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Рыбуса отстранили от сборной Польши из-за контракта со «Спартаком». Он не сыграет на ЧМ-2022

Отдел футбола «СЭ»
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Мацей Рыбус.
Фото Global Look Press
Мацей Рыбус.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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На Крыховяка и Шиманьски претензии не распространяются.

Мацея Рыбуса больше не будут вызывать в сборную Польши. Разговоры об этом начались больше недели назад. После того как защитник подписал контракт со «Спартаком», игрока призывали забанить польские СМИ и политики. Сегодня соответствующее решение принял футбольный союз.

В заявлении федерации отмечается, что главный тренер Польши Чеслав Михневич провел беседу с 32-летним футболистом и сообщил, что тот не будет вызываться в команду на осенний сбор и не сыграет на чемпионате мира-2022 в Катаре «в связи с его нынешним клубным положением».

Мацей Рыбус. Рыбус — в «Спартаке». Поляк выбивал красно-белых из еврокубков и шокировал Карпина

Рыбус провел за национальную команду 66 матчей, в которых забил два гола. В составе Польши он играл на Евро-2012, ЧМ-2018 и Евро-2020, а также проходил отбор на ЧМ-2022.

Именно Польша была инициатором отстранения сборной России от турнира в Катаре — еще до вынесения решения ФИФА и УЕФА поляки объявили об отказе играть с командой Валерия Карпина в стыках и призывали к тому же остальных участников плей-офф.

«Хватит слов, пора действовать! Сборная Польши не намерена играть в стыковом матче со сборной России — это единственно верное решение. Мы ведем переговоры с федерациями Чехии и Швеции, чтобы донести общую позицию до ФИФА», — заявил 26 февраля глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша.

Почему Рыбус остался в России?

Во-первых, из-за семьи. У него русская жена — Лана. Она родилась в Северной Осетии, а познакомилась с футболистом в Москве. В 2018 году пара сыграла свадьбу во Владикавказе. У Мацея и Ланы двое детей: Роберт и Адриан.

Мацей Рыбус. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Мацей Рыбус.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Во-вторых, летом истек срок контракта с «Локомотивом», и футболист выбирал лучший вариант для продолжения карьеры. По данным инсайдера Ивана Карпова, в Черкизове предлагали договор по схеме «1+1», «Спартак» был готов подписать Рыбуса сразу на два года и таким образом перебил оффер «Локо».

«Рыбус провел десять лет в России, у него отношения с россиянкой, их дети родились там. Оскорбления в адрес Мацея — это слишком. Если любому дать выбор — семья или команда, каждый выберет семью. И он сделал свой выбор, он заботится о семье, ее безопасности и покое», — объяснял решение Рыбуса агент Мариуш Пекарски.

Мацей Рыбус. Рыбус: «Все игроки, которые выступают в РПЛ, хотели бы попасть в «Спартак»

«Каждый, кто играет в РПЛ, хотел бы попасть в «Спартак». Мне это удалось, поэтому я счастлив, как и моя семья, — добавил Мацей. — Я уже давно нахожусь в России, поэтому даже не думал, чтобы отказываться от варианта с продолжением карьеры здесь. Жена тоже хотела остаться в России — мне здесь тоже очень комфортно, дети в садик ходят».

А что с Шиманьски и Крыховяком? Их тоже не будут вызывать в сборную?

Нет, на этих игроков санкции не распространяются, об этом сообщил пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски.

«Стоит ли на фоне этого решения ожидать такого исхода для Шиманьски, который находится в «Динамо», и Крыховяка, вернувшегося в «Краснодар»? Наше заявление касается только Мацея Рыбуса, а не Шиманьски и Крыховяка», — приводит слова Квятковски Metaratings.ru.

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В России многие осудили решение сборной Польши, а в Госдуме даже предложили выдать Рыбусу паспорт РФ.

«Сначала на него обрушился замглавы польского МИД, теперь еще и федерация футбола. Так относиться к своим гражданам — свинство. Если коллеги из соседней страны не могут обеспечить безопасность гражданина, мы можем в случае его обращения оказать поддержку, в том числе в получении гражданства России. Если он обратится с этим вопросом, надо рассмотреть и поддержать. Все предпосылки есть: жена, он не первый год играет в России. Он принял решение остаться в России в нынешние непростые времена. Этот поступок заслуживает уважения. Если у него будет желание получить гражданство, надо поддержать на всех уровнях», — сообщил «СЭ» депутат Государственной думы Российской Федерации Дмитрий Свищев.

Гжегож Крыховяк
Мацей Рыбус
Себастьян Шиманьски
Футбол
Сборная Польши по футболу
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