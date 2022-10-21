«Отходняк» после дерби. Найдется ли, что так яростно обсуждать после 14-го тура?

Обозреватель «СЭ» — о дискуссиях вокруг ЦСКА «Спартак» и стартующем новом туре РПЛ

Градус обсуждения дерби удивил

Вся неделя прошла под знаком дерби ЦСКА — «Спартак», отсверкавшего в прошлое воскресенье. И поначалу наблюдал за страстями вокруг него с удовольствием. Так и должно быть. Ведь настоящий футбол — это настоящие эмоции. Надо спорить, надо срывать глотки, надо кипятиться! И это зрелище того стоило.

Увы, постепенно удовольствие сменилось недоумением и разочарованием — в такую сторону развернулись все эти дискуссии. Окончательно ушедшие от футбола в персональные разборки — кто что кричал у бровки, кто прыгал, кто отвечал. Начали возникать вброшенные откуда-то видео...

Какие же двойные стандарты, какое же лицемерие.

Когда многие российские медиа и Telegram-каналы показывают и смакуют Медиалигу и там стоит семиэтажный мат с совершенно адскими оскорблениями — это то, что надо, это настоящая жизнь и восторг от открытости, не свойственной футболу профессиональному.

Когда в куче видеоблогов о футболе стоит мат-перемат, осознанный и не вызванный никакими эмоциями, переживаемыми в режиме реального времени, — это нормально.

Когда идет запредельный треш-ток с хамством эпического уровня перед или после боев в смешанных единоборствах или боксе, когда рэперы матерятся в своих композициях (не говоря о рэп-батлах) через слово, когда десятки людей на концертах дословно повторяют весь мат за Шнуром — так и должно быть.

Но когда посреди главного футбольного дерби страны от одного из тренеров звучит пара матерных слов или выражение без конкретизации в среднем роде — эти же СМИ и каналы тут же превращаются в главных поборников морали. Как так можно, это же оскорбление личности! Хотя им следовало бы почитать самих себя во время этих же матчей.

При этом реплики второго главного тренера, с которых началась эта дискуссия, либо не записываются, либо не выкладываются. А ведь только услышав все, можно было бы понять и оценить контекст.

Вид стадиона во время матча ЦСКА — «Спартак». Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Это спорт, а не научный диспут. А спорт — это гладиаторство

А на самом деле их не нужно ни записывать, ни выкладывать. И не нужно путать профессиональный футбол с медиафутболом.

Если бы раньше выкладывались такие записи, то того же великого Валентина Козьмича Иванова кто-то из самых чувствительных вообще за человека бы не считал — столько там было мата. И молодого Юрия Палыча, и Павла Садырина, и Валерия Газзаева, и вообще 90 процентов российских тренеров, включая очень уважаемых, заслуженных и достойных. Федотов по этой части — в национальной традиции, но далеко не в первых рядах.

Ребята, это футбол, а не семинар в университете и не научный диспут. И это эмоции, в том числе такие. Как будто вы сами не играете — вас бы в эти минуты послушать.

Если бы микрофоны были включены на всех тренерах и игроках по ходу матчей, вы бы узнали много интересного об этой игре на профессиональном уровне. А уж если бы посмотрели, что в раздевалках и коридорах творится... Причем это уже — в любой стране и на любом языке. Тут, правда, многое зависит от вариативности ругательств на разных языках.

Что-то особо не помню у нас медийных возмущений хоровому мату целых секторов, целых трибун фанатов во время таких же дерби еще несколько лет назад. А тренеру, которого с бровки слышат полтора человека, сказать три слова в горячке игры — нет, ни в коем случае. Вы, коллеги и блогеры, матерящиеся как сапожники в своих каналах и соцсетях, требуете от них, чтобы они говорили: «Чего изволите?» и «Только после вас». Смешно и грустно.

