Чем до «Спартака» прославился Абена? О чем думал Соболев, переходя в «Зенит»? Непомнящий — о 12-м туре РПЛ
Артур — все еще загадка
— Давайте начнем с последнего матча тура. Ожидали столь уверенной победы «Динамо» над «Рубином»?
— Нет, никак не ожидал! «Рубин» представлялся мне неуступчивой командой, ждал от казанцев гораздо более строгой игры в обороне. Но... Ничего не получилось. Рахимову не удалось компенсировать кадровые потери. Нет двух равных составов, что и сказалось. Впереди казанцы сильно зависят от Даку, который пропускал встречу с «Динамо» из-за перебора карточек. В итоге в атаке подопечные Рахимова выглядели просто беззубо...
— Лучший игрок в составе «Динамо» по этому матчу?
— В последнее время бело-голубых многие критиковали и за качество футбола, и за результаты. Я с симпатией слежу за этой командой, выделяю для себя двух исполнителей — Тюкавина и Нгамале. Понравилось то, что на фоне команды, которая уступает бело-голубым в классе, лидеры москвичей смогли себя проявить в полной мере.
Настораживало, что порой команда Лички не дожимала тех соперников, которых априори должна дожимать. Вот вчера все получилось. 4:0 — яркое тому подтверждение. Это инстинкт хищника. Так что динамовцы обнадежили, но проблемы в обороне надо все равно как-то решать.
— Артур, пусть и с пенальти, забил свой первый гол за «Динамо» в РПЛ. Как вам в целом новичок бело-голубых?
— Честно говоря, пока так и не составил впечатление о нем. Даже удивился, что ему доверили бить пенальти. Что ж, понаблюдаем за ним дальше. Раз заплатили за бразильца такие деньги, значит, что-то в нем есть. Но на сегодняшний день он остается для меня загадкой.
Барко думал, что приедет в РПЛ и всем расскажет, как надо играть в футбол?
— Что опять не так со «Спартаком», который дома был бит «Краснодаром»? Станкович явно намудрил со схемой?
— «Спартак» верен себе... Команда выдает пару ярких матчей, красно-белых все хвалят. А потом обязательно наступает спад. И так постоянно! Нет стабильности. К «Краснодару» вообще не подготовились. И скидка на паузу на сборные здесь не работает. Мусаев же детально разобрал соперника, «быки» накрыли в центре поля Барко, не позволили ему разбежаться.
Я вообще не понял, во что хотели играть хозяева. Не было четкой картинки ни в обороне, ни в атаке, ни в переходных фазах. Намудрил ли Станкович? Знаете, каким критерием я руководствуюсь при оценке тренерской работы, в том числе и своей?
— Каким?
— Когда из игры выпадают один-два человека, то это прежде всего проблемы самих игроков (оказались не готовы). Но если проседает вся команда, тут уже надо задавать вопросы тренерскому штабу. А «Спартак» против «Краснодара» провалился и системно, и структурно...
— Барко сначала все восхищались, а сейчас вам не кажется, что это довольно средний футболист?
— Нет. Полузащитник с довольно серьезными, ценными качествами. Это сразу бросается в глаза. А его яркий старт можно объяснить тем, что многие не знали, как против него играть в первых турах. Сейчас разобрали, стали тщательнее готовиться. В матче с «Краснодаром» против него персонально действовали.
Просто легионерам надо понимать, что наш чемпионат очень тяжелый для них — плотный футбол, довольно закрытый, много борьбы. Иностранцам так кажется поначалу, что они в РПЛ всем расскажут и покажут, как надо в футбол играть. Только практика показывает: немногие из них держат стабильный уровень на протяжении всего сезона. Что-то не получается — они уже дают волю эмоциям. Вспомните реакцию того же Барко, когда его заменили? А ведь сейчас еще матчи проводятся на хороших полях. А что же будет дальше, ближе к зиме? Готов ли он сражаться в каждом туре? Это касается не только аргентинца. Зенитовским бразильцам — Венделу, Клаудиньо — тоже, согласитесь, не всегда хватает мотивации. А в нашем чемпионате надо биться в каждой игре! Тут на одной ноге никого не пройти.
