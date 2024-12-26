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«Сергея иногда в такие места заносило, откуда сложно выбраться...» Капитан золотой сборной СССР скончался в 25 лет

Защитник ЦСКА Сергей Мамчур умер в 25 лет в декабре 1997 года
Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Футболист Сергей Мамчур
Сергей Мамчур.
Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»
Трагическая история Сергея Мамчура.

26 декабря 1997 года скоропостижно скончался защитник ЦСКА, капитан золотой юношеской сборной СССР-1990 Сергей Мамчур. Ему было всего 25 лет. «СЭ» рассказывает о трагической судьбе талантливого игрока.

Победитель Евро

Мамчур — воспитанник «Днепра», дебютировал в высшей лиге чемпионата Союза в сезоне-1990. В том же году Сергей заявил о себе на международном уровне. Главный тренер юношеской сборной СССР Геннадий Костылев доверил ему капитанскую повязку.

Из воспоминаний защитника той команды Валерия Минько:

«Летом 1988 года я впервые приехал в юношескую сборную Союза — на отборочную игру чемпионата Европы с норвежцами. Поначалу мне земляк Кашенцев — он тоже барнаульский — помогал. Женька к тому времени уже в минском «Динамо» играл, в сборной на хорошем счету был. А Мамич (Сергей Мамчур) капитаном был. Он первым сказал: «Валера, ты нам подходишь. Мы видим твое желание, твое старание». Так и познакомились.
Костылев всегда собирал лидеров. Чумовая была команда! Мамич — это характер, напор. Бушманов, Гущин, Шаран, Гришин — да там, кого ни возьми, все были бойцами. Помазун с Новосадовым так закрывали раму, что бить некуда было. Серега Щербаков — технарь, талантище. Интеллигент по жизни и в игре. Что он творил на поле!

Та «чумовая команда» на одном дыхании прошла групповой этап турнира, опередив в своем квартете Голландию, Норвегию и Кипр. Шесть побед в шести матчах! Голландцы были биты на своем поле — 3:0 (у нас забивали Шаран, Щербаков и Лукин). Дома подопечные Костылева тоже взяли верх над оранжевыми — 2:1 (Шаран, Мамчур).

В четвертьфинале советские футболисты не оставили шансов шведам — 3:0 (Щербаков, Мандреко, Гришин). В полуфинале была одержана волевая победа над англичанами с Энди Коулом в составе — 3:1 (Шаран, Лукин, Щербаков).

За титул предстояло побороться с Португалией, цвета которой защищали Фигу, Жоау Пинту, Абел Шавьер. Все решилось в серии пенальти.

Португалия — СССР — 0:0 (Пенальти — 2:4)
Португалия (U-18): Брассард, Абел Шавьер, Жоао Пинту (Алваро , 69), Руй Бенту, Паулу Торреш, Паулу Пилар (Тони, 90), Пейше, Фигу, Жоао Пинту (к), Луиш Мигэл, Жил.
СССР (U-18): Помазун, Крбашян, Мандреко (Кандауров, 77), Мамчур (к), Минько, Бушманов, Щербаков, Гущин (Похлебаев, 32), Гришин, Лукин, Шаран.
Удаление: Бушманов (104).
Серия послематчевых пенальти: Руй Бенту (0:0 — вратарь), Мамчур (0:1), Фигу (1:1), Похлебаев (1:2), Абел Шавьер (2:2), Гришин (2:3), Жоау Пинту (2:3 — выше ворот), Шаран (2:4).

— Если первый тайм финала проходил в равной борьбе, и даже с некоторым нашим преимуществом, то во втором нам пришлось в основном отбиваться, — признал Костылев в разговоре с корреспондентом еженедельника «Футбол». — И здесь с лучшей стороны проявил себя наш вратарь — харьковчанин Саша Помазун. Не счесть случаев, в которых он выручал команду. Особенно запомнился момент, возникший уже в дополнительное время, когда лидер португальцев центральный нападающий Пинту вышел прямо по центру на наши ворота. В одиночестве. Но Помазун так резко пошел на него, что португалец, выступающий, между прочим, за основной состав мадридского «Атлетико», явно растерялся.

Перед серией пенальти я вышел на поле, поблагодарил всех за полную самоотдачу, сказал, что все, что могли, вы уже сделали, надо только успокоиться. А Помазун мне в ответ: «Я спокоен, мне могли бы и не говорить». «Вот и отлично, — улыбаюсь. — Слышали? Сашка в порядке — парочку, судя по настрою, обещает взять. Ну а вы что, четыре мяча на пятерых не забьете?..» И, представьте, Помазун берет первый же удар, Пинту через два человека отправляет мяч на трибуны, а мы забиваем четыре из четырех...

