«Я русский на 50 процентов. Обожаю сырники!» Первое интервью Дугласа Сантоса после получения российского паспорта

Капитан действующих чемпионов России пообщался с корреспондентами «СЭ».

«Зенит» бьется за чемпионство седьмой сезон подряд, и шесть из них ключевую роль в команде играет бразильский защитник Дуглас Сантос.

Осенью капитан сине-бело-голубых получил российский паспорт и перестал считаться легионером в РПЛ. Корреспонденты «СЭ» первыми поговорили с нашим теперь уже соотечественником в его новом статусе. Интервью состоялось по окончании матча Winline Суперсерии против «Фенербахче».

Гражданин России

— Дуглас, ты теперь гражданин России. Расскажи подробности: как у тебя впервые появилось желание получить паспорт?

— После того как я провел в России пять лет, появилась возможность стать гражданином России — клуб проконсультировал меня. С родными мы решили, что это важно для меня и моей семьи, а также для «Зенита». Мы скромные люди, поэтому получить российский паспорт — очень важное решение для нас. Я и моя семья испытываем большую радость по этому поводу. Счастлив, что теперь являюсь гражданином России.

— Твоя семья тоже получит гражданство РФ?

— Надеемся, да. Но зависит от того, когда появится такая возможность.

— Для тебя возможность играть за Россию — новый вызов в карьере? Как относишься к мнению Валерия Карпина?

— Как я не раз говорил, у меня по-прежнему есть огромное желание и мечта сыграть за сборную Бразилии — за страну, где я родился, в составе команды которой стал олимпийским чемпионом. Да, я очень люблю Россию, поэтому и получил российское гражданство — это большая честь и ответственность. Я здесь уже больше пяти лет, я капитан «Зенита». Для меня и моей семьи Петербург и Россия — второй дом. Но я согласен с Валерием Карпиным, что сейчас в сборной России должны играть молодые русские воспитанники. В России много талантливой молодежи, и главный тренер сборной знает, как их развивать — это шанс для них. Каждый должен быть на своем месте.

Дуглас Сантос с паспортом РФ. Фото ФК «Зенит»

На 50 процентов русский

— А как у тебя дела с русским языком?

— Его очень сложно изучать. Я им занимаюсь — многое понимаю. Делаю что могу. Тот набор слов, который я знаю, позволяет мне общаться на поле и изъясняться за его пределами.

— Нино сказал, что поможет тебе с изучением русского, если ты обратишься к нему. Обсуждали этот вопрос?

— Нет, мы еще не говорили об этом.

— Виллиам де Оливейра говорил, что чувствует себя на 99 процентов русским. А ты на сколько процентов русский?

— Думаю, что на 50 процентов. Виллиам здесь уже 13 лет, а я — пять с половиной. Так что это довольно хороший процент.

— Три вещи, которые тебе больше всего нравятся в России и русских?

— Образ жизни, который очень похож на бразильский. Конечно, когда наступает зима, все становится немного сложнее, темное время суток все-таки немного мешает улыбаться чаще (улыбается). Но, каждый день делая добрые дела, мы помогаем друг другу даже в мороз и холод. Хотя зимы в России очень красивые! Еще мне нравится русская кухня. Обожаю сырники, и моя семья тоже! Ну и «Зенит» — большой европейский клуб, который принял меня и моих близких очень тепло и хорошо. Петербург и «Зенит» — это наш дом.

Фото Global Look Press

Обязаны взять титул в год столетия

— Этот сезон для «Зенита» юбилейный, а потому особенный. Ты, как капитан, ощущаешь дополнительную ответственность?

— Я всегда говорю, что важна каждая игра в сезоне. В 2025 году у нас юбилей. Столетие — это масштабная дата для клуба, для города и всей страны. Поэтому мы просто обязаны взять титул. Да, с каждым годом побеждать становится сложнее, но мы преданы своему делу и сосредоточены на нем.

— Конкуренты «Зенита» в этом сезоне сильнее, чем в прошлом? Кто из них тебе кажется самым серьезным соперником в борьбе за золото?

