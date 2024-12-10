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Сегодня, 11:30

«Быки» свалились на длинные забросы, «Локо» лишился козырей, ничья закономерна. 8 наблюдений по матчу в Краснодаре

«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в 18-м туре РПЛ
Максим Никитин
Корреспондент
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Футболисты Кевин Кастаньо и Дмитрий Баринов в матче РПЛ «Краснодар» — «Локомотив» (0:0). 8 декабря. Краснодар.
Кевин Кастаньо и Дмитрий Баринов в матче РПЛ «Краснодар» — «Локомотив» (0:0). 8 декабря. Краснодар.
Фото ФК «Краснодар»
Максим Никитин — о ничьей в матче «Краснодар» — «Локомотив» (0:0).

«Краснодар» и «Локомотив» подходили к последнему матчу осенней части в своем самом негативном состоянии начиная со старта сезона РПЛ. В 17-м туре «Краснодар» впервые в сезоне проиграл, а до этого были две ничьи — с «Рубином» и «Химками», а «Локомотив» вообще сделал два поражения плюс вылетел в кубковый Путь регионов. Криптонитом для обоих коллективов стал восставший из пепла «Спартак» Станковича. Но красно-белые лишь подчеркнули кризис обеих команд.

Джон Кордоба и&nbsp;Сесар Монтес в&nbsp;матче &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo; (0:0) 8&nbsp;декабря. Много борьбы и эмоций — мало красивого футбола. «Краснодар» не обыграл «Локо», но уходит на перерыв первым

1. Мурад Мусаев выпустил привычный состав в схеме 4-3-3, которую болельщики «быков» видели всю осеннюю часть чемпионата. У «Локомотива» тоже минимальные изменения: Морозов занял место правого центрального защитника вместо Ньямси, Сулейманов оказался в старте, заменив Воробьева, а Митрюшкин вытеснил Лантратова. Причем перестановки максимально очевидные: Ньямси и Лантратов провалили игры со «Спартаком» и «Химками», а Воробьев вообще в последний раз забивал аж 28 сентября. Другое дело, что за игру со «Спартаком» наибольшей критике подвергся Сесар Монтес, но Галактионов все равно оставил мексиканца в деле, поскольку авантюризм Ньямси в этой игре мог оказаться лишним.

2. Первый тайм «Локомотив» все равно проиграл полностью, а «Краснодар» просто вминал соперника в штрафную, хотя сказать, что острые моменты возникали часто, точно нельзя. У хозяев в первом тайме — два голевых момента и десять ударов в сторону ворот (только один в створ). У «Локомотива» — ноль моментов и всего два удара в сторону ворот соперника. Кстати, обе ситуации создал Батраков: в первый раз он точно подал на Сильянова с углового, а во второй — опасно пробил за шиворот Агкацеву, но Станислав вытащил. В любом случае в первом тайме «Локо» выглядел невероятно плохо, но «Краснодар» этим не воспользовался.

Футболисты Дмитрий Баринов, Джон Кордоба и Евгений Морозов в матче РПЛ «Краснодар» — «Локомотив» (0:0). 8 декабря. Краснодар.
Дмитрий Баринов, Джон Кордоба и Евгений Морозов.
Фото ФК «Краснодар»

3. У «быков» вообще есть структурная проблема. Команда Мусаева в последнее время атакует шаблонно. В основном это попытки закинуть мяч на Кордобу, после чего Джон старается скинуть его ближнему (как правило, Сперцяну) или пробить самостоятельно. Статистика единоборств показывает, что существует связь между количеством единоборств Кордобы и результатом команды. Топ-3 матча Джона по числу единоборств: «Спартак», «Локомотив», «Химки». Это три последние игры «быков», в которых команда ни разу не выиграла. Логика простая: «Краснодар» теряет варианты в атаке, проигрывает контроль в центре поля, плохо открывается в свободные зоны. Поэтому опорники и крайние защитники в самом начале билд-апа ищут колумбийца длинной передачей. Но, во-первых, к Джону начали адаптироваться через более плотную и часто персональную игру. Во-вторых, он просто потерял уверенность в завершении. И чем чаще Кордоба принимает мяч спиной к воротам, тем проще соперникам его лишить мяча, особенно если маневр повторяется на протяжении всей игры.

