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«Отходняк» после дерби. Найдется ли, что так яростно обсуждать после 14-го тура?

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Георгий Джикия и Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Вид стадиона во время матча ЦСКА — «Спартак».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Роман Зобнин, Антон Зиньковский, Гильермо Абаскаль, Владимир Федотов и Артем Ребров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Обозреватель «СЭ» — о дискуссиях вокруг ЦСКА — «Спартак» и стартующем новом туре РПЛ.

Градус обсуждения дерби удивил

Вся неделя прошла под знаком дерби ЦСКА — «Спартак», отсверкавшего в прошлое воскресенье. И поначалу наблюдал за страстями вокруг него с удовольствием. Так и должно быть. Ведь настоящий футбол — это настоящие эмоции. Надо спорить, надо срывать глотки, надо кипятиться! И это зрелище того стоило.

Увы, постепенно удовольствие сменилось недоумением и разочарованием — в такую сторону развернулись все эти дискуссии. Окончательно ушедшие от футбола в персональные разборки — кто что кричал у бровки, кто прыгал, кто отвечал. Начали возникать вброшенные откуда-то видео...

Какие же двойные стандарты, какое же лицемерие.

Когда многие российские медиа и Telegram-каналы показывают и смакуют Медиалигу и там стоит семиэтажный мат с совершенно адскими оскорблениями — это то, что надо, это настоящая жизнь и восторг от открытости, не свойственной футболу профессиональному.

Когда в куче видеоблогов о футболе стоит мат-перемат, осознанный и не вызванный никакими эмоциями, переживаемыми в режиме реального времени, — это нормально.

Владимир Федотов и&nbsp;Гильермо Абаскаль. КДК убивает эмоции и лишает нас шоу. Абаскаль и Федотов не заслужили дисквалификацию

Когда идет запредельный треш-ток с хамством эпического уровня перед или после боев в смешанных единоборствах или боксе, когда рэперы матерятся в своих композициях (не говоря о рэп-батлах) через слово, когда десятки людей на концертах дословно повторяют весь мат за Шнуром — так и должно быть.

Но когда посреди главного футбольного дерби страны от одного из тренеров звучит пара матерных слов или выражение без конкретизации в среднем роде — эти же СМИ и каналы тут же превращаются в главных поборников морали. Как так можно, это же оскорбление личности! Хотя им следовало бы почитать самих себя во время этих же матчей.

При этом реплики второго главного тренера, с которых началась эта дискуссия, либо не записываются, либо не выкладываются. А ведь только услышав все, можно было бы понять и оценить контекст.

Вид стадиона во время матча ЦСКА - "Спартак". Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Вид стадиона во время матча ЦСКА — «Спартак».
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Это спорт, а не научный диспут. А спорт — это гладиаторство

А на самом деле их не нужно ни записывать, ни выкладывать. И не нужно путать профессиональный футбол с медиафутболом.

Если бы раньше выкладывались такие записи, то того же великого Валентина Козьмича Иванова кто-то из самых чувствительных вообще за человека бы не считал — столько там было мата. И молодого Юрия Палыча, и Павла Садырина, и Валерия Газзаева, и вообще 90 процентов российских тренеров, включая очень уважаемых, заслуженных и достойных. Федотов по этой части — в национальной традиции, но далеко не в первых рядах.

Ребята, это футбол, а не семинар в университете и не научный диспут. И это эмоции, в том числе такие. Как будто вы сами не играете — вас бы в эти минуты послушать.

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Если бы микрофоны были включены на всех тренерах и игроках по ходу матчей, вы бы узнали много интересного об этой игре на профессиональном уровне. А уж если бы посмотрели, что в раздевалках и коридорах творится... Причем это уже — в любой стране и на любом языке. Тут, правда, многое зависит от вариативности ругательств на разных языках.

Что-то особо не помню у нас медийных возмущений хоровому мату целых секторов, целых трибун фанатов во время таких же дерби еще несколько лет назад. А тренеру, которого с бровки слышат полтора человека, сказать три слова в горячке игры — нет, ни в коем случае. Вы, коллеги и блогеры, матерящиеся как сапожники в своих каналах и соцсетях, требуете от них, чтобы они говорили: «Чего изволите?» и «Только после вас». Смешно и грустно.

