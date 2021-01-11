О наших великих танцорах на льду снимут кино. Это история о любви, смерти и преодолении

Алексей Учитель придумал фильм «Кумпарсита». В центре — история легендарных Людмилы Пахомовой и Александра Горшков а.

Фигурное катание в России спорит за первое место в рейтингах даже с футболом. О фигуристах снимают фильмы, в большинстве своем — документальные (например, «Стюардесса по имени Лиза. Туктамышева»); пишут книги («Александра Трусова. Девочка, победившая гравитацию»); Первый канал транслирует все крупные турниры, включая (в этом сезоне) этапы кубка России. А на просторах интернета можно найти видео с первенства Москвы или даже стартов помельче.

Так было не всегда: после блестящих побед на Олимпиаде в Турине (три золота в фигурном катании из четырех) наступил период затишья. Медали были, иногда даже золотые, а вот пристального внимания к виду спорта — нет. Новый виток в популярности фигурного катания наступил на домашних играх в Сочи. На них выступали и выигрывали Юлия Липницкая и Аделина Сотникова, Татьяна Волосожар/Максим Траньков и Елена Ильиных/Никита Кацалапов.

История циклична: более сорока лет назад фигурное катание в России уже было популярно. В том числе благодаря Людмиле Пахомовой и Александру Горшкову. В начале 2021 года известный кинорежиссер Алексей Учитель побывал на шоу «Спящая красавица» Татьяны Навки. За несколько дней до этого он договорился с олимпийской чемпионкой о создании нового проекта — спортивной мелодрамы «Кумпарсита», рассказывающей историю этой легендарной танцевальной пары. Учитель посетил шоу вместе с дочерью Людмилы и Александра Юлией, которая и была инициатором проекта. Шесть золотых медалей чемпионатов мира, попадание в Книгу рекордов Гиннесса, создание нового стиля и вида обязательного танца — такая история точно заслуживает отдельного фильма. Тем более что о Пахомовой и Горшкове знают, пожалуй, все поколения поклонников фигурного катания.

Фильм «Кумпарсита» (так назывался самый известный танец Пахомовой и Горшкова) планируют выпустить в 2022 году. Пока неизвестно, какие именно эпизоды лягут в основу сценария, но история великих танцоров была очень яркой. Предлагаем вспомнить судьбу знаменитых фигуристов, благодаря которым танцы на льду стали олимпийской дисциплиной.

Становление звездной пары

Людмила Пахомова до встречи с Александром Горшковым уже была чемпионкой СССР в танцах на льду. Причем не с кем-нибудь, а с тренером из ЦСКА Виктором Рыжкиным. Мать Милы (так называли Пахомову друзья) случайно встретилась с ним в метро и рассказала о дочери. В то время карьера фигуристки не складывалась — Людмила пыталась выступать и в одиночном, и в парном катании. На катке при стадионе юных пионеров Пахомова каталась в группе бесперспективных вместе с будущим великим тренером Татьяной Анатольевной Тарасовой. Рыжкин же предложил Миле перейти в новый вид фигурного катания — танцы на льду. Виктор был старше партнерши на десять лет — и в том числе из-за этого дуэт вскоре распался.

После фигуристка некоторое время помогала другим парам — например, Александру Горшкову и его партнерше Ирине Нечкиной. Через несколько занятий Пахомова предложила Александру встать в пару с ней — и вскоре стало ясно, что они практически идеально подходят друг другу. Через два года дуэт стал серебряным призером чемпионата мира, а в следующем сезоне победил на этом турнире. Всего Пахомовой/Горшкову удалось сделать это шесть раз. Этот результат стал настолько выдающимся, что его внесли в Книгу рекордов Гиннесса.

Победы Людмилы и Александра стали возможны благодаря молодому на тот момент тренеру Елене Анатольевне Чайковской. До этого приходилось буквально заниматься там, где найдется место. Тренировали сами себя — по большей части руководителем была именно Пахомова как более опытный фигурист. Когда дуэт только начинал брать медали, на международной арене выигрывали британцы Диана Таулер/Бернард Форд. На пресс-конференции чемпионата мира 1969 года эти фигуристы так впечатлились выступлениями Пахомовой/Горшкова, что назвали их своими преемниками.

В 1975 году Александр, возвращаясь с чемпионата Европы, почувствовал внезапные боли в спине. Казалось, что это просто последствия простуды. А в итоге потребовалась операция на легких. Эта неприятность могла стать трагедией для дуэта, но Горшкову удалось не только восстановиться, но и стать вместе с Людмилой Пахомовой первыми олимпийскими чемпионами в танцах на льду. После победы Пахомова/Горшков завершают спортивную карьеру, но с фигурными катанием не расстаются. Людмила становится тренером, а Александр — спортивным функционером.

Революционеры в танцах на льду

До Олимпиады в Инсбруке 1976 года танцы на льду даже не были включены в программу Игр — этот вид фигурного катания считался недостаточно сложным со спортивной точки зрения. Пахомовой и Горшкову удалось соединить в программах новые элементы, переходы между ними и интересное музыкальное сопровождение.

В танцах Людмилы и Александра не было разрозненных элементов — сложно было сказать, когда одно перетекало в другое. Связки тоже все были очень интересными — примитивные исключались. Все это нарабатывалось годами, для того чтобы на Олимпиаде показать самую сложную с технической стороны постановку.

В 1973 году дуэт вместе со своим тренером подготовил танец «Танго «Романтика», который сейчас является одной из тем в коротком танце (ранее — в обязательном). Благодаря Пахомовой и Горшкову в танцах на льду появился новый стиль — так называемый русский. Строгие академические танцы под классические мелодии сменились самыми разнообразными музыкальными композициями. Наиболее известными программами олимпийских чемпионов стали «Соловей», «Озорные частушки», «Вдоль по Питерской» и «Кумпарсита». Именно танго стало их последним танцем на прощальном вечере в «Лужниках».

После этого Людмила начала тренировать. Среди ее учеников — Ирина Моисеева/Андрей Миненков и Татьяна Гладкова/Игорь Шпильбанд. Пахомова постоянно была на катке — естественно, сначала для тренировок, потом — в качестве специалиста. Даже беременность ее не остановила — фигуристка работала до последнего. Не смогла помешать ей в тренерской деятельности и злокачественная опухоль лимфатической системы. Пахомова просто не следовала советам врачей и проводила целые дни на катке, хотя, если бы не это, болезнь можно было бы затормозить.

Людмила и Александр были партнерами не только на льду, но и в обычной жизни. И после смерти супруги Горшков женился во второй раз. В 2010 году олимпийский чемпион был избран президентом федерации фигурного катания России, а позже остался работать на второй и третий сроки. В 2000 году в подмосковном городе Одинцово открылся благотворительный фонд «Искусство и спорт» имени Людмилы Пахомовой, президентом которого тоже является Горшков.