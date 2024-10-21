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Чем до «Спартака» прославился Абена? О чем думал Соболев, переходя в «Зенит»? Непомнящий — о 12-м туре РПЛ

Непомнящий не верит в то, что Соболев станет игроком основы «Зенита»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев в матче против «Акрона»
Нападающий «Зенита» Александр Соболев в матче против «Акрона».
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий — о главных событиях 12-го тура РПЛ.

Артур — все еще загадка

— Давайте начнем с последнего матча тура. Ожидали столь уверенной победы «Динамо» над «Рубином»?

— Нет, никак не ожидал! «Рубин» представлялся мне неуступчивой командой, ждал от казанцев гораздо более строгой игры в обороне. Но... Ничего не получилось. Рахимову не удалось компенсировать кадровые потери. Нет двух равных составов, что и сказалось. Впереди казанцы сильно зависят от Даку, который пропускал встречу с «Динамо» из-за перебора карточек. В итоге в атаке подопечные Рахимова выглядели просто беззубо...

Защитник &laquo;Динамо&raquo; Фабиан Бальбуэна (в&nbsp;центре) празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Рубина&raquo; вместе с&nbsp;игроком бело-голубых Луисом Чавесом. Два пенальти и слезы дебютанта. «Динамо» в Нижнем разгромило «Рубин»

— Лучший игрок в составе «Динамо» по этому матчу?

— В последнее время бело-голубых многие критиковали и за качество футбола, и за результаты. Я с симпатией слежу за этой командой, выделяю для себя двух исполнителей — Тюкавина и Нгамале. Понравилось то, что на фоне команды, которая уступает бело-голубым в классе, лидеры москвичей смогли себя проявить в полной мере.

Настораживало, что порой команда Лички не дожимала тех соперников, которых априори должна дожимать. Вот вчера все получилось. 4:0 — яркое тому подтверждение. Это инстинкт хищника. Так что динамовцы обнадежили, но проблемы в обороне надо все равно как-то решать.

— Артур, пусть и с пенальти, забил свой первый гол за «Динамо» в РПЛ. Как вам в целом новичок бело-голубых?

— Честно говоря, пока так и не составил впечатление о нем. Даже удивился, что ему доверили бить пенальти. Что ж, понаблюдаем за ним дальше. Раз заплатили за бразильца такие деньги, значит, что-то в нем есть. Но на сегодняшний день он остается для меня загадкой.

Полузащитник «Спартака» Эсекиэль Барко
Полузащитник «Спартака» Эсекиэль Барко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Барко думал, что приедет в РПЛ и всем расскажет, как надо играть в футбол?

— Что опять не так со «Спартаком», который дома был бит «Краснодаром»? Станкович явно намудрил со схемой?

— «Спартак» верен себе... Команда выдает пару ярких матчей, красно-белых все хвалят. А потом обязательно наступает спад. И так постоянно! Нет стабильности. К «Краснодару» вообще не подготовились. И скидка на паузу на сборные здесь не работает. Мусаев же детально разобрал соперника, «быки» накрыли в центре поля Барко, не позволили ему разбежаться.

Я вообще не понял, во что хотели играть хозяева. Не было четкой картинки ни в обороне, ни в атаке, ни в переходных фазах. Намудрил ли Станкович? Знаете, каким критерием я руководствуюсь при оценке тренерской работы, в том числе и своей?

Кевин Ленини забивает гол в&nbsp;матче &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;. Для «Краснодара» перерыва на сборные словно и не было. А «Спартак» за две недели решил многое поменять — и провалился

— Каким?

— Когда из игры выпадают один-два человека, то это прежде всего проблемы самих игроков (оказались не готовы). Но если проседает вся команда, тут уже надо задавать вопросы тренерскому штабу. А «Спартак» против «Краснодара» провалился и системно, и структурно...

— Барко сначала все восхищались, а сейчас вам не кажется, что это довольно средний футболист?

— Нет. Полузащитник с довольно серьезными, ценными качествами. Это сразу бросается в глаза. А его яркий старт можно объяснить тем, что многие не знали, как против него играть в первых турах. Сейчас разобрали, стали тщательнее готовиться. В матче с «Краснодаром» против него персонально действовали.

Просто легионерам надо понимать, что наш чемпионат очень тяжелый для них — плотный футбол, довольно закрытый, много борьбы. Иностранцам так кажется поначалу, что они в РПЛ всем расскажут и покажут, как надо в футбол играть. Только практика показывает: немногие из них держат стабильный уровень на протяжении всего сезона. Что-то не получается — они уже дают волю эмоциям. Вспомните реакцию того же Барко, когда его заменили? А ведь сейчас еще матчи проводятся на хороших полях. А что же будет дальше, ближе к зиме? Готов ли он сражаться в каждом туре? Это касается не только аргентинца. Зенитовским бразильцам — Венделу, Клаудиньо — тоже, согласитесь, не всегда хватает мотивации. А в нашем чемпионате надо биться в каждой игре! Тут на одной ноге никого не пройти.

— У вас есть вопросы по селекции «Спартака»? Команду по разным причинам покинули Джикия, Промес и Соболев, но нашли ли им замены?

— Боюсь рассуждать на эту тему. Не понимаю, какие задачи преследует в «Спартаке» селекционный отдел. Для чего покупаются игроки? Какая у клуба стратегия, философия? Красно-белые то на одних делают ставку, потом этих же исполнителей задвигают. Сейчас уже и Зиньковский им не угоден. И в этом весь «Спартак»! Какие-то метания...

— Барко вы считаете качественным футболистом. А Абену, Маркиньоса?

— Стараюсь не проходиться по персоналиям. Но раз вы спросили... Понимаете, есть футболисты не для больших дел. «Спартак» — одна из самых популярных команд в России. И если клуб покупает легионера, то он должен играть на определенном, довольно высоком уровне. А Абена и Маркиньос... Чем они прославились до «Спартака»? Где себя проявили? В «Ференцвароше»? Ну не знаю...

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий
Президент «Краснодара» Сергей Галицкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Не вправе обсуждать решения Галицкого. Он умница!

— Нынешний «Краснодар» — команда без слабых мест?

— Мне очень нравится «треугольник» «Краснодара» в середине поля. Раньше его составляли Черников — Кривцов — Сперцян. Но как прибавил в этом сезоне Ленини! Он и пахарь, и атаки завершает! Неуступчив в единоборствах. Очень хорош!

— Так вы не видите минусов в игре «быков»?

— Пока у команды Мусаева все идет как по маслу, она исправно набирает очки. Но от осечек никто не застрахован. И вот тогда будет интересно посмотреть, как «быки» держат удар? Насколько сильная у них психология? Пока ответа на эти вопросы мы не получили. Раньше я считал, что в «Краснодаре» подобраны сильные футболисты. Но по своему менталитету они были мягкими игрушками. Сейчас, похоже, ситуация поменялась в лучшую сторону. Но, повторюсь, давайте еще немного подождем.

Кевин Ленини (№ 6), Жоау Батчи (№ 11) и&nbsp;Виктор Са (№ 7) празднуют гол в&nbsp;матче &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo; (0:3) в&nbsp;Москве 19&nbsp;октября 2024 года. Абена — слабое звено, Станкович перемудрил со схемой и составом. Сейчас «Спартак» и «Краснодар» — команды разного уровня

— По составу, обойме «Краснодар» может на длинной дистанции конкурировать с «Зенитом»?

— Все-таки состав у питерцев сильнее. И по качеству игроков, и по длине скамейки. У «Зенита» все упирается в психологию, в мотивацию Вендела, Клаудиньо, Барриоса.

— И у «Зенита» нет такого киллера, как Кордоба?

— Соглашусь. Когда Кордоба в порядке, равных ему в нашем чемпионате нет. Может создать проблему любому защитнику в РПЛ.

— Как вам Сперцян в этом сезоне?

— Это уже игрок добротного европейского уровня. Вот он созрел для серьезного вызова, предложения из-за рубежа.

— Сейчас все хвалят Мурада Мусаева. А ведь Сергея Галицкого многие упрекали за решение уволить Владимира Ивича.

— Стало ли лучше? Риторический вопрос. Но я не могу комментировать решения Сергея Николаевича. Так глубоко не погружен в дела клуба, команды. Он — умница! Точно имеет право на свое «я». Да, Галицкий — не тренер, но он заслужил право принимать те или иные решения, порой очень кардинальные. Я его точно не вправе осуждать.

Нападающий «Зенита» Александр Соболев (№7) в матче против «Акрона»
Нападающий «Зенита» Александр Соболев (№7) в матче против «Акрона».
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Соболеву надо было сначала доказать свою состоятельность в «Спартаке»

— Когда «Зенит» включается даже на 60-70 процентов, то у команд уровня «Акрона» нет шансов против команды Семака?

— Знаете, в нашем чемпионате есть две команды-антипода. «Акрон» и махачкалинское «Динамо». Обе поднялись из первой лиги. Но если махачкалинцы со всеми играют строго от обороны, вторым номером, то «Акрон» почему-то решил против «Зенита» показать открытый футбол. Хозяева полетели вперед и получили в итоге пять мячей. Нельзя так смело действовать против питерцев. Подопечные Семака немного присмотрелись к сопернику, поняли, где его можно подлавливать по такой игре, и просто разорвали в клочья! Сине-бело-голубые почувствовали запах крови. Когда зенитовцам дают покуражиться, они исполняют. Все-таки надо же понимать, что по подбору исполнителей «Зенит» превосходит в РПЛ всех, включая и «Краснодар».

— С Лусиано «Зенит» угадал на 100 процентов?

— Абсолютно! Без раскачки вошел в наш чемпионат, вообще не теряется! Проявляет в любой ситуации свои лучшие качества. Куда бы его ни поставили, он везде полезен. Высокий КПД. Не боится идти в борьбу. Когда у команды что-то не ладится, он готов ее вытащить. Пока аргентинец мне очень нравится.

Футболисты &laquo;Зенита&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Акрона&raquo;. «Зенит» раскромсал «Акрон». Ранняя замена Дзюбы надломила красно-черных

— Не ошибся ли Соболев, перейдя в «Зенит»?

— Мне кажется, в принципе нельзя переходить в «Зенит» из «Спартака».

— Это почему?

— Как правило, это не очень хорошо заканчивается... Понятно, что вы можете мне привести примеры Артема Дзюбы и Володи Быстрова. Но там были совершенно другие истории. Им нужно было доказывать, сражаться! И им хватило игровых качеств, чтобы у них многое получилось после громких переходов. Они на тот момент уже провели не один матч за сборную. Соболев же только-только подходил к этому уровню, понимаете? Считаю, ему следовало остаться в «Спартаке» и стать лидером в московской команде, обрести такой статус. А он решил сменить клубную прописку. О чем он думал, переходя в «Зенит»? Я, кстати, и питерцев не понял в этой ситуации.

— Почему?

— Зачем они позвали Соболева? Есть Кассьерра, купили Лусиано. Да и Сергеев выходил на замену и забивал. Зачем им еще и Соболев потребовался? А как болельщики «Зенита» восприняли приход игрока... Вы же сами все видите. Но Александр сам вершит свою судьбу, его выбор. Желаю ему удачи.

— А вы думаете, что он и в «Спартаке» до конца не доказал свою состоятельность?

— Да. Он же не имел в последнее время постоянной игровой практики. Один тренер в него верил, другой в состав не ставил. Какие-то «качели». Соболев, видимо, был обижен, что так к нему относятся в «Спартаке», и решился на этот переход.

— Вы не верите, что Соболев выиграет конкуренцию у Кассьерры?

— Хотелось бы в это верить, но, увы, маловероятно. Понимаете, я переживаю за россиян, за кандидатов в сборную. Но кто же его туда будет приглашать, если он окажется в запасе «Зенита»?

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич
Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Пьянич не сможет давать такой объем, как Кисляк

— Наиграл ли ЦСКА на победу в Махачкале?

— Тяжелейший матч! Несмотря на непростое поле, на серьезный уровень сопротивления, у армейцев здорово выстроена игра в атаке. Видна система. Мне нравится, как подопечные Николича готовят свои выпады. Все довольно логично. Когда ЦСКА с мячом, на команду приятно смотреть.

— Мусаев — находка? Все его голы становятся решающими.

— Такой вот мальчик (улыбается). Я наблюдал его в «Балтике». Там он порой забивал какие-то неожиданные мячи. А тут обрел стабильность. Да, порой принимает не самые правильные решения, но все время нацелен на ворота, агрессивен. В порядке. И, думаю, еще прибавит.

— Равноценная замена Чалову?

— Думаю, у Мусаева потенциал повыше, он может лучше раскрыться. Тамерлан еще прибавит в плане техники. Тут ему еще есть над чем работать.

Полузащитник &laquo;Химок&raquo; Зелимхан Бакаев, главный тренер &laquo;Краснодара&raquo; Мурад Мусаев и&nbsp;полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Андрей Мостовой. Тур имени Мусаевых, Бакаев и Джикия выключили «Локо», «Зенит» вернулся. Рабинер — о топ-событиях выходных в РПЛ

— Пьянич пока получает немного игрового времени. Тем не менее что-то интересное подметили в его действиях на поле?

