И все-таки Дуглас Сантос сможет играть за сборную России! Сегодня он получил гражданство РФ
21 октября защитник «Зенита» Дуглас Сантос получил гражданство Российской Федерации. Соответствующий указ Президента РФ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Это означает, что бразилец перестанет считаться легионером на поле в РПЛ и получит шанс сыграть за сборную России.
Хотя изначально считалось не так. Впервые информация о скором получения паспорта Дугласа появилась в минувшую субботу.
Первая информация: смены спортивного гражданства не будет
Сантос может получить российский паспорт, но он не сможет получить вызов в сборную — об этом в интервью «Чемпионату» рассказал спортивный юрист Михаил Прокопец. Все потому, что Дуглас играл за сборную Бразилии на Олимпиаде 2016 года. «Он не имеет права выступать за национальную команду России, а также любой другой страны, кроме Бразилии. Но получить российский паспорт он сможет за «особые заслуги перед Россией» — это исключительный порядок, даже не упрощенный», — заявлял Прокопец.
Со статусом легионера та же история. «Легионер — cтатус футболиста, не имеющего права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации в соответствии с нормами Регламента по применению Устава ФИФА. Статус легионера привязан к возможности играть за сборную. Если Сантос не может играть за сборную, то не может не быть легионером», — добавлял юрист.
Но уже через пару дней появилась другая информация.
Обновление: Дуглас не будет считаться легионером
21 октября на связь вышла юридическая компания SILA, с которой работает Прокопец, и принесла извинения за ошибку. «К сожалению, в нашем комментарии по возможности Дугласа Сантоса играть за сборную России и, следовательно, быть нелегионером в РПЛ была допущена неточность», — сказано в Telegram-канале компании.
Там пояснили, что на самом деле у ФИФА есть отсечка (2020 год), до которой матчи за родную сборную могут не учитываться — соответственно, никаких препятствий для Дугласа Сантоса не существует. «Дело в том, что согласно п. 73 комментария ФИФА к правилам о возможности выступать за сборные команды, официальные матчи, сыгранные за сборную до 18 сентября 2020 года, не учитываются. Дуглас Сантос сыграл свой последний официальный матч за олимпийскую сборную ранее этой даты, в 2016 году. По смыслу регламента ФИФА, данный матч не препятствует смене спортивного гражданства», — добавили в SILA.
Кроме того, компания сообщила, что базовые условия для смены сборной у Сантоса есть: «При условии проживания игрока в России более пяти лет у него появляется возможность сменить спортивное гражданство, получить статус нелегионера и выступать за сборную России».
Таким образом, Дуглас может быть вызван в национальную команду России после получения гражданства и перестанет считаться легионером на поле. Сейчас в матчах РПЛ могут одновременно находиться на газоне не более трех легионеров, и «Зенит» регулярно сталкивается с трудностями в связи с лимитом. Российский паспорт Дугласа существенно облегчит выбор состава для Сергея Семака.
Дуглас Сантос проживает и работает в России больше пяти лет — в «Зените» он с июля 2019 года. За это время он стал пятикратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны. Сейчас он носит капитанскую повязку в невской команде.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|12
|9
|3
|0
|25-5
|30
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2
|Зенит
|12
|9
|2
|1
|28-4
|29
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3
|Локомотив
|12
|9
|0
|3
|26-16
|27
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4
|ЦСКА
|12
|7
|2
|3
|22-7
|23
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5
|Динамо
|12
|7
|2
|3
|23-12
|23
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6
|Спартак
|12
|5
|4
|3
|17-12
|19
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7
|Рубин
|12
|4
|3
|5
|14-19
|15
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8
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|14-21
|13
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9
|Кр. Советов
|12
|3
|3
|6
|11-17
|12
|
10
|Акрон
|12
|3
|3
|6
|16-25
|12
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11
|Пари НН
|12
|3
|3
|6
|12-22
|12
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12
|Динамо Мх
|12
|2
|5
|5
|5-10
|11
|
13
|Химки
|12
|2
|5
|5
|11-20
|11
|
14
|Факел
|12
|2
|4
|6
|8-20
|10
|
15
|Оренбург
|12
|1
|5
|6
|14-22
|8
|
16
|Ахмат
|12
|0
|6
|6
|9-23
|6
|26.10
|14:00
|
Динамо Мх – Акрон
|- : -
|26.10
|16:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|26.10
|19:00
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Ростов – Ахмат
|- : -
|27.10
|12:00
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Оренбург – Рубин
|- : -
|27.10
|14:15
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Пари НН – Спартак
|- : -
|27.10
|16:30
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Химки – Динамо
|- : -
|27.10
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|28.10
|18:30
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Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|7
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Алексей Батраков
Локомотив
|7
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Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
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Маркус Вендел
Зенит
|8
|
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Алексей Батраков
Локомотив
|6
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
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Фернандо Костанца
Крылья Советов
|10
|1
|3
|
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Даниил Фомин
Динамо
|9
|1
|2