Дзюба. Антигерой нашего времени

Нападающий «Локомотива» продолжает эпатировать публику и терять моральный облик.

Дзюба — в целом неплохой футболист, по российским меркам — так вообще один из лучших. Дзюба — взрослый мужчина, 22 августа ему исполнится 35 лет. Дзюба — вожак раздевалок, чем очень гордится.

И при всем при этом Дзюба — аморальный персонаж, который последние годы делает только антирекламу нашему футболу и придает ужасный имидж всем российским игрокам. Дзюба — это собирательный образ всего плохого, что создала система. Но самое страшное, что Дзюба вместо того, чтобы на закате карьеры повзрослеть и сосредоточиться исключительно на футболе, продолжает эпатировать публику, явно заигрываясь и все больше теряя морально-этические ориентиры. Он все больше погружается во тьму...

Вот очередная цитата, произнесенная в микст-зоне стадиона в Черкизове после кубковой встречи «Локомотива» с «Уралом» (2:1): «Как старт сезона? Я не разговариваю с прессой. Вы скучные, неинтересные. Одна желтуха. Что нужно сделать, чтобы я снова общался с прессой? Нормальные вопросы придумать».

«Одна желтуха»? Мы, журналисты, не ослышались? Вы это серьезно, г-н Дзюба?! Или все шутите — вы же считаете, что у вас прекрасное чувство юмора. Ну считайте дальше, только позвольте задать несколько ИНТЕРЕСНЫХ вопросов.

Первый. Когда вы за глаза называли Унаи Эмери «тренеришкой» — пусть до всех титулов баска, — это же просто послематчевые эмоции, какая желтуха, да?

Второй. Когда вы записывали те самые видео, которые, к своему ужасу, увидели миллионы людей, — это ваше личное пространство, но не позор и уж точно не желтуха, правда?

Третий. Когда вы материтесь на YouTube, словно пьяный докер из Ливерпуля в день получки, — это оригинальное и современное изложение своих мыслей, а не похабщина и, боже упаси, не желтуха, как тут поспоришь?

Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Четвертый. Когда вы, как утверждает ваш друг Леонид Слуцкий, рассказываете о Дмитрии Баринове, парне, который выводит вашу нынешнюю команду на поле с капитанской повязкой, что он «туповат» (это цитата), — это всего лишь выражение мнения, а не оскорбление любимца фанатов «Локо» и уж точно не желтуха, так? И да, свист с трибун во вторник во время вашего выхода на замену — это обман слуха, болельщики встретили овацией, а всем, кто слышал гул негодования, показалось. Коллективная галлюцинация. Что ж, бывает... С вами и не то происходило.

Пятый. Когда вы полощете мозг (иначе не назовешь) Валерию Карпину, главному тренеру сборной России, страны, давшей вам все — славу, деньги, узнаваемость, в стиле «то не хочу, то хочу, то посмотрим» — это проявление принципиальности, а никакая не желтуха, да?

Шестой. Когда вы демонстративно отказываетесь жать руку Сергею Семаку, специалисту, при котором взяли все четыре своих чемпионских титула, и это видит весь футбольный мир — это, конечно, не желтуха, а вы просто не заметили тренера, безусловно.

Можно задать такие же и седьмой, и восьмой, и девятый, и десятый — ответы очевидны на каждый из них.

Но есть еще один вопрос, уже не к Дзюбе и его совести — с ним и ней все понятно. Ко всем, кто любит футбол и следит за прекрасной игрой. Как вы считаете, человек с подобным бэкграундом имеет право заикаться о желтухе в принципе? Не то что искренне не очистившийся от темных сторон своего прошлого, но добавляющий в этот адский котел все новые ингредиенты буквально каждую неделю?

Вы знаете, ни на секунду не сомневаюсь, что без этого персонажа (точнее, без его высказываний) совершенно спокойно проживут и СМИ, и болельщики. И стыда меньше станут испытывать — по принципу «творит бардак он, а неловко мне». Любители хамства и отборной матерщины найдут своего «героя» на YouTube, остальные же от исчезновения цитат Дзюбы в медийном пространстве только выиграют. Его действительно там стало слишком много. И слишком некрасиво. Все рассуждения в духе «просто у него такой характер» — в пользу бедных. Хам останется хамом всегда.

P. S. А коллегам по СМИ предлагаю не общаться с Дзюбой до тех пор, пока он не принесет нормальные извинения. Уверен, нам не будет скучно и неинтересно без него.

Мнение автора почти полностью совпадает с позицией редакции.