— У вас есть вопросы по селекции «Спартака»? Команду по разным причинам покинули Джикия, Промес и Соболев, но нашли ли им замены?
— Боюсь рассуждать на эту тему. Не понимаю, какие задачи преследует в «Спартаке» селекционный отдел. Для чего покупаются игроки? Какая у клуба стратегия, философия? Красно-белые то на одних делают ставку, потом этих же исполнителей задвигают. Сейчас уже и Зиньковский им не угоден. И в этом весь «Спартак»! Какие-то метания...
— Барко вы считаете качественным футболистом. А Абену, Маркиньоса?
— Стараюсь не проходиться по персоналиям. Но раз вы спросили... Понимаете, есть футболисты не для больших дел. «Спартак» — одна из самых популярных команд в России. И если клуб покупает легионера, то он должен играть на определенном, довольно высоком уровне. А Абена и Маркиньос... Чем они прославились до «Спартака»? Где себя проявили? В «Ференцвароше»? Ну не знаю...
Не вправе обсуждать решения Галицкого. Он умница!
— Нынешний «Краснодар» — команда без слабых мест?
— Мне очень нравится «треугольник» «Краснодара» в середине поля. Раньше его составляли Черников — Кривцов — Сперцян. Но как прибавил в этом сезоне Ленини! Он и пахарь, и атаки завершает! Неуступчив в единоборствах. Очень хорош!
— Так вы не видите минусов в игре «быков»?
— Пока у команды Мусаева все идет как по маслу, она исправно набирает очки. Но от осечек никто не застрахован. И вот тогда будет интересно посмотреть, как «быки» держат удар? Насколько сильная у них психология? Пока ответа на эти вопросы мы не получили. Раньше я считал, что в «Краснодаре» подобраны сильные футболисты. Но по своему менталитету они были мягкими игрушками. Сейчас, похоже, ситуация поменялась в лучшую сторону. Но, повторюсь, давайте еще немного подождем.
— По составу, обойме «Краснодар» может на длинной дистанции конкурировать с «Зенитом»?
— Все-таки состав у питерцев сильнее. И по качеству игроков, и по длине скамейки. У «Зенита» все упирается в психологию, в мотивацию Вендела, Клаудиньо, Барриоса.
— И у «Зенита» нет такого киллера, как Кордоба?
— Соглашусь. Когда Кордоба в порядке, равных ему в нашем чемпионате нет. Может создать проблему любому защитнику в РПЛ.
— Как вам Сперцян в этом сезоне?
— Это уже игрок добротного европейского уровня. Вот он созрел для серьезного вызова, предложения из-за рубежа.
— Сейчас все хвалят Мурада Мусаева. А ведь Сергея Галицкого многие упрекали за решение уволить Владимира Ивича.
— Стало ли лучше? Риторический вопрос. Но я не могу комментировать решения Сергея Николаевича. Так глубоко не погружен в дела клуба, команды. Он — умница! Точно имеет право на свое «я». Да, Галицкий — не тренер, но он заслужил право принимать те или иные решения, порой очень кардинальные. Я его точно не вправе осуждать.
Соболеву надо было сначала доказать свою состоятельность в «Спартаке»
— Когда «Зенит» включается даже на 60-70 процентов, то у команд уровня «Акрона» нет шансов против команды Семака?
— Знаете, в нашем чемпионате есть две команды-антипода. «Акрон» и махачкалинское «Динамо». Обе поднялись из первой лиги. Но если махачкалинцы со всеми играют строго от обороны, вторым номером, то «Акрон» почему-то решил против «Зенита» показать открытый футбол. Хозяева полетели вперед и получили в итоге пять мячей. Нельзя так смело действовать против питерцев. Подопечные Семака немного присмотрелись к сопернику, поняли, где его можно подлавливать по такой игре, и просто разорвали в клочья! Сине-бело-голубые почувствовали запах крови. Когда зенитовцам дают покуражиться, они исполняют. Все-таки надо же понимать, что по подбору исполнителей «Зенит» превосходит в РПЛ всех, включая и «Краснодар».
— С Лусиано «Зенит» угадал на 100 процентов?
