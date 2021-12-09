Круто на «Динамо»! Клуб приучает болельщиков приходить на стадион почаще и пораньше

Бело-голубые готовятся к важнейшему матчу года — с «Зенитом».

Столичное «Динамо» завершает свой футбольный год домашним матчем с «Зенитом». Битва за лидерство, на поле будет жарко, нет сомнений. Динамовцы вообще в этом сезоне уже приучили публику к шоу-футболу. Лихому, атакующему, с шашками наголо. Во времена оборонительных дум большинства соперников «шпилен интенсив» от Шварца и его тренерского штаба выглядит свежо и привлекательно.

Не факт, что мощная питерская машина Семака не перемелет в воскресенье амбициозных романтиков, но интрига в любом случае классная. И на неё точно стоит посмотреть своими глазами на стадионе. Тем более что болельщиков «Динамо» встречает нынче с распростертыми объятиями и такой сопутствующей шоу-программой, что даже тем, кто не футболом единым жив, на «ВТБ Арене» в дни матчей всегда интересно. Проверено лично.

За музыку отвечают профессиональные диджеи. Фото ФК «Динамо»

AR, новогодняя атмосфера и бесплатные билеты

На предстоящую встречу с «Зенитом» «Динамо» устраивает большое шоу в дополненной реальности (AR) в атмосфере новогоднего праздника с подарками, конкурсами и розыгрышами. Для детей до 13 лет — билеты бесплатные, дружные компании из четырех человек платят только за три билета, четвертый — бонусом, а при покупке продукции в фан-шопе на сумму более 5000 рублей выдаётся промокод на бесплатный билет на любом секторе стадиона. В общем, масса радостей футбольной жизни воскресным днем.

Team Spirit. Фото ФК «Динамо»

Киберспорт и авиационный телепорт

А в минувшем туре РПЛ «Динамо» дома не только добилось победы над «Уфой», но и погрузило своих болельщиков в мир киберспорта.

Любопытный факт — на прошлой неделе из всех матчей премьер-лиги в Москве и регионе наибольшую аудиторию собрало именно «Динамо». 7437 зрителей, несмотря на легкий мороз и снегопад, наблюдали за матчем против «Уфы».

Многие болельщики со стажем привыкли, что в день игры все самое важное происходит на поле. А за его пределами из развлечений только очереди в буфет и туалеты. А в ожидании матча можно обсудить последние новости со знакомыми и пропустить по стаканчику тархуна.

Так было раньше. Сейчас все кардинально поменялось. Появляются новые высокотехнологичные арены, которые и снаружи, и изнутри устроены по-другому. Вдохновленная этим, приходит и другая публика, которой нужно что-то предложить и помимо главного блюда, сделать так, чтобы люди приходили заранее и получали как можно больше развлечений и разнообразных позитивных эмоций от интересного выходного дня на футболе.

— Идея сопровождать футбол шоу перед матчем и в перерыве, а также различными развлекательными активностями интенсивно внедряется клубами несколько лет, — говорит коммерческий директор «Динамо» Дмитрий Манкин. — Хотя в этом плане футболу сложнее, чем другим видам спорта, из-за крайне строгого регламента.

Впрочем, у «Динамо» делать шоу получается, невзирая на ограничения. «Каждый матч — это праздник и место встречи разных людей», — таким заявлением открывается режиссерская программка домашних игр бело-голубых. Цель организаторов — сделать так, чтобы зрителям захотелось вернуться на стадион снова и снова.

Болельщики сражаются в компьютерный футбол. Фото ФК «Динамо»

Крутая тема

До начала матча «Динамо» — «Уфа» еще около часа, но в холле третьего этажа трибуны С уже много болельщиков самых разных возрастов. Здесь сегодня сердце развлекательной программы — зона киберспорта. Можно сесть за руль гоночного болида, попасть в виртуальную реальность или сразиться в электронный футбол, причем не только на интерес, но и ради призов от клуба. Желающих хоть отбавляй. Здесь же прогуливаются и фотографируются с желающими косплееры — ребята, увлекающиеся копированием образов персонажей известных игр.

