«Сергея иногда в такие места заносило, откуда сложно выбраться...» Капитан золотой сборной СССР скончался в 25 лет

Трагическая история Сергея Мамчура.

26 декабря 1997 года скоропостижно скончался защитник ЦСКА, капитан золотой юношеской сборной СССР-1990 Сергей Мамчур. Ему было всего 25 лет. «СЭ» рассказывает о трагической судьбе талантливого игрока.

Победитель Евро

Мамчур — воспитанник «Днепра», дебютировал в высшей лиге чемпионата Союза в сезоне-1990. В том же году Сергей заявил о себе на международном уровне. Главный тренер юношеской сборной СССР Геннадий Костылев доверил ему капитанскую повязку.

Из воспоминаний защитника той команды Валерия Минько:

«Летом 1988 года я впервые приехал в юношескую сборную Союза — на отборочную игру чемпионата Европы с норвежцами. Поначалу мне земляк Кашенцев — он тоже барнаульский — помогал. Женька к тому времени уже в минском «Динамо» играл, в сборной на хорошем счету был. А Мамич (Сергей Мамчур) капитаном был. Он первым сказал: «Валера, ты нам подходишь. Мы видим твое желание, твое старание». Так и познакомились.

Костылев всегда собирал лидеров. Чумовая была команда! Мамич — это характер, напор. Бушманов, Гущин, Шаран, Гришин — да там, кого ни возьми, все были бойцами. Помазун с Новосадовым так закрывали раму, что бить некуда было. Серега Щербаков — технарь, талантище. Интеллигент по жизни и в игре. Что он творил на поле!

Та «чумовая команда» на одном дыхании прошла групповой этап турнира, опередив в своем квартете Голландию, Норвегию и Кипр. Шесть побед в шести матчах! Голландцы были биты на своем поле — 3:0 (у нас забивали Шаран, Щербаков и Лукин). Дома подопечные Костылева тоже взяли верх над оранжевыми — 2:1 (Шаран, Мамчур).

В четвертьфинале советские футболисты не оставили шансов шведам — 3:0 (Щербаков, Мандреко, Гришин). В полуфинале была одержана волевая победа над англичанами с Энди Коулом в составе — 3:1 (Шаран, Лукин, Щербаков).

За титул предстояло побороться с Португалией, цвета которой защищали Фигу, Жоау Пинту, Абел Шавьер. Все решилось в серии пенальти.

Португалия — СССР — 0:0 (Пенальти — 2:4)

Португалия (U-18): Брассард, Абел Шавьер, Жоао Пинту (Алваро , 69), Руй Бенту, Паулу Торреш, Паулу Пилар (Тони, 90), Пейше, Фигу, Жоао Пинту (к), Луиш Мигэл, Жил.

СССР (U-18): Помазун, Крбашян, Мандреко (Кандауров, 77), Мамчур (к), Минько, Бушманов, Щербаков, Гущин (Похлебаев, 32), Гришин, Лукин, Шаран.

Удаление: Бушманов (104).

Серия послематчевых пенальти: Руй Бенту (0:0 — вратарь), Мамчур (0:1), Фигу (1:1), Похлебаев (1:2), Абел Шавьер (2:2), Гришин (2:3), Жоау Пинту (2:3 — выше ворот), Шаран (2:4).

— Если первый тайм финала проходил в равной борьбе, и даже с некоторым нашим преимуществом, то во втором нам пришлось в основном отбиваться, — признал Костылев в разговоре с корреспондентом еженедельника «Футбол». — И здесь с лучшей стороны проявил себя наш вратарь — харьковчанин Саша Помазун. Не счесть случаев, в которых он выручал команду. Особенно запомнился момент, возникший уже в дополнительное время, когда лидер португальцев центральный нападающий Пинту вышел прямо по центру на наши ворота. В одиночестве. Но Помазун так резко пошел на него, что португалец, выступающий, между прочим, за основной состав мадридского «Атлетико», явно растерялся.

Перед серией пенальти я вышел на поле, поблагодарил всех за полную самоотдачу, сказал, что все, что могли, вы уже сделали, надо только успокоиться. А Помазун мне в ответ: «Я спокоен, мне могли бы и не говорить». «Вот и отлично, — улыбаюсь. — Слышали? Сашка в порядке — парочку, судя по настрою, обещает взять. Ну а вы что, четыре мяча на пятерых не забьете?..» И, представьте, Помазун берет первый же удар, Пинту через два человека отправляет мяч на трибуны, а мы забиваем четыре из четырех...

