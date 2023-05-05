Бувач промахнулся с Йокановичем. Но заслужил еще один шанс в «Динамо»

Константин Алексеев — о перспективах бело-голубых.

«Динамо» завершило сезон просто феерически — проиграв «Факелу» тогда, когда не имело права это делать. Ни со спортивной, ни с исторической точек зрения — клуб сам назвал игру «матчем СТОлетия». На нем праздновался юбилей бело-голубых, а с организационной точки зрения «Динамо» сделало все возможное для привлечения зрителей. Вот только если за пределами поля клуб традиционно отработал на высоком уровне, то команда вновь подвела. Ни игры, ни результата — в целом логичное продолжение всего, что творилось в течение последних девяти месяцев.

Я сказал «завершило сезон». Это относится к итоговому результату — команда уже де-факто не попадет в тройку, хотя де-юре такая возможность остается. Понятно, что сдаваться нельзя из уважения к себе и болельщикам, но глобально оценка уже не окажется положительной. А значит, можно подводить итоги.

Контраст со Шварцем

На мой взгляд, главная причина неудач — промах с тренером. Писал об этом еще в прошлом сентябре в материале под заголовком «Похоже, «Динамо» ошиблось с Йокановичем. Тренера не понимают игроки — реальна ли отставка?».

После эмоционального Сандро Шварца, который сплотил коллектив и заразил его идеями атакующего футбола, сдержанный и закрытый Славиша Йоканович оказался слишком резким контрастом. По моим данным, он не объясняет футболистам ошибок, мало общается с ними и вообще выглядит так, словно ему все равно, что происходит с командой.

Осенью до отставки дело не дошло — ситуацию удалось переломить. Насколько знаю, игроки это считают заслугой спортивного директора Желько Бувача, пригласившего Йокановича. По имеющейся версии, именно спортивный директор настоял на том, чтобы команда вернулась к тому стилю, который давал результат при Шварце, — высокому прессингу, активной игре. К зимней паузе «Динамо» подошло на четвертом месте с неплохими шансами подняться в тройку.

Была надежда, что на сборах команда и тренер притрутся друг к другу, случится прогресс, однако дела, напротив, пошли только хуже. Вылет из Кубка от «Крыльев», а потом от «Акрона», всего три победы в восьми турах РПЛ — плачевные результаты стали следствием совсем беззубой игры. Футболисты постепенно забывают, чему учил Шварц, отходят от старого, при этом не получая от Йокановича ничего нового. Вот и не знают, что делать с мячом. Смотреть на это — мучение. Играть в это — тоже.

Недавно услышал, якобы Славиша на первом же собрании сказал команде: «Я приехал зарабатывать деньги». Нормальное желание, честная позиция, но молодой коллектив этим точно не зажжешь. Будь в «Динамо» подбор опытных исполнителей, возможно, стратегия серба и сработала бы. Команда ведь не проваливалась, как «Локомотив», в зону стыков, могла в отдельных матчах и «Зенит» обыграть, и «Спартак», и ЦСКА, да и до сих пор лидирует в чемпионате Москвы. Но молодежи и психология крайне важна, и объяснение деталей выстраивания игры. Завалив эти два компонента, невозможно рассчитывать на успех.

Славиша Йоканович. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Отказ Николича

Справедливости ради надо сказать о негативных факторах, которые усложняли работу Йокановича. «Динамо» ожидаемо потеряло Шиманьски, Ордеца и Моро, а потом внепланово еще и Бальбуэна с Варелой, на которых тренер рассчитывал. При этом укрепить состав летом не очень-то получилось. Сорвались крутые центральные защитники сборных Сербии и Мексики — Павлович и Монтес, приехали совсем молодые Фернандес (22) и Маричаль (21). Плюс добавился капитан сборной Израиля Даса, Нгамале из сборной Камеруна и норвежец Норманн.

В условиях изоляции намного лучше сработать на трансферном рынке сложно, но состав стал явно слабее. Плюс многие приехали уже по ходу сезона, не прошли сборы, а Норманн, на которого возлагались особые надежды, получил серьезную травму. Это смягчающие для Йокановича обстоятельства. Однако не оправдание того, что команда выглядела со временем все хуже и хуже, а коллектив не воспринимал Славишу, в итоге развалившись.

Да, наверное, прошлым летом найти тренера было непросто. Одно дело — приглашать специалиста в команду, которая участвует в еврокубках и замахивается на Лигу чемпионов. Другое — в чемпионат в условиях санкций, без международных матчей, где футболистам еще и официально разрешен бесплатный побег. Круг претендентов на пост главного тренера «Динамо», естественно, резко сузился. Серьезным европейским специалистам приезжать в Россию стало куда менее интересно, да и политические причины добавились.

Думаю, был бы любопытным вариант с Марко Николичем. По моей информации, переговоры находились в продвинутой стадии, однако в итоге бывший тренер «Локомотива» отказался. Якобы ожидая вариантов в топ-5 чемпионатов. В итоге и Марко в Западную Европу не уехал, и «Динамо» промахнулось с Йокановичем.

Приглашение Славиши — ошибка Бувача. И агент Тимур Гурцкая даже сказал, что спортивного директора 11 мая совет директоров «Динамо» может убрать. Однако, по моим данным, никакого заседания на указанную дату не планируется, а отставка Бувача не обсуждается.

Марко Николич. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Жаркое лето для «Динамо»

Считаю, что это логично. Предыдущей работой Желько заработал право на один промах. Большинство трансферов серба попали в цель. Новички прошлого лета перечислены выше. Ранее Бувачем были приглашены Моро, Фомин, Лесовой, Бальбуэна, Варела, Лаксальт, Макаров, Смолов. Все — в стартовый состав, ни одного провала. Да и в последней кампании к таким можно отнести только Маричаля — уругваец явно не понимает, где оказался. Говорят, что и в быту производит впечатление человека, которому адаптация дается непросто. Переезд на другой континент — к такому испытанию готов не каждый молодой человек. Зато угадали с юными легионерами, взятыми на вырост в 18 лет, — Гагнидзе и Майсторович неплохо прогрессируют и уже претендуют на место в стартовом составе.

Суммарно процент попаданий динамовского спортивного директора очень высок. Добавим к этому приглашение Сандро Шварца, с которым команда показывала привлекательный футбол и добилась лучшего результата в XXI веке. Бронза однажды была еще и в 2008-м, но тогда без финала Кубка — как в 2022-м. Уверен, что было бы минимум серебро — «Сочи» бело-голубые не подпустили бы близко, не случись украинских событий, которые выбили из строя Ордеца и Воронина, деморализовали Шиманьски и главное — самого Шварца. Немец довел сезон до конца, но морально это был уже не тот тренер.

Вины Бувача в этом нет. Не забудем и еще об одном плюсе спортивного директора — бережное отношение к динамовской молодежи. Он сразу заявил, что на нее будет делаться ставка. И, например, когда болельщики требовали нападающего, четко обозначил — даем шанс Грулеву и Тюкавину. К слову, после этого у бело-голубых была золотая осень-2021 и погоня за «Зенитом». И только после разыгравшегося аппетита взяли Смолова. Возможно, напрасно.

Желько Бувач. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Захарян и Тюкавин чуть ранее, Гладышев и Кутицкий — в нынешнем сезоне: «Динамо» даже в неудачный год зажгло новых звездочек из собственной академии. У Гладышева гордые 6+5 по системе «гол+пас», а Кутицкий выиграл конкуренцию у Норманна.

В общем, у Бувача было много удачных решений и мало явных промахов. Но предстоящим летом он обязан попадать с тренером точно в цель. Да и по составу будет масса работы. По данным «СЭ», в сложной ситуации нынешнего сезона не оправдал надежд не только тренер, но и ряд футболистов. В том числе те, кто мог посчитать себя незаменимым.

Отдельный тяжелейший кейс для Бувача и всего руководства — Захарян и Тюкавин. У двух главных талантов клуба через год заканчиваются контракты. У форварда, правда, есть автоматическая опция продления еще на один сезон в зависимости от сыгранных минут. Но понятно, что «Динамо» хотело бы сохранить обоих как можно дольше и переговоры будут сложными — на футболистов большой спрос. А в случае с Арсеном есть еще и устойчивое желание уехать в Европу. Следующей зимой полузащитника можно потерять бесплатно, это стало бы ударом для бело-голубых.

Бувача и «Динамо» ждет жаркое лето.