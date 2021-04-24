Когда «Зенит» станет чемпионом. Расклады в РПЛ
Перед очной встречей в Санкт-Петербурге лидер РПЛ «Зенит» (58 очков) опережает «Локомотив» (52), идущий вторым, на шесть очков. Победа гарантирует питерцам третий титул подряд, что ранее удавалось только «Спартаку».
В случае ничьей в 28-м туре у команд будет равенство по личным встречам (в первом круге счет был 0:0, гостевые голы по регламенту РПЛ значения не имеют), и если в дальнейшем «Локо» не совершит осечек в играх с «Динамо» (д) и «Уралом» (д), то «Зениту» для достижения цели будет необходимо набрать всего одно очко против «Уфы» (г) и «Тамбова» (г).
Только в случае, если команда Сергея Семака потерпит поражения в двух заключительных турах, а Марко Николич и К? возьмут в них шесть очков, красно-зеленые завоюют золото — у них окажется больше побед.
Артем Дзюба: «Если выиграем третье чемпионство, это будет самая высокая награда для всех нас»— ФК «Зенит» (@zenit_spb) April 24, 2021
Нападающий «Зенита» — о разгроме «Ротора», забитом мяче и предстоящей битве с «Локомотивом»: https://t.co/QBBsB1LpGl#ЗенитРотор pic.twitter.com/FRMhLTDq9D
Если железнодорожники возьмут верх в Питере, они будут иметь преимущество перед «Зенитом» в личных встречах. Поэтому в последних двух турах сине-бело-голубым потребуется набрать четыре очка — при условии что «Локо» продлит свою победную серию до конца чемпионата.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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