Вместе с тем Костылев не спешил предрекать своим подопечным светлое футбольное будущее.

— Когда игроки сборной нынешнего созыва играли в спортшколах, почти никого из них тренеры команд мастеров не видели, что называется, в упор. За гадких утят их держали. Помазун, Мамчур, Похлебаев, Щербаков, Лукин, Мандреко, Ахмедов появляются сейчас в основных составах своих команд потому, что открыли глаза тренерам игры этих ребят в юношеской сборной страны. Причем проявили они себя в них как довольно своеобразные футболисты. Но при введении в состав клубной команды, как я замечаю, эти особенности мало кто учитывает. Там идет борьба за выживание. Бросили тебя на стремнину — выплывай. Утонешь — швырнем другого. И человек низводится до обычного среднего уровня: вы посмотрите на то «зрелище», что предлагается сегодня на наших стадионах. Не надо только удивляться, что они сплошь пустые.

Сергей Мамчур. Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

«Ему удалось слезть с иглы, но организм себе подорвал»

Мамчур место в составе «Днепра» себе отвоевал. В сезоне-1991 в его активе уже 16 игр в высшей лиге. Защитник прогрессировал, но не всегда дружил с режимом.

— Сергей в «Днепр» попал сопляком, старики его моментально признали. А «Днепр» был командочкой загульной. И Мамчура затащили в компанию, ему это нравилось. Втянулся. Сам-то тихий по жизни, но драться полезет первый, — рассказывал Костылев в интервью «СЭ».

— Сергей — несчастный парень. Вырос в неблагополучном районе Днепропетровска, в юности посадили на иглу. Удалось слезть, но организм наркотики подорвали, — в свою очередь как-то заметил бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов.

В 1992 году Мамчур перебрался из Украины в Россию. Ненадолго задержался в «Асмарале», а в 1993-м оказался в ЦСКА — все у того же Геннадия Костылева.

Николай Павлов, тренировавший Мамчура в «Днепре», спокойно отнесся к потере перспективного защитника.

— Когда Мамчур пришел и сообщил о предложении ЦСКА, удерживать его не стали. Повторить финансовые условия москвичей «Днепр» не мог. Отпустили бесплатно, — рассказывал Павлов в интервью украинским СМИ. — Проблемы с режимом? У него они всегда были, с самого детства. У меня было много друзей по городу — периодически звонили, сообщали, где видели Сергея. Иногда в такие места его заносило, откуда сложно выкарабкаться. На «малине» его заставал. Это, кстати, одна из причин, почему я спокойно его отпустил. Очень проблемный парень был. Я пытался бороться, пока хорошие знакомые не сказали: «Петрович, ты с этим не справишься, лучше отпустить». Была надежда, что смена обстановки пойдет Мамчуру на пользу. И первое время, пока не нашел новых друзей, он держался.

В сезоне-1993 Мамчур сыграл в чемпионате России 25 матчей. Также принял участие в четырех встречах группового турнира Лиги чемпионов — против «Марселя» (дважды), «Рейнджерс» и «Брюгге». В тот год с армейцами Сергей дошел до финала Кубка России, в котором подопечные Костылева уступили «Торпедо» в серии пенальти.

Сменивший Костылева Тарханов также доверял Мамчуру место в составе. При этом периодически воспитывал защитника, который порой сбивался с пути.

— Когда Бушманов с Мамчуром в очередной раз попались, я на полгода оставил их без зарплаты. Сказал: «Если до конца сезона не сорветесь — отдам». Оба после этого на поле рвали и метали. Режимили. Я потом ту сумму им вернул, — рассказывал Тарханов в одном из интервью.

«Он же «зашитый» был. Выпил — и все...»

В 1994 году Мамчур забил за ЦСКА свой единственный гол с игры. Зато какой! На 50-й минуте первого матча 1/16 финала Кубка Кубков с «Ференцварошем» защитник подхватил мяч в центре поля, продвинулся вперед и метров с 25 с правой ноги закрутил под ближнюю штангу.

В 1995-1996 годах Сергей оставался игроком обоймы красно-синих, за два сезона провел за москвичей 52 игры во всех турнирах.

Ситуация изменилась в 1997-м. После домашнего поражения от «Тюмени» (0:3) в 16-м туре чемпионата России Павел Садырин сослал защитника в дубль. Больше за основной состав ЦСКА Мамчур не сыграл.

