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Сегодня, 16:00

Бензин для «Спартака» — мотивация для «Зенита». Колонка Казакова

«Спартака» завершил первую часть сезона РПЛ на третьем месте
Илья Казаков
Колумнист
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Футболисты «Спартака» Кристофер Мартинс, Манфред Угальде и Олег Рябчук в матче против «Пари НН» (3:0) 7 декабря
Футболисты «Спартака» Кристофер Мартинс, Манфред Угальде и Олег Рябчук в матче против «Пари НН» (3:0).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах о команде — главном открытии нынешнего сезона РПЛ — и ее конкурентах.

Мнение

10 июля 2024 года. Лента новостей.

«В правление РПЛ вошли представители пяти клубов лиги — «Ахмата», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и «Ростова».

Зарема Салихова, помню, обрушила всю силу своего сарказма на отсутствие в этом органе представителей «Спартака» — как показатель слабости влияния на что-то клубного менеджмента. Казалось это скорее эмоцией, нежели логикой. Да, Ахмед Айдамиров, Роман Бабаев, Павел Пивоваров, Максим Погорелов и Алексей Рыскин были более сильными и понятными фигурами, но в правлении не оказалось, например, краснодарца Владимира Хашига — одного из самых авторитетных менеджеров РПЛ. Не зная причинно-следственных связей, рассуждать сложно — за решением могло стоять что угодно. Регламентируемое число представителей столичных клубов в этом органе, например.

Игроки &laquo;Спартака&raquo; Манфред Угальде и&nbsp;Срджан Бабич и&nbsp;футболисты &laquo;Зенита&raquo; Вильмар Барриос и&nbsp;Александр Соболев. Шансы «Спартака» на чемпионство за месяц выросли в 17 раз! А у «Зенита» они ниже, чем прошлой зимой

Но в любом случае «Спартак» перед сезоном казался шаткой конструкцией. Скепсис проявлялся практически во всем — едва ли не каждое кадровое решение выглядело сомнительным.

Угальде так себе форвард. Станкович так себе тренер. Амарал — это вообще кто?

Ну и так далее. Маркиньосы, Абены... Разве что Барко — окей.

Но именно Станкович и его «Спартак» стали главными открытиями чемпионата.

Как и почему это случилось — думаю, не объяснит никто. Как и никто не объяснит, почему сбился с победной поступи «Зенит», которому после пяти туров все отдавали золото. Или что случилось в двух последних матчах с «Краснодаром».

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде.
Нападающий «Спартака» Манфред Угальде.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Футбол — при всей логике — живет эмоциями. Мы слышали уже раньше, что Хиддинк — это не тренер, а так, мотиватор.

Что Каррера не тренер. Может быть, и Станкович тоже не тренер — в том прежнем классическом смысле? Он действительно больше всего похож на шефа дорогущего мясного ресторана где-то в Италии. Как и большинство его помощников. Легко представить белый или кожаный фартук, открытую бутылку вина в одной руке и огромный нож в другой. Такой типичный босс из фильма — если надо, прикрикнет, а потом расцелует.

Но он дал «Спартаку» те эмоции, которые были нужны команде. Дал бензин. Они бегут, они играют, они никого и ничего не боятся.

Тот, кто его привез в Москву, должен быть доволен — в «Лукойле» сейчас наверняка испытывают чувство глубокого удовлетворения. А как Деян творит магию — в принципе неважно. Представьте, что на арену выходит Дэвид Копперфилд и рассказывает перед номером: «Здесь я использую систему двойных зеркал и близнецов для того, чтобы...» Так химия уйдет сразу.

Максим Ненахов, Александр Черников и&nbsp;Виктор Тормена в&nbsp;матче РПЛ &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo; (0:0). 8&nbsp;декабря. Краснодар. Год назад между первым и пятым местами к зиме было восемь очков. Теперь — четыре. Неужели финиш получится более лютым?!

И не факт, что по весне «Спартак» останется таким же. А разбирать чудо на слагаемые — только портить.

К Станковичу у меня только одна претензия. Или к клубу. «Спартак» перестал быть русским. Три человека в старте — Максименко, Денисов и Умяров. И все.

Игнатов и Зиньковский исчезают как девушки из сейфа в номерах того самого Копперфилда. Мелешин жжет в «Сочи». Зорин, похоже, тоже уйдет в аренду.

