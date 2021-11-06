Шварцу без Фомина и Захаряна было не до красоты. У «быков» после «Кубани» выпали зубы

Игорь Рабинер — о победе «Динамо» над «Краснодаром» — 1:0.

С трудом мог себе представить, что «Динамо» без Фомина и Захаряна, двух важнейших игроков (а Фомин так просто стержневой!), сможет обыграть «Краснодар».

И по всей статистике матча — не должно было. 9-19 по ударам. 4-6 в створ. 35 на 65% по владению. До перерыва мяча в штрафной Сафонова вообще не было. Сандро Шварц, кажется, впервые за долгое время осознанно решил играть вторым номером. Не дать сопернику пространства. Я не видел у бело-голубых привычного прессинга.

Но «Динамо» вцепилось в этот матч и не отпустило его. Своевременная замена Макарова на свежего Нжи, идеальный прострел камерунца, замыкание Грулева. Парня, в которого я по прошлому сезону совсем не верил, а сейчас он все время в основе и забил уже четыре — столько, сколько за весь прошлый чемпионат.

Жаль, что очень красивым ударом пяткой не забил Тюкавин. Это смотрелось шикарно! В отличие от игры динамовцев в целом, которая была намного более пресной, чем мы привыкли. Тут и стала ясна роль Фомина.

И Шунин сегодня был очень хорош. Болельщики «Динамо» в последнее время сильно ворчат по поводу его предпочтения Лещуку, и у них есть на то основания. Но сегодня к капитану не было никаких вопросов. Ни капли довольно типичного для Антона мандража, своевременная подстраховка партнеров.

Москалев показал было ему красную якобы за игру рукой, но Шунин даже не переживал и всем своим видом показывал: ничего, сейчас посмотрите и отмените. Так и произошло. Никакой руки там не было и в помине, а этот эпизод — иллюстрация, почему нужен ВАР. Случись такое удаление в прежней жизни — сломало бы на ровном месте игру.

«Краснодар» вроде и с инициативой играл, но в завершении была беззубость. У меня полное ощущение, что морально команду Гончаренко сломали кубковые 0:3 с «Кубанью». После этого — домашнее поражение от «Крыльев» и гостевое — от «Динамо». Три матча — ноль забитых мячей. И это — у «Краснодара» с его философией!

Гончаренко жестко высказался: мол, некоторые футболисты даже не поняли, что это дерби. Э, Виктор Михайлович, а чьей обязанностью было это до них популярно донести? Если не поняли — это ваша проблема. Почти все «быки» не застали «Кубань» в РПЛ, не знают, что это такое для города. А вы эту «Кубань» тренировали — и были уволены при одном поражении в 13 матчах.

Никогда не забуду маразматичного гендиректора Муравьева и его мотивировку отставки Гончаренко: «За излишнюю мягкость». Слуцкий потом разразился целой статьей в «СЭ» с первым в истории заявлением (потом то же повторит Семин), что если лицензируют тренеров, то и менеджеров тоже должны.

То есть вас, Виктор Михайлович, уволили по абсолютному бреду, и вы теперь не можете объяснить своим футболистам, что это — дерби! Ну вот и получили разгром далеко не от лидера ФНЛ с далеко идущими последствиями. И вот уже между «Динамо» и вами — пять очков, хотя вы могли воспользоваться потерями Фомина с Захаряном и опередить бело-голубых.

А Гончаренко по доброй воле не поставил Кордобу, предпочтя на острие Ионова. Из этого вообще ничего не вышло. Алексей застрял в офсайде с начала матча и вплоть до замены, а Джон не почувствовал себя комфортно, выйдя с лавки.

В целом по зрелищности этот матч значительно уступил ожиданиям. Но не думаю, что «Динамо», которое к качеству игры и агрессии вообще-то стремится, в данном случае есть до этого дело. Оно одержало важнейшую победу, которая была так нужна после незаслуженных 1:4 от «Зенита».