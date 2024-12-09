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Сегодня, 10:00

Проклятый декабрь Семака. Почему «Зенит» регулярно заваливает конец года?

«Зенит» в декабре проиграл «Крыльям Советов» и «Акрону»
Гоша Чернов
Шеф отдела информации
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак
Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Неочевидная проблема чемпионов России.

Кризис

Плохая новость для болельщиков «Зенита»: команда — в кризисе. Два домашних поражения подряд от середняков РПЛ и в целом невразумительная игра в последний месяц указывают на проблемы.

Есть и хорошая новость: в премьер-лиге наступил зимний перерыв, так что до весны хуже уже не будет.

Но пауза совсем не означает, что Сергею Семаку можно плюнуть на проблему. Конечно, в отпуске он едва ли будет думать об этом, но по возвращении из него надо вернуться к вопросу и выявить причины кризиса. Тем более что проблема обрела системный характер: Семак руководит сине-бело-голубыми седьмой сезон, и почти в каждом из них команда заваливала концовку календарного года.

Черный месяц

Все началось в первый же сезон. «Зенит» завершил 2018 год ужасно — впервые за пять лет петербуржцы проиграли три матча подряд: тульскому «Арсеналу», «Рубину» и «Славии» в Лиге Европы.

Спустя год невская команда избежала смазанной концовки в РПЛ, зато катастрофически провела последний матч года — разгром от «Бенфики» оставил «Зенит» без евровесны.

Осенью ковидного 2020-го команду Семака сильно трясло, о чем говорят декабрьские поражения от «Брюгге» и дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов. Но в премьер-лиге «Зенит» в том декабре был хорош.

Лусиано и&nbsp;Артем Дзюба в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Акрон&raquo; (1:2) 7&nbsp;декабря. Что с «Зенитом»?! Пропустили от Дзюбы и в большинстве не дожали «Акрон»

На финише 2021-го у чемпионов России не было проигрышей, но и побед тоже. С трудом ушли от поражений в матчах с «Ростовом» и «Челси», сыграли вничью и с «Динамо».

В 2022-м, на счастье Семака, РПЛ рано ушла на перерыв из-за чемпионата мира, так что в декабре игр не было. Но год назад спад опять поджидал «Зенит» прямо перед отпуском: болезненное поражение от «Локомотива» в заснеженном Черкизове и безликая победа над «Пари НН» при низкокачественной игре. Сюда же уместно добавить кубковый проигрыш от «Динамо» 29 ноября, когда «Зенит» тоже был плох.

И вот теперь — два сенсационных поражения от клубов из Самарской области.

Все матчи «Зенита» в декабре при Сергее Семаке

Не уровень «Зенита»

Проблема выглядит объемнее, если сложить все декабрьские результаты «Зенита» при Семаке. 6 побед, 9 поражений, отрицательная разница мячей и всего 21 очко за 18 матчей. Для сравнения: в текущей таблице чемпионата «Акрон» после 18 туров имеет на один балл больше, а ведь он занимает лишь девятое место. Настолько плох «Зенит» в последний месяц года.

Даже если вычесть еврокубковые осечки, все равно картина остается ужасной: 20 очков в 13 матчах. В РПЛ при таком результате после 13 туров команды обычно занимают шестое-седьмое места. Это совсем не уровень чемпиона России шести последних лет.

Проблема явно системна: при Семаке «Зенит» в РПЛ набирает 73% очков, но в декабре эта доля падает до 51%. Разница — колоссальна.

Футболисты «Зенита» Андрей Мостовой и Матео Кассьерра
Андрей Мостовой и Матео Кассьерра.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Семак не знает ответа

В чем могут быть причины спада? Очевидный ответ — усталость игроков: и физическая, и моральная. Но «Зенит» далеко не в каждом сезоне накрывала эпидемия травм под конец года. Да, были существенные кадровые проблемы в 2020-м, да и сейчас не все здоровы или в форме (например, Глушенков и Латышонок едва вернулись в состав после длительной паузы), но так происходит не всегда.

Полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Клаудиньо в&nbsp;матче против &laquo;Акрона&raquo; (1:2). «Вендел и Клаудиньо отбывают номер! В РПЛ нет защитника, который может закрыть Дзюбу». Кобелев — о поражении «Зенита»

А вот психология — более глубокая тема. Невозможно понять, что творится в головах футболистов, но можно минимизировать риски возникновения «предотпускного» состояния — в этом в том числе заключается работа тренерского штаба.

Я спросил о системности декабрьской проблемы Семака сразу после матча с «Акроном». Он не дал четкого ответа: «Конец первого этапа. Где-то не хватает свежести и эмоций. Игрокам сложно предъявить большие претензии: стараются, создают моменты. Но если не побеждаем, значит, недостаточно даем силы, недостаточно каких-то факторов для победы. Касаемо системности сложно сказать. Команды все разные, какие-то периоды всегда бывают лучше или хуже. Где-то мы играем действительно плохо, где-то просто не везет».

Футболист Максим Глушенков в матче 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Акрон» (1:2).
Максим Глушенков (второй слева) в матче 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Акрон» (1:2).
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Отпускать проблему нельзя

Кризис «Зенита» начался не с поражения от «Крыльев Советов». Чемпион России слабо провел весь ноябрь, но это мало кто замечал, потому что он штамповал победы. Правда, все они были минимальными, тяжелыми и в играх с середняками и аутсайдерами. Другими словами, «Зениту» повезло с календарем — он замаскировал идейный кризис петербуржцев.

Восстановился Глушенков — легче не стало. В матчах с «Оренбургом», «Крыльями» и «Акроном» даже магия Максима толком не помогала. Лусиано утратил лоск и превратился в запасного, Кассьерра с Соболевым оказались в заложниках реализации, Вендел с Клаудиньо заметно сдали, Адамов в отсутствие Латышонка мало выручал. Итог — смазанный год и потеря первого места.

Евгений Морозов и&nbsp;Джон Кордоба в&nbsp;матче &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo; (0:0) 8&nbsp;декабря. «Краснодар» наконец-то обогнал «Зенит», но теневой фаворит гонки — «Спартак»

«Зенит», в отличие от набравшего ход «Спартака», должен быть безумно рад, что премьер-лига ушла на паузу. Весной, разумеется, сине-бело-голубые предстанут другими. Но Семаку нельзя отпускать эту проблему и думать над ее решением уже летом. Может быть, нанять психолога, как нередко делают большие клубы в Европе.

Если и в следующем сезоне «Зенит» опять под конец года повалится, то последствия могу быть куда тяжелее, чем сейчас.

Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 3 : 0
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 1 : 2
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 3 : 1
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 2 : 3
8.12 14:00
Динамо – Химки
 4 : 1
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 0 : 1
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 1 : 0
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
 0 : 0
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

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 11 1 3
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