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Шварцу без Фомина и Захаряна было не до красоты. У «быков» после «Кубани» выпали зубы

Игорь Рабинер
Игорь Рабинер
Обозреватель
Сегодня, 21:10
6 ноября. Москва. «Динамо» — «Краснодар» — 1:0. Сергей Паршивлюк, Антон Шунин, Александр Кутицкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II 6 ноября. Москва. «Динамо» — «Краснодар» — 1:0. Сандро Шварц. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
6 ноября. Москва. «Динамо» — «Краснодар» — 1:0. Сергей Паршивлюк, Антон Шунин, Александр Кутицкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Игорь Рабинер — о победе «Динамо» над «Краснодаром» — 1:0.
Динамо — Краснодар
&laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. «Динамо» выжало максимум без Фомина и Захаряна. Команда Шварца снова вторая

С трудом мог себе представить, что «Динамо» без Фомина и Захаряна, двух важнейших игроков (а Фомин так просто стержневой!), сможет обыграть «Краснодар».

И по всей статистике матча — не должно было. 9-19 по ударам. 4-6 в створ. 35 на 65% по владению. До перерыва мяча в штрафной Сафонова вообще не было. Сандро Шварц, кажется, впервые за долгое время осознанно решил играть вторым номером. Не дать сопернику пространства. Я не видел у бело-голубых привычного прессинга.

Но «Динамо» вцепилось в этот матч и не отпустило его. Своевременная замена Макарова на свежего Нжи, идеальный прострел камерунца, замыкание Грулева. Парня, в которого я по прошлому сезону совсем не верил, а сейчас он все время в основе и забил уже четыре — столько, сколько за весь прошлый чемпионат.

Жаль, что очень красивым ударом пяткой не забил Тюкавин. Это смотрелось шикарно! В отличие от игры динамовцев в целом, которая была намного более пресной, чем мы привыкли. Тут и стала ясна роль Фомина.

И Шунин сегодня был очень хорош. Болельщики «Динамо» в последнее время сильно ворчат по поводу его предпочтения Лещуку, и у них есть на то основания. Но сегодня к капитану не было никаких вопросов. Ни капли довольно типичного для Антона мандража, своевременная подстраховка партнеров.

6&nbsp;ноября. Москва. &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. «Динамо» — «Краснодар»: не нужно благодарить ВАР, арбитр ФИФА не должен «видеть» игру рукой Шунина

Москалев показал было ему красную якобы за игру рукой, но Шунин даже не переживал и всем своим видом показывал: ничего, сейчас посмотрите и отмените. Так и произошло. Никакой руки там не было и в помине, а этот эпизод — иллюстрация, почему нужен ВАР. Случись такое удаление в прежней жизни — сломало бы на ровном месте игру.

«Краснодар» вроде и с инициативой играл, но в завершении была беззубость. У меня полное ощущение, что морально команду Гончаренко сломали кубковые 0:3 с «Кубанью». После этого — домашнее поражение от «Крыльев» и гостевое — от «Динамо». Три матча — ноль забитых мячей. И это — у «Краснодара» с его философией!

Гончаренко жестко высказался: мол, некоторые футболисты даже не поняли, что это дерби. Э, Виктор Михайлович, а чьей обязанностью было это до них популярно донести? Если не поняли — это ваша проблема. Почти все «быки» не застали «Кубань» в РПЛ, не знают, что это такое для города. А вы эту «Кубань» тренировали — и были уволены при одном поражении в 13 матчах.

Никогда не забуду маразматичного гендиректора Муравьева и его мотивировку отставки Гончаренко: «За излишнюю мягкость». Слуцкий потом разразился целой статьей в «СЭ» с первым в истории заявлением (потом то же повторит Семин), что если лицензируют тренеров, то и менеджеров тоже должны.

Штрафной удар у&nbsp;ворот гостей.

То есть вас, Виктор Михайлович, уволили по абсолютному бреду, и вы теперь не можете объяснить своим футболистам, что это — дерби! Ну вот и получили разгром далеко не от лидера ФНЛ с далеко идущими последствиями. И вот уже между «Динамо» и вами — пять очков, хотя вы могли воспользоваться потерями Фомина с Захаряном и опередить бело-голубых.

А Гончаренко по доброй воле не поставил Кордобу, предпочтя на острие Ионова. Из этого вообще ничего не вышло. Алексей застрял в офсайде с начала матча и вплоть до замены, а Джон не почувствовал себя комфортно, выйдя с лавки.

В целом по зрелищности этот матч значительно уступил ожиданиям. Но не думаю, что «Динамо», которое к качеству игры и агрессии вообще-то стремится, в данном случае есть до этого дело. Оно одержало важнейшую победу, которая была так нужна после незаслуженных 1:4 от «Зенита».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 0
Манчестер Сити 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Краснодар 0
Матч завершен

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43

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Игорь Рабинер все материалы автора

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