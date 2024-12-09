Проклятый декабрь Семака. Почему «Зенит» регулярно заваливает конец года?
Кризис
Плохая новость для болельщиков «Зенита»: команда — в кризисе. Два домашних поражения подряд от середняков РПЛ и в целом невразумительная игра в последний месяц указывают на проблемы.
Есть и хорошая новость: в премьер-лиге наступил зимний перерыв, так что до весны хуже уже не будет.
Но пауза совсем не означает, что Сергею Семаку можно плюнуть на проблему. Конечно, в отпуске он едва ли будет думать об этом, но по возвращении из него надо вернуться к вопросу и выявить причины кризиса. Тем более что проблема обрела системный характер: Семак руководит сине-бело-голубыми седьмой сезон, и почти в каждом из них команда заваливала концовку календарного года.
Черный месяц
Все началось в первый же сезон. «Зенит» завершил 2018 год ужасно — впервые за пять лет петербуржцы проиграли три матча подряд: тульскому «Арсеналу», «Рубину» и «Славии» в Лиге Европы.
Спустя год невская команда избежала смазанной концовки в РПЛ, зато катастрофически провела последний матч года — разгром от «Бенфики» оставил «Зенит» без евровесны.
Осенью ковидного 2020-го команду Семака сильно трясло, о чем говорят декабрьские поражения от «Брюгге» и дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов. Но в премьер-лиге «Зенит» в том декабре был хорош.
На финише 2021-го у чемпионов России не было проигрышей, но и побед тоже. С трудом ушли от поражений в матчах с «Ростовом» и «Челси», сыграли вничью и с «Динамо».
В 2022-м, на счастье Семака, РПЛ рано ушла на перерыв из-за чемпионата мира, так что в декабре игр не было. Но год назад спад опять поджидал «Зенит» прямо перед отпуском: болезненное поражение от «Локомотива» в заснеженном Черкизове и безликая победа над «Пари НН» при низкокачественной игре. Сюда же уместно добавить кубковый проигрыш от «Динамо» 29 ноября, когда «Зенит» тоже был плох.
И вот теперь — два сенсационных поражения от клубов из Самарской области.
Не уровень «Зенита»
Проблема выглядит объемнее, если сложить все декабрьские результаты «Зенита» при Семаке. 6 побед, 9 поражений, отрицательная разница мячей и всего 21 очко за 18 матчей. Для сравнения: в текущей таблице чемпионата «Акрон» после 18 туров имеет на один балл больше, а ведь он занимает лишь девятое место. Настолько плох «Зенит» в последний месяц года.
Даже если вычесть еврокубковые осечки, все равно картина остается ужасной: 20 очков в 13 матчах. В РПЛ при таком результате после 13 туров команды обычно занимают шестое-седьмое места. Это совсем не уровень чемпиона России шести последних лет.
Проблема явно системна: при Семаке «Зенит» в РПЛ набирает 73% очков, но в декабре эта доля падает до 51%. Разница — колоссальна.
Семак не знает ответа
В чем могут быть причины спада? Очевидный ответ — усталость игроков: и физическая, и моральная. Но «Зенит» далеко не в каждом сезоне накрывала эпидемия травм под конец года. Да, были существенные кадровые проблемы в 2020-м, да и сейчас не все здоровы или в форме (например, Глушенков и Латышонок едва вернулись в состав после длительной паузы), но так происходит не всегда.
А вот психология — более глубокая тема. Невозможно понять, что творится в головах футболистов, но можно минимизировать риски возникновения «предотпускного» состояния — в этом в том числе заключается работа тренерского штаба.
Я спросил о системности декабрьской проблемы Семака сразу после матча с «Акроном». Он не дал четкого ответа: «Конец первого этапа. Где-то не хватает свежести и эмоций. Игрокам сложно предъявить большие претензии: стараются, создают моменты. Но если не побеждаем, значит, недостаточно даем силы, недостаточно каких-то факторов для победы. Касаемо системности сложно сказать. Команды все разные, какие-то периоды всегда бывают лучше или хуже. Где-то мы играем действительно плохо, где-то просто не везет».
Отпускать проблему нельзя
Кризис «Зенита» начался не с поражения от «Крыльев Советов». Чемпион России слабо провел весь ноябрь, но это мало кто замечал, потому что он штамповал победы. Правда, все они были минимальными, тяжелыми и в играх с середняками и аутсайдерами. Другими словами, «Зениту» повезло с календарем — он замаскировал идейный кризис петербуржцев.
Восстановился Глушенков — легче не стало. В матчах с «Оренбургом», «Крыльями» и «Акроном» даже магия Максима толком не помогала. Лусиано утратил лоск и превратился в запасного, Кассьерра с Соболевым оказались в заложниках реализации, Вендел с Клаудиньо заметно сдали, Адамов в отсутствие Латышонка мало выручал. Итог — смазанный год и потеря первого места.
«Зенит», в отличие от набравшего ход «Спартака», должен быть безумно рад, что премьер-лига ушла на паузу. Весной, разумеется, сине-бело-голубые предстанут другими. Но Семаку нельзя отпускать эту проблему и думать над ее решением уже летом. Может быть, нанять психолога, как нередко делают большие клубы в Европе.
Если и в следующем сезоне «Зенит» опять под конец года повалится, то последствия могу быть куда тяжелее, чем сейчас.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|7.12
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|3 : 0
|7.12
|16:30
|
Зенит – Акрон
|1 : 2
|7.12
|16:30
|
Ростов – Кр. Советов
|3 : 1
|7.12
|19:00
|
Динамо Мх – Рубин
|2 : 3
|8.12
|14:00
|
Динамо – Химки
|4 : 1
|8.12
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|0 : 1
|8.12
|19:00
|
Ахмат – Оренбург
|1 : 0
|8.12
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|0 : 0
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3