Промес приговорен к тюремному сроку в Нидерландах: выдаст ли его Россия? Объясняет адвокат
Утром 19 июня издание NOS сообщило, что суд Амстердама признал футболиста «Спартака» Квинси Промеса виновным с отягчающими обстоятельствами в деле по нанесению ножевого ранения своему двоюродному брату во время ссоры в 2020 году. Суд приговорил игрока к полутора годам тюрьмы. Представитель Промеса Роберт Малевич сообщил ТАСС, что Квинси подаст апелляцию и будет просить об отмене приговора.
«СЭ» обратился к адвокату Игорю Бушманову, управляющему партнеру АБ «АВЕКС ЮСТ», чтобы узнать, грозит ли что-то Промесу, пока он находится в России.
Может ли Россия выдать Промеса Нидерландам?
«Находясь на территории Российской Федерации, Промес может быть выдан Нидерландам только при наличии определенных правовых условий:
– при наличии заключенного между РФ и Нидерландами международного договора о выдаче лиц, обвиняемых в совершении преступлений (экстрадиции). Такового на сегодняшний день не заключено;
– при поступлении в адрес РФ соответствующего запроса об оказании правовой помощи с просьбой об экстрадиции и с последующим применением положений статьи 462 Уголовно-процессуального кодекса РФ («Исполнение запроса о выдаче лица, находящегося на территории Российской Федерации»).
Решение о выдаче иностранного гражданина является суверенным правом Российской Федерации. Обращаю внимание, что в соответствии со статьей 61 Конституции РФ «гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству». Таким образом, в случае получения Промесом гражданства России в установленном законом порядке на него будут распространены все вышеуказанные гарантии».
Может ли Промес получить гражданство России?
«В соответствии с Федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации» иностранный гражданин может получить паспорт в случае, если проживает на территории страны со дня получения вида на жительство не менее пяти лет. Однако этот срок может быть сокращен до одного года, если, в частности, он обладает профессией и квалификацией, представляющей интерес для России. Кроме того, лицу, имеющему особые заслуги перед РФ, может быть выдано гражданство без соблюдения каких-либо условий. В любом случае решение принимается отдельным Указом Президента Российской Федерации.
Если Промеса объявят в международный розыск по линиям Интерпола или Европола, он может быть передан Нидерландам при условии его нахождения за пределами Российской Федерации. Однако заочный приговор в отношении Промеса еще не вступил в законную силу, и у его защитников имеется право на апелляционное обжалование в порядке, установленном законом Нидерландов. Этот процесс обычно занимает достаточно длительное время.
Несмотря на имеющиеся ограничения в законе для получения гражданства в отношении лиц, привлеченных к уголовной ответственности и судимых на территории иностранного государства, возможность получения Промесом гражданства Российской Федерации не исключаю. Отказать ему могут по следующим причинам:
– неснятая или непогашенная судимость за совершение умышленных преступлений на территории РФ или за ее пределами, признаваемых таковыми в соответствии с федеральным законом (УК РФ);
– преследование в уголовном порядке компетентными органами РФ или компетентными органами иностранных государств за преступления, признаваемые таковыми в соответствии с федеральным законом (до вынесения приговора суда или принятия решения по делу)».
Может ли Промес выступать за «Спартак» и дальше?
«УЕФА и ФИФА не могут повлиять на контрактные взаимоотношения Промеса и «Спартака», вынудив расторгнуть контракт. Данное решение принимается исключительно клубом в соответствии с договором и по его инициативе.
Таким образом, находясь на территории России, Промес в настоящее время (а возможно, и в будущем) защищен от выдачи правоохранительным органам Нидерландов. А также не может быть задержан и выдан другому государству как лицо, совершившее преступление. Потому в настоящее время не вижу никаких фактических и правовых ограничений для дальнейшего выступления Промеса за «Спартак».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9