Бензин для «Спартака» — мотивация для «Зенита». Колонка Казакова
Мнение
10 июля 2024 года. Лента новостей.
«В правление РПЛ вошли представители пяти клубов лиги — «Ахмата», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и «Ростова».
Зарема Салихова, помню, обрушила всю силу своего сарказма на отсутствие в этом органе представителей «Спартака» — как показатель слабости влияния на что-то клубного менеджмента. Казалось это скорее эмоцией, нежели логикой. Да, Ахмед Айдамиров, Роман Бабаев, Павел Пивоваров, Максим Погорелов и Алексей Рыскин были более сильными и понятными фигурами, но в правлении не оказалось, например, краснодарца Владимира Хашига — одного из самых авторитетных менеджеров РПЛ. Не зная причинно-следственных связей, рассуждать сложно — за решением могло стоять что угодно. Регламентируемое число представителей столичных клубов в этом органе, например.
Но в любом случае «Спартак» перед сезоном казался шаткой конструкцией. Скепсис проявлялся практически во всем — едва ли не каждое кадровое решение выглядело сомнительным.
Угальде так себе форвард. Станкович так себе тренер. Амарал — это вообще кто?
Ну и так далее. Маркиньосы, Абены... Разве что Барко — окей.
Но именно Станкович и его «Спартак» стали главными открытиями чемпионата.
Как и почему это случилось — думаю, не объяснит никто. Как и никто не объяснит, почему сбился с победной поступи «Зенит», которому после пяти туров все отдавали золото. Или что случилось в двух последних матчах с «Краснодаром».
Футбол — при всей логике — живет эмоциями. Мы слышали уже раньше, что Хиддинк — это не тренер, а так, мотиватор.
Что Каррера не тренер. Может быть, и Станкович тоже не тренер — в том прежнем классическом смысле? Он действительно больше всего похож на шефа дорогущего мясного ресторана где-то в Италии. Как и большинство его помощников. Легко представить белый или кожаный фартук, открытую бутылку вина в одной руке и огромный нож в другой. Такой типичный босс из фильма — если надо, прикрикнет, а потом расцелует.
Но он дал «Спартаку» те эмоции, которые были нужны команде. Дал бензин. Они бегут, они играют, они никого и ничего не боятся.
Тот, кто его привез в Москву, должен быть доволен — в «Лукойле» сейчас наверняка испытывают чувство глубокого удовлетворения. А как Деян творит магию — в принципе неважно. Представьте, что на арену выходит Дэвид Копперфилд и рассказывает перед номером: «Здесь я использую систему двойных зеркал и близнецов для того, чтобы...» Так химия уйдет сразу.
И не факт, что по весне «Спартак» останется таким же. А разбирать чудо на слагаемые — только портить.
К Станковичу у меня только одна претензия. Или к клубу. «Спартак» перестал быть русским. Три человека в старте — Максименко, Денисов и Умяров. И все.
Игнатов и Зиньковский исчезают как девушки из сейфа в номерах того самого Копперфилда. Мелешин жжет в «Сочи». Зорин, похоже, тоже уйдет в аренду.
Хлусевич с Литвиновым сели в глубокий запас. И это при том, что еще два новых легионера-защитника не играют вообще: Абена и португалец... никак не запомню его фамилию. Чернов (правда, у него была травма)... Пруцев... Чуть не забыл о Зобнине.
Еще недавно клуб был базовым для сборной. Сейчас — нет. Но это важно для меня. А для Станковича — нет, и я его понимаю. Его позвали делать большой «Спартак». Он поступает так, как считает нужным. Хотя три русских парня в старте — это слишком мало.
У «Краснодара» и «Зенита», впрочем, иногда их бывало по два. Жизнь... Спасибо «Локомотиву» с его россыпью россиян во главе с Батраковым.
...У меня на подоконнике лежит мяч с автографами чемпионского «Спартака» — 2017. Подарил Артем Ребров вместе с капитанской повязкой, сразу после того сезона. Тогда красно-белые ушли в зиму с пятью очками форы перед «Зенитом». А на финише только нарастили перевес.
Под борьбу за золото в январское окно клуб взял звезд. Интересно, кем «Спартак» пополнится теперь — когда команда и так укомплектована прекрасно.
Ходили ведь упорные разговоры, что Станковичу не нужны Мартинс и Дуарте. А они — нужны. И оба в последнее время в полном порядке. А вот что будет дальше — непонятно. Такой долгой паузы в карьере Станковича-тренера еще не случалось: когда подготовка занимает больше времени, чем нужно, чтобы набрать форму.
Но при этом мы не знаем, какими весной предстанут «Зенит» и «Краснодар».
Нужно сказать еще о Соболеве, без которого «Спартак» выиграл и с которым «Зенит» забуксовал. Но это тема, относящаяся скорее к вопросам абстрактным.
Здесь все (кроме красно-белых) получили то, что хотели, но не то, что ожидали — «Зенит», Семак, сам футболист. Соболев в этом «Спартаке» сидел бы на лавке. Он сам по себе выглядит человеком недовольным, а в такой ситуации все мы гадали бы, что там происходит между игроком, тренером и клубом. 0 голов в 18 турах — это ведь не только общая ирония над Александром.
Это еще вопросы к клубу. Зачем ему такой нападающий?.. Впрочем, опять же, посмотрим весной. Когда форвард пройдет с сине-бело-голубыми полноценные сборы.
Вернусь к Станковичу. Поведенчески он не сделал пока ни одной ошибки: отношение к людям, легендам клуба, коллегам. Серб, настоящий серб. Никакого высокомерия или трагикомичности в образе, как у предшественников.
«Спартак» сейчас, правда, входит в фазу турбулентности — новым спортивным директором станет иностранец, которому придется мириться с весом Деяна в клубе. И первое слово — если только они не знакомы по прежней жизни или не окажутся людьми одних взглядов — долго еще будет в их диалоге оставаться за тренером. А впереди — трансферы. Даже если кажется, что состав и так укомплектован.
Но это так, риски. Пока просто очертания.
Потерять интерес и мотивацию русских ребят — вот это более зримая проблема. Так выглядит расклад со стороны.
Даже если парни выступают в Кубке, возникает вопрос: какой состав сыграет в случае выхода в финал? Но это вновь моя боль. В сборной скоро останется выбор между вратарями, крайними защитниками и опорниками. Остальных можно вызывать просто по факту наличия паспорта — если ничего не изменится. Но это параллельная история.
Я же о «Спартаке» в целом. Когда смотрю на Станковича, мне кажется, бык — это его образ, а не «Краснодара». Крушить пластик в Ростове во время Кубка — так разве что Шакил в НБА бил щиты. Тореадора по осени и зиме на Деяна не нашлось.
Открытие — это больше не про спартаковский стадион, но это про «Спартак». Если для «Зенита» это не мотивация, тогда даже не знаю, какой она должна быть.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|00:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|28.02
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|28.02
|00:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|28.02
|00:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|28.02
|00:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|28.02
|00:00
|
Химки – Факел
|- : -
|Г
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Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
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|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
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Маркус Вендел
Зенит
|8
|
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3