Роман Зобнин, Антон Зиньковский, Гильермо Абаскаль, Владимир Федотов и Артем Ребров. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Роман Зобнин, Антон Зиньковский, Гильермо Абаскаль, Владимир Федотов и Артем Ребров.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Между Владимиром Федотовым и Гильермо Абаскалем все нормально. Они сразу после игры пожали друг другу руки и оставили этот эпизод позади. Если, конечно, окружение сейчас не распалит их по новой, в том числе такими видео. Но, насколько знаю, оба клуба настроены на мирное урегулирование, а не на разжигание ситуации. Обсуждают и мусолят это только журналисты, блогеры и легко поддающиеся их влиянию болельщики. Вместо того чтобы делать акцент на том, какой крутой был матч — в том числе (и в первую очередь) благодаря смелой и качественной работе обоих главных тренеров, один из которых лучше провел первый тайм, а второй — перевернул игру двумя заменами в перерыве. На что первый ответил своими так же сработавшими заменами...

Это тот случай, когда футбол был в сто раз лучше и здоровее его освещения. Там было удовольствие. Тут — ощущение гадливости.

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Когда смотрю на все эти разборки, вспоминаю свой разговор с отцом Елены Рыбакиной, чемпионки Уимблдона, — интеллигентным человеком, много лет проработавшим продюсером на «НТВ-Плюс». Андрей Рыбакин рассказывал: «Лена, допустим, не способна рассуждать о высоких материях, о той же политике. Я говорил ей когда-то: «У тебя есть выбор — пойти учиться или стать гладиатором». Потому что спорт высших достижений — самое настоящее гладиаторство. И она выбрала его».

Точное слово — гладиаторство. Оно и есть. Все эти страсти вокруг дерби — они об этом. В эти 90 минут у людей две ценности — команда и победа. Остального не существует. Цена не важна. Все готовы на всё, лишь бы выиграть. Порвать глотку, сказать что угодно, влететь в подкате через полполя. Говорю, естественно, о честном спорте. Другое, подковерное — это уже не спорт.

Правильно это все или нет — не знаю. Нет у меня ответа. Может, и неправильно, не по-людски. Но таков неписаный закон спорта. А кто с этим не согласен — тот в него либо не идет, либо проигрывает. Увы, но так. Такие, как Федор Черенков, — единичные исключения. Или как Роман Зобнин, которому тем не менее было бы лучше поступить иначе, выбить мяч в аут, — тут было бы и фейр-плей, и соблюдение интересов команды...

О многом, в общем, заставило задуматься дерби на 3-й Песчаной. Побольше бы такого футбола. Поменьше бы такого освещения.

Александр Соболев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Соболев.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Химки» дома — идеальное место для Соболева продолжить голевую суперсерию

Внимание к дерби перенеслось и на Кубок — как сыграют в нем армейцы и спартаковцы? Красно-белые в Воронеже спокойно победили почти вторым составом, в котором обратило на себя внимание только присутствие Промеса — вот уж кто ненасытен, хочет играть и забивать всегда и везде. Но при всей слабости обороны «Факела», как ни странно, голландцу не удалось пополнить багаж из 95 голов за «Спартак» — притом что там, казалось, это будет намного легче, чем во многих других случаях.

А ЦСКА, у которого даже в заявке отсутствовал Хорхе Карраскаль, проиграл «Торпедо». Второй раз в этом сезоне. Собственно, черно-белые никого больше в нем и не обыгрывали. В 17 матчах двух турниров у них две победы. Обе — над красно-синими. Но тут важно, что Андрею Талалаеву удалось победить уже во втором матче во главе нового клуба. Такие вещи всегда придают игрокам уверенности — смог бы тот же Спартак Гогниев зацепить что-то в одной из первых игр с «Химками», и все могло бы пойти совсем не так, как сейчас. Понятно, что Кубок в его нынешнем виде — это не чемпионат, тем не менее победу торпедовцы одержали как нельзя вовремя.

Но их следующая игра в первенстве — это нечто! Ведь Талалаев, уволенный в перерыве домашнего матча «Ахмата» с «Нижним Новгородом», едет с «Торпедо» в Грозный! Сказать, что это интересно, — значит не сказать ничего.

Андрей Талалаев. Андрей Талалаев: «Мой принцип — не ври и не предавай. После Грозного добавлю: будь сдержаннее»

ЦСКА придется очень непросто в Оренбурге — городе бывшего клуба Федотова. Как выяснилось из нашей беседы на этой неделе, главный тренер армейцев хорошо знаком с коллегой из «Оренбурга» Марцелом Личкой, их команды зимой жили на сборах в одном отеле, и они часто беседовали. Федотов сравнил позитивный подход чеха к игре с «искренним футболом» Эдуарда Малофеева — и на эту команду во главе с ее нежданным снайпером Владимиром Сычевым-Писарским вправду смотреть очень приятно. Жду, что это будет один из интереснейших матчей тура, и любопытно, как разовьется ситуация вокруг провалившего дерби, а потом не попавшего в заявку на Кубок Карраскаля.

