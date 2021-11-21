Фукс испортил юбилей Акинфеева. Армейцы на смогли обыграть аутсайдера

ЦСКА на своем поле потерял очки в матче с «Химками» — 0:0.

Перед перерывом на решающие матчи сборных футболистам ЦСКА волей календаря выпало морское путешествие. Армейцы играли на выезде против «Сочи». Но во время круиза случился не просто шторм, ЦСКА накрыло девятым валом — как итог, разгромная победа хозяев 4:1.

Это наверняка стало шоком для Алексея Березуцкого, который, заступив на тренерский мостик в ЦСКА, первым делом постарался наладить оборону армейского клуба. А вы еще говорите, тренер в современном футболе ничего не решает — опытный Федотов по всем статьям переиграл новичка тренерского цеха Березуцкого, счет на табло был закономерен. Сегодняшний домашний матч с «Химками» должен был показать, умеет ли ЦСКА держать удар.

А ведь еще совсем недавно у красно-синих была шестиматчевая беспроигрышная серия. 26 августа армейцы уступили 0:1 в Петербурге, и то смотрелись с чемпионом на равных, все решило в концовке индивидуальное мастерство Азмуна. А дальше последовали домашние победы над «Спартаком» и «Крыльями Советов», выездные виктории в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Вничью закончились игры с «Арсеналом» в Туле и с «Краснодаром» дома.

Скажете, что кроме победы в дерби и ничьи с «Краснодаром» был легкий календарь? Отчасти соглашусь, но ведь чемпионами и становятся те из лидеров, кто стабильнее всего играет против аутсайдеров и не раздаривает очки на пустом месте. Плюс ЦСКА без особых проблем выиграл оба матча группового этапа Кубка России.

Казалось, кризис команды позади, а Березуцкий нашел рычаги для управления командой. Но потом случились два выездных поражения подряд — 0:1 в Казани и уже упомянутые в самом начале 1:4 в Сочи.

«Химки» на этой неделе взорвали все спортивные СМИ, спустя месяц вернув Игоря Черевченко на пост главного тренера. На ум приходит только аналогия с нынешним тренером «Краснодара» Виктором Гончаренко, который в бытность тренером ЦСКА уезжал в Белоруссию на несколько недель и потом вновь возвратился к своим обязанностям в клубе. Но Гончаренко тогда все-таки никто не увольнял, а это уже две большие разницы.

Черевченко отправили в отставку после 1:4 в Москве против «Динамо». Но это химчанам не помогло — без Черевченко команда не смогла обыграть в основное время «Балтику» и вылетела из Кубка, сыграла унылые 0:0 дома с «Уралом» и по всем статьям уступила в Самаре 0:3. Ни одного гола за три игры, а с учетом товарищеского матча с теми же «Крыльями» (0:4) даже за четыре. Спасать тонущие «Химки» вернулся новый старый главный тренер.

Начало матча прошло предсказуемо — ЦСКА на правах хозяев забрал мяч, запер химчан на их половине поля и начал искать бреши в обороне гостей. К тому же у армейцев был еще один стимул выиграть сегодняшний матч — игра против «Химок» стала 500-й в РПЛ и 800-й в карьере для многолетнего капитана армейцев Игоря Акинфеева. Его рекорд по количеству игр будет побит нескоро — ближайшие преследователи Игнашевич, Семак и Лоськов давно перешли на тренерскую работу.

Все мы помним, как начиналась самая первая игра Акинфеева в РПЛ — Валерий Газзаев поставил Игоря на игру против «Крыльев», Акинфеев сыграл на ноль, взяв пенальти после удара Каряки. Правда все забывают, что это было не первое появление молодого вратаря в составе ЦСКА — дебют Акинфеева пришелся на гостевой кубковый матч против «Зенита», армейцы тогда проиграли 0:2. Игорь заменил в перерыве Дмитрия Крамаренко и свою часть игры отыграл на ноль.

На 15-й минуте 500-й игры Акинфеева случился символический эпизод — впервые вышедший в стартовом составе ЦСКА бразильский защитник Бруно Фукс совершил фол последней надежды в своей штрафной. После просмотра ВАР главный арбитр встречи Владислав Безбородов удалил бразильца и назначил пенальти.

Когда вспомнил, что завтра понедельник ??? pic.twitter.com/6YFr4GdyVs — Матч ТВ (@MatchTV) November 21, 2021

К точке подошел швейцарский форвард «Химок» Кемаль Адеми и решил пробить на технику в правый от себя угол. Мяч пролетел мимо ворот, а Акинфеев угадал направление удара и, судя по повтору, дотянулся бы до мяча, попади швейцарец в створ ворот.

Счет на табло не изменился, но на оставшиеся 75 минут ЦСКА остался в меньшинстве и был вынужден играть с оглядкой на свои ворота. Надо отдать должное Березуцкому — в критической ситуации для своей команды он проявил хладнокровие и не стал делать поспешных замен, опустив на место удаленного Фукса универсального Облякова.

В дальнейшем игра протекала спокойно — «Химки» чуть больше владели мячом, но особых дивидендов из своего численного преимущества команде Черевченко извлечь не удавалось. Армейцы огрызались и проводили контратаки, что привело к шести желтым карточкам у гостей, но оба вратаря спокойно посмотрели эту игру, изредка вводя мяч от своих ворот.

Удивительно, что почти весь матч играя в меньшинстве, Березуцкий сделал всего три замены — появились Чалов, молодой Яковлев и в самой концовке Бохинен.

Так буднично Акинфеев и завершил бы в 227-й раз на ноль свою юбилейную игру, но в середине второго тайма в составе химчан на поле появился шведско-македонский полузащитник Бесард Сабович. На четвертой компенсированной ко второму тайму минуте он принял мяч и пробил в дальний угол — Акинфеев в красивом прыжке дотянулся до мяча кончиками пальцев и оставил свои ворота на замке.

Итоговые 0:0 не порадовали никого — армейцы не смогли обогнать «Локомотив» и «Краснодар» и дали шанс футболистам «Динамо» и «Сочи» оторваться еще на три очка в случае своих побед. Лица футболистов ЦСКА были красноречивы после финального свистка — больше 75 минут в меньшинстве, а все равно досада от потери очков с аутсайдером.

Игорь Черевченко хоть и добился ничьи с фаворитом в первой игре после возвращения в «Химки», но его команда продолжает оставаться в зоне вылета и не может почти ничего создать даже в численном преимуществе. На данный момент вместе с «Уралом» химчане — главный кандидат на вылет.

Александр Еланский