Перед Новым годом он скончался.

Вот что рассказывал о той загадочной смерти Владислав Радимов в разговоре с обозревателем «СЭ» Леонидом Трахтенбергом:

— В декабре я прилетел на неделю из Сарагосы в Москву. Чтобы не выйти из формы, по вечерам мы с Рамизом Мамедовым поигрывали в мини-футбол. Однажды, когда уже собрался в Олимпийскую деревню, позвонил Сергей Мамчур. Попросил немного денег взаймы. Я сказал, что сейчас завезу, и помчался в сторону «Динамо» — в том районе он с женой и двумя детьми снимал квартиру. Я незадолго до отъезда в Испанию себе квартиру выбил, а Серега не такой человек, чтобы у начальства что-то просить. Как и Денис Машкарин, который играл в ЦСКА с 1992 года, а своего угла так и не имел. Его и Мамчура, который и на поле, и в жизни никогда никого не подводил, все обещаниями кормили. Настроение у Сергея было неважное, и я предложил ему составить мне компанию. Он согласился, но, сославшись на усталость после тренировки в ЦСКА, играть с нами не стал.

«Лучше за тебя поболею», — сказал он и стал наблюдать за нашей «битвой гигантов». Когда же она завершилась, Мамчура в зале уже не было. А утром мне по телефону сообщили, что Серега умер. Я выронил трубку из рук, по щекам потекли слезы, хотя сразу и не смог поверить в случившееся. Мамчуру ведь было всего 25 лет... Я был на панихиде в Москве, потом хотел вместе с Минько, Семаком и Гришиными сопровождать гроб в Днепропетровск, но опаздывать, пусть даже на сутки, в «Сарагосу» не имел права. Игроки «Сарагосы», узнав о смерти Мамчура, спросили: «Ты хорошо его знал?» «Он был моим лучшим другом», — ответил я. После этого все затихли — словно минутой молчания испанцы, аргентинец, швед, парагваец, бразилец решили почтить память замечательного украинского парня...

Так что же произошло с Сергеем 26 декабря 1997 года?

Бывший полузащитник ЦСКА Алексей Савельев дал понять, что к летальному исходу привело нарушение режима.

— Каким запомнился Сергей Мамчур? Смеялся без конца. Везде и над всеми. Когда он умер, никто не знал, от чего. Только потом выяснилось, что он был на дискотеке, черт его дернул что-то съесть, а он до этого выпил — алкоголь с тем наркотиком давал остановку сердца.

Впоследствии эту тему в интервью обозревателям «СЭ» Юрию Голышаку и Александру Кружкову развил бывший начальник ЦСКА Анатолий Коробочка:

— Тяжелая история. Он же «зашитый» был...

— Сердце остановилось?

— Скорее всего. Мы с Костылевым забирали из морга и летели в Днепропетровск его хоронить. Но темная история с этой смертью. Сюжет нехороший. Мне звонят: «Мамчур умер». Помчался туда.

Оказалось, Мамчур гулял с дочкой, кто-то за ним заехал. Все под Новый год. Он ребенка оставил, умчался с этой компанией. Приезжаю, захожу — квартира зачуханная. Никак не уровня футболиста ЦСКА. Какие-то непонятные друзья. Рассказывают: играли в карты, вдруг Мамчуру сделалось нехорошо. Пошел прилечь в соседнюю комнату. А уж что было на самом деле... Наверное, перебрали!

— Что за человек-то был?

— Тихушник. Кто-то поманит: «Пошли...» — «Ну, пошли». Зла не было в нем. Безотказный, добрый. Мне казалось — жене стоило получше его контролировать.

— Мамчура «зашивали»? — спросили журналисты Геннадия Костылева, при котором защитник провел, пожалуй, свои лучшие матчи в карьере.

— Думаю, поэтому умер — выпил, и все. Сколько я с ним разговаривал: «Сережа, завязывай. У тебя семья, дочка...» И Димку Быстрова ужасно жаль (Дмитрий Быстров умер в 37 лет от двустороннего воспаления легких. — Прим. «СЭ»). Его тоже «подшивали», какой-то период держался — а дальше по новой. Парень-то очень ранимый, а махнет — гусар. Перед вылетом ЦСКА в Барселону приехал в аэропорт поддатый. Говорю: «Ты куда собрался, сынок? Сто тысяч человек придут на «Ноу Камп» — а я тебя вот таким выпущу?» — «Не подведу!» Отправил домой.