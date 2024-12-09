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Судейство

Сегодня, 10:27

Судьи чаще ошибались в пользу «Краснодара»» и против двух «Динамо», «Зенита» и «Локо»

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Футбольный судья Егор Егоров
Егор Егоров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В 144 матчах чемпионата России-2024/25 судейские бригады допустили 44 ошибки (не включая те, что были исправлены с помощью видеоассистентов).

Для сравнения: за весь чемпионат-2020/21, по версии эксперта «СЭ», было допущено 54 ошибки (в 238 сыгранных матчах), затем их число увеличилось до 87, а потом произошла настоящая катастрофа — 120 неверных вердиктов.

В 240 играх чемпионата-2023/24 допущены 67 ошибок или в среднем по 0,28 в каждом матче. Сейчас судьи в среднем делают по 0,31 ошибки. Никакого изменения в лучшую сторону, никакого уменьшения числа неверных решений по сравнению с предыдущим турниром не произошло.

66 раз в действия судей вмешивались их видеоассистенты — в среднем почти по одному вмешательству в каждой второй игре. Это настораживающий показатель — слишком часто ВАР и АВАР приходилось приходить на помощь арбитрам, исправляя вместе с ними первоначальные решения.

А если сложить это число с общим количеством ошибок, выйдет, что в 144 играх судьи вынесли неверные решения свыше 100 раз. Это тоже плохой показатель, пусть часть ошибочных вердиктов в итоге была исправлена.

Если судить по числу ошибок «за» и «против» и балансу решений за и против, в первой части турнира чаще других от действий арбитров страдали махачкалинское «Динамо» (1-6, -5), «Локомотив» (3-6, -3), «Зенит» (2-5, -3) и «Динамо» (2-5, -3). А больше ошибочных решений принято в пользу «Краснодара» (5-1, +4), «Оренбурга» (5-1, +4) и «Химок» (5-1, +4).

В среднем больше других неверных решений в этом чемпионате приняли Егор Егоров (1,25 за матч), Евгений Кукуляк (0,80) и Владислав Безбородов (0,57).

Ошибки в матчах команд-участниц чемпионата России-2024/25
Ошибки судей в чемпионате России-2024/25
РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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 2 : 3
8.12 14:00
Динамо – Химки
 4 : 1
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 0 : 1
8.12 19:00
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 1 : 0
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Муталип Алибеков

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