Роман Зобнин, Антон Зиньковский, Гильермо Абаскаль, Владимир Федотов и Артем Ребров. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Между Владимиром Федотовым и Гильермо Абаскалем все нормально. Они сразу после игры пожали друг другу руки и оставили этот эпизод позади. Если, конечно, окружение сейчас не распалит их по новой, в том числе такими видео. Но, насколько знаю, оба клуба настроены на мирное урегулирование, а не на разжигание ситуации. Обсуждают и мусолят это только журналисты, блогеры и легко поддающиеся их влиянию болельщики. Вместо того чтобы делать акцент на том, какой крутой был матч — в том числе (и в первую очередь) благодаря смелой и качественной работе обоих главных тренеров, один из которых лучше провел первый тайм, а второй — перевернул игру двумя заменами в перерыве. На что первый ответил своими так же сработавшими заменами...

Это тот случай, когда футбол был в сто раз лучше и здоровее его освещения. Там было удовольствие. Тут — ощущение гадливости.

Когда смотрю на все эти разборки, вспоминаю свой разговор с отцом Елены Рыбакиной, чемпионки Уимблдона, — интеллигентным человеком, много лет проработавшим продюсером на «НТВ-Плюс». Андрей Рыбакин рассказывал: «Лена, допустим, не способна рассуждать о высоких материях, о той же политике. Я говорил ей когда-то: «У тебя есть выбор — пойти учиться или стать гладиатором». Потому что спорт высших достижений — самое настоящее гладиаторство. И она выбрала его».

Точное слово — гладиаторство. Оно и есть. Все эти страсти вокруг дерби — они об этом. В эти 90 минут у людей две ценности — команда и победа. Остального не существует. Цена не важна. Все готовы на всё, лишь бы выиграть. Порвать глотку, сказать что угодно, влететь в подкате через полполя. Говорю, естественно, о честном спорте. Другое, подковерное — это уже не спорт.

Правильно это все или нет — не знаю. Нет у меня ответа. Может, и неправильно, не по-людски. Но таков неписаный закон спорта. А кто с этим не согласен — тот в него либо не идет, либо проигрывает. Увы, но так. Такие, как Федор Черенков, — единичные исключения. Или как Роман Зобнин, которому тем не менее было бы лучше поступить иначе, выбить мяч в аут, — тут было бы и фейр-плей, и соблюдение интересов команды...

О многом, в общем, заставило задуматься дерби на 3-й Песчаной. Побольше бы такого футбола. Поменьше бы такого освещения.

Александр Соболев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Химки» дома — идеальное место для Соболева продолжить голевую суперсерию

Внимание к дерби перенеслось и на Кубок — как сыграют в нем армейцы и спартаковцы? Красно-белые в Воронеже спокойно победили почти вторым составом, в котором обратило на себя внимание только присутствие Промеса — вот уж кто ненасытен, хочет играть и забивать всегда и везде. Но при всей слабости обороны «Факела», как ни странно, голландцу не удалось пополнить багаж из 95 голов за «Спартак» — притом что там, казалось, это будет намного легче, чем во многих других случаях.

А ЦСКА, у которого даже в заявке отсутствовал Хорхе Карраскаль, проиграл «Торпедо». Второй раз в этом сезоне. Собственно, черно-белые никого больше в нем и не обыгрывали. В 17 матчах двух турниров у них две победы. Обе — над красно-синими. Но тут важно, что Андрею Талалаеву удалось победить уже во втором матче во главе нового клуба. Такие вещи всегда придают игрокам уверенности — смог бы тот же Спартак Гогниев зацепить что-то в одной из первых игр с «Химками», и все могло бы пойти совсем не так, как сейчас. Понятно, что Кубок в его нынешнем виде — это не чемпионат, тем не менее победу торпедовцы одержали как нельзя вовремя.

Но их следующая игра в первенстве — это нечто! Ведь Талалаев, уволенный в перерыве домашнего матча «Ахмата» с «Нижним Новгородом», едет с «Торпедо» в Грозный! Сказать, что это интересно, — значит не сказать ничего.

ЦСКА придется очень непросто в Оренбурге — городе бывшего клуба Федотова. Как выяснилось из нашей беседы на этой неделе, главный тренер армейцев хорошо знаком с коллегой из «Оренбурга» Марцелом Личкой, их команды зимой жили на сборах в одном отеле, и они часто беседовали. Федотов сравнил позитивный подход чеха к игре с «искренним футболом» Эдуарда Малофеева — и на эту команду во главе с ее нежданным снайпером Владимиром Сычевым-Писарским вправду смотреть очень приятно. Жду, что это будет один из интереснейших матчей тура, и любопытно, как разовьется ситуация вокруг провалившего дерби, а потом не попавшего в заявку на Кубок Карраскаля.

