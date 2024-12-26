Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:00

Вел переговоры с Месси, приглашал Фабрегаса, Ван Перси и Осимхена. Что известно о новом спортивном директоре «Спартака»

Франсис Кахигао может стать спортивным директором «Спартака»
Максим Никитин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Франсис Кагигао
Франсис Кагигао ведет переговоры со «Спартаком».
Франсис Кахигао уже в Москве.

Две недели назад «СЭ» первым сообщил об интересе «Спартака» к Франсису Кахигао, а сейчас, по информации сразу нескольких источников, он уже находится в Москве и ведет переговоры со «Спартаком» на тему назначения на должность спортивного директора. Так кто это такой?

Ближайший помощник Венгера

Франсис Кахигао (именно так правильно пишутся имя и фамилия) 24 года рулил международным скаутским подразделением лондонского «Арсенала». Арсен Венгер называл его своим ближайшим помощником, потому что испанец действительно здорово разбирался с приглашением талантливых футболистов. На его счету в качестве «канонира»: Лорен, Фабрегас, Вела, Белльерин, Ван Перси, Рейес и Мартинелли.

Для «Спартака» максимально ценно, что испанец не ограничивается каким-то специализированным рынком. Он без проблем работает и по Европе, и по Латинской Америке. Например, Габриэль Мартинелли, который до сих пор играет в «Арсенале», приехал туда из бразильской серии С. И отыскала его команда скаутов Кахигао.

Фрэнсис Кагигао. Новый спортдир «Спартака» уже в пути: Кахигао покинул «Галатасарай» и едет в Россию

В своем интервью изданию Marca Франсис рассказывал, что общался с Месси и Пике, когда этой парочке было по 14 лет. Напомню, интерес «Арсенала» к Лео подтверждался неоднократно — проблема была в визе, которую аргентинцу не выдали власти Великобритании. Теперь мы знаем, что за этим интересом стоял будущий спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао.

В том же самом интервью изданию Marca Кахигао объяснял, за что он выбрал Сеска Фабрегаса: «Сеск — невероятное сочетание пластики, силы и футбольного интеллекта. В 15-16 лет это уже было ясно. И очень здорово, что тогда удалось его приобрести».

Причем испанец не только привез Сеска, но и полностью организовал его адаптацию в Лондоне. Можно сказать, что Франсис стал для Франсеска старшим братом, который не давал 16-летнему парню раствориться в безукоризненно сером городе. Причем в одном из интервью Кахигао рассказывал, что такая практика (шефство над молодыми футболистами) для него системная история. То есть первые несколько месяцев испанец старался быть максимально рядом, чтобы не оставлять новичков в одиночестве.

Франсис Кагигао
Франсис Кагигао.

Прощальное письмо Фабрегаса

Кстати, после ухода Кахигао из «Арсенала» Сеск написал в его адрес трогательный благодарственный пост. В общем-то это максимально возможное публичное подтверждение подхода будущего спортивного директора красно-белых.

Еще одно важное замечание: Кахигао причастен к приходу на пост главного тренера «Арсенала» Унаи Эмери, а затем и назначению соотечественника Микеля Артеты, которое он поддерживал. Влияние Франсиса вылилось в то, что после Венгера «Арсенал» тренировали только испанцы (Юнгберг просто исполнял обязанности).

Очень интересно, что сам Кахигао хоть и испанец по крови, но родился в Лондоне, где окончил академию лондонского «Арсенала» и уже после нее погнал в «Барселону Б», «Расинг» Сантандер и клубы поменьше, а в июле 1995-го принял решение завершить карьеру из-за травмы лодыжки. Так что вряд ли Александр Мостовой скажет, что Франсис ничего не смыслит. В футбол он тоже поиграл, хотя и без особых успехов.

&laquo;Спартак&raquo; завершил первую часть сезона РПЛ на&nbsp;третьем месте в&nbsp;двух очках отставания от &laquo;Краснодара&raquo; и &laquo;Зенита&raquo;. Болельщики «Спартака» всего год назад вообще не знали Угальде и Барко, а Станковича помнили лишь как звезду «Интера». Как в это поверить?!

