Овечкин назвал Дзюбу «слабеньким» перед матчем «Динамо» с «Локомотивом»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал форварда «Локомотива» Артема Дзюбу «слабеньким» перед матчем 29-го тура РПЛ с «Динамо».

Ранее хоккеист посетил тренировочную базу футбольного «Динамо». В разговоре с нападающим бело-голубых Федором Смоловым они обсудили предстоящий матч московской команды с железнодорожниками.

— Кого будем громить? «Амкал»? 2DROTS? Выбирай, — спросил Смолов.

— «Локомотив». Вызвали подмогу, — ответил Овечкин.

— Слушай, нормально. Как раз: у них Артем, а ты у нас потолкаешься.

— А чего с ним толкаться? Он слабенький, — добавил хоккеист.

В июне 2022 года Овечкин участвовал в товарищеском матче «Динамо» против «Амкала» (5:0). Хоккеист в этой встрече отметился голом. Смолов пяткой отбросил мяч Овечкину, который из пределов штрафной низом пробил точно в нижний угол.

«Динамо» на своем поле сыграет с «Локомотивом» в воскресенье, 28 мая. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.