Вместе с тем Костылев не спешил предрекать своим подопечным светлое футбольное будущее.

— Когда игроки сборной нынешнего созыва играли в спортшколах, почти никого из них тренеры команд мастеров не видели, что называется, в упор. За гадких утят их держали. Помазун, Мамчур, Похлебаев, Щербаков, Лукин, Мандреко, Ахмедов появляются сейчас в основных составах своих команд потому, что открыли глаза тренерам игры этих ребят в юношеской сборной страны. Причем проявили они себя в них как довольно своеобразные футболисты. Но при введении в состав клубной команды, как я замечаю, эти особенности мало кто учитывает. Там идет борьба за выживание. Бросили тебя на стремнину — выплывай. Утонешь — швырнем другого. И человек низводится до обычного среднего уровня: вы посмотрите на то «зрелище», что предлагается сегодня на наших стадионах. Не надо только удивляться, что они сплошь пустые.

Футболист Сергей Мамчур
Сергей Мамчур.
Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

«Ему удалось слезть с иглы, но организм себе подорвал»

Мамчур место в составе «Днепра» себе отвоевал. В сезоне-1991 в его активе уже 16 игр в высшей лиге. Защитник прогрессировал, но не всегда дружил с режимом.

— Сергей в «Днепр» попал сопляком, старики его моментально признали. А «Днепр» был командочкой загульной. И Мамчура затащили в компанию, ему это нравилось. Втянулся. Сам-то тихий по жизни, но драться полезет первый, — рассказывал Костылев в интервью «СЭ».

— Сергей — несчастный парень. Вырос в неблагополучном районе Днепропетровска, в юности посадили на иглу. Удалось слезть, но организм наркотики подорвали, — в свою очередь как-то заметил бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов.

В 1992 году Мамчур перебрался из Украины в Россию. Ненадолго задержался в «Асмарале», а в 1993-м оказался в ЦСКА — все у того же Геннадия Костылева.

Геннадий КОСТЫЛЕВ. Фото - Александр ФЕДОРОВ, &quot;СЭ&quot;. Геннадий Костылев: «Судьбу Добровольского решила монетка»

Николай Павлов, тренировавший Мамчура в «Днепре», спокойно отнесся к потере перспективного защитника.

— Когда Мамчур пришел и сообщил о предложении ЦСКА, удерживать его не стали. Повторить финансовые условия москвичей «Днепр» не мог. Отпустили бесплатно, — рассказывал Павлов в интервью украинским СМИ. — Проблемы с режимом? У него они всегда были, с самого детства. У меня было много друзей по городу — периодически звонили, сообщали, где видели Сергея. Иногда в такие места его заносило, откуда сложно выкарабкаться. На «малине» его заставал. Это, кстати, одна из причин, почему я спокойно его отпустил. Очень проблемный парень был. Я пытался бороться, пока хорошие знакомые не сказали: «Петрович, ты с этим не справишься, лучше отпустить». Была надежда, что смена обстановки пойдет Мамчуру на пользу. И первое время, пока не нашел новых друзей, он держался.

В сезоне-1993 Мамчур сыграл в чемпионате России 25 матчей. Также принял участие в четырех встречах группового турнира Лиги чемпионов — против «Марселя» (дважды), «Рейнджерс» и «Брюгге». В тот год с армейцами Сергей дошел до финала Кубка России, в котором подопечные Костылева уступили «Торпедо» в серии пенальти.

Сменивший Костылева Тарханов также доверял Мамчуру место в составе. При этом периодически воспитывал защитника, который порой сбивался с пути.

— Когда Бушманов с Мамчуром в очередной раз попались, я на полгода оставил их без зарплаты. Сказал: «Если до конца сезона не сорветесь — отдам». Оба после этого на поле рвали и метали. Режимили. Я потом ту сумму им вернул, — рассказывал Тарханов в одном из интервью.

«Он же «зашитый» был. Выпил — и все...»

В 1994 году Мамчур забил за ЦСКА свой единственный гол с игры. Зато какой! На 50-й минуте первого матча 1/16 финала Кубка Кубков с «Ференцварошем» защитник подхватил мяч в центре поля, продвинулся вперед и метров с 25 с правой ноги закрутил под ближнюю штангу.

В 1995-1996 годах Сергей оставался игроком обоймы красно-синих, за два сезона провел за москвичей 52 игры во всех турнирах.

Ситуация изменилась в 1997-м. После домашнего поражения от «Тюмени» (0:3) в 16-м туре чемпионата России Павел Садырин сослал защитника в дубль. Больше за основной состав ЦСКА Мамчур не сыграл.

