Нападающий «Реала» выдал новый легендарный матч и сохранил мечту мадридского клуба в Лиге чемпионов

Ференц Пушкаш, Альфредо Ди Стефано, Уго Санчес, Криштиану Роналду... Карим Бензема попал в компанию легенд «Реала», разменяв пятый десяток мячей за один сезон. Об игре первых двоих из приведенного списка могу судить только по кадрам кинохроники. Санчес — отдельная история. В далеком советском детстве, если речь не шла о матчах с нашими командами, представление о европейском клубном футболе можно было получить разве что по нарезкам голов в выпусках новостей. И невероятно красивые голы мексиканца, с которым удалось лучше познакомиться во время ЧМ-1986, — одна из причин давней любви к «Королевскому клубу».

У Санчеса был сумасшедший по эффективности дуэт с Эмилио Бутрагеньо. А после них в Мадриде блистало немало классных и по-настоящему великих нападающих. Давор Шукер и Предраг Миятович, Иван Саморано и Рауль, бразильский Феномен Роналдо и Криштиану, выбивший космическую статистику. Только Бензема все равно особенный.

Единственный и неповторимый. Тот, кому периодически свистел «Сантьяго Бернабеу» и кого сумасбродный Флорентино Перес периодически пытался продать ради форварда с более громким именем. Сейчас это кажется безумием, которому не дал свершиться Зинедин Зидан. Французский тренер всегда умел сражаться за своих игроков и осаживать руководство. И так было не только с Бензема, но и с Кейлором Навасом, который выиграл три Лиги чемпионов.

Криштиану Роналду и Карим Бензема. Фото Global Look Press

Да, потом скромного по меркам Переса костариканца все-таки сменил в воротах более статусный Тибо Куртуа, только случилось это далеко не сразу. А по поводу Бензема и его возможностей Зизу все знал и понимал, еще работая во второй команде «Реала». «Иногда говорят, что Мадриду нужно поменять «девятку», но это мнение ошибочно. Конечно, Карим не забивает по 60 мячей в год, как Криштиану Роналду, но он все делает правильно и всегда приносит пользу команде», — говорил французский специалист.

Последняя часть этой цитаты, возможно, лучшая характеристика Бензема, которого несколько лет спустя Зидан назвал лучшим нападающим в истории французского футбола. Будучи примой в нынешнем «Реале», Карим велик и как бомбардир, и как командный игрок. Француз великолепен в прессинге, хорош как распасовщик и умеет находить общий язык с разными партнерами.

Если и был у Роналду идеальный напарник — то это именно Бензема. Есть, конечно, точная статистика с голевыми передачами, только эти цифры не способны оценить процент заслуг Карима в достижениях португальца. И вряд ли кто-то подсчитает, сколько голов Криш забил в атаках, начавшихся с отбора француза, и как часто Бензема расчищал для партнера пространство, уводя за собой защитников.

Когда же Роналду окончательно разругался с Пересом и покинул Мадрид, француз оказался тем, кто поднял упавшее знамя. Возможно, даже вопреки всем прогнозам, которые предрекали титул нового мадридского короля Эдену Азару. Хотя бельгийцу, у которого в Испании набралось больше травм, чем результативных действий, не повезло. Но, кажется, даже при здоровом Азаре «Реал» за собой все равно вел бы Бензема.

Выходец из свиты Криштиану сам стал королем Мадрида, продолжая при этом делать лучше всех. Самого себя, команду, одноклубников. Сумасшедший прогресс Винисиуса в этом сезоне и его взаимодействия с Бензема почти на телепатическом уровне — тот самый футбольный космос, с которым всю свою историю ассоциировался «Реал». И страшно представить, какой же галактической станет мадридская атака в следующем сезоне с приходом Кильяна Мбаппе, которого с Каримом связывают исключительно теплые отношения.

Впрочем, воспевая очередную оду Бензема, нельзя не упомянуть Карло Анчелотти. До возвращения итальянца такого невероятного сезона в карьере француза еще не было, и это точно не совпадение. Скорее совместная магия, потому что так прогрессировать в 34 года невозможно. Мы, конечно, знали, что Карим крутой. Но не до такой же степени! Хет-трик «ПСЖ». Еще один — «Челси». Теперь — дубль на «Этихаде» в 600-м матче за «Реал».

В 599-й игре — всего неделю назад — Бензема не забил два пенальти в ла лиге. Отправляться после такого к точке — уже безумие. Не говоря уже об ударе паненкой. Только это — безумство храбрых, которому поют песню. Слова и музыку Бензема пишет сам. И даже если в мае ему не суждено будет в пятый раз поднять над головой «ушастый» кубок, это уже его Лига чемпионов. А «Золотой мяч» французу можно вручать прямо сейчас.