— Абсолютно! Без раскачки вошел в наш чемпионат, вообще не теряется! Проявляет в любой ситуации свои лучшие качества. Куда бы его ни поставили, он везде полезен. Высокий КПД. Не боится идти в борьбу. Когда у команды что-то не ладится, он готов ее вытащить. Пока аргентинец мне очень нравится.
— Не ошибся ли Соболев, перейдя в «Зенит»?
— Мне кажется, в принципе нельзя переходить в «Зенит» из «Спартака».
— Это почему?
— Как правило, это не очень хорошо заканчивается... Понятно, что вы можете мне привести примеры Артема Дзюбы и Володи Быстрова. Но там были совершенно другие истории. Им нужно было доказывать, сражаться! И им хватило игровых качеств, чтобы у них многое получилось после громких переходов. Они на тот момент уже провели не один матч за сборную. Соболев же только-только подходил к этому уровню, понимаете? Считаю, ему следовало остаться в «Спартаке» и стать лидером в московской команде, обрести такой статус. А он решил сменить клубную прописку. О чем он думал, переходя в «Зенит»? Я, кстати, и питерцев не понял в этой ситуации.
— Почему?
— Зачем они позвали Соболева? Есть Кассьерра, купили Лусиано. Да и Сергеев выходил на замену и забивал. Зачем им еще и Соболев потребовался? А как болельщики «Зенита» восприняли приход игрока... Вы же сами все видите. Но Александр сам вершит свою судьбу, его выбор. Желаю ему удачи.
— А вы думаете, что он и в «Спартаке» до конца не доказал свою состоятельность?
— Да. Он же не имел в последнее время постоянной игровой практики. Один тренер в него верил, другой в состав не ставил. Какие-то «качели». Соболев, видимо, был обижен, что так к нему относятся в «Спартаке», и решился на этот переход.
— Вы не верите, что Соболев выиграет конкуренцию у Кассьерры?
— Хотелось бы в это верить, но, увы, маловероятно. Понимаете, я переживаю за россиян, за кандидатов в сборную. Но кто же его туда будет приглашать, если он окажется в запасе «Зенита»?
Пьянич не сможет давать такой объем, как Кисляк
— Наиграл ли ЦСКА на победу в Махачкале?
— Тяжелейший матч! Несмотря на непростое поле, на серьезный уровень сопротивления, у армейцев здорово выстроена игра в атаке. Видна система. Мне нравится, как подопечные Николича готовят свои выпады. Все довольно логично. Когда ЦСКА с мячом, на команду приятно смотреть.
— Мусаев — находка? Все его голы становятся решающими.
— Такой вот мальчик (улыбается). Я наблюдал его в «Балтике». Там он порой забивал какие-то неожиданные мячи. А тут обрел стабильность. Да, порой принимает не самые правильные решения, но все время нацелен на ворота, агрессивен. В порядке. И, думаю, еще прибавит.
— Равноценная замена Чалову?
— Думаю, у Мусаева потенциал повыше, он может лучше раскрыться. Тамерлан еще прибавит в плане техники. Тут ему еще есть над чем работать.
— Пьянич пока получает немного игрового времени. Тем не менее что-то интересное подметили в его действиях на поле?
— Конечно, мы помним прежнего Пьянича по играм за «Рому», «Ювентус». Но мне кажется, сейчас он примеряет на себя не тот костюм.
— Что вы имеете в виду?
— Ему выдали много авансов. Он к нам приехал в ранге суперзвезды и, как я замечаю, начинает всех уже учить, как играть в футбол. Партнеров, судей... Как бы он не нарвался на недопонимание. Свою звездность надо доказывать результативными действиями на поле. Начинать атаки, регулировать их. Завершать.
— Пока вы этого не видите?
— Пока у него мало таких решений.
— А вы допускаете, что Пьянич не выиграет конкуренцию у молодого Кисляка?
— Совсем даже этого не исключаю. У Николича играют сильнейшие, у него нет любимчиков! Кисляк производит приятное впечатление. Парень с объемом хорошим, с качествами. Неуступчивый. Пьянич все 90 минут такой объем дать не сможет. Боснийца пока выпускают на последние 20 минут, когда соперник уже проседает. А против свежих команд в начале матча Пьяничу будет тяжело.
