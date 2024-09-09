«Динамо» закончило трансферную кампанию: плюс Лунев, Артур и Маухуб. Стала ли команда сильнее?

Константин Алексеев — о летних изменениях бело-голубых.

До закрытия трансферного окна еще осталось несколько дней, однако у «Динамо», по данным «СЭ», скорее всего, больше не будет потерь и приобретений. Если только вдруг подвернется какой-то неожиданный вариант, но в целом плановую работу клуб закончил. Так что можно подвести итоги.

Последний новичок — Артур Гомес — вызвал, пожалуй, больше всего споров у болельщиков. Сомнения понятны. 26-летний бразилец, купленный у «Крузейро» за 5,5 миллиона евро, не закрепился в Португалии, поиграв в «Спортинге» и «Эшториле». Он уже вряд ли будет расти в цене и мастерстве с учетом возраста. Занимает последний тринадцатый легионерский слот. Не здорово защищается и завершает атаки — с ударом и последним пасом имеются проблемы. Да и на месте левого полузащитника — профильной позиции Гомеса — уже есть футболист сборной Камеруна Нгамале, один из лидеров бело-голубых. Так зачем тогда новичок-бразилец «Динамо»?

Аргументов в его пользу тоже хватает. Артур — быстрый и техничный игрок, умеющий здорово обыгрывать. Весьма дисциплинированный. Адаптированный к Европе выступлением в Португалии, где играл и забивал в том числе в Лиге чемпионов. Состоявшийся футболист, который должен выступать на стабильном уровне. При этом способен сыграть не только слева в полузащите, но и справа, и вторым форвардом.

Вряд ли Гомес станет звездой РПЛ, но его и не брали как зенитовского Артура за 15 миллионов, Барко — за 14 или даже Бителло — за 10.

Новичок должен дать глубину составу, повысить конкуренцию. Карраскаля и Бителло в клубе рассматривают как центральных полузащитников, а на флангах у Лички выбор — Нгамале, Гладышев, Макаров и Грулев. При этом Макаров давненько не показывает убедительного футбола, а у Грулева мало игровой практики, его вполне могли отпустить в аренду, если бы Вячеслав не получил травму. Гомес должен добавить вариативности на флангах.

Марокканец Эль-Мехди Маухуб, приобретенный у «Раджи Касабланки» за 1,66 миллиона евро, уже успел дебютировать за бело-голубых в последнем матче и реализовать пенальти. Форвард станет дублером Тюкавина, который на старте сезона был вынужден играть без замен. Игрок олимпийской сборной Марокко очень быстр и прыгуч, в первой своей встрече был активен, хотя и загубил верный момент. Маухубу 21 год, он должен прогрессировать.

Ну а голкипер Андрей Лунев — пока главная летняя трансферная удача бело-голубых. 32-летний вратарь пришел из «Карабаха» на правах свободного агента, на старте сезона он действовал блестяще.

Андрей Лунев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Без новичков осталась только линия обороны. Трансфер случился бы, если бы «Динамо» покинул Даса, однако у израильтянина на финише сезона сработала опция автоматического продления контракта, а предложений по нему от других клубов не поступало. При этом оборона стала сильнее за счет внутренних резервов. В первую очередь это касается Милана Майсторовича. Прошлый сезон у 19-летнего серба почти полностью выпал из-за разрыва крестообразной связки, а в этом он пока лучший центральный защитник команды. Заметно прибавил и выпускник академии Иван Лепский, который успел и за «Динамо» уже заработать «1+1», и за молодежную сборную забить.

Трое пришли — трое ушли. Легенда клуба 37-летний Антон Шунин пока так и не нашел себе новую команду, Сергей Паршивлюк в 35 лет завершил карьеру и вошел в тренерский штаб Лички, а 34-летний Федор Смолов отправился в «Краснодар».

Расставания с ветеранами были запланированы — если в раздевалке они еще оставались лидерами, то в стартовый состав уже не проходили. На их место пришли более молодые новички, и очевидно, что состав у бело-голубых за лето стал мощнее. Осталось только преобразовать это усиление на бумаге в более высокие и стабильные результаты.