Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой побывал в студии «СЭ» в программе «СериАл» с Кудиновым » . Собрали текстовую версию.

О ситуации в «Спартаке»

— Уровень «Спартака» мы увидели в матчах против «Бенфики». Здесь вина не только Руя Витории, но и людей, которые были до него. Считаю, что большую часть вины должны брать на себя футболисты, потому что они играют на поле, а не тренерский штаб.

В матче против «Легии» произошло недоразумение: всю игру атаковать и в конце пропустить из-за индивидуальных ошибок. От них «Спартак» и страдает. Они исправляются только тогда, когда ты работаешь с футболистом, но Витория только пришел, он язык не знает, может, объяснить не может, хотя есть тренерский штаб — тоже должны видеть.

Если говорить о «Наполи», то, конечно, итальянцы фавориты, если выйдут основным составом. Они обязаны обыгрывать «Спартак».

Виторию рано убирать. Если выиграет следующий матч, наберет 16 очков, в четверку войдет.

О Соболеве

— После перехода в «Спартак» был сумасшедший настрой, глаза горели. Сейчас спокойствие, комфорт и все прекрасно. Это говорит о том, что жизнь удалась. Получил контракт и все. Люди перестают играть через не могу. У тебя есть контракт, но ты должен выходить и пахать.

О Бакаеве

— Бакаева всегда поддерживал, как только он появился в «Спартаке». Он футболист с хорошими качествами. Другое дело, что как раз Доменико Тедеско Бакаева и закопал. Он сначала ставил его, потом не ставил, потом убрал, а потом про Бакаева вообще все забыли. А Бакаев был игроком сборной. Что там произошло? Бакаев, наверное, думал уже уходить куда-нибудь, чтобы играть.

О Кутепове

— Кутепов уже два года сидит в запасе. Почему он не выходит? Выходит Кофрие, которого привезли из Бельгии. До этого никто вообще не знал, как он выглядит, и его ставят в основной состав. А где Кутепов? Он же должен выйти и сказать: «А я почему не играю?» Значит, у Кутепова все хорошо, а Кофрие выходит и играет, и нормально играет для нашего чемпионата.

О «Зените» в Лиге чемпионов

— Понятно, что «Мальме» намного ниже уровнем. Другое дело, что я посмотрел состав, а там чуть ли не семь иностранцев. А Лига чемпионов — это витрина. Люди будут играть с запредельной мотивацией. Не стал бы говорить, что «Зенит» обыграет «Мальме» 3:0 и дальше поедет. Жду трудный матч. И я бы не восторгался их матчем с «Челси». За исключением двух контратак, ничего не создали, оборонялись всей командой.

О «Локомотиве»

— «Локомотив» смотрится поувереннее и получше «Спартака», но не будем забывать, что в последних двух играх сыграл по нулям с «Уралом» и «Химками» — командами, которые идут внизу таблицы. Здесь вопрос, возможно, не к Марко Николичу — такое ощущение, что он решает далеко не все.

Видно, что идет что-то ненормальное. Пабло был основным защитником, сейчас он в запасе сидит. С одной стороны, ненормально, с другой стороны, понимаешь, что люди приходят новые, по-новому метут.

Тот же Баринов играл центрального защитника. С чем связано? Давно Рыбус не выходит, непонятно. Бека-Бека, который неплохо играл с «Марселем», с «Химками» не вышел. Анджорин в конце только вышел, уже после удаления.

О Дзюбе и сборной России

— Для меня является нелогичным, что на матчи с Мальтой, Кипром и Хорватией Дзюбу не вызывали, говорили, что он плохой, а сейчас вызывают и говорят, что он хороший. Он правильно ответил: «Почему меня нельзя было вызвать на те три игры?» Дзюба же не говорил, что заканчивает играть за сборную.

За неделю до этого Фернандес закончил карьеру в национальной команде, почему ему никто ничего не сказал? Он тоже мог из-за Карпина так сказать, а ему «ура» кричат.

Дзюба с Мальтой, что ли, не мог выйти? И я бы смог. Да и Карпин тоже. Противофутбольного в словах Артема не вижу. Он сделал то, что должен был. Да, Карпин больше и не вызовет его. И будет по-своему прав. Тут и Карпин прав, и Дзюба тоже по-своему прав.

О Кокорине и Миранчуке

— Мне кажется, что в другой команде Кокорина бы уже даже на замену не выпускали. Если говорить по Миранчуку, здесь странно: он, выходя на замену, забил несколько мячей в прошлом чемпионате, создавал моменты, а в этом сезоне получает игровое время, дважды выходил в стартовом составе, но голов нет. Вряд ли его сильно критикуют в Италии, я не вижу причин. Он в принципе футболист не высочайшего уровня. Он же не Инсинье, не Влахович, не Рибери. У Миранчука все нормально, надо еще потерпеть.