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Сегодня, 19:05

Сказка «Локомотива» продолжается — четыре гола в ворота «Динамо» и волевая победа. Лучшие весной

«Локомотив» победил «Динамо» в матче 29-го тура РПЛ
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Наир Тикнизян празднует гол в стиле Артемы Дзюбы.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Федор Смолов реализует пенальти в матче с «Локомотивом».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бело-голубые рассыпались в концовке — 2:4.

«Динамо» и «Локомотив» не рискуют вылететь, не претендуют на медали, глобальных задач перед клубами уже нет, но локальных интриг перед их очной встречей хватало.

«Локомотив», например, очень близок к тому, чтобы стать лучшей командой РПЛ за весенний отрезок. Для Михаила Галактионова это стало бы крутым достижением, особенно на фоне провала немецкой бригады, опустившей красно-зеленых в зону стыковых матчей. Главный тренер «Локомотива», к слову, имеет динамовские корни — воспитанник школы бело-голубых семь лет отработал в клубной академии.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
28 мая, 16:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
2:4
Локомотив

В ней же начинал карьеру и Павел Алпатов, сменивший Славишу Йокановича у руля «Динамо». Если «Локо» гордится весенними успехами, то бело-голубые козыряют званием чемпиона Москвы. Даже молчаливый Желько Бувач в ответ на претензии по поводу Йокановича оседлал этого конька: «Мы — чемпионы Москвы». Перед матчем с железнодорожниками динамовцы делили первую строчку со «Спартаком» — по 17 очков, опережая красно-белых только по личным встречам. По итогам игры с «Локомотивом» можно было стать единоличным победителем чемпионата столицы.

Интересно было и соперничество Смолова с Дзюбой, подогретое накануне дерби Александром Овечкиным. В Новогорске в разговоре с Федором великий хоккеист назвал Артема слабеньким, добавив Дзюбе немного мотивации.

Федор Смолов реализует пенальти в матче с «Локомотивом».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Правда, в первом тайме опытного форварда «Локомотива» практически не было видно — он редко встречался с мячом, а когда получил неплохой шанс, слабо покатил прямо в руки Лещуку. А потом еще и мог стать антигероем — после удара Тюкавина головой мяч попал Дзюбе в руку, после просмотра видеоповтора Сафьян указал на «точку». Однако Смолов не наказал «слабенького» — пробил рядом со штангой.

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И почти сразу Артем все же сделал свой ход: его скидка на Тикнизяна стала голевой — 0:1. Правда, динамовцы спустя минуту отыгрались — Куликов сбил в штрафной Захаряна, и со второй попытки Смолов уже не сплоховал — 1:1.

Живой первый тайм на хороших скоростях, но без обилия моментов оставлял всю интригу на вторую половину матча.

В ней все встало на свои места. «Динамо» немного ожило после отставки Йокановича, первые 60 минут матча команда провела здорово и вполне заслуженно вела в счете — 2:1 (навес Захаряна замкнул Сазонов).

Однако «Локомотив» сейчас гораздо монолитнее, стабильнее, серьезнее. Галактионов может позволить себе оставить в запасе Пиняева, Глушенкова и Изидора, которые выходят и делают результат. Красно-зеленые вырвали волевую победу, устроив такую карусель, что у хозяев закружилась голова. Глушенков, Ненахов и Изидор сделали счет 4:2.

Сказка «Локомотива» имени Галактионова продолжается. Весной у команды нет конкурентов — 29 набранных очков против 26 у ЦСКА и 25 у «Зенита». В «Динамо» же нового тренера летом ждет много работы.

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В последнем туре у «Локомотива» есть отличная возможность увеличить количество набранных весной очков до 32, ведь ему предстоит дома сыграть с худшей командой РПЛ — «Торпедо». Три последних очных матча завершились сухими победами красно-зеленых. Букмекерская компания ФОНБЕТ предлагает на вариант «забьет только «Локомотив» коэффициент 2.35. Противоположный вариант можно взять за 1.60.

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Федор Смолов
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ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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30 тур
27.05 14:00
Химки – Урал
 0 : 3
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 1 : 3
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 0 : 0
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 1 : 1
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 0 : 0
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 2 : 4
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 2 : 1
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 27 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 19 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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