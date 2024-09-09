«Динамо» закончило трансферную кампанию: плюс Лунев, Артур и Маухуб. Стала ли команда сильнее?
До закрытия трансферного окна еще осталось несколько дней, однако у «Динамо», по данным «СЭ», скорее всего, больше не будет потерь и приобретений. Если только вдруг подвернется какой-то неожиданный вариант, но в целом плановую работу клуб закончил. Так что можно подвести итоги.
Последний новичок — Артур Гомес — вызвал, пожалуй, больше всего споров у болельщиков. Сомнения понятны. 26-летний бразилец, купленный у «Крузейро» за 5,5 миллиона евро, не закрепился в Португалии, поиграв в «Спортинге» и «Эшториле». Он уже вряд ли будет расти в цене и мастерстве с учетом возраста. Занимает последний тринадцатый легионерский слот. Не здорово защищается и завершает атаки — с ударом и последним пасом имеются проблемы. Да и на месте левого полузащитника — профильной позиции Гомеса — уже есть футболист сборной Камеруна Нгамале, один из лидеров бело-голубых. Так зачем тогда новичок-бразилец «Динамо»?
Аргументов в его пользу тоже хватает. Артур — быстрый и техничный игрок, умеющий здорово обыгрывать. Весьма дисциплинированный. Адаптированный к Европе выступлением в Португалии, где играл и забивал в том числе в Лиге чемпионов. Состоявшийся футболист, который должен выступать на стабильном уровне. При этом способен сыграть не только слева в полузащите, но и справа, и вторым форвардом.
Вряд ли Гомес станет звездой РПЛ, но его и не брали как зенитовского Артура за 15 миллионов, Барко — за 14 или даже Бителло — за 10.
Новичок должен дать глубину составу, повысить конкуренцию. Карраскаля и Бителло в клубе рассматривают как центральных полузащитников, а на флангах у Лички выбор — Нгамале, Гладышев, Макаров и Грулев. При этом Макаров давненько не показывает убедительного футбола, а у Грулева мало игровой практики, его вполне могли отпустить в аренду, если бы Вячеслав не получил травму. Гомес должен добавить вариативности на флангах.
Марокканец Эль-Мехди Маухуб, приобретенный у «Раджи Касабланки» за 1,66 миллиона евро, уже успел дебютировать за бело-голубых в последнем матче и реализовать пенальти. Форвард станет дублером Тюкавина, который на старте сезона был вынужден играть без замен. Игрок олимпийской сборной Марокко очень быстр и прыгуч, в первой своей встрече был активен, хотя и загубил верный момент. Маухубу 21 год, он должен прогрессировать.
Ну а голкипер Андрей Лунев — пока главная летняя трансферная удача бело-голубых. 32-летний вратарь пришел из «Карабаха» на правах свободного агента, на старте сезона он действовал блестяще.
Без новичков осталась только линия обороны. Трансфер случился бы, если бы «Динамо» покинул Даса, однако у израильтянина на финише сезона сработала опция автоматического продления контракта, а предложений по нему от других клубов не поступало. При этом оборона стала сильнее за счет внутренних резервов. В первую очередь это касается Милана Майсторовича. Прошлый сезон у 19-летнего серба почти полностью выпал из-за разрыва крестообразной связки, а в этом он пока лучший центральный защитник команды. Заметно прибавил и выпускник академии Иван Лепский, который успел и за «Динамо» уже заработать «1+1», и за молодежную сборную забить.
Трое пришли — трое ушли. Легенда клуба 37-летний Антон Шунин пока так и не нашел себе новую команду, Сергей Паршивлюк в 35 лет завершил карьеру и вошел в тренерский штаб Лички, а 34-летний Федор Смолов отправился в «Краснодар».
Расставания с ветеранами были запланированы — если в раздевалке они еще оставались лидерами, то в стартовый состав уже не проходили. На их место пришли более молодые новички, и очевидно, что состав у бело-голубых за лето стал мощнее. Осталось только преобразовать это усиление на бумаге в более высокие и стабильные результаты.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1