— Каждый год конкуренты усиливаются и проделывают большую работу. И в этом сезоне мы видим, что многие команды играют очень хорошо, набирают важные очки. Вы все знаете эти клубы — «Краснодар», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо». Они демонстрируют высокий уровень игры, и нам нужно быть начеку, каждое очко очень ценно.

— В прошлом сезоне чемпионство выиграли на последних минутах в последнем туре. На этот раз не хочется вновь доводить до такого?

— Главное — итоговый результат, верно? Конечно, прошлый сезон получился нервным, сверхэмоциональным, но это футбол. Наша основная задача — взять золото, если Бог даст.

Фото Global Look Press

Судьи и хейтеры

— Первый круг РПЛ вы закончили на втором месте. Что помешало выступить лучше?

— Естественно, это не входило в наши планы. Мы должны быть более активными не только в домашних матчах, но и в выездных. Иногда мы берем на себя слишком много, не справляемся с большим количеством эмоций. Важен контроль, баланс во всем. Верю, что во второй половине сезона мы выступим лучше.

— У многих клубов сейчас есть вопросы по судейству в РПЛ. По нашим данным, в первом круге судьи чаще ошибаются против «Зенита», чем в его пользу. Ты чувствуешь, что арбитры с вашей командой обходятся строже?

— Мы тоже это замечаем. Может быть, кому-то не нравится, что «Зенит» каждый год выигрывает титул за титулом. Судейские ошибки, безусловно, мешают всем, но наша команда ежедневно работает на тренировках, чтобы достичь самых высоких целей. Главное — честная борьба и отсутствие грубых судейских ошибок.

— Как считаешь, со стороны соперников и болельщиков отношение к вам стало более агрессивным за те годы, что вы не отпускаете титул?

— Ощущается по-разному. Наши болельщики нас поддерживают, помогают нам становиться чемпионами из года в год. На трибунах «Газпром Арены», на улицах города, по прилете в другие города, на выездных играх — везде мы это чувствуем, и нам это помогает, мотивирует всю команду. А те, кто критикует, не знают нашей повседневной жизни. Не понимают, что мы отдаем футболу все свое время, постоянно тренируемся. Думаю, если бы хейтеры хоть немного узнали о нашей работе и характере, то поменяли бы свое мнение. Но, давайте так, на сегодня мы сильнейший клуб России, на который смотрит остальная Европа. А для российского спорта важно иметь команду, которая регулярно показывает свой уровень, даже в сложных условиях проводит международные игры с хорошими соперниками, борется до конца, настроена решительно. Так что, думаю, болельщики других команд должны уважительно относиться и друг к другу, и, конечно, к нам как к чемпиону страны. Мы все должны гордиться футболом и тем, что в России есть такие сильные команды, как «Зенит». Путь настоящих чемпионов — это взаимоуважение ко всем.

Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Было бы здорово закончить карьеру в Петербурге

— После первого круга ты лучший защитник РПЛ по участию в комбинациях с игры, которые завершились ударами. Следишь вообще за статистикой?

— Я не слежу за своей статистикой, для меня это не имеет значения. Мне важно быть сосредоточенным, выкладываться по максимуму и помогать команде. Именно каждодневный труд сделал меня таким футболистом, которым я стал. Я всегда работаю на благо клуба, на благо своих товарищей по команде.

— Ставишь ли ты для себя личные цели на сезон?

— Нет, я смотрю шире. У нас в «Зените» общая цель — побеждать в каждом матче, выигрывать титулы во всех турнирах, в которых мы участвуем.

— Ты уже пять с половиной лет в «Зените» и недавно перешагнул отметку в 200 матчей за клуб. Что для тебя значат эти цифры?

— Очень многое. Сыграть 200 матчей за «Зенит» — это важное достижение для меня. В одном из недавних разговоров с супругой мы как раз обсуждали наш период в Петербурге. Он получается успешным не только в карьерном плане, но и в личном. Здесь мы вырастили наших прекрасных дочерей. Верю, что я на правильном пути и добьюсь еще большего. Надеюсь, Бог поможет мне выиграть еще больше титулов с «Зенитом».

