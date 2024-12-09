Судьи чаще ошибались в пользу «Краснодара»» и против двух «Динамо», «Зенита» и «Локо»
В 144 матчах чемпионата России-2024/25 судейские бригады допустили 44 ошибки (не включая те, что были исправлены с помощью видеоассистентов).
Для сравнения: за весь чемпионат-2020/21, по версии эксперта «СЭ», было допущено 54 ошибки (в 238 сыгранных матчах), затем их число увеличилось до 87, а потом произошла настоящая катастрофа — 120 неверных вердиктов.
В 240 играх чемпионата-2023/24 допущены 67 ошибок или в среднем по 0,28 в каждом матче. Сейчас судьи в среднем делают по 0,31 ошибки. Никакого изменения в лучшую сторону, никакого уменьшения числа неверных решений по сравнению с предыдущим турниром не произошло.
66 раз в действия судей вмешивались их видеоассистенты — в среднем почти по одному вмешательству в каждой второй игре. Это настораживающий показатель — слишком часто ВАР и АВАР приходилось приходить на помощь арбитрам, исправляя вместе с ними первоначальные решения.
А если сложить это число с общим количеством ошибок, выйдет, что в 144 играх судьи вынесли неверные решения свыше 100 раз. Это тоже плохой показатель, пусть часть ошибочных вердиктов в итоге была исправлена.
Если судить по числу ошибок «за» и «против» и балансу решений за и против, в первой части турнира чаще других от действий арбитров страдали махачкалинское «Динамо» (1-6, -5), «Локомотив» (3-6, -3), «Зенит» (2-5, -3) и «Динамо» (2-5, -3). А больше ошибочных решений принято в пользу «Краснодара» (5-1, +4), «Оренбурга» (5-1, +4) и «Химок» (5-1, +4).
В среднем больше других неверных решений в этом чемпионате приняли Егор Егоров (1,25 за матч), Евгений Кукуляк (0,80) и Владислав Безбородов (0,57).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|7.12
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|3 : 0
|7.12
|16:30
|
Зенит – Акрон
|1 : 2
|7.12
|16:30
|
Ростов – Кр. Советов
|3 : 1
|7.12
|19:00
|
Динамо Мх – Рубин
|2 : 3
|8.12
|14:00
|
Динамо – Химки
|4 : 1
|8.12
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|0 : 1
|8.12
|19:00
|
Ахмат – Оренбург
|1 : 0
|8.12
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|0 : 0
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3