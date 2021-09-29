Футбол
Чемпионат мира-2022
Фото
Таблицы Календарь Новости Статьи Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Статьи   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

«Ничего плохого в словах Дзюбы не вижу, он сделал то, что должен был». Мостовой — о «Спартаке», «Зените» и сборной России

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
-
Сегодня, 19:15
Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Теги:
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой побывал в студии «СЭ» в программе «СериАл» с Кудиновым». Собрали текстовую версию.

 

 
Руй Витория. «Спартаку» грозит разгром в Неаполе, «Локомотив» попробует забить в Риме. Прогнозы на Лигу Европы

О ситуации в «Спартаке»

— Уровень «Спартака» мы увидели в матчах против «Бенфики». Здесь вина не только Руя Витории, но и людей, которые были до него. Считаю, что большую часть вины должны брать на себя футболисты, потому что они играют на поле, а не тренерский штаб.

В матче против «Легии» произошло недоразумение: всю игру атаковать и в конце пропустить из-за индивидуальных ошибок. От них «Спартак» и страдает. Они исправляются только тогда, когда ты работаешь с футболистом, но Витория только пришел, он язык не знает, может, объяснить не может, хотя есть тренерский штаб — тоже должны видеть.

Если говорить о «Наполи», то, конечно, итальянцы фавориты, если выйдут основным составом. Они обязаны обыгрывать «Спартак».

Виторию рано убирать. Если выиграет следующий матч, наберет 16 очков, в четверку войдет.

 

О Соболеве

— После перехода в «Спартак» был сумасшедший настрой, глаза горели. Сейчас спокойствие, комфорт и все прекрасно. Это говорит о том, что жизнь удалась. Получил контракт и все. Люди перестают играть через не могу. У тебя есть контракт, но ты должен выходить и пахать.

 
25&nbsp;сентября. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Уфа&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Айртон, Промес (в&nbsp;центре) и&nbsp;Зелимхан Бакаев (справа). «Будь я на трибунах, реагировал бы так же, как и болельщики. Я сам за «Спартак» с детства». Бакаев — о критике фанатов и сборной России

О Бакаеве

— Бакаева всегда поддерживал, как только он появился в «Спартаке». Он футболист с хорошими качествами. Другое дело, что как раз Доменико Тедеско Бакаева и закопал. Он сначала ставил его, потом не ставил, потом убрал, а потом про Бакаева вообще все забыли. А Бакаев был игроком сборной. Что там произошло? Бакаев, наверное, думал уже уходить куда-нибудь, чтобы играть.

 

О Кутепове

— Кутепов уже два года сидит в запасе. Почему он не выходит? Выходит Кофрие, которого привезли из Бельгии. До этого никто вообще не знал, как он выглядит, и его ставят в основной состав. А где Кутепов? Он же должен выйти и сказать: «А я почему не играю?» Значит, у Кутепова все хорошо, а Кофрие выходит и играет, и нормально играет для нашего чемпионата.

 
Статуя Златана Ибрагимовича в&nbsp;Мальме. «Когда вы приезжаете в Швецию, видите статую Златана». Клуб, вырастивший Ибрагимовича, сыграет с «Зенитом»

О «Зените» в Лиге чемпионов

— Понятно, что «Мальме» намного ниже уровнем. Другое дело, что я посмотрел состав, а там чуть ли не семь иностранцев. А Лига чемпионов — это витрина. Люди будут играть с запредельной мотивацией. Не стал бы говорить, что «Зенит» обыграет «Мальме» 3:0 и дальше поедет. Жду трудный матч. И я бы не восторгался их матчем с «Челси». За исключением двух контратак, ничего не создали, оборонялись всей командой.

 

О «Локомотиве»

— «Локомотив» смотрится поувереннее и получше «Спартака», но не будем забывать, что в последних двух играх сыграл по нулям с «Уралом» и «Химками» — командами, которые идут внизу таблицы. Здесь вопрос, возможно, не к Марко Николичу — такое ощущение, что он решает далеко не все.

Видно, что идет что-то ненормальное. Пабло был основным защитником, сейчас он в запасе сидит. С одной стороны, ненормально, с другой стороны, понимаешь, что люди приходят новые, по-новому метут.

Тот же Баринов играл центрального защитника. С чем связано? Давно Рыбус не выходит, непонятно. Бека-Бека, который неплохо играл с «Марселем», с «Химками» не вышел. Анджорин в конце только вышел, уже после удаления.

 
Валерий Карпин и&nbsp;Артем Дзюба. Карпин должен понимать Дзюбу. В 90-х он дважды отказывался от сборной России

О Дзюбе и сборной России

— Для меня является нелогичным, что на матчи с Мальтой, Кипром и Хорватией Дзюбу не вызывали, говорили, что он плохой, а сейчас вызывают и говорят, что он хороший. Он правильно ответил: «Почему меня нельзя было вызвать на те три игры?» Дзюба же не говорил, что заканчивает играть за сборную.

За неделю до этого Фернандес закончил карьеру в национальной команде, почему ему никто ничего не сказал? Он тоже мог из-за Карпина так сказать, а ему «ура» кричат.

Дзюба с Мальтой, что ли, не мог выйти? И я бы смог. Да и Карпин тоже. Противофутбольного в словах Артема не вижу. Он сделал то, что должен был. Да, Карпин больше и не вызовет его. И будет по-своему прав. Тут и Карпин прав, и Дзюба тоже по-своему прав.

 

О Кокорине и Миранчуке

— Мне кажется, что в другой команде Кокорина бы уже даже на замену не выпускали. Если говорить по Миранчуку, здесь странно: он, выходя на замену, забил несколько мячей в прошлом чемпионате, создавал моменты, а в этом сезоне получает игровое время, дважды выходил в стартовом составе, но голов нет. Вряд ли его сильно критикуют в Италии, я не вижу причин. Он в принципе футболист не высочайшего уровня. Он же не Инсинье, не Влахович, не Рибери. У Миранчука все нормально, надо еще потерпеть.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Отдел футбола «СЭ» все материалы автора

Читайте также

"Мольде" – "Зенит": прямая трансляция – в 20.00
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: где смотреть и во сколько начало трансляции
Ягудин — о реалити-шоу в Африке: «Сердечный приступ чуть не поймал, когда эта тварь подплыла!»
«Ак Барс» объявил состав на матч с «Йокеритом». Форвард Кателевский заявлен резервным вратарем
Что будет, если человек резко начнет заниматься спортом?
vs
12
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 10-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Краснодар», «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Ростов» и другие игры, новости и обзоры
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 28 и 29 сентября, 2-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Мальме», «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и другие игры
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 30 сентября, 2-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»