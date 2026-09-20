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Арман Царукян — Маурисио Руффи: результат и обзор боя на турнире UFC 331 20 сентября 2026

Царукян вырубил Руффи локтем в первом раунде! Россиянин подтвердил, что он сильнейший легковес

Евгений Нарижный
Корреспондент
Арман Царукян.
Фото Getty Images
Арману давно пора дать титульный бой.
ММА UFC: Царукян — Руффи

Арман Царукян возвращается в октагон после почти десятимесячной паузы. На UFC 331 в Лос-Анджелесе 29-летний легковес проведет пятираундовый бой с Маурисио Руффи — бразильцем, который за последние месяцы нокаутировал Рафаэля Физиева и Майкла Чендлера и поднялся на седьмое место рейтинга. Царукян подходит к турниру вторым номером дивизиона и с серией из пяти побед, поэтому этот поединок напрямую связан с дальнейшей борьбой за титульный шанс.

Последний раз Арман выступал в UFC 22 ноября 2025 года в Катаре. После 17 месяцев без боев он встретился с Дэном Хукером, забрал инициативу за счет борьбы и во втором раунде провел удушающий прием «ручной треугольник». Поединок закончился на отметке 3.34. До этого Царукян победил раздельным решением Чарльза Оливейру на UFC 300, так что в октагоне он не проигрывает с октября 2022 года.

Проблема для Царукяна состояла не в результатах. В январе 2025-го он должен был подраться за пояс с Исламом Махачевым, но снялся за день до UFC 311 из-за травмы спины. Позже Арман был запасным на титульном бою UFC 317, однако нового чемпионского шанса так и не получил. Перед UFC 331 он уже прямо говорил, что считает встречу с Руффи критической: поражение, по его оценке, может надолго закрыть для него дорогу к поясу.

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При этом без соревнований Царукян не оставался. Пока UFC искал ему следующий бой, он практически постоянно выступал по правилам борьбы. В Real American Freestyle Арман он провел восемь схваток и выиграл семь из них. Единственное поражение пришлось на июльский турнир RAF 11, где в матче за первый титул он уступил Колби Ковингтону по очкам. До этого Царукян выходил на ковер почти на каждом турнире RAF и регулярно встречался с соперниками, которые заметно превосходили его по габаритам. Такая активность помогала Царукяну сохранять соревновательный ритм, но полностью заменить ММА она не может.

Маурисио Руффи дебютировал в UFC в мае 2024 года и быстро заработал репутацию ударника, который редко доводит поединки до решения. В профессиональной карьере у него 14 побед при двух поражениях, 13 побед одержаны нокаутами. Из 16 боев только один прошел всю дистанцию. После побед над Джейми Малларки, Джеймсом Ллонтопом и Кингом Грином Руффи впервые столкнулся с серьезной проблемой в сентябре 2025-го. Бенуа Сен-Дени смог перевести бразильца в неудобную для него борьбу и задушил во втором раунде.

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В январе 2026 года Маурисио нокаутировал Рафаэля Физиева во втором раунде, а в июне остановил Майкла Чендлера за 31 секунду до конца первого. Таким образом, после единственного поражения в UFC Руффи подряд прошел двух известных ударников и получил бой против представителя верхушки рейтинга. Перед UFC 331 он проводил часть подготовки в Австралии и работал в окружении Александра Волкановски.

Поединок начался с разведки в стойке, Руффи пытался занять центр клетки, но Царукян не отдавал пространство. В первой атаке бразилец выбросил хороший удар и попал по голове Армана, но тот выстоял. Вскоре Царукян перевел Руффи на канвас, но Маурисио встал, после чего бойцы долго боролись в клинче возле сетки. Еще раз перевести бразильца Царукяну так и не удалось, но за три секунды до конца Руффи начал рубку. Арман ответил и наглухо вырубил бразильца!

Поединок закончился максимально неожиданно — до нокаута Руффи выглядел в стойке увереннее — даже оставил Арману гематому после удара локтем. Царукян, видимо, решил, что надо ответить — нокаут пришел к нему тоже после удара локтем. Царукян одержал шестую победу подряд — снова откладывать его титульный шанс будет преступлением со стороны руководства UFC.

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Арман Царукян
Маурисио Руффи
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