Кстати, Кахигао еще и немного тренировал: все началось с испанского «Лемоса», где на исходе карьеры он исполнял роль играющего тренера в 3-м испанском дивизионе. Собственно, этот опыт привлек его бывшего тренера и легенду «Арсенала» Патрика Райса (он тогда помогал Венгеру) пригласить Франсиса на должность скаута молодых футболистов в «Арсенал». Его задачей стала работа по испанскому рынку, который он прекрасно знал. Затем Кахигао постепенно вырос до главного скаута по Европе, а немного позже взял под патронат и Латинскую Америку.

Кахигао рассказывал про результаты своей работы в Лондоне: «Мы оказались первой командой, которая построила такую глубокую скаутскую сеть. Мы были единственными, кто отсматривал молодых футболистов с самого раннего возраста, на их первых значительных турнирах. Затем конкурентам было очень тяжело догнать «Арсенал», поскольку мы были впереди на много лет».

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович
Деян Станкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Взаимодействие со Станковичем

Причем Франсис говорит, что подобная скаутская сеть должна быть в каждом клубе. Причина проста: современные футболисты выходят на пиковый уровень раньше, чем еще 20 лет назад. Поэтому критически важно обнаруживать таланты раньше конкурентов.

Затем Кахигао отправился в сборную Чили. Не очень понятно, чем именно он там занимался, но это что-то вроде должности технического директора. И уже оттуда оказался в «Галатасарае», где отметился подписанием, например, Лукаса Торрейры, Давинсона Санчеса, Виктора Нельссона и Виктора Осимхена.

Говорят, в Турции работать сложно, поскольку структура руководства стамбульского гранда максимально ветвистая: там куча руководителей и царит серьезный организационный хаос, который обрамлен и политическими вопросами. Другими словами, в турецком суперклубе все борются за победы и отстраиваются от неудач. И нет ничего удивительного, что Кахигао в таких условиях работать тяжеловато. Особенно если принимать во внимание, что Франсис там не главный в спортивном блоке.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; Кристофер Мартинс, Манфред Угальде и&nbsp;Олег Рябчук в&nbsp;матче против &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo; (3:0). Бензин для «Спартака» — мотивация для «Зенита». Колонка Казакова

В «Спартаке» у испанца будет совершенно другая мотивация. В России ему предоставят возможность руководить всей спортивной системой, и это для Кахигао ключевое условие.

Моя оценка следующая. Франсис — максимально понятный специалист. У него мощные связи на главных футбольных континентах. Он способен выстраивать спортивный блок (во всяком случае, знает, как именно он должен работать) и показал скилл в приглашении как опытных, так и молодых футболистов. Плюс в индустрии он известный человек. Поэтому под него крупные трансферы точно возможны (это в отличие от Томаша Амарала), что вкупе с фигурой Станковича — отличная почва для переходов в красно-белый клуб качественных иностранцев. Хотя его взаимодействие с Деяном — еще одна интрига. Ведь новый спортивный директор для главного тренера всегда стресс.

Правда, прямо сейчас главная задача Кахигао — поиск вариантов для ухода значительного количества футболистов «Спартака». И только после этого красно-белые смогут подумать над трансферами «на вход».

ФК Спартак (Москва)
Франсис Кахигао
Читайте также
Брак с иностранцем и допинг-скандал из-за секса. Личная жизнь биатлонистки Ольги Зайцевой
Почему экс-капитан сборной Германии Лам оскорбил ЧМ-2018 в России
Семь россиян погибли при крушении самолета в Казахстане
Apple объяснила блокировку приложений VPN и СМИ для россиян
Пассажирский самолет потерпел крушение в Казахстане. Главное
Минское «Динамо» обыграло «Ак Барс» в матче КХЛ
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Адиев ответил на вопрос, дорос ли Садулаев до топ-клуба РПЛ
Семин заявил, что его ничто не разочаровало в футболе в 2024 году
Игнатьев: «Алексей Батраков привил «Локомотиву» новый стиль»
Игнатьев не считает возможный уход Бителло серьезной потерей для «Динамо»
Роман Орещук: «Сейчас в турнирной таблице РПЛ все четко»
Зазулин: «Если «Зенит» поменяет лидеров, будут большие проблемы с чемпионством»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кого подпишет «Зенит»? От кого избавится «Спартак»? Сперцян уедет в Европу? Онлайн-таблица трансферов РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости