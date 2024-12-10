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«Я русский на 50 процентов. Обожаю сырники!» Первое интервью Дугласа Сантоса после получения российского паспорта

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос считает себя на 50 процентов русским
Роман Кольцов
Корреспондент
Гоша Чернов
Шеф отдела информации
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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос
Дуглас Сантос с Кубком РПЛ.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Капитан действующих чемпионов России пообщался с корреспондентами «СЭ».

«Зенит» бьется за чемпионство седьмой сезон подряд, и шесть из них ключевую роль в команде играет бразильский защитник Дуглас Сантос.

Осенью капитан сине-бело-голубых получил российский паспорт и перестал считаться легионером в РПЛ. Корреспонденты «СЭ» первыми поговорили с нашим теперь уже соотечественником в его новом статусе. Интервью состоялось по окончании матча Winline Суперсерии против «Фенербахче».

Гражданин России

— Дуглас, ты теперь гражданин России. Расскажи подробности: как у тебя впервые появилось желание получить паспорт?

— После того как я провел в России пять лет, появилась возможность стать гражданином России — клуб проконсультировал меня. С родными мы решили, что это важно для меня и моей семьи, а также для «Зенита». Мы скромные люди, поэтому получить российский паспорт — очень важное решение для нас. Я и моя семья испытываем большую радость по этому поводу. Счастлив, что теперь являюсь гражданином России.

Защитник &laquo;Зенита&raquo; Дуглас Сантос. И все-таки Дуглас Сантос сможет играть за сборную России! Сегодня он получил гражданство РФ

— Твоя семья тоже получит гражданство РФ?

— Надеемся, да. Но зависит от того, когда появится такая возможность.

— Для тебя возможность играть за Россию — новый вызов в карьере? Как относишься к мнению Валерия Карпина?

— Как я не раз говорил, у меня по-прежнему есть огромное желание и мечта сыграть за сборную Бразилии — за страну, где я родился, в составе команды которой стал олимпийским чемпионом. Да, я очень люблю Россию, поэтому и получил российское гражданство — это большая честь и ответственность. Я здесь уже больше пяти лет, я капитан «Зенита». Для меня и моей семьи Петербург и Россия — второй дом. Но я согласен с Валерием Карпиным, что сейчас в сборной России должны играть молодые русские воспитанники. В России много талантливой молодежи, и главный тренер сборной знает, как их развивать — это шанс для них. Каждый должен быть на своем месте.

Дуглас Сантос с паспортом РФ.
Фото ФК «Зенит»

На 50 процентов русский

— А как у тебя дела с русским языком?

— Его очень сложно изучать. Я им занимаюсь — многое понимаю. Делаю что могу. Тот набор слов, который я знаю, позволяет мне общаться на поле и изъясняться за его пределами.

— Нино сказал, что поможет тебе с изучением русского, если ты обратишься к нему. Обсуждали этот вопрос?

— Нет, мы еще не говорили об этом.

Дуглас Сантос. «Зенит» должен доминировать на поле и не доводить до кулаков». Дуглас — о драке со «Спартаком» и любви к России

— Виллиам де Оливейра говорил, что чувствует себя на 99 процентов русским. А ты на сколько процентов русский?

— Думаю, что на 50 процентов. Виллиам здесь уже 13 лет, а я — пять с половиной. Так что это довольно хороший процент.

— Три вещи, которые тебе больше всего нравятся в России и русских?

— Образ жизни, который очень похож на бразильский. Конечно, когда наступает зима, все становится немного сложнее, темное время суток все-таки немного мешает улыбаться чаще (улыбается). Но, каждый день делая добрые дела, мы помогаем друг другу даже в мороз и холод. Хотя зимы в России очень красивые! Еще мне нравится русская кухня. Обожаю сырники, и моя семья тоже! Ну и «Зенит» — большой европейский клуб, который принял меня и моих близких очень тепло и хорошо. Петербург и «Зенит» — это наш дом.

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос
Фото Global Look Press

Обязаны взять титул в год столетия

— Этот сезон для «Зенита» юбилейный, а потому особенный. Ты, как капитан, ощущаешь дополнительную ответственность?

— Я всегда говорю, что важна каждая игра в сезоне. В 2025 году у нас юбилей. Столетие — это масштабная дата для клуба, для города и всей страны. Поэтому мы просто обязаны взять титул. Да, с каждым годом побеждать становится сложнее, но мы преданы своему делу и сосредоточены на нем.

— Конкуренты «Зенита» в этом сезоне сильнее, чем в прошлом? Кто из них тебе кажется самым серьезным соперником в борьбе за золото?

— Каждый год конкуренты усиливаются и проделывают большую работу. И в этом сезоне мы видим, что многие команды играют очень хорошо, набирают важные очки. Вы все знаете эти клубы — «Краснодар», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо». Они демонстрируют высокий уровень игры, и нам нужно быть начеку, каждое очко очень ценно.

— В прошлом сезоне чемпионство выиграли на последних минутах в последнем туре. На этот раз не хочется вновь доводить до такого?

— Главное — итоговый результат, верно? Конечно, прошлый сезон получился нервным, сверхэмоциональным, но это футбол. Наша основная задача — взять золото, если Бог даст.

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос
Фото Global Look Press

Судьи и хейтеры

— Первый круг РПЛ вы закончили на втором месте. Что помешало выступить лучше?

— Естественно, это не входило в наши планы. Мы должны быть более активными не только в домашних матчах, но и в выездных. Иногда мы берем на себя слишком много, не справляемся с большим количеством эмоций. Важен контроль, баланс во всем. Верю, что во второй половине сезона мы выступим лучше.

— У многих клубов сейчас есть вопросы по судейству в РПЛ. По нашим данным, в первом круге судьи чаще ошибаются против «Зенита», чем в его пользу. Ты чувствуешь, что арбитры с вашей командой обходятся строже?

— Мы тоже это замечаем. Может быть, кому-то не нравится, что «Зенит» каждый год выигрывает титул за титулом. Судейские ошибки, безусловно, мешают всем, но наша команда ежедневно работает на тренировках, чтобы достичь самых высоких целей. Главное — честная борьба и отсутствие грубых судейских ошибок.

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— Как считаешь, со стороны соперников и болельщиков отношение к вам стало более агрессивным за те годы, что вы не отпускаете титул?

— Ощущается по-разному. Наши болельщики нас поддерживают, помогают нам становиться чемпионами из года в год. На трибунах «Газпром Арены», на улицах города, по прилете в другие города, на выездных играх — везде мы это чувствуем, и нам это помогает, мотивирует всю команду. А те, кто критикует, не знают нашей повседневной жизни. Не понимают, что мы отдаем футболу все свое время, постоянно тренируемся. Думаю, если бы хейтеры хоть немного узнали о нашей работе и характере, то поменяли бы свое мнение. Но, давайте так, на сегодня мы сильнейший клуб России, на который смотрит остальная Европа. А для российского спорта важно иметь команду, которая регулярно показывает свой уровень, даже в сложных условиях проводит международные игры с хорошими соперниками, борется до конца, настроена решительно. Так что, думаю, болельщики других команд должны уважительно относиться и друг к другу, и, конечно, к нам как к чемпиону страны. Мы все должны гордиться футболом и тем, что в России есть такие сильные команды, как «Зенит». Путь настоящих чемпионов — это взаимоуважение ко всем.

Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Было бы здорово закончить карьеру в Петербурге

— После первого круга ты лучший защитник РПЛ по участию в комбинациях с игры, которые завершились ударами. Следишь вообще за статистикой?

— Я не слежу за своей статистикой, для меня это не имеет значения. Мне важно быть сосредоточенным, выкладываться по максимуму и помогать команде. Именно каждодневный труд сделал меня таким футболистом, которым я стал. Я всегда работаю на благо клуба, на благо своих товарищей по команде.

— Ставишь ли ты для себя личные цели на сезон?

— Нет, я смотрю шире. У нас в «Зените» общая цель — побеждать в каждом матче, выигрывать титулы во всех турнирах, в которых мы участвуем.

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— Ты уже пять с половиной лет в «Зените» и недавно перешагнул отметку в 200 матчей за клуб. Что для тебя значат эти цифры?

— Очень многое. Сыграть 200 матчей за «Зенит» — это важное достижение для меня. В одном из недавних разговоров с супругой мы как раз обсуждали наш период в Петербурге. Он получается успешным не только в карьерном плане, но и в личном. Здесь мы вырастили наших прекрасных дочерей. Верю, что я на правильном пути и добьюсь еще большего. Надеюсь, Бог поможет мне выиграть еще больше титулов с «Зенитом».

— Ты так долго в России, получил паспорт, являешься капитаном команды. Можешь ли ты сейчас сказать, что хотел бы остаться в «Зените» до конца карьеры?

— Пока план такой: играть как можно больше, пока я в форме, чтобы как можно активнее помогать своим партнерам по команде. Я постараюсь продлить свою карьеру в «Зените» настолько, насколько это возможно. И было бы здорово закончить ее в Петербурге.

— А после карьеры? Видишь себя в тренерском штабе «Зенита»?

— После завершения карьеры мне скорее хотелось бы заняться бизнесом, но главным образом проводить как можно больше времени с мамой и папой, которые живут в Бразилии. Я не был дома, кажется, восемь лет. Так что да, первое желание — позаботиться о семье, а дальше уже будем думать.

Футболисты «Зенита» Александр Соболев, Лусиано Гонду и Дуглас Сантос
Александр Соболев, Лусиано Гонду и Дуглас Сантос.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Соболев и болельщики

— Год назад ты признавался, что твой переход в «Спартак» невозможен. А как ты отнесся к трансферу Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит»? Не было опасений, что «химии» с ним не получится из-за драки двухлетней давности и других эпизодов?

— У каждого свой путь в футболе. Соболев — хороший футболист с российским паспортом, у него есть свои положительные стороны. Мы должны уважать его решение, он профессионал. То, что произошло два года назад, уже позади. Этот вопрос давно закрыт, и мы двигаемся дальше вместе. Соболев все еще проходит процесс адаптации. Как только он привыкнет к игре «Зенита», сразу же начнет приносить пользу.

— Многие болельщики «Зенита» не могут простить Соболеву его прошлое в «Спартаке». Как изменить их мнение?

— Это сложный вопрос. Мы знаем, что у активных болельщиков есть своя идеология поддержки и заботы о клубе, и не собираемся вмешиваться. Я думаю, что инициатива должна исходить от двух сторон, не только от Соболева. И его инициатива в том, чтобы прославлять цвета «Зенита», которые он теперь защищает.

Матео Кассьерра, Александр Соболев, Лусиано. Соболев принесет Семаку головную боль. В «Зените» теперь перебор центрфорвардов

Люблю отдыхать за городом

— Многие называют тебя нетипичным бразильцем — серьезным, ответственным, дисциплинированным. Ты можешь назвать себя таковым?

— Да. Еще в Бразилии у многих людей сложилось такое представление о моем образе жизни, о моей личности. Меня так воспитали: дедушка, бабушка, папа и мама. Я знаю, что у каждого человека свой образ жизни, и думаю, у каждого образа жизни есть своя особенность. На мой взгляд, очень важно, чтобы мы могли брать что-то лучшее от всех, кто встречается нам на пути. Это то, что делает тебя особенным человеком.

— Как ты проводишь свободное от футбола время?

— Стараюсь быть с семьей — женой и дочками. Можем зайти в какой-нибудь приятный ресторан и разговаривать там три часа. Сидим и строим планы на следующие выходные, обсуждаем какие-то идеи. Ведь в течение недели я постоянно с командой, а по возвращении домой восстанавливаюсь.

— Твое любимое место в Питере?

— О, их много! Люблю отдыхать за городом. Когда у нас выходные, то с радостью едем туда, чтобы отдохнуть.

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос со своей семьей
Дуглас Сантос с семьей.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Наслаждайтесь временем с близкими

— В Петербурге наступили холода. Ты, как человек теплолюбивый, как переживаешь зиму?

— Я провожу на холоде всего полтора-два часа в день, так что мне нетрудно выдержать зиму. Просто настраиваю себя, что нужно немного потерпеть. Важно постоянно быть в движении, тогда будешь согреваться. Так я и стараюсь делать.

— А Лусиано еще не знаком с морозами. Поможешь ему советами?

— То, о чем я сказал до этого, обязательно поможет ему! Пусть наслаждается работой на тренировках, даже в мороз или снег. Это наша работа. Такие тренировки принесут свои плоды на поле.

Лусиано Гонду. «В случае чемпионства «Зенита» обещаю сделать татуировку льва». Интервью Лусиано

— Шутите ли с ним на тему вечного противостояния Бразилии и Аргентины?

— За последние пять лет эта тема немного поугасла. Бразильцы и аргентинцы стали по-другому относиться друг к другу. Мы же видим это в футболе. Месси давно дружит с Неймаром, но когда они встречаются на поле — совсем другое дело. Это большой спорт.

— Впереди Новый год. Что хочешь пожелать болельщикам «Зенита» и себе?

— Желаю всем много здоровья, веры, надежды, большого счастья. Это то, что помогает каждому человеку двигаться вперед. Наслаждайтесь проведенным временем со своими бабушками, дедушками, родителями и детьми. Я думаю, что для меня это и есть цель всей жизни — находиться вместе с любимыми и близкими людьми. Материальные блага рано или поздно исчезнут, а наследие останется.

Дуглас Сантос
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Год назад между первым и пятым местами к зиме было восемь очков. Теперь — четыре. Неужели финиш получится более лютым?!
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
Химки – Факел
 - : -
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Спартак

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Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

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П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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