Хлусевич с Литвиновым сели в глубокий запас. И это при том, что еще два новых легионера-защитника не играют вообще: Абена и португалец... никак не запомню его фамилию. Чернов (правда, у него была травма)... Пруцев... Чуть не забыл о Зобнине.

Еще недавно клуб был базовым для сборной. Сейчас — нет. Но это важно для меня. А для Станковича — нет, и я его понимаю. Его позвали делать большой «Спартак». Он поступает так, как считает нужным. Хотя три русских парня в старте — это слишком мало.

Алексей Батраков, Роман Зобнин и Руслан Литвинов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

У «Краснодара» и «Зенита», впрочем, иногда их бывало по два. Жизнь... Спасибо «Локомотиву» с его россыпью россиян во главе с Батраковым.

...У меня на подоконнике лежит мяч с автографами чемпионского «Спартака» — 2017. Подарил Артем Ребров вместе с капитанской повязкой, сразу после того сезона. Тогда красно-белые ушли в зиму с пятью очками форы перед «Зенитом». А на финише только нарастили перевес.

Под борьбу за золото в январское окно клуб взял звезд. Интересно, кем «Спартак» пополнится теперь — когда команда и так укомплектована прекрасно.

Ходили ведь упорные разговоры, что Станковичу не нужны Мартинс и Дуарте. А они — нужны. И оба в последнее время в полном порядке. А вот что будет дальше — непонятно. Такой долгой паузы в карьере Станковича-тренера еще не случалось: когда подготовка занимает больше времени, чем нужно, чтобы набрать форму.

Но при этом мы не знаем, какими весной предстанут «Зенит» и «Краснодар».

Вильмар Барриос. «Уровень держит только Барриос. Про Соболева больше даже ничего не хочу говорить...» Орлов — о проблемах «Зенита»

Нужно сказать еще о Соболеве, без которого «Спартак» выиграл и с которым «Зенит» забуксовал. Но это тема, относящаяся скорее к вопросам абстрактным.

Здесь все (кроме красно-белых) получили то, что хотели, но не то, что ожидали — «Зенит», Семак, сам футболист. Соболев в этом «Спартаке» сидел бы на лавке. Он сам по себе выглядит человеком недовольным, а в такой ситуации все мы гадали бы, что там происходит между игроком, тренером и клубом. 0 голов в 18 турах — это ведь не только общая ирония над Александром.

Это еще вопросы к клубу. Зачем ему такой нападающий?.. Впрочем, опять же, посмотрим весной. Когда форвард пройдет с сине-бело-голубыми полноценные сборы.

Вернусь к Станковичу. Поведенчески он не сделал пока ни одной ошибки: отношение к людям, легендам клуба, коллегам. Серб, настоящий серб. Никакого высокомерия или трагикомичности в образе, как у предшественников.

«Спартак» сейчас, правда, входит в фазу турбулентности — новым спортивным директором станет иностранец, которому придется мириться с весом Деяна в клубе. И первое слово — если только они не знакомы по прежней жизни или не окажутся людьми одних взглядов — долго еще будет в их диалоге оставаться за тренером. А впереди — трансферы. Даже если кажется, что состав и так укомплектован.

Футболист «Спартака» Маркиньос и главный тренер Деян Станкович. «Спартак» — «Пари НН» (3:0) 7 декабря
Футболист «Спартака» Маркиньос и главный тренер Деян Станкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Но это так, риски. Пока просто очертания.

Потерять интерес и мотивацию русских ребят — вот это более зримая проблема. Так выглядит расклад со стороны.

Даже если парни выступают в Кубке, возникает вопрос: какой состав сыграет в случае выхода в финал? Но это вновь моя боль. В сборной скоро останется выбор между вратарями, крайними защитниками и опорниками. Остальных можно вызывать просто по факту наличия паспорта — если ничего не изменится. Но это параллельная история.

Я же о «Спартаке» в целом. Когда смотрю на Станковича, мне кажется, бык — это его образ, а не «Краснодара». Крушить пластик в Ростове во время Кубка — так разве что Шакил в НБА бил щиты. Тореадора по осени и зиме на Деяна не нашлось.

Открытие — это больше не про спартаковский стадион, но это про «Спартак». Если для «Зенита» это не мотивация, тогда даже не знаю, какой она должна быть.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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