«Быки» свалились на длинные забросы, «Локо» лишился козырей, ничья закономерна. 8 наблюдений по матчу в Краснодаре

Максим Никитин — о ничьей в матче «Краснодар» — «Локомотив» (0:0).

«Краснодар» и «Локомотив» подходили к последнему матчу осенней части в своем самом негативном состоянии начиная со старта сезона РПЛ. В 17-м туре «Краснодар» впервые в сезоне проиграл, а до этого были две ничьи — с «Рубином» и «Химками», а «Локомотив» вообще сделал два поражения плюс вылетел в кубковый Путь регионов. Криптонитом для обоих коллективов стал восставший из пепла «Спартак» Станковича. Но красно-белые лишь подчеркнули кризис обеих команд.

1. Мурад Мусаев выпустил привычный состав в схеме 4-3-3, которую болельщики «быков» видели всю осеннюю часть чемпионата. У «Локомотива» тоже минимальные изменения: Морозов занял место правого центрального защитника вместо Ньямси, Сулейманов оказался в старте, заменив Воробьева, а Митрюшкин вытеснил Лантратова. Причем перестановки максимально очевидные: Ньямси и Лантратов провалили игры со «Спартаком» и «Химками», а Воробьев вообще в последний раз забивал аж 28 сентября. Другое дело, что за игру со «Спартаком» наибольшей критике подвергся Сесар Монтес, но Галактионов все равно оставил мексиканца в деле, поскольку авантюризм Ньямси в этой игре мог оказаться лишним.

2. Первый тайм «Локомотив» все равно проиграл полностью, а «Краснодар» просто вминал соперника в штрафную, хотя сказать, что острые моменты возникали часто, точно нельзя. У хозяев в первом тайме — два голевых момента и десять ударов в сторону ворот (только один в створ). У «Локомотива» — ноль моментов и всего два удара в сторону ворот соперника. Кстати, обе ситуации создал Батраков: в первый раз он точно подал на Сильянова с углового, а во второй — опасно пробил за шиворот Агкацеву, но Станислав вытащил. В любом случае в первом тайме «Локо» выглядел невероятно плохо, но «Краснодар» этим не воспользовался.

Дмитрий Баринов, Джон Кордоба и Евгений Морозов. Фото ФК «Краснодар»

3. У «быков» вообще есть структурная проблема. Команда Мусаева в последнее время атакует шаблонно. В основном это попытки закинуть мяч на Кордобу, после чего Джон старается скинуть его ближнему (как правило, Сперцяну) или пробить самостоятельно. Статистика единоборств показывает, что существует связь между количеством единоборств Кордобы и результатом команды. Топ-3 матча Джона по числу единоборств: «Спартак», «Локомотив», «Химки». Это три последние игры «быков», в которых команда ни разу не выиграла. Логика простая: «Краснодар» теряет варианты в атаке, проигрывает контроль в центре поля, плохо открывается в свободные зоны. Поэтому опорники и крайние защитники в самом начале билд-апа ищут колумбийца длинной передачей. Но, во-первых, к Джону начали адаптироваться через более плотную и часто персональную игру. Во-вторых, он просто потерял уверенность в завершении. И чем чаще Кордоба принимает мяч спиной к воротам, тем проще соперникам его лишить мяча, особенно если маневр повторяется на протяжении всей игры.

4. Во втором тайме приспособившийся «Локомотив» по большому счету перевернул игру. За второй отрезок команда Галактионова нанесла 11 ударов в сторону ворот (три в створ), а еще создала четыре голевых момента. Здесь можно говорить о концентрации краснодарцев: у «Локо» стали получаться быстрые переходы владения и соответственно контратаки, без которых железнодорожники практически ничего в этом сезоне не создают. Плюс стандарты. Наверное, самый реальный шанс случился у Баринова после подачи Батракова. Дмитрий вколачивал мяч в ближний, но Агкацев вытащил. Но самое интересное, что каждый из пяти зафиксированных голевых моментов создал Алексей Батраков. Про него сейчас многие говорят через спорные выводы, но на самом деле у юноши все в порядке. Да, голевой перформанс остался позади, но моменты для партнеров он создает регулярно. Плюс удар за шиворот Агкацеву в первом тайме — один из главных хайлайтов встречи.

5. Структурная проблема «Локомотива», всплывшая ближе к концу сезона, отсутствие возможностей для игры первым номером. Железнодорожники очень слабо вскрывают зоны в позиционных атаках, но тут все объяснимо: нападающие Воробьев и Сулейманов в основном хороши на пространстве. То же самое касается и Пиняева с Тикнизяном, а еще Самошникова с Севикяном на флангах. У «Локо» — негативная зависимость от владения. Например, у «Спартака» в первом круге железнодорожники выиграли с владением 29% игрового времени, а «Химкам» проиграли с лучшим владением в чемпионате (59%). Понятно, что состав «Локомотива» не позволяет делать ставку на позиционную атаку и такие спады естественны, но прямо сейчас, когда стандарты Батракова не делают разницу, а соперники не позволяют ловить себя на контратаках, эта проблема намного заметнее.

Джон Кордоба и Мозес. Фото ФК «Краснодар»

6. В итоге «Краснодар» и «Локо» логично разошлись миром. «Быки» даже забили (это сделал Кордоба), но там случился офсайд (хоть и пассивный) у Олусегуна. В целом шансы в этой игре создавались в основном со стандартных положений (здесь оба коллектива — одни из лучших в чемпионате) или через индивидуальны действия Кордобы и Батракова. Футбол в Краснодаре получился плотный и жесткий, что уже выглядит привычно.

7. Кажется, что зимой краснодарцам нужно подумать над приобретением более изобретательного вингера вместо Батчи, который бы давал больше креатива впереди, а еще делал разницу через голевые действия. По моей информации, фланговый нападающий — главная цель «Краснодара» на усиление этой зимой. Но самое важное, чтобы у Мурада Мусаева хватило тренерской пассионарности на разнообразие способов построения атаки. Эта команда может играть креативнее, это мы уже видели.

8. У «Локо» грядет усиление в оборонительную линию, поскольку восстановился центральный защитник Фассон, который точно сильнее Ньямси, а вот по поводу атаки болельщикам железнодорожников придется подождать. Бюджета на усиление атакующей группы качественными футболистами у «Локо», похоже, нет. Поэтому на весеннем отрезке «Локомотиву» снова придется уповать на оверперформанс имени Михаила Галактионова, стандарты и атакующие скиллы Алексея Батракова. Впрочем, не думаю, что кто-то считал «Локо» реальным претендентом на чемпионство. У них для этого объективно маловато возможностей.