Сказка «Локомотива» продолжается — четыре гола в ворота «Динамо» и волевая победа. Лучшие весной
«Динамо» и «Локомотив» не рискуют вылететь, не претендуют на медали, глобальных задач перед клубами уже нет, но локальных интриг перед их очной встречей хватало.
«Локомотив», например, очень близок к тому, чтобы стать лучшей командой РПЛ за весенний отрезок. Для Михаила Галактионова это стало бы крутым достижением, особенно на фоне провала немецкой бригады, опустившей красно-зеленых в зону стыковых матчей. Главный тренер «Локомотива», к слову, имеет динамовские корни — воспитанник школы бело-голубых семь лет отработал в клубной академии.
В ней же начинал карьеру и Павел Алпатов, сменивший Славишу Йокановича у руля «Динамо». Если «Локо» гордится весенними успехами, то бело-голубые козыряют званием чемпиона Москвы. Даже молчаливый Желько Бувач в ответ на претензии по поводу Йокановича оседлал этого конька: «Мы — чемпионы Москвы». Перед матчем с железнодорожниками динамовцы делили первую строчку со «Спартаком» — по 17 очков, опережая красно-белых только по личным встречам. По итогам игры с «Локомотивом» можно было стать единоличным победителем чемпионата столицы.
Интересно было и соперничество Смолова с Дзюбой, подогретое накануне дерби Александром Овечкиным. В Новогорске в разговоре с Федором великий хоккеист назвал Артема слабеньким, добавив Дзюбе немного мотивации.
Правда, в первом тайме опытного форварда «Локомотива» практически не было видно — он редко встречался с мячом, а когда получил неплохой шанс, слабо покатил прямо в руки Лещуку. А потом еще и мог стать антигероем — после удара Тюкавина головой мяч попал Дзюбе в руку, после просмотра видеоповтора Сафьян указал на «точку». Однако Смолов не наказал «слабенького» — пробил рядом со штангой.
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И почти сразу Артем все же сделал свой ход: его скидка на Тикнизяна стала голевой — 0:1. Правда, динамовцы спустя минуту отыгрались — Куликов сбил в штрафной Захаряна, и со второй попытки Смолов уже не сплоховал — 1:1.
Живой первый тайм на хороших скоростях, но без обилия моментов оставлял всю интригу на вторую половину матча.
В ней все встало на свои места. «Динамо» немного ожило после отставки Йокановича, первые 60 минут матча команда провела здорово и вполне заслуженно вела в счете — 2:1 (навес Захаряна замкнул Сазонов).
Однако «Локомотив» сейчас гораздо монолитнее, стабильнее, серьезнее. Галактионов может позволить себе оставить в запасе Пиняева, Глушенкова и Изидора, которые выходят и делают результат. Красно-зеленые вырвали волевую победу, устроив такую карусель, что у хозяев закружилась голова. Глушенков, Ненахов и Изидор сделали счет 4:2.
Сказка «Локомотива» имени Галактионова продолжается. Весной у команды нет конкурентов — 29 набранных очков против 26 у ЦСКА и 25 у «Зенита». В «Динамо» же нового тренера летом ждет много работы.
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В последнем туре у «Локомотива» есть отличная возможность увеличить количество набранных весной очков до 32, ведь ему предстоит дома сыграть с худшей командой РПЛ — «Торпедо». Три последних очных матча завершились сухими победами красно-зеленых. Букмекерская компания ФОНБЕТ предлагает на вариант «забьет только «Локомотив» коэффициент 2.35. Противоположный вариант можно взять за 1.60.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|27.05
|14:00
|
Химки – Урал
|0 : 3
|27.05
|16:30
|
Торпедо – Оренбург
|1 : 3
|27.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|0 : 0
|27.05
|19:00
|
Сочи – Зенит
|1 : 1
|28.05
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|0 : 0
|28.05
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|2 : 4
|28.05
|16:30
|
Факел – Кр. Советов
|2 : 1
|28.05
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9