В это же самое время на противоположной трибуне приветствуют участников Team Spirit — команды, выигравшей чемпионат мира по Dota2. Кстати, они еще после матча встретятся с восходящей звездой «Динамо» Арсеном Захаряном, который сам болел за Team Spirit во время турнира. Киберспортивных профи меняют победители проведенного клубом накануне турнира по футбольному симулятору — они тоже получают свои пять минут славы.

Среди болельщиков немало детей, и именно им особое внимание.

Юные болельщики «Динамо». Фото ФК «Динамо»

Вся программа в день этого матча сфокусирована на молодости, энергии — неслучайно в подтрибунных помещениях работают волонтеры, призывающие делать вклад в эндаумент-фонд клубной академии. Во время матча на большое табло постоянно выводят лица болельщиков с детьми, в перерыве награждают юных динамовцев — победителей сезона Клубной лиги. Активно в программе дня задействовано огромное мультимедийное табло, представление состава на этот раз стилизовано под оформление киберспортивных игр. Все это мелочи, складывающиеся в большую и красочную картину.

— Нам кажется, важно делать единую структуру дня, чтобы максимально подготовить людей к восприятию матча, — отмечает Манкин. — И сделать комфортным и интересным пребывание людей на стадионе. Все начинается примерно за час до стартового свистка. Мы начинаем с развлекательной программы, кросс-культурных мероприятий. Потом обязательно делаем переход к самому матчу, вставляем информационный блок, рассказываем об истории соперничества команд, турнирном положении, статистике — на стадион приходит много новых людей, важно, чтобы они ознакомились с контекстом. Последние несколько минут перед матчем уделены мотивационной части. Цель — зарядить энергией и команду, и болельщиков.

Все желающие могут попробовать VR-технологии. Фото ФК «Динамо»

Разработкой программ занимается специальная матч-дирекция, перед которой хочется снять шляпу. За последние туры мы увидели немало очень интересных историй — например, посвященных дню рождения великого вратаря Льва Яшина или годовщине легендарного турне «Динамо» по Великобритании. Каждый раз находятся оригинальные ходы, разрабатывается визуальное сопровождение и разные интерактивные «фишки».

На матче с «Краснодаром», к примеру, динамовцы отработали тему подписания соглашения с новым партнером — авиакомпанией «Россия». Все начиналось уже с билетов, которые были оформлены в виде посадочных талонов. Составы команд вместо диктора объявляла настоящая стюардесса «России», команды выходили на поле под сигналы регулировщика взлетной полосы, представление состава сделали в виде рассадки пассажиров в салоне самолета, а традиционный удар в большой гонг, установленный на стадионе, доверили пилоту авиакомпании.

Болельщицы. Фото ФК «Динамо»

Для зрителей установили фотозоны в подтрибунных помещениях, раздавали футболки от спонсора, ролик которого крутился на большом табло. Но самое интересное, что программа этого дня не закончилась даже после матча — некоторое время спустя игроки и тренеры «Динамо» поехали на презентацию авиалайнера «Суперджет 100», которая включала в себя экскурсию по самолету и рассказ о нем. Футболистам даже позволили сесть в кресла пилотов. Болельщикам обо всем этом подробно рассказали через соцсети.

Знаю, что «Динамо» в нынешнем сезоне импонирует многим. В том числе тем, кто раньше относился к бело-голубым нейтрально. Или был вовсе безразличен к футболу в целом. Молодая напористая команда, на поле показывающая яркую, агрессивную игру, впечатляет многих. А программа в дни матчей призвана впечатлять тех, кто решает впервые или, например, после долгого перерыва посмотреть на динамовцев не на экране телевизора или планшета, а живьем с трибуны.