— Ты так долго в России, получил паспорт, являешься капитаном команды. Можешь ли ты сейчас сказать, что хотел бы остаться в «Зените» до конца карьеры?

— Пока план такой: играть как можно больше, пока я в форме, чтобы как можно активнее помогать своим партнерам по команде. Я постараюсь продлить свою карьеру в «Зените» настолько, насколько это возможно. И было бы здорово закончить ее в Петербурге.

— А после карьеры? Видишь себя в тренерском штабе «Зенита»?

— После завершения карьеры мне скорее хотелось бы заняться бизнесом, но главным образом проводить как можно больше времени с мамой и папой, которые живут в Бразилии. Я не был дома, кажется, восемь лет. Так что да, первое желание — позаботиться о семье, а дальше уже будем думать.

Александр Соболев, Лусиано Гонду и Дуглас Сантос. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Соболев и болельщики

— Год назад ты признавался, что твой переход в «Спартак» невозможен. А как ты отнесся к трансферу Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит»? Не было опасений, что «химии» с ним не получится из-за драки двухлетней давности и других эпизодов?

— У каждого свой путь в футболе. Соболев — хороший футболист с российским паспортом, у него есть свои положительные стороны. Мы должны уважать его решение, он профессионал. То, что произошло два года назад, уже позади. Этот вопрос давно закрыт, и мы двигаемся дальше вместе. Соболев все еще проходит процесс адаптации. Как только он привыкнет к игре «Зенита», сразу же начнет приносить пользу.

— Многие болельщики «Зенита» не могут простить Соболеву его прошлое в «Спартаке». Как изменить их мнение?

— Это сложный вопрос. Мы знаем, что у активных болельщиков есть своя идеология поддержки и заботы о клубе, и не собираемся вмешиваться. Я думаю, что инициатива должна исходить от двух сторон, не только от Соболева. И его инициатива в том, чтобы прославлять цвета «Зенита», которые он теперь защищает.

Люблю отдыхать за городом

— Многие называют тебя нетипичным бразильцем — серьезным, ответственным, дисциплинированным. Ты можешь назвать себя таковым?

— Да. Еще в Бразилии у многих людей сложилось такое представление о моем образе жизни, о моей личности. Меня так воспитали: дедушка, бабушка, папа и мама. Я знаю, что у каждого человека свой образ жизни, и думаю, у каждого образа жизни есть своя особенность. На мой взгляд, очень важно, чтобы мы могли брать что-то лучшее от всех, кто встречается нам на пути. Это то, что делает тебя особенным человеком.

— Как ты проводишь свободное от футбола время?

— Стараюсь быть с семьей — женой и дочками. Можем зайти в какой-нибудь приятный ресторан и разговаривать там три часа. Сидим и строим планы на следующие выходные, обсуждаем какие-то идеи. Ведь в течение недели я постоянно с командой, а по возвращении домой восстанавливаюсь.

— Твое любимое место в Питере?

— О, их много! Люблю отдыхать за городом. Когда у нас выходные, то с радостью едем туда, чтобы отдохнуть.

Дуглас Сантос с семьей. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Наслаждайтесь временем с близкими

— В Петербурге наступили холода. Ты, как человек теплолюбивый, как переживаешь зиму?

— Я провожу на холоде всего полтора-два часа в день, так что мне нетрудно выдержать зиму. Просто настраиваю себя, что нужно немного потерпеть. Важно постоянно быть в движении, тогда будешь согреваться. Так я и стараюсь делать.

— А Лусиано еще не знаком с морозами. Поможешь ему советами?

— То, о чем я сказал до этого, обязательно поможет ему! Пусть наслаждается работой на тренировках, даже в мороз или снег. Это наша работа. Такие тренировки принесут свои плоды на поле.

— Шутите ли с ним на тему вечного противостояния Бразилии и Аргентины?

— За последние пять лет эта тема немного поугасла. Бразильцы и аргентинцы стали по-другому относиться друг к другу. Мы же видим это в футболе. Месси давно дружит с Неймаром, но когда они встречаются на поле — совсем другое дело. Это большой спорт.

— Впереди Новый год. Что хочешь пожелать болельщикам «Зенита» и себе?