«Спартак» же сыграет дома с «Химками». Исходя из того, как действуют красно-белые в этом сезоне против середняков и аутсайдеров, проблем у команды Гильермо Абаскаля быть не должно. В кубковом матче отдохнул и набрался сил Александр Соболев, которому сам бог велел продолжить выдающуюся серию и довести число матчей подряд с забитыми голами до восьми. Впереди него с девятью идет только Николай Паршин, нападающий 1950-х годов.

Вот вам, кстати, история про него от Никиты Симоняна, рассказавшего мне ее для книги «Спартаковские исповеди», переиздание которой скоро выходит в свет:

«От Нетто доставалось всем — Ильину, Сальникову... Сережа Сальников был очень техничным, и когда изображал какой-нибудь финт, а потом атака срывалась, Нетто на него набрасывался: «Твою мать, на кухарок играешь!»

По национальности Игорь был чистокровным эстонцем. И когда он начинал Сальникова уж слишком сильно прессинговать, тот подходил ко мне и искал защиты: «Никита, ты мне можешь объяснить, что от меня хочет этот чертов (тут, если честно, был эпитет похлеще) тевтонец? Мы что, с тобой хуже него играем?» Я предложил ему послать Нетто подальше.

Но на это решались единицы. Например, Коля Паршин — игрок не слишком техничный, но мужик прямой. Встречались как-то с «Локомотивом», игра не шла, Нетто злился. Обрушился на Паршина, назвал дубиной — тот его в ответ и послал. Приходим в раздевалку в перерыве, Николай Петрович мечется — то ко мне подходит, то к Сальникову... А Игорь сидит молча, голову опустив. «Ну а ты, капитан, можешь повести за собой команду или нет?» — спрашивает его Старостин. И Нетто отвечает подавленно: «Нет, Николай Петрович, не могу. Невозможно это, если меня на ... посылают».

Вот такой был когда-то у нас футбол. Более мужской, чем сейчас, как верно заметил в нашем недавнем разговоре Талалаев. Без записывающих реплики у поля камер и возмущений, что кто-то кого-то послал или обложил.

Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Локо» чуть полегчало без Плутника, Цорна и Циннбауэра. Но и «Динамо» выходит из спада

Главным же хитом субботы станет еще одно московское дерби «Локомотив» — «Динамо». Минимальная и натужная победа железнодорожников над «Торпедо» наряду со сложностями в переговорах по Михаилу Галактионову отложили уход и.о. Андрея Федорова — как же вовремя для него юный Карпукас забил первый мяч во взрослом футболе! На неделе к Федорову в первой команде присоединились Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов, что и качества штабу, и лояльности болельщиков однозначно добавит. Пока «Локо» не выбрался даже из зоны стыков, так что говорить о каком-либо выходе из кризиса рано — да и качество игры с «Торпедо» о том не свидетельствует.

Но «Динамо», судя и по нарядному с обеих сторон матчу с «Оренбургом», и по кубковой победе над «Ростовом», начало выходить из спада. Ранее блеклые в атаке бело-голубые в обоих матчах забили по три мяча. Но ключевая пока проблема впереди — несовместимость на поле двух форвардов, Федора Смолова и Константина Тюкавина. Причем Славиша Йоканович предпочитает опытного Смолова, тогда как многие считают, что молодой Тюкавин принес бы динамовцам больше пользы, особенно при начале оборонительных действий. Как разрешить этот вопрос с пользой для команды — пока нерешаемая для сербского тренера задачка.

В бурных водах дерби на неделе все как-то забыли про «Зенит». Слон, которого и не приметили, примет «Сочи». С учетом невнятной игры сочинцев в последних матчах, казалось бы, тут все ясно. Но ради интереса напомню, что в прошлом году тогда еще Федотов и его команда нанесли питерцам единственное в первенстве домашнее поражение. Вадиму Гаранину есть чем вдохновиться.