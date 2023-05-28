Евсеев с «Факелом» взял 9 очков из 12 и ушел из зоны стыков. «Крылья» — в опасности
«Факел» в 29-м туре РПЛ обыграл (2:1) «Крылья Советов» — главного конкурента в борьбе за сохранение прописки в РПЛ. До матча воронежцы отставали от самарцев на два очка и благодаря победе смогли их обойти в таблице.
Евсеев спасает «Факел»
Оба гола «Факела» в матче организовал Роман Акбашев — лучший игрок встречи и лидер воронежцев в этом сезоне. Хавбек на 12-й минуте подхватил мяч на краю штрафной, протащил к вратарской и выкатил пас назад на набегавшего Менделя.
А во втором тайме Акбашев забил сам — замкнул подачу Игоря Калинина с правого фланга ударом головой. 2:0 к часу игры «Факел» сделал после всего двух ударов в створ ворот.
В концовке гости отыграли один мяч, но на ничью не наиграли: моментов и каких-то опасных атак «Крыльям» в последние минуты встречи создать не удалось.
«Факел» к приходу Вадима Евсеева шел на 14-м месте. С новым тренером команда выиграла три встречи из четырех и поднялась на 12-е место, выбравшись из зоны стыковых матчей.
В Воронеже праздник — команда практически спаслась от вылета, а после финального свистка футболисты поблагодарили 13 тысяч зрителей на стадионе. Игроки растянули баннер: «Спасибо, родные! Мы с вами — одно целое!»
Кризис «Крыльев»: один удар в створ, первый опасный момент — на 75-й минуте
«Факел» заставил «Крылья» играть в свой футбол: самарцы увязли в борьбе и единоборствах. До 75-й минуты гости толком не создавали опасных моментов.
Хозяева делали все, чтобы «Крылья» в Воронеже мучились, а лучше всего об игре «Факела» в перерыве сказал футболист этой команды Квеквескири: «Без разницы: играть сзади или впереди. Главное — результат, мы должны выиграть».
Показательно, что единственный гол у гостей забил бывший защитник «Спартака» Николай Рассказов, замкнувший подачу Гарре. Писарский, Ежов, Цыпченко — главные люди в атаке Самары в этот день молчали.
«Крылья» нанесли один удар в створ, «Факел» — два. Только футбол команды Евсеева понятен: воронежцы выжимают максимум из редких моментов и удерживают нужный счет. «Крылья» такой расклад переломить не смогли и по делу проиграли.
Пока хозяева отмечали победу с болельщиками, Осинькин собрал команду в центральном круге для разговора.
Примерно понятно, о чем говорил тренер: вторая часть сезона для «Крыльев» — провал. Чтобы не случилось катастрофы, нужно показывать характер в последнем матче сезона.
«Крыльям» нужна победа над «Спартаком» и мотивированный «Зенит»
В заключительном туре ожидается ожесточенная борьба за 12-е спасительное место и возможность избежать участия в стыковых матчах.
Сейчас у «Факела» 30 очков, у «Крыльев» — 29, а у «Пари НН» — 27. Все будет решаться в последнем туре, в котором «Крылья Советов» сыграют со «Спартаком» дома, «Факел» — в гостях с «Зенитом», а «Нижний» — дома с «Химками».
Самарцы сегодня могли лишить интриги борьбу за выживание, но подарили шанс на спасение сразу двум командам. Кто из них сохранит место в РПЛ — узнаем через неделю.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|
5
|Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|27.05
|14:00
|
Химки – Урал
|0 : 3
|27.05
|16:30
|
Торпедо – Оренбург
|1 : 3
|27.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|0 : 0
|27.05
|19:00
|
Сочи – Зенит
|1 : 1
|28.05
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|0 : 0
|28.05
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|2 : 4
|28.05
|16:30
|
Факел – Кр. Советов
|2 : 1
|28.05
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|3 : 2
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9