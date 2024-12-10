Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах о команде — главном открытии нынешнего сезона РПЛ — и ее конкурентах.

Мнение

10 июля 2024 года. Лента новостей.

«В правление РПЛ вошли представители пяти клубов лиги — «Ахмата», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и «Ростова».

Зарема Салихова, помню, обрушила всю силу своего сарказма на отсутствие в этом органе представителей «Спартака» — как показатель слабости влияния на что-то клубного менеджмента. Казалось это скорее эмоцией, нежели логикой. Да, Ахмед Айдамиров, Роман Бабаев, Павел Пивоваров, Максим Погорелов и Алексей Рыскин были более сильными и понятными фигурами, но в правлении не оказалось, например, краснодарца Владимира Хашига — одного из самых авторитетных менеджеров РПЛ. Не зная причинно-следственных связей, рассуждать сложно — за решением могло стоять что угодно. Регламентируемое число представителей столичных клубов в этом органе, например.

Но в любом случае «Спартак» перед сезоном казался шаткой конструкцией. Скепсис проявлялся практически во всем — едва ли не каждое кадровое решение выглядело сомнительным.

Угальде так себе форвард. Станкович так себе тренер. Амарал — это вообще кто?

Ну и так далее. Маркиньосы, Абены... Разве что Барко — окей.

Но именно Станкович и его «Спартак» стали главными открытиями чемпионата.

Как и почему это случилось — думаю, не объяснит никто. Как и никто не объяснит, почему сбился с победной поступи «Зенит», которому после пяти туров все отдавали золото. Или что случилось в двух последних матчах с «Краснодаром».

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Футбол — при всей логике — живет эмоциями. Мы слышали уже раньше, что Хиддинк — это не тренер, а так, мотиватор.

Что Каррера не тренер. Может быть, и Станкович тоже не тренер — в том прежнем классическом смысле? Он действительно больше всего похож на шефа дорогущего мясного ресторана где-то в Италии. Как и большинство его помощников. Легко представить белый или кожаный фартук, открытую бутылку вина в одной руке и огромный нож в другой. Такой типичный босс из фильма — если надо, прикрикнет, а потом расцелует.

Но он дал «Спартаку» те эмоции, которые были нужны команде. Дал бензин. Они бегут, они играют, они никого и ничего не боятся.

Тот, кто его привез в Москву, должен быть доволен — в «Лукойле» сейчас наверняка испытывают чувство глубокого удовлетворения. А как Деян творит магию — в принципе неважно. Представьте, что на арену выходит Дэвид Копперфилд и рассказывает перед номером: «Здесь я использую систему двойных зеркал и близнецов для того, чтобы...» Так химия уйдет сразу.

И не факт, что по весне «Спартак» останется таким же. А разбирать чудо на слагаемые — только портить.

К Станковичу у меня только одна претензия. Или к клубу. «Спартак» перестал быть русским. Три человека в старте — Максименко, Денисов и Умяров. И все.

Игнатов и Зиньковский исчезают как девушки из сейфа в номерах того самого Копперфилда. Мелешин жжет в «Сочи». Зорин, похоже, тоже уйдет в аренду.

Хлусевич с Литвиновым сели в глубокий запас. И это при том, что еще два новых легионера-защитника не играют вообще: Абена и португалец... никак не запомню его фамилию. Чернов (правда, у него была травма)... Пруцев... Чуть не забыл о Зобнине.

Еще недавно клуб был базовым для сборной. Сейчас — нет. Но это важно для меня. А для Станковича — нет, и я его понимаю. Его позвали делать большой «Спартак». Он поступает так, как считает нужным. Хотя три русских парня в старте — это слишком мало.

Алексей Батраков, Роман Зобнин и Руслан Литвинов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

У «Краснодара» и «Зенита», впрочем, иногда их бывало по два. Жизнь... Спасибо «Локомотиву» с его россыпью россиян во главе с Батраковым.

...У меня на подоконнике лежит мяч с автографами чемпионского «Спартака» — 2017. Подарил Артем Ребров вместе с капитанской повязкой, сразу после того сезона. Тогда красно-белые ушли в зиму с пятью очками форы перед «Зенитом». А на финише только нарастили перевес.

Под борьбу за золото в январское окно клуб взял звезд. Интересно, кем «Спартак» пополнится теперь — когда команда и так укомплектована прекрасно.

Ходили ведь упорные разговоры, что Станковичу не нужны Мартинс и Дуарте. А они — нужны. И оба в последнее время в полном порядке. А вот что будет дальше — непонятно. Такой долгой паузы в карьере Станковича-тренера еще не случалось: когда подготовка занимает больше времени, чем нужно, чтобы набрать форму.

Но при этом мы не знаем, какими весной предстанут «Зенит» и «Краснодар».

Нужно сказать еще о Соболеве, без которого «Спартак» выиграл и с которым «Зенит» забуксовал. Но это тема, относящаяся скорее к вопросам абстрактным.

Здесь все (кроме красно-белых) получили то, что хотели, но не то, что ожидали — «Зенит», Семак, сам футболист. Соболев в этом «Спартаке» сидел бы на лавке. Он сам по себе выглядит человеком недовольным, а в такой ситуации все мы гадали бы, что там происходит между игроком, тренером и клубом. 0 голов в 18 турах — это ведь не только общая ирония над Александром.

Это еще вопросы к клубу. Зачем ему такой нападающий?.. Впрочем, опять же, посмотрим весной. Когда форвард пройдет с сине-бело-голубыми полноценные сборы.

Вернусь к Станковичу. Поведенчески он не сделал пока ни одной ошибки: отношение к людям, легендам клуба, коллегам. Серб, настоящий серб. Никакого высокомерия или трагикомичности в образе, как у предшественников.

«Спартак» сейчас, правда, входит в фазу турбулентности — новым спортивным директором станет иностранец, которому придется мириться с весом Деяна в клубе. И первое слово — если только они не знакомы по прежней жизни или не окажутся людьми одних взглядов — долго еще будет в их диалоге оставаться за тренером. А впереди — трансферы. Даже если кажется, что состав и так укомплектован.

Футболист «Спартака» Маркиньос и главный тренер Деян Станкович. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Но это так, риски. Пока просто очертания.

Потерять интерес и мотивацию русских ребят — вот это более зримая проблема. Так выглядит расклад со стороны.

Даже если парни выступают в Кубке, возникает вопрос: какой состав сыграет в случае выхода в финал? Но это вновь моя боль. В сборной скоро останется выбор между вратарями, крайними защитниками и опорниками. Остальных можно вызывать просто по факту наличия паспорта — если ничего не изменится. Но это параллельная история.

Я же о «Спартаке» в целом. Когда смотрю на Станковича, мне кажется, бык — это его образ, а не «Краснодара». Крушить пластик в Ростове во время Кубка — так разве что Шакил в НБА бил щиты. Тореадора по осени и зиме на Деяна не нашлось.

Открытие — это больше не про спартаковский стадион, но это про «Спартак». Если для «Зенита» это не мотивация, тогда даже не знаю, какой она должна быть.

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