Перед Новым годом он скончался.

Вот что рассказывал о той загадочной смерти Владислав Радимов в разговоре с обозревателем «СЭ» Леонидом Трахтенбергом:

— В декабре я прилетел на неделю из Сарагосы в Москву. Чтобы не выйти из формы, по вечерам мы с Рамизом Мамедовым поигрывали в мини-футбол. Однажды, когда уже собрался в Олимпийскую деревню, позвонил Сергей Мамчур. Попросил немного денег взаймы. Я сказал, что сейчас завезу, и помчался в сторону «Динамо» — в том районе он с женой и двумя детьми снимал квартиру. Я незадолго до отъезда в Испанию себе квартиру выбил, а Серега не такой человек, чтобы у начальства что-то просить. Как и Денис Машкарин, который играл в ЦСКА с 1992 года, а своего угла так и не имел. Его и Мамчура, который и на поле, и в жизни никогда никого не подводил, все обещаниями кормили. Настроение у Сергея было неважное, и я предложил ему составить мне компанию. Он согласился, но, сославшись на усталость после тренировки в ЦСКА, играть с нами не стал.

«Лучше за тебя поболею», — сказал он и стал наблюдать за нашей «битвой гигантов». Когда же она завершилась, Мамчура в зале уже не было. А утром мне по телефону сообщили, что Серега умер. Я выронил трубку из рук, по щекам потекли слезы, хотя сразу и не смог поверить в случившееся. Мамчуру ведь было всего 25 лет... Я был на панихиде в Москве, потом хотел вместе с Минько, Семаком и Гришиными сопровождать гроб в Днепропетровск, но опаздывать, пусть даже на сутки, в «Сарагосу» не имел права. Игроки «Сарагосы», узнав о смерти Мамчура, спросили: «Ты хорошо его знал?» «Он был моим лучшим другом», — ответил я. После этого все затихли — словно минутой молчания испанцы, аргентинец, швед, парагваец, бразилец решили почтить память замечательного украинского парня...

Так что же произошло с Сергеем 26 декабря 1997 года?

Бывший полузащитник ЦСКА Алексей Савельев дал понять, что к летальному исходу привело нарушение режима.

— Каким запомнился Сергей Мамчур? Смеялся без конца. Везде и над всеми. Когда он умер, никто не знал, от чего. Только потом выяснилось, что он был на дискотеке, черт его дернул что-то съесть, а он до этого выпил — алкоголь с тем наркотиком давал остановку сердца.

1998 год. Футболисты ЦСКА празднуютт гол в&nbsp;оврота &laquo;Спартака&raquo;. «ЦСКА был на грани. Но судьи пообещали: «Мы решили — вы не вылетите»

Впоследствии эту тему в интервью обозревателям «СЭ» Юрию Голышаку и Александру Кружкову развил бывший начальник ЦСКА Анатолий Коробочка:

— Тяжелая история. Он же «зашитый» был...

— Сердце остановилось?

— Скорее всего. Мы с Костылевым забирали из морга и летели в Днепропетровск его хоронить. Но темная история с этой смертью. Сюжет нехороший. Мне звонят: «Мамчур умер». Помчался туда.

Оказалось, Мамчур гулял с дочкой, кто-то за ним заехал. Все под Новый год. Он ребенка оставил, умчался с этой компанией. Приезжаю, захожу — квартира зачуханная. Никак не уровня футболиста ЦСКА. Какие-то непонятные друзья. Рассказывают: играли в карты, вдруг Мамчуру сделалось нехорошо. Пошел прилечь в соседнюю комнату. А уж что было на самом деле... Наверное, перебрали!

— Что за человек-то был?

— Тихушник. Кто-то поманит: «Пошли...» — «Ну, пошли». Зла не было в нем. Безотказный, добрый. Мне казалось — жене стоило получше его контролировать.

— Мамчура «зашивали»? — спросили журналисты Геннадия Костылева, при котором защитник провел, пожалуй, свои лучшие матчи в карьере.

— Думаю, поэтому умер — выпил, и все. Сколько я с ним разговаривал: «Сережа, завязывай. У тебя семья, дочка...» И Димку Быстрова ужасно жаль (Дмитрий Быстров умер в 37 лет от двустороннего воспаления легких. — Прим. «СЭ»). Его тоже «подшивали», какой-то период держался — а дальше по новой. Парень-то очень ранимый, а махнет — гусар. Перед вылетом ЦСКА в Барселону приехал в аэропорт поддатый. Говорю: «Ты куда собрался, сынок? Сто тысяч человек придут на «Ноу Камп» — а я тебя вот таким выпущу?» — «Не подведу!» Отправил домой.

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