— Конечно, мы помним прежнего Пьянича по играм за «Рому», «Ювентус». Но мне кажется, сейчас он примеряет на себя не тот костюм.

— Что вы имеете в виду?

— Ему выдали много авансов. Он к нам приехал в ранге суперзвезды и, как я замечаю, начинает всех уже учить, как играть в футбол. Партнеров, судей... Как бы он не нарвался на недопонимание. Свою звездность надо доказывать результативными действиями на поле. Начинать атаки, регулировать их. Завершать.

— Пока вы этого не видите?

— Пока у него мало таких решений.

— А вы допускаете, что Пьянич не выиграет конкуренцию у молодого Кисляка?

— Совсем даже этого не исключаю. У Николича играют сильнейшие, у него нет любимчиков! Кисляк производит приятное впечатление. Парень с объемом хорошим, с качествами. Неуступчивый. Пьянич все 90 минут такой объем дать не сможет. Боснийца пока выпускают на последние 20 минут, когда соперник уже проседает. А против свежих команд в начале матча Пьяничу будет тяжело.

Игроки Роберт Мехия и Алексей Батраков в матче «Химки» — «Локомотив»
Игроки Роберт Мехия и Алексей Батраков в матче «Химки» — «Локомотив».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Батраков универсальнее Дзагоева

— Главная причина сенсационного поражения «Локомотива» от «Химок»?

— Включаться в игру надо с первых минут. «Локо» начал матч на скоростях, удобных для «Химок». Не могу сказать, что команда Артиги на протяжении всей встречи переигрывала подопечных Галактионова. Этого я не увидел. Но хозяевам было несложно подстроиться под этот темп. В итоге они подловили «Локо» на двух ошибках.

Катастрофы никакой не произошло. Хороший урок для железнодорожников. Просто против «Химок» надо играть так же, как и против «Зенита». Вальяжности вам здесь никто не простит. Одна ошибка — гол, а дальше уже нервы. Отсюда и вторая погрешность. Неуправляемый процесс.

— Но от опытного Баринова вы такого «обреза» никак не ожидали?

— Да я бы не заострял внимание на этом. Со всеми такое случается. Что поделать? «Локо» все равно пока в гонке. И меня радует то, что вверху таблицы сейчас три команды, которые возглавляют российские специалисты. Я стою на том, что в нынешних условиях, когда мы находимся в изоляции, нам надо давать шанс своим кадрам. Да, сербы — наши братья, но нельзя забывать и про своих специалистов.

— Это камень в огород Станковича?

— Да я сейчас не только о нем. Просто не понимаю, по каким критериям некоторые работодатели подбирают себе тренеров.

Полузащитник &laquo;Химок&raquo; Зелимхан Бакав (№18) против Александра Сильянова (№4). «Локо» сгорел «Химкам» и упустил первое место. У Бакаева дубль, Джикия выглядел неуверенно

— К Батракову есть вопросы по игре с «Химками»?

— Нет. Он особо не выпадал. Трудился, играл без явных ошибок. У меня нет статистических данных, но этот парень — игровик. Я немного изучил его биографию. Он по детям играл во всех командах на год-два старше, чем он сам. Это уже об очень многом говорит. Если парень играет в команде на год старше его, то он способный. А если на два, то мы можем говорить уже о таланте.

— Кого он вам напоминает из ярких игроков прошлого?

— Ой, так сразу и не скажешь. Дзагоева? Я же помню дебют Алана! Парень принимал решения на два хода вперед. Заранее знал, как будет развиваться атака. Но мне кажется, что Батраков даже универсальнее, у него пошире диапазон.

— Нет опасений, что у «Локо» не хватит скамейки на весь сезон?

— Ушли Глушенков, Жемалетдинов, Миранчук, а команда взяла и выдала очень яркий старт, раскрылся Батраков. Но мы говорим все-таки не о длинном отрезке. Вот на всей дистанции потеря этих исполнителей, похоже, скажется. Скамейки не хватит. Если бы «Локо» играл сейчас в еврокубках, конечно, с такой обоймой он бы в итоге провалился. Тут сложно проводить параллели с «Краснодаром» и «Зенитом».

Александр Соболев
Валерий Непомнящий
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ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Миенти Абена
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
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 Факел 12 2 4 6 8-20 10
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 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
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 - : -
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Оренбург – Рубин
 - : -
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 - : -
27.10 16:30
Химки – Динамо
 - : -
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 9 1 2
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