Евгений Морозов и&nbsp;Джон Кордоба в&nbsp;матче &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo; (0:0) 8&nbsp;декабря. «Краснодар» наконец-то обогнал «Зенит», но теневой фаворит гонки — «Спартак»

4. Во втором тайме приспособившийся «Локомотив» по большому счету перевернул игру. За второй отрезок команда Галактионова нанесла 11 ударов в сторону ворот (три в створ), а еще создала четыре голевых момента. Здесь можно говорить о концентрации краснодарцев: у «Локо» стали получаться быстрые переходы владения и соответственно контратаки, без которых железнодорожники практически ничего в этом сезоне не создают. Плюс стандарты. Наверное, самый реальный шанс случился у Баринова после подачи Батракова. Дмитрий вколачивал мяч в ближний, но Агкацев вытащил. Но самое интересное, что каждый из пяти зафиксированных голевых моментов создал Алексей Батраков. Про него сейчас многие говорят через спорные выводы, но на самом деле у юноши все в порядке. Да, голевой перформанс остался позади, но моменты для партнеров он создает регулярно. Плюс удар за шиворот Агкацеву в первом тайме — один из главных хайлайтов встречи.

5. Структурная проблема «Локомотива», всплывшая ближе к концу сезона, отсутствие возможностей для игры первым номером. Железнодорожники очень слабо вскрывают зоны в позиционных атаках, но тут все объяснимо: нападающие Воробьев и Сулейманов в основном хороши на пространстве. То же самое касается и Пиняева с Тикнизяном, а еще Самошникова с Севикяном на флангах. У «Локо» — негативная зависимость от владения. Например, у «Спартака» в первом круге железнодорожники выиграли с владением 29% игрового времени, а «Химкам» проиграли с лучшим владением в чемпионате (59%). Понятно, что состав «Локомотива» не позволяет делать ставку на позиционную атаку и такие спады естественны, но прямо сейчас, когда стандарты Батракова не делают разницу, а соперники не позволяют ловить себя на контратаках, эта проблема намного заметнее.

Футболисты Джон Кордоба и Мозес празднуют незасчитанный гол в матче РПЛ «Краснодар» — «Локомотив» (0:0). 8 декабря. Краснодар.
Джон Кордоба и Мозес.
Фото ФК «Краснодар»

6. В итоге «Краснодар» и «Локо» логично разошлись миром. «Быки» даже забили (это сделал Кордоба), но там случился офсайд (хоть и пассивный) у Олусегуна. В целом шансы в этой игре создавались в основном со стандартных положений (здесь оба коллектива — одни из лучших в чемпионате) или через индивидуальны действия Кордобы и Батракова. Футбол в Краснодаре получился плотный и жесткий, что уже выглядит привычно.

7. Кажется, что зимой краснодарцам нужно подумать над приобретением более изобретательного вингера вместо Батчи, который бы давал больше креатива впереди, а еще делал разницу через голевые действия. По моей информации, фланговый нападающий — главная цель «Краснодара» на усиление этой зимой. Но самое важное, чтобы у Мурада Мусаева хватило тренерской пассионарности на разнообразие способов построения атаки. Эта команда может играть креативнее, это мы уже видели.

Максим Ненахов, Александр Черников и&nbsp;Виктор Тормена в&nbsp;матче РПЛ &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo; (0:0). 8&nbsp;декабря. Краснодар. Год назад между первым и пятым местами к зиме было восемь очков. Теперь — четыре. Неужели финиш получится более лютым?!

8. У «Локо» грядет усиление в оборонительную линию, поскольку восстановился центральный защитник Фассон, который точно сильнее Ньямси, а вот по поводу атаки болельщикам железнодорожников придется подождать. Бюджета на усиление атакующей группы качественными футболистами у «Локо», похоже, нет. Поэтому на весеннем отрезке «Локомотиву» снова придется уповать на оверперформанс имени Михаила Галактионова, стандарты и атакующие скиллы Алексея Батракова. Впрочем, не думаю, что кто-то считал «Локо» реальным претендентом на чемпионство. У них для этого объективно маловато возможностей.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Зенит – ЦСКА
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Динамо
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
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Ахмат – Рубин
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Динамо Мх – Локомотив
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