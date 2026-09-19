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«Спартак» на старте сезона-2026/27: что изменилось в игре команды при Карседо, кто удивил в первых турах РПЛ

5 вещей, которые мы узнали о «Спартаке» до паузы в РПЛ

Иван Бровар
Корреспондент отдела футбола
Фото Федор Успенский, Дарья Исаева
Неожиданности тоже есть.

РПЛ ушла на трехнедельную паузу. Значит, пора подвести первые итоги сезона. Стартовые 9 туров «Спартака» можно охарактеризовать как удачные — 6 побед и статус одного из главных преследователей лидирующего «Краснодара». Что нового мы узнали о красно-белых за этот период?

Надежность Максименко

Спартаковский голкипер подходил к сезону на фоне неоднозначного медийного шлейфа: здесь и слабая статистика отраженных пенальти, и критика болельщиков с экспертами, и последовавшее августовское продление Ильи Помазуна. При этом контракт самого Максименко рассчитан только до следующего лета.

Александр Максименко.Максименко вечно критикуют, но так ли он плох? И нужен ли «Спартаку» новый вратарь?

Что мы имеем после почти трети чемпионата? Александр стабильно основной и сыграл во всех матчах РПЛ. Карседо ему доверяет и, как показывает практика, делает это не зря. Максименко наряду с Денисом Адамовым и Станиславом Агкацевым — лидер текущего розыгрыша по сухим матчам. При этом оборона красно-белых не выглядит непроходимой. В створ ворот «Спартака» бьют чаще, чем против любого другого клуба из топ-5. Несмотря на данный тренд, именно у Александра лучший процент сейвов во всей лиге — 79,4%.

Из надежной игры голкипера следуют три основных вывода. «Спартак» (вместе с «Краснодаром») пропустил меньше всех. Максименко выдал несколько действительно сильных перфомансов. Кажется, клуб и игрок все же ведут переговоры о пролонгации соглашения. Получается, стабильность основного вратаря — залог удачных результатов команды в первой трети РПЛ.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Угальде вернулся

После 13-го тура и до конца прошлого чемпионата Угальде сподобился только на один гол. Для сравнения, тот еще бомбардир — защитник Кристофер Ву — на данном отрезке поражал ворота соперников в два раза чаще. Неудивительно, что «Спартак» нацелился на поиски страйкера и урвал уже адаптированного к РПЛ Мирлинда Даку. Трансфер албанца будто оживил Манфреда и придал ему дополнительную мотивацию.

Нападающий &laquo;Спартака&raquo; Манфред Угальде сделал дубль в&nbsp;матче с &laquo;Оренбургом&raquo; (5:1) 5&nbsp;августа.Переход Даку разбудил Угальде

Отсюда уже 6 мячей в чемпионате и Кубке — лучший показатель среди всех спартаковцев. Но важны не только цифры. Костариканский нападающий почувствовал уверенность и даже с приходом звездного конкурента оставил за собой место основного форварда, выйдя в старте в 8 из 9 матчей.

Как и в случае с Максименко, тренерский штаб Карседо делает ставку на проверенного бойца, и тот платит взаимностью за доверие. Манфред активнее Даку в прессинге, лучше подходит для быстрого футбола в одно-два касания и молниеносные открывания за спину защитникам. Победный гол Угальде «Факелу» в концовке не только скрасил красно-белым уход на паузу, но и стал наградой за старания костариканца.

Новички вызывают вопросы

По крайней мере, пока. Речь не о логичности трансферов — здесь как раз все понятно. Парада знаком Карседо по испанскому рынку, говорит с тренером на одном языке, молод и имеет опыт выступлений в Ла лиге. Нельзя не упомянуть фактор адаптации, но складывается впечатление, что тренерский штаб еще не решил, как его лучше использовать.

В центре обороны чаще выходит кто-то из трио Ву — Бабич — Джику, а на флангах защиты Карседо предпочитает Жедсона, Зобнина, Литвинова, но не Параду. Новичок лишь трижды появился в старте и не запомнился стабильной игрой. При этом за него заплатили 5 миллионов евро — за такую сумму красно-белые вполне могут ожидать большего.

Виктор Парада.«Спартак» подпишет испанца за 5 миллионов евро. Приход Парады решит две проблемы, но создаст третью

Мы уже разбирали, почему Даку играет так мало. Кажется, в штабе клуба рассуждают так же и в последнем туре выпустили Мирлинда с первых минут. Против воронежцев албанец не отметился результативными действиями и был заменен спустя час. Если коротко, главная проблема форварда заключается в смене игрового стиля. В «Рубине» он был центром атакующей вселенной и основным адресатом для завершения. «Спартак» действует иначе, и Даку выбивается из командных построений.

В красно-белой форме Мирлинд только дважды отыграл полный матч и за 7 встреч записал в актив один гол и передачу. Поэтому остается два незакрытых вопроса: как интегрировать дорогостоящего форварда и почему он не забивает пачками, как раньше. Пока же нельзя сказать, что новички «Спартака» оправдывают ценник в 16 миллионов евро на двоих.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Поиск Карседо

Тактический пазл испанца включает множество деталей, которые двигаются в самых замысловатых направлениях. Универсализм Зобнина выкручивается на максимум — то капитан слева в защите, то в привычной опорной зоне, то вколачивает дальним ударом «Зениту». Похожая ситуация с Жедсоном. С его фланга пришли два гола от «Краснодара», но в последних турах португалец действовал ближе к атаке и стал икс-фактором побед над «Ростовом» и «Факелом».

Параллельно Карседо вынужден решать кадровые задачи из-за повреждений Литвинова и Барко. Кем заменить опорника и как лучше распределить плеймейкерские функции? Однозначный ответ на второй вопрос мы так и не получили. Красно-белые по-прежнему сильно зависят от вернувшегося в прошлом матче Эсекьеля. Это доказали потеря очков в игре с «Оренбургом» и поражение в дерби с «Динамо».

&laquo;Динамо&raquo; обыграло &laquo;Спартак&raquo; в&nbsp;7-м туре РПЛ.Настоящая презентация «Динамо» Шварца. А для «Спартака» скверно, что он без Барко и Литвинова — другая команда

Солари старается, Жедсон прогрессирует, а Маркиньос — лучший ассистент сезона. Тем не менее функционал Барко заметно шире и заключается не только в доставке мяча в финальную треть, но и в связывании линий. Возможно, травма аргентинца оказала влияние и на Даку, которому сложнее создавать моменты самому без главного помощника.

Даже несмотря на все вынужденные и не очень перестановки, можно констатировать, что Карседо полностью погружен в работу, ищет новые ходы и, судя по результатам, хорошо справляется. «Спартак» не просто обрел построенный на контроле мяча стиль, но и идет среди лидеров.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

У «Спартака» есть характер

Без удачи в чемпионской гонке никуда, а характер повышает шансы на успех. «Спартак» наглядно демонстрирует то, что испаноговорящие болельщики называют «кохонес». Победы над «Ахматом» и «Факелом» добыты в компенсированное время. Сюда же можно отнести ничью с «Оренбургом», когда красно-белые были вынуждены отыгрываться.

Даже при неудачном сценарии спартаковцы не расклеиваются и продолжают играть в свой футбол. Команда повышает уровень давления, создает еще больше и главное — не нервничает и не впадает в панику. Такой подход сильно помогает не опустить руки в противостоянии с соперниками, паркующими «автобусы», которые необходимо долго и планомерно взламывать. Довольно разительный контраст с гиперэмоциональными временами Деяна Станковича.

&laquo;Спартак&raquo; обыграл &laquo;Факел&raquo; в&nbsp;9-м туре РПЛ благодаря голу Манфреда Угальде.«Спартак» с трудом дожал «Факел». Помогло удаление арендованного у «Зенита» Бардачева

Во время паузы на игры сборных у «Спартака» будет время на работу над ошибками. Первая треть РПЛ показала, что этот состав управляем и, пусть и не на длинной дистанции (другой выборки просто нет), способен бороться за чемпионство. А еще красно-белые умеют удивлять и открывать новые, ранее скрытые от публики грани.

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Александр Максименко
Виктор Парада
Жедсон Фернандеш
Манфред Угальде
Мирлинд Даку
Роман Зобнин
Хуан Карлос Карседо
ФК Спартак (Москва)
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Как хочется, чтобы пять топ-команд РПЛ находились в трех очках друг от друга и перед последним туром!
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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