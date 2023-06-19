Как приговор Промесу повлияет на «Спартак». Сможет ли он играть в России и летать за рубеж на сборы?
Отношения Квинси Промеса с законом в Нидерландах уже давно складываются, мягко говоря, не лучшим образом. Прямо сейчас звезда РПЛ на родине находится под уголовным преследованием по двум делам — его обвиняют в содействии поставкам наркотиков и нападении на двоюродного брата. По последнему судопроизводству уже есть вердикт — форварда приговорили к полутора годам тюремного заключения.
История с поножовщиной максимально мутная, лишний раз лезть в детали, не имея юридической подготовки, не стоит. Важно заявление «Спартака», оперативно выступившего с пояснением. «Решение суда не вступило в силу, и у футболиста есть время на обжалование. Полагаем, что сторона Промеса воспользуется этим правом», — заявил глава клубной пресс-службы Дмитрий Зеленов.
Но все же в воздухе повисает вопрос — как повлияет приговор на будущее футболиста в России? Здесь есть два момента — правовой и спортивный.
Роберт Малевич, адвокат Квинси, заявил, что будет подана апелляция и сторона Промеса станет добиваться отмены приговора. При этом журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс в комментарии «СЭ» заявил: «Не думаю, что шансы на успех очень велики. Доказательства неопровержимы. Лучшее, что может сделать Квинси, чтобы избежать тюрьмы, — это остаться в России. Когда он приедет в Нидерланды или отправится в государство, у которого есть договор с нашей страной, Промеса арестуют». Другой адвокат, Эрик Томас, подтвердил — велик шанс, что по прибытии на родину игрока тут же отправят за решетку.
С другой стороны, рассмотрение апелляции займет, судя по прецедентам, немало времени. Например, другой выступающий в РПЛ представитель Нидерландов Рай Влут из «Урала» в апреле этого года был приговорен в Стране тюльпанов к 2,5 года тюрьмы — хавбека признали виновным в ДТП со смертельным исходом. Сейчас сторона полузащитника тоже подала апелляцию, и ответ на нее ожидается лишь в 2024-м или даже 2025-м. Плюс ко всему между Россией и Нидерландами нет договора о прямой экстрадиции, поэтому пока Промес не прибудет в государство, у которого таковой с голландским правосудием заключен, он находится в относительной безопасности.
Спортивный же момент заключается в таком вопросе: как отразится приговор на возможности Промеса играть за «Спартак»? Формально даже в том случае, если апелляцию отклонят, клуб ничто не обязывает расторгнуть контракт — надавить тут не вправе даже ФИФА с УЕФА. Соглашение Квинси с красно-белыми действует до лета 2024-го с опцией продления еще на сезон, и на выступлениях нападающего в РПЛ приговор отразиться не должен. Еще более защищенным Промес мог бы стать в случае, если бы получил наш паспорт (по законодательству запрещено выдавать российских граждан другим странам), но еще в марте проблемы легионера стали причиной отклонения соответствующей заявки в Министерство спорта. Тем более в РФ действуют ограничения на оформление гражданства в отношении лиц, привлеченных к уголовной ответственности и судимых на территории иностранного государства.
От еврокубков «Спартак» (как и все наши команды) пока отстранен, про сборную Промес может забыть. Так что единственной серьезной проблемой остаются сборы. Квинси уже пропустил зимний этап подготовки москвичей в ОАЭ. И пусть красно-белые так и не дали официального четкого ответа, почему форвард остался в России, очевидно, что сделано это во избежание рисков — между ОАЭ и Нидерландами существует договор об экстрадиции.
Пропуск сборов и занятия по индивидуальной программе не слишком отразились на форме Промеса — на весенней стадии он оставался одним из лидеров «Спартака», выбил 8+3 по системе «гол плюс пас» в 14 матчах и закончил чемпионат на второй строчке в гонке бомбардиров. Уровень Квинси таков, что в нынешней РПЛ он способен давать результат даже в таких условиях. Оставлять легионера или расторгать контракт, если апелляцию отклонят, решать только руководству клуба. С одной стороны, есть репутация, с другой — возможность использовать в составе уникального для российской лиги исполнителя.
Одно сказать можно наверняка: в нынешних условиях качественно заменить Промеса красно-белым практически нереально. Квинси в завершившемся сезоне выступал на позиции левого вингера, атакующего полузащитника и оттянутого нападающего, в каждой встрече играя роль центра притяжения «Спартака». Да, в распоряжении Гильермо Абаскаля есть Зиньковский, Игнатов, Бальде, Мозес и другие люди, которые в теории могут стать альтернативой Промесу. Но все мы понимаем, что он не просто так является лидером коллектива по большинству атакующих показателей. Привезти в Россию иностранца такого же уровня — крайне трудная задача. Поэтому со спортивной точки зрения ответ на вопрос: «Что же теперь делать?» — очевиден: «Спартаку» остается ждать и надеяться на лучшее.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9