Сегодня, 17:30

О чем на самом деле говорили тренеры с министром спорта

Дегтярев провел встречу с представителями Объединения отечественных тренеров
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Юрий Семин, Станислав Черчесов, Михаил Гершкович, Анатолий Давыдов, Михаил Дегтярев, Сергей Ломакин и Валерий Газзаев.
Фото Telegram-канал Михаила Дегтярева, соцсети
Лимит на иностранных игроков и тренеров, нехватка полей и роль частного капитала.

В понедельник в здании Министерства спорта РФ состоялась рабочая встреча представителей Объединения отечественных тренеров по футболу с министром спорта РФ. Участниками диалога с Михаилом Дегтяревым стали Михаил Гершкович, Станислав Черчесов, Юрий Семин, Валерий Газзаев, Анатолий Давыдов. О самой встрече сообщила пресс-служба министерства. «СЭ» опросил участников и собрал ключевые темы обсуждения.

Лимит на легионеров нужен. Но только на сезонную заявку клуба

Тренеры выступили за то, чтобы лимит распространялся на количество легионеров в заявке клуба на сезон, а не на число иностранных игроков, выходящих на поле. Специалисты отметили, что дополнительные ограничения на естественную конкуренцию за место в составе убивают среду, в которой доморощенные футболисты должны повышать мастерство.

Юрий Семин обратил внимание министра на то, что число легионеров в заявке может быть меньше, но игроки команды должны иметь равные права. Только в конкурентной борьбе главенствует спортивный принцип: играет сильнейший.

Главный тренер ЦСКА швейцарец Фабио Челестини.Не более двух в штабе: Дегтяреву предложили ввести лимит на иностранных тренеров в клубах РПЛ

Михаил Гершкович и Станислав Черчесов предложили также ограничить количество иностранцев в тренерских штабах российских футбольных клубов, даже обозначив их численность — не больше двух.

Остальной персонал должен быть составлен из россиян, знающих наши условия, язык и рынок футболистов.

Напомним, что такой опыт в РПЛ уже был и принес крайне противоречивые результаты. В сентябре 2015 года налог на иностранных специалистов отменили.

Государственные школы отстают от клубных академий

Юрий Семин отметил, что развитие пирамиды футбола всегда строится с детско-юношеского футбола, а там в масштабах страны проблем хватает — от нехватки инфраструктуры до материального обеспечения бюджетных школ. Особое внимание стоит уделить детским тренерам. При этом много хорошего делается в последние годы: «ЮФЛ — это отличное соревнование. Вижу, как оно проходит благодаря РФС, где чувствуется большая поддержка, в том числе и финансовая».

Государственные школы сильно отстают от клубных академий, лицензируемых РФС, по всем основным направлениям: количеству и качеству специалистов, работающих с детьми, и инфраструктуре для занятий футболом. Этот гандикап по сравнению с академиями, в которые только клубы РПЛ ежегодно вкладывают около 6 миллиардов рублей, и делает разницу между количеством занимающихся футболом детей в России и Германии. О чем, к слову, говорил министр: у нас — 350 тысяч детей, а в Германии — 1,2 миллиона при меньшем населении.

Михаил Дегтярев.«Дискуссия продолжается до сих пор». Дегтярев пообещал поставить точку в вопросе лимита на легионеров

В стране не хватает манежей и полей с подогревом

В России с ее климатическими условиями катастрофическая нехватка нужной инфраструктуры в регионах. Наша страна отстает от близких по климату Скандинавских стран по числу манежей и полноразмерных футбольных полей с подогревом на душу населения.

Во времена министра спорта Виталия Мутко на государственном уровне реализовалась программа строительства футбольных полей, оператором которой выступала федерация. Впоследствии эта программа была свернута.

Необходимо масштабировать систему финансовой мотивации для детских тренеров

Тренеры обратили внимание министра на необходимость повышения квалификации детских тренеров на местах. Кроме того, оплата труда этих специалистов зачастую не сильно превышает МРОТ. Одним из дополнительных инструментов мотивации должен являться механизм солидарности по денежным выплатам в адрес школ и детских тренеров за подготовку профессиональных игроков.

Напомним, что с 2025 года в российском футболе этот механизм изменен в сторону увеличения поддержки школ, являющихся бюджетными/автономными учреждениями. Был упрощен механизм выплаты единого ежегодного взноса (ЕЕВ): 2% для мужчин и 5% для женщин от любого дохода, на который начисляется НДФЛ, а также внесены изменения в порядок распределения выплат в адрес клубов, являющихся бюджетными учреждениями.

Тренеры отметили важность распространения действия механизма солидарности по выплатам детским тренерам на все футбольные школы страны, вне зависимости от их организационно-правовой формы.

