Как приговор Промесу повлияет на «Спартак». Сможет ли он играть в России и летать за рубеж на сборы?

Пока Квинси на территории РФ, ему ничего не грозит. Но есть нюансы.

Отношения Квинси Промеса с законом в Нидерландах уже давно складываются, мягко говоря, не лучшим образом. Прямо сейчас звезда РПЛ на родине находится под уголовным преследованием по двум делам — его обвиняют в содействии поставкам наркотиков и нападении на двоюродного брата. По последнему судопроизводству уже есть вердикт — форварда приговорили к полутора годам тюремного заключения.

История с поножовщиной максимально мутная, лишний раз лезть в детали, не имея юридической подготовки, не стоит. Важно заявление «Спартака», оперативно выступившего с пояснением. «Решение суда не вступило в силу, и у футболиста есть время на обжалование. Полагаем, что сторона Промеса воспользуется этим правом», — заявил глава клубной пресс-службы Дмитрий Зеленов.

Но все же в воздухе повисает вопрос — как повлияет приговор на будущее футболиста в России? Здесь есть два момента — правовой и спортивный.

Роберт Малевич, адвокат Квинси, заявил, что будет подана апелляция и сторона Промеса станет добиваться отмены приговора. При этом журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс в комментарии «СЭ» заявил: «Не думаю, что шансы на успех очень велики. Доказательства неопровержимы. Лучшее, что может сделать Квинси, чтобы избежать тюрьмы, — это остаться в России. Когда он приедет в Нидерланды или отправится в государство, у которого есть договор с нашей страной, Промеса арестуют». Другой адвокат, Эрик Томас, подтвердил — велик шанс, что по прибытии на родину игрока тут же отправят за решетку.

С другой стороны, рассмотрение апелляции займет, судя по прецедентам, немало времени. Например, другой выступающий в РПЛ представитель Нидерландов Рай Влут из «Урала» в апреле этого года был приговорен в Стране тюльпанов к 2,5 года тюрьмы — хавбека признали виновным в ДТП со смертельным исходом. Сейчас сторона полузащитника тоже подала апелляцию, и ответ на нее ожидается лишь в 2024-м или даже 2025-м. Плюс ко всему между Россией и Нидерландами нет договора о прямой экстрадиции, поэтому пока Промес не прибудет в государство, у которого таковой с голландским правосудием заключен, он находится в относительной безопасности.

Квинси Промес. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Спортивный же момент заключается в таком вопросе: как отразится приговор на возможности Промеса играть за «Спартак»? Формально даже в том случае, если апелляцию отклонят, клуб ничто не обязывает расторгнуть контракт — надавить тут не вправе даже ФИФА с УЕФА. Соглашение Квинси с красно-белыми действует до лета 2024-го с опцией продления еще на сезон, и на выступлениях нападающего в РПЛ приговор отразиться не должен. Еще более защищенным Промес мог бы стать в случае, если бы получил наш паспорт (по законодательству запрещено выдавать российских граждан другим странам), но еще в марте проблемы легионера стали причиной отклонения соответствующей заявки в Министерство спорта. Тем более в РФ действуют ограничения на оформление гражданства в отношении лиц, привлеченных к уголовной ответственности и судимых на территории иностранного государства.

От еврокубков «Спартак» (как и все наши команды) пока отстранен, про сборную Промес может забыть. Так что единственной серьезной проблемой остаются сборы. Квинси уже пропустил зимний этап подготовки москвичей в ОАЭ. И пусть красно-белые так и не дали официального четкого ответа, почему форвард остался в России, очевидно, что сделано это во избежание рисков — между ОАЭ и Нидерландами существует договор об экстрадиции.

Пропуск сборов и занятия по индивидуальной программе не слишком отразились на форме Промеса — на весенней стадии он оставался одним из лидеров «Спартака», выбил 8+3 по системе «гол плюс пас» в 14 матчах и закончил чемпионат на второй строчке в гонке бомбардиров. Уровень Квинси таков, что в нынешней РПЛ он способен давать результат даже в таких условиях. Оставлять легионера или расторгать контракт, если апелляцию отклонят, решать только руководству клуба. С одной стороны, есть репутация, с другой — возможность использовать в составе уникального для российской лиги исполнителя.

Одно сказать можно наверняка: в нынешних условиях качественно заменить Промеса красно-белым практически нереально. Квинси в завершившемся сезоне выступал на позиции левого вингера, атакующего полузащитника и оттянутого нападающего, в каждой встрече играя роль центра притяжения «Спартака». Да, в распоряжении Гильермо Абаскаля есть Зиньковский, Игнатов, Бальде, Мозес и другие люди, которые в теории могут стать альтернативой Промесу. Но все мы понимаем, что он не просто так является лидером коллектива по большинству атакующих показателей. Привезти в Россию иностранца такого же уровня — крайне трудная задача. Поэтому со спортивной точки зрения ответ на вопрос: «Что же теперь делать?» — очевиден: «Спартаку» остается ждать и надеяться на лучшее.