Батраков универсальнее Дзагоева
— Главная причина сенсационного поражения «Локомотива» от «Химок»?
— Включаться в игру надо с первых минут. «Локо» начал матч на скоростях, удобных для «Химок». Не могу сказать, что команда Артиги на протяжении всей встречи переигрывала подопечных Галактионова. Этого я не увидел. Но хозяевам было несложно подстроиться под этот темп. В итоге они подловили «Локо» на двух ошибках.
Катастрофы никакой не произошло. Хороший урок для железнодорожников. Просто против «Химок» надо играть так же, как и против «Зенита». Вальяжности вам здесь никто не простит. Одна ошибка — гол, а дальше уже нервы. Отсюда и вторая погрешность. Неуправляемый процесс.
— Но от опытного Баринова вы такого «обреза» никак не ожидали?
— Да я бы не заострял внимание на этом. Со всеми такое случается. Что поделать? «Локо» все равно пока в гонке. И меня радует то, что вверху таблицы сейчас три команды, которые возглавляют российские специалисты. Я стою на том, что в нынешних условиях, когда мы находимся в изоляции, нам надо давать шанс своим кадрам. Да, сербы — наши братья, но нельзя забывать и про своих специалистов.
— Это камень в огород Станковича?
— Да я сейчас не только о нем. Просто не понимаю, по каким критериям некоторые работодатели подбирают себе тренеров.
— К Батракову есть вопросы по игре с «Химками»?
— Нет. Он особо не выпадал. Трудился, играл без явных ошибок. У меня нет статистических данных, но этот парень — игровик. Я немного изучил его биографию. Он по детям играл во всех командах на год-два старше, чем он сам. Это уже об очень многом говорит. Если парень играет в команде на год старше его, то он способный. А если на два, то мы можем говорить уже о таланте.
— Кого он вам напоминает из ярких игроков прошлого?
— Ой, так сразу и не скажешь. Дзагоева? Я же помню дебют Алана! Парень принимал решения на два хода вперед. Заранее знал, как будет развиваться атака. Но мне кажется, что Батраков даже универсальнее, у него пошире диапазон.
— Нет опасений, что у «Локо» не хватит скамейки на весь сезон?
— Ушли Глушенков, Жемалетдинов, Миранчук, а команда взяла и выдала очень яркий старт, раскрылся Батраков. Но мы говорим все-таки не о длинном отрезке. Вот на всей дистанции потеря этих исполнителей, похоже, скажется. Скамейки не хватит. Если бы «Локо» играл сейчас в еврокубках, конечно, с такой обоймой он бы в итоге провалился. Тут сложно проводить параллели с «Краснодаром» и «Зенитом».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|9
|3
|0
|25-5
|30
|
2
|Зенит
|12
|9
|2
|1
|28-4
|29
|
3
|Локомотив
|12
|9
|0
|3
|26-16
|27
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|2
|3
|22-7
|23
|
5
|Динамо
|12
|7
|2
|3
|23-12
|23
|
6
|Спартак
|12
|5
|4
|3
|17-12
|19
|
7
|Рубин
|12
|4
|3
|5
|14-19
|15
|
8
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|14-21
|13
|
9
|Кр. Советов
|12
|3
|3
|6
|11-17
|12
|
10
|Акрон
|12
|3
|3
|6
|16-25
|12
|
11
|Пари НН
|12
|3
|3
|6
|12-22
|12
|
12
|Динамо Мх
|12
|2
|5
|5
|5-10
|11
|
13
|Химки
|12
|2
|5
|5
|11-20
|11
|
14
|Факел
|12
|2
|4
|6
|8-20
|10
|
15
|Оренбург
|12
|1
|5
|6
|14-22
|8
|
16
|Ахмат
|12
|0
|6
|6
|9-23
|6
|26.10
|14:00
|
Динамо Мх – Акрон
|- : -
|26.10
|16:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|26.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|27.10
|12:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|27.10
|14:15
|
Пари НН – Спартак
|- : -
|27.10
|16:30
|
Химки – Динамо
|- : -
|27.10
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|28.10
|18:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|10
|1
|3
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|9
|1
|2