«Спартак» же сыграет дома с «Химками». Исходя из того, как действуют красно-белые в этом сезоне против середняков и аутсайдеров, проблем у команды Гильермо Абаскаля быть не должно. В кубковом матче отдохнул и набрался сил Александр Соболев, которому сам бог велел продолжить выдающуюся серию и довести число матчей подряд с забитыми голами до восьми. Впереди него с девятью идет только Николай Паршин, нападающий 1950-х годов.

Вот вам, кстати, история про него от Никиты Симоняна, рассказавшего мне ее для книги «Спартаковские исповеди», переиздание которой скоро выходит в свет:

«От Нетто доставалось всем — Ильину, Сальникову... Сережа Сальников был очень техничным, и когда изображал какой-нибудь финт, а потом атака срывалась, Нетто на него набрасывался: «Твою мать, на кухарок играешь!»

По национальности Игорь был чистокровным эстонцем. И когда он начинал Сальникова уж слишком сильно прессинговать, тот подходил ко мне и искал защиты: «Никита, ты мне можешь объяснить, что от меня хочет этот чертов (тут, если честно, был эпитет похлеще) тевтонец? Мы что, с тобой хуже него играем?» Я предложил ему послать Нетто подальше.

Но на это решались единицы. Например, Коля Паршин — игрок не слишком техничный, но мужик прямой. Встречались как-то с «Локомотивом», игра не шла, Нетто злился. Обрушился на Паршина, назвал дубиной — тот его в ответ и послал. Приходим в раздевалку в перерыве, Николай Петрович мечется — то ко мне подходит, то к Сальникову... А Игорь сидит молча, голову опустив. «Ну а ты, капитан, можешь повести за собой команду или нет?» — спрашивает его Старостин. И Нетто отвечает подавленно: «Нет, Николай Петрович, не могу. Невозможно это, если меня на ... посылают».

Вот такой был когда-то у нас футбол. Более мужской, чем сейчас, как верно заметил в нашем недавнем разговоре Талалаев. Без записывающих реплики у поля камер и возмущений, что кто-то кого-то послал или обложил.

Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Локо» чуть полегчало без Плутника, Цорна и Циннбауэра. Но и «Динамо» выходит из спада

Главным же хитом субботы станет еще одно московское дерби «Локомотив» — «Динамо». Минимальная и натужная победа железнодорожников над «Торпедо» наряду со сложностями в переговорах по Михаилу Галактионову отложили уход и.о. Андрея Федорова — как же вовремя для него юный Карпукас забил первый мяч во взрослом футболе! На неделе к Федорову в первой команде присоединились Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов, что и качества штабу, и лояльности болельщиков однозначно добавит. Пока «Локо» не выбрался даже из зоны стыков, так что говорить о каком-либо выходе из кризиса рано — да и качество игры с «Торпедо» о том не свидетельствует.

&laquo;Локомотив&raquo; потерпел разгромное поражение в&nbsp;матче против &laquo;Сочи&raquo;. Руины «Локо», монстры из «Спартака», поддержка Ларина и дискотека в Ростове. Рабинер — о топ-событиях тура

Но «Динамо», судя и по нарядному с обеих сторон матчу с «Оренбургом», и по кубковой победе над «Ростовом», начало выходить из спада. Ранее блеклые в атаке бело-голубые в обоих матчах забили по три мяча. Но ключевая пока проблема впереди — несовместимость на поле двух форвардов, Федора Смолова и Константина Тюкавина. Причем Славиша Йоканович предпочитает опытного Смолова, тогда как многие считают, что молодой Тюкавин принес бы динамовцам больше пользы, особенно при начале оборонительных действий. Как разрешить этот вопрос с пользой для команды — пока нерешаемая для сербского тренера задачка.

В бурных водах дерби на неделе все как-то забыли про «Зенит». Слон, которого и не приметили, примет «Сочи». С учетом невнятной игры сочинцев в последних матчах, казалось бы, тут все ясно. Но ради интереса напомню, что в прошлом году тогда еще Федотов и его команда нанесли питерцам единственное в первенстве домашнее поражение. Вадиму Гаранину есть чем вдохновиться.

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ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
Юрий Семин
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«Спартак» забьет больше, чем пропустит. «Сочи» не обыграет «Зенит». Прогнозы на 14-й тур РПЛ
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
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 9
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Дмитрий Баринов

Локомотив

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Торпедо М

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Сочи

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