Рыбуса отстранили от сборной Польши из-за контракта со «Спартаком». Он не сыграет на ЧМ-2022
Мацея Рыбуса больше не будут вызывать в сборную Польши. Разговоры об этом начались больше недели назад. После того как защитник подписал контракт со «Спартаком», игрока призывали забанить польские СМИ и политики. Сегодня соответствующее решение принял футбольный союз.
В заявлении федерации отмечается, что главный тренер Польши Чеслав Михневич провел беседу с 32-летним футболистом и сообщил, что тот не будет вызываться в команду на осенний сбор и не сыграет на чемпионате мира-2022 в Катаре «в связи с его нынешним клубным положением».
Рыбус провел за национальную команду 66 матчей, в которых забил два гола. В составе Польши он играл на Евро-2012, ЧМ-2018 и Евро-2020, а также проходил отбор на ЧМ-2022.
Именно Польша была инициатором отстранения сборной России от турнира в Катаре — еще до вынесения решения ФИФА и УЕФА поляки объявили об отказе играть с командой Валерия Карпина в стыках и призывали к тому же остальных участников плей-офф.
«Хватит слов, пора действовать! Сборная Польши не намерена играть в стыковом матче со сборной России — это единственно верное решение. Мы ведем переговоры с федерациями Чехии и Швеции, чтобы донести общую позицию до ФИФА», — заявил 26 февраля глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша.
Почему Рыбус остался в России?
Во-первых, из-за семьи. У него русская жена — Лана. Она родилась в Северной Осетии, а познакомилась с футболистом в Москве. В 2018 году пара сыграла свадьбу во Владикавказе. У Мацея и Ланы двое детей: Роберт и Адриан.
Во-вторых, летом истек срок контракта с «Локомотивом», и футболист выбирал лучший вариант для продолжения карьеры. По данным инсайдера Ивана Карпова, в Черкизове предлагали договор по схеме «1+1», «Спартак» был готов подписать Рыбуса сразу на два года и таким образом перебил оффер «Локо».
«Рыбус провел десять лет в России, у него отношения с россиянкой, их дети родились там. Оскорбления в адрес Мацея — это слишком. Если любому дать выбор — семья или команда, каждый выберет семью. И он сделал свой выбор, он заботится о семье, ее безопасности и покое», — объяснял решение Рыбуса агент Мариуш Пекарски.
«Каждый, кто играет в РПЛ, хотел бы попасть в «Спартак». Мне это удалось, поэтому я счастлив, как и моя семья, — добавил Мацей. — Я уже давно нахожусь в России, поэтому даже не думал, чтобы отказываться от варианта с продолжением карьеры здесь. Жена тоже хотела остаться в России — мне здесь тоже очень комфортно, дети в садик ходят».
А что с Шиманьски и Крыховяком? Их тоже не будут вызывать в сборную?
Нет, на этих игроков санкции не распространяются, об этом сообщил пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски.
«Стоит ли на фоне этого решения ожидать такого исхода для Шиманьски, который находится в «Динамо», и Крыховяка, вернувшегося в «Краснодар»? Наше заявление касается только Мацея Рыбуса, а не Шиманьски и Крыховяка», — приводит слова Квятковски Metaratings.ru.
В России многие осудили решение сборной Польши, а в Госдуме даже предложили выдать Рыбусу паспорт РФ.
«Сначала на него обрушился замглавы польского МИД, теперь еще и федерация футбола. Так относиться к своим гражданам — свинство. Если коллеги из соседней страны не могут обеспечить безопасность гражданина, мы можем в случае его обращения оказать поддержку, в том числе в получении гражданства России. Если он обратится с этим вопросом, надо рассмотреть и поддержать. Все предпосылки есть: жена, он не первый год играет в России. Он принял решение остаться в России в нынешние непростые времена. Этот поступок заслуживает уважения. Если у него будет желание получить гражданство, надо поддержать на всех уровнях», — сообщил «СЭ» депутат Государственной думы Российской Федерации Дмитрий Свищев.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
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Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
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Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0