. «Крылья» играют прилично, но находятся в зоне переходных матчей. Команды будут биться до конца: самарцы — чтобы не попасть в стыки, а спартаковцы — чтобы занять второе место.

Валерий Баринов — 1:1. У «Спартака» есть возможность занять второе место, «Крылья» могут избежать стыковых матчей. Это будет напряженная игра.

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
03 июн, 17:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Спартак

ЦСКА — «Ростов»

Александр Мостовой — 2:0. ЦСКА борется за второе место, проводит матч дома. При этом при неплохой игре армейцы потеряли очки с «Краснодаром».

Валерий Баринов — 1:1. Команды борются за медали. Игра будет напряженная, никто не хочет закончить чемпионат без медалей.

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
03 июн, 17:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Ростов

«Локомотив» — «Торпедо»

Александр Мостовой — 2:0. Здесь все очевидно. «Торпедо» давно вылетело из РПЛ.

Валерий Баринов — 2:0. У «Локомотива» весной совершенно другая команда. А «Торпедо» уже вылетело и готовится к следующему сезону.

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
03 июн, 17:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Торпедо М

«Ахмат» — «Краснодар»

Александр Мостовой — 2:1. У «Краснодара» скоро кубковый финал, нет смысла рисковать. «Ахмат» порадовал многих, забрался на пятое место. Не проиграл бы «Ростову», мог и за четвертое побороться.

Валерий Баринов — 1:0. «Краснодар» готовится к финалу Кубка России. Не удивлюсь, если игроки основы пропустят матч.

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
03 июн, 17:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Краснодар

«Оренбург» — «Динамо»

Александр Мостовой — 2:2. Обеим командам уже ничего не надо. Надеюсь, соперники порадуют нас хорошей игрой.

Валерий Баринов — 2:2. Результат уже не важен. Но обе команды будут показывать яркий и атакующий футбол.

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
03 июн, 17:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Динамо

«Пари НН» — «Химки»

Александр Мостовой — 2:1. Нижегородцы в зоне стыков, а «Химки» вылетели, но постараются зацепить очко в последнем матче, может быть, забьют гол.

Валерий Баринов — 1:1. У «Химок» качественная команда, сможет в последнем туре дать бой, хоть уже и вылетела из РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
03 июн, 17:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Химки

«Урал» — «Сочи»

Александр Мостовой — 1:1. Команды все задачи уже решили. Поэтому будет ничья.

Валерий Баринов — 2:1. «Урал» и «Сочи» в конце сезона ухудшили свои результаты. Но победа в предпоследнем туре может взбодрить «Урал».

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
03 июн, 17:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Сочи
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Баринов
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 27 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 19 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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