809 легионеров из&nbsp;87 стран играют в&nbsp;17 российских лигах в&nbsp;семи игровых видах спорта прямо сейчас.809 легионеров из 87 стран. Исследование «СЭ» об иностранцах в российском спорте

Сильные легионеры там, где есть частный капитал

Валерий Газзаев обратил внимание министра спорта на то, что качество иностранных футболистов находится в прямой зависимости от доли частного капитала в бюджете клуба, приведя примеры Евгения Гинера и Сергея Галицкого и отметив, что наличие частного капитала фактически и формирует потолок зарплат игроков. Качественная селекционная работа на зарубежном рынке позволяла на протяжении многих лет пополнять составы ЦСКА и «Краснодара» высококлассными легионерами, что способствовало достижению и спортивного, и коммерческого результата.

Большая часть иностранных футболистов была впоследствии перепродана в зарубежные чемпионаты по цене, заметно превышающей стоимость покупки. При этом все эти годы клубные академии ЦСКА и «Краснодара» выпускали большое число воспитанников для главной команды. Многие из них впоследствии стали игроками сборной России.

Дискуссии министра с профильными людьми должны проходить постоянно. Только в процессе обсуждения важных изменений в отрасли можно принять взвешенные решения, которые принесут пользу в будущем.

Безусловно, министерство может и дальше противопоставлять себя всей футбольной общественности, но кажется, что это путь в никуда.

Станислав Черчесов
Юрий Семин
Футбол
РПЛ
Валерий Газзаев
Михаил Гершкович
Михаил Дегтярев
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Сон Морфей

    Одно и то же муссируют по кругу.

    19.11.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    зачем Давыдов то в эту помойку сбитых летчиков, рвущихся до кормушки полез?

    19.11.2025

  • Реалист-правдоруб

    О чем на самом деле говорили тренеры с министром спорта. О бане.

    19.11.2025

  • Dexterous

    Старперы которых не берут в тренеры (Черчес пока выживает) обсуждают введение лимита на иностранных тренеров. Конфликт интересов.

    19.11.2025

  • АбАкУмоВ

    Наводят порядок в спорте а отбросов и русофобов от этого корёжит

    19.11.2025

  • Derbist

    Перефразируя Салтыкова-Щедрина: "Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит с футболом в России, я отвечу: не хватает полей и необходимо развивать детский футбол.

    19.11.2025

  • Denizzz77

    займись строительством манежей и полей для детей, а не пустой болтовней за чаем с людьми, мнение которых тебе неинтересно , да и не понятно

    19.11.2025

  • albou2

    Гершкович уже замотал всех со своим «налогом». В его годы пора уже о вечном думать, а он все о презренном металле…

    19.11.2025

  • Топотун

    Дон Симон, ты эссликер ?

    19.11.2025

  • Топотун

    Спирт, тебя на фото не хватает !

    19.11.2025

  • IQ-87%

    Какая честь -пенсионеры и гражданин мира в гостях у госбаньщика по спорту

    19.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Что можно обсуждать в очередным временным ставленником по указке Свыше? Некий якобы "Министр спорта" на показуху громогласно обещал сделать весь детский спорт в стране полностью бесплатным - и кроме пустой болтологии ничем не отметился.

    19.11.2025

  • Liechtenstein Air Force

    Михаил Гершкович и Станислав Черчесов предложили также ограничить количество иностранцев в тренерских штабах российских футбольных клубов, даже обозначив их численность — не больше двух. Что там делал действующий тренер? Конкурентов запрещал. А то что это за бардак, когда футболисту-паспортисту за паспорт доплачивают, а тренеру нет:innocent:

    19.11.2025

  • Millwall82

    ну тут очевидно что Черчесов сам легом долгое время был, игроком (второе гражданство Австрии), тренером. Имеет в штабе венгра Чаба Мате, 14(!!!!) легов в заявке Ахмата, страдает биполярным расстройством. Но скорее всего воду замутил Гершкович, ради своих коррупционных плюшек (лимит еще и на тренерский штаб). 25 лет человек страдает хней, ну т.е. он чинуша РФС, какой тренер? Почему не ОИР тогда, тот хотя бы откатам в РФС не занимался (налог на тренеров, ага), почему не Непомнящий или Слуцкий (хоть тот и в КНР сейчас)? Бердыев, Семак, Карпин. Почему вы этого гершковича тяните во все сомнительные авантюры? Он выгодоприобретатель.

    19.11.2025

  • frunt 2

    да еще гражданин Австрии

    19.11.2025

  • mikeV

    "Сильные легионеры там, где есть частный капитал" А самые сильные - где капитал государственный (в лице Газпрома).

    19.11.2025

  • Scallagrim

    Интригующий заголовок. Так о чