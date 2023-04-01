«Дзюба понимает, за что бьется. Йоканович со своим менталитетом не подходит «Динамо». Интервью агента Сафонова

Футбольный агент Алексей Сафонов — о крупной победе «Локомотива», поражении «Динамо» и ничьей «Спартака».

— На данный момент Дзюба — лучший нападающий России?

— Ну... Я бы так все-так не говорил. Дзюба — один из лучших. Есть и другие: Соболев, Тюкавин, Чалов.

— Когда Дзюба только перешел в «Локомотив», вы сказали, что во второй части сезона он забьет пять мячей. В его активе уже шесть.

— Нет, я немного не так тогда выразился. Имел в виду другое: как минимум — пять. Так что мой прогноз уже сбылся. Молодец, ничего не скажешь. Но у него и стимул есть. Доказать скептикам, что его рано списали со счетов. Форвард помогает «Локомотиву», а клуб пойдет ему навстречу. Думаю, Артему в итоге предложат долгосрочный контракт.

— «СЭ» уже об этом написал.

— Ну вот. Все логично. Дзюба понимает, за что он бьется, выкладывается. Просто посмотрим, надолго ли его хватит или нет. Только время покажет. Сейчас он играет на легкости, видно, что набрал форму. Интересно будет посмотреть на него в матче против «Зенита». С настроем у него проблем точно не возникнет.

— Артем после сегодняшней игры съязвил и передал «привет» руководителям «Нижнего Новгорода», которые его забраковали. Не все одобрили его слова.

— Слушайте, ну вот такой он человек — его не переделать. Все люди разные. Журналисты и эксперты тоже друг от друга отличаются. Допустим, Евгений Ловчев никогда за словом в карман не лезет. У него все довольно резко, радикально. Если все черное — то все черное. Я стараюсь быть более корректным.

— Если «Локо» сохранит этот состав на следующий сезон, то поборется за медали?

— Думаю, да. Сможет претендовать на попадание в тройку. В футболе очень многое зависит от «химии». В «Локо» сейчас все совпало. И играет команда интересно, и в коллективе проблем нет. Футболисты приняли Михаила Галактионова, поняли его идеи. Все нормально. Чего не скажешь о Горлове в «Нижнем Новгороде». Честно говоря, так и не понял, почему выбор пал на него. Но сейчас этот специалист выглядит каким-то инородным телом.

— Уже появилась информация, что Горлова отправят в отставку, а его место может занять Талалаев или Евсеев.

-Талалаев, значит, уже в третьей команде за сезон будет работать. А если не получится? Установит своеобразный антирекорд? Рискованно. Евсеев сейчас тренирует «Шинник». Думаете, покинет команду в разгар сезона? Не знаю... Поживем-увидим.

— Еще один вопрос про Дзюбу. Если Артем продолжит играть так же, Карпин повысит возрастной ценз для сборников и все-таки вызовет его в национальную команду?

— Слушайте, если будет матч с командой из медиалиги, то, думаю, вызовет. По поводу официальных игр даже не знаю... Ну Карпин же недавно ответил на этот вопрос. Тренер дал понять, что два раза вызывал Артема, но тот не смог приехать по своим причинам. Наверное, Карпин продолжит придерживаться своей линии и не станет вызывать футболистов старше 30.

— Значит, при Карпине у Дзюбы пути назад в сборную нет?

— Не вижу смысла дальше мусолить эту тему. Ну есть у них какие-то свои отношения... А что будет дальше? Вдруг завтра Карпин скажет: мне все надоело, я ухожу. Придет другой тренер — позовет Дзюбу. Футбол — штука непредсказуемая. «Торпедо» и Нижний отказались от Артема, а «Локо» в него поверил и сорвал джекпот. Если Дзюбе комфортно в коллективе, он дает результат. Пока у него есть амбиции, он хочет что-то кому-то доказать. Думаю, перед матчем с «Зенитом» обязательно что-то яркое скажет.

— «Спартак» наиграл на победу в матче с «Ахматом»?

— Да. Просто где-то подвела реализация, ну и шикарно сыграл Шелия. Кроме того, мне показалось, что все-таки в первом тайме надо было ставить пенальти в ворота гостей.

— Вы про эпизод с участием Семенова и Чернова?

— Да. про него. Думаю, там был фол. Но... Как говорится, я не на ВАРе сижу и не на наваре (улыбается). У нас арбитры по-разному трактуют одинаковые эпизоды. В итоге нулевая ничья. Игра забывается, а результат остается. Теперь красно-белые рискуют отпустить вперед и «Зенит», и «Ростов». А если ЦСКА завтра победит «Факел», то приблизится к красно-белым. Все довольно тревожно для команды Абаскаля. В таких встречах все-таки нужно дожимать и показывать характер. А рассказывать потом, что мы доминировали и все такое... «Динамо» тоже мячом владело, а как все закончилось?

— Вы про «Динамо» вообще жестко выразились: тяжело играть без тренера. Пора с Йокановичем расставаться?

— Я же не первый раз об этом говорю. По поводу Курбана Бердыева я, например, шучу. Называю его Робин Гудом. Он отбирает очки у богатых — ЦСКА и «Динамо» — и раздает бедным: «Оренбургу», «Факелу» (смеется). Но у «Сочи» понятен рисунок игры, ясно, что тренер хочет от подопечных.

— А у «Динамо»?

— Да хаос какой-то. Ни навесов, ни подач. Полузащиты не видно. Да, был момент с нереализованным пенальти, Костя Тюкавин опасно бил головой. А что еще? Ну ты же дома играешь! Где идеи? Где драйв? Где горящие глаза? Замены в одно и то же время... Как день сурка!

Славиша Йоканович. Федор Успенский, Фото «СЭ»

— Все настолько печально?

— В каждой игре Сазонов привозит одни и те же голы. Совершает одинаковые ошибки... Сегодня его хотя бы в концовке заменили. Так нельзя играть! Детские ошибки. Может быть, Йоканович и хороший человек, и добротный специалист, но по своему менталитету не подходит РПЛ. Он ни накричать не может, ни напихать. Слишком спокойный... Вот Абаскаль способен зажечь игроков.

Вспоминаю старое поколение тренеров. Газзаев, Семин, Иванов из «Торпедо». Попробуй не добеги, не поставь ногу... Боюсь представить, какую взбучку бы они устроили команде. Ну почему Йоканович такой спокойный... У вас столетие клуба! Вы с такой игрой «Акрон» в Кубке не пройдете!

— Динамовцы могут посетовать на отсутствие Захаряна.

— И что? От одного человека все зависит? Это отговорки! «Спартак» сегодня бился против «Ахмата», был близок к победе. Болельщики точно ничего не предъявят своим футболистам. А вот у «Динамо» я этого не увидел. Быстро смирились, сложили руки. Пора делать выводы.