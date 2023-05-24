Самые важные голы Промеса в «Спартаке»: шоу с «Наполи» и «Севильей», победный гол «Динамо» и дубль в дерби
Квинси Промес в этом сезоне бьет все рекорды: он лучший легионер по числу забитых мячей в РПЛ, сильнейший бомбардир «Спартака» в чемпионате, а также представитель топ-5 лучших снайперов клуба всех времен.
«СЭ» вспоминает самые памятные и важные мячи голландца в составе красно-белых.
Гол «Зениту» в чемпионском сезоне
В двух первых сезонах в «Спартаке» Промес практически не забивал лидерам: часто доставалось «Торпедо», «Мордовии», «Ахмату» и «Рубину», но топов голландец не огорчал.
В 2017 году Промес наконец-то отличился в матче с прямым конкурентом — досталось «Зениту» (2:1) в 23-м туре: после паса от Глушакова голландец мощным ударом в касание переиграл Лунева. Этот мяч стал победным, а «Спартак» в конце сезона отпраздновал чемпионство.
Победный гол в Суперкубке
Перед сезоном-2017/18 «Спартак» в статусе чемпиона встречался «Локомотивом» (2:1) в матче за Суперкубок России. До этого красно-белые трижды пытались выиграть трофей, но каждый раз уступали.
В 2017-м «Спартаку» наконец-то удалось взять титул — благодаря голу Промеса. В основное время команды не отличились, а в добавленное «Спартак» забил дважды: Адриано — на 101-й минуте, Промес — на 113-й. Мяч голландца стал победным, так как Фернандеш на 116-й минуте один гол отквитал.
Дубль в ворота «Севильи»
После чемпионства «Спартак» получил прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов, где выступил неоднозначно. Были 0:7 от «Ливерпуля» и две ничьих с «Марибором», но один матч стал настоящим концертом. Дома красно-белые вынесли «Севилью» 5:1, а хедлайнером разгрома был Промес, который оформил дубль и сделал два ассиста.
Самый красивый гол в том матче случился на 90-й минуте: Квинси в штрафной прокинул мяч между ног защитнику и вторым касанием низом пробил точно в угол. Тот перформанс впечатлил «Севилью», которая перед следующим сезоном выкупила Промеса у «Спартака» за 21 миллион евро.
Первые голы в ворота ЦСКА
Через два месяца после разгрома в Лиге чемпионов Квинси оформил еще один важный дубль в карьере — в дерби с ЦСКА в 20-м туре РПЛ. До этого Промес ни разу не забивал армейцам, но той осенью набрал суперформу и вонзил в ворота Акинфеева сразу два гола.
Первый мяч — истинное наслаждение для фанатов «Спартака»: Квинси после отскока принял мяч на углу вратарской и на замахах положил на газон Марио Фернандеса, а затем поразил ближний угол. Шедевр!
Быстрый хет-трик в ворота «Анжи»
В том же сезоне Промес оформил первый хет-трик на взрослом уровне — в матче с «Анжи» в 25-м туре сезона-2017/18. Причем для этого понадобилось всего 17 минут.
Самым эффектным получился второй гол: после перехвата в центре Промес протащил мяч до линии штрафной и пробил точно в девятку. Такое завершение контратак стало визитной карточкой голландца.
Дубль в ворота «Наполи»
В прошлом сезоне «Спартак» умудрился обыграть в гостях будущего чемпиона Италии (3:2). Конечно, не без участия Промеса.
В Неаполе Квинси оформил дубль — на 55-й минуте оказался первым на отскоке в штрафной и пробил в касание, сравняв счет. А 90-й замкнул прострел Соболева на пустой угол — этот гол стал победным.
Победный гол в финале Кубка России
Год назад «Спартак» провалился в чемпионате, зато преуспел в Кубке и завершил сезон с трофеем. В финале, который проходил в «Лужниках», решающий мяч забил Промес — на 72-й минуте Соболев вывел Квинси один на один, и голландец хладнокровно переиграл Лещука. «Спартак» обыграл «Динамо» и впервые с 2003 года завоевал Кубок России.
100-й гол за «Спартак»
В 19-м туре текущего сезона «Спартак» принимал «Факел» — и многие ожидали, что Квинси в игре против аутсайдера забьет свой юбилейный гол за красно-белых. Это случилось уже на 18-й минуте. Промес оказался первым на добивании после удара Зиньковского и поразил пустые ворота.
Голландец стал первым легионером в истории «Спартака», который достиг отметки в 100 голов за красно-белых.
Победный мяч «Краснодару» в безумном матче
Один из самых ярких матчей этого сезона — триллер в Тушине с участием «Спартака» и «Краснодара», в котором красно-белые горели 0:2, но вырвали победу — 4:3.
Промес забил победный мяч на 84-й минуте: получил пас от Шамара в штрафной, пробил в защитника, но сохранил мяч, раскачал соперников и переиграл Сафонова. Типичный гол Квинси, который мастерски реализует такие моменты.
Промес побил рекорд Титова в дерби
В воскресенье Квинси снова принес «Спартаку» победу в важнейшем матче.
В первом тайме дерби с ЦСКА Промес идеально открылся под навес Зиньковского и, опередив Дивеева, сравнял счет.
А в концовке реализовал пенальти — Акинфеев отразил удар Квинси с точки, но не справился с добиванием.
Благодаря этим мячам Промес с 88 голами обошел Егор Титова (87) и стал лучшим бомбардиром «Спартака» в чемпионате России.
Квинси проводит самый результативный сезон в карьере: за два тура до финиша у голландца уже 20 мячей в РПЛ. До Малкома остались три гола, а впереди — матчи с «Пари НН» и «Крыльями Советов». Обгонит ли Промес бразильца?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|28
|16
|6
|6
|52-26
|54
|
3
|Спартак
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|
4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|60-44
|46
|
7
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|28
|11
|4
|13
|36-52
|37
|
11
|Урал
|28
|8
|6
|14
|29-45
|30
|
12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|
13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|28
|7
|5
|16
|31-50
|26
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|27.05
|14:00
|
Химки – Урал
|- : -
|27.05
|16:30
|
Торпедо – Оренбург
|- : -
|27.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|27.05
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|28.05
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|28.05
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|28.05
|16:30
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|28.05
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9