Бывший главный тренер красно-синих Валерий Газзаев поделился своим мнением о матче москвичей с «быками» (3:1).

— Сегодня нужно прежде всего говорить о сильной игре ЦСКА, особенно во втором тайме, или возникают вопросы к «Краснодару», который ударно начал встречу, а потом сник?

— Игроки ЦСКА были предельно настроены на этот матч. Только в начале встречи гости владели инициативой, имели моменты. Но в целом армейцы смотрелись предпочтительнее, могли победить и с более крупным счетом. Сегодня хочется выделить Эджуке. Видно, что он постепенно встраивается в игру команды.

Мы и раньше говорили про его сильные качества, которые он не мог реализовать в полной мере. Но вот в матче с «Краснодаром» Эджуке показал, что способен начинать атаки, эффективно играть в пас. Ну и нельзя не сказать про его гол. Блестящее исполнение! На замахе обманул защитника, пробил в касание! Думаю, чем больше он будет получать игровой практики, тем быстрее прибавит именно как командный футболист.

— Этот матч показал, что ЦСКА уже не так сильно зависит от Влашича.

— В принципе, команда и не должна зависеть от одного футболиста. Хотя, безусловно, Влашич усилил бы игру ЦСКА сегодня.

— Как вам замены Олича? Выход Рондона оправдал себя на 100 процентов?

— Замены напрашивались, нужно было усиливать игру в атаке. Тут все логично. Ну и «Краснодар» меня не особо впечатлил.

— Не увидели изменений в игре «быков» при Гончаренко?

— Рано делать выводы как по работе Гончаренко в «Краснодаре», так и по тому, что изменилось в ЦСКА при Оличе. Эти специалисты не так давно работают в своих клубах. Нужно посмотреть, как их команды будут выглядеть после предсезонной подготовки.

Сегодня сложно ждать какой-то стабильности. Мне понравилось, что ЦСКА играл с позиции силы, атаковал, особенно во втором тайме. Это и стало залогом успеха. Кроме того, у игроков была разная мотивация. ЦСКА еще сохраняет шансы попасть в Лигу Европы, а «Краснодар», по сути, доигрывает сезон и думает о следующем чемпионате. Не более того.

— Видите ли вы в целом перспективы у этого ЦСКА?

— Сложно сказать. Нужно признать, что за последние пять лет команда почти не прогрессировала. Не было трофеев, титулов, за исключением Суперкубка России.

Считаю, за этот период можно было выиграть хоть что-то! Но мы ничего этого не увидели. И говорить, что сегодняшняя победа над «Краснодаром» станет поворотной, я не могу. Нужно дождаться следующего сезона, и тогда уже оценим уровень команды Олича.

? Гол Классона и три ответных выстрела армейцев в обзоре игры #ЦСКАКраснодар



Смотрите прямо сейчас! https://t.co/pwbHYdYPzG — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) May 8, 2021

— А вы не считаете, что дело прежде всего в составе ЦСКА? Кто из новичков усилил команду?

— Пожалуй, только Эджуке начинает приносить пользу, встроился в игру команды. Он начинает сочетать свои индивидуальные качества с коллективными действиями. А у остальных футболистов я особого прогресса не вижу.

— А Рондон?

— Больше не хочется переходить на конкретных футболистов.

— Как восприняли информацию о том, что ЦСКА пополнится Антоном Заболотным?

— Считаю, некорректно обсуждать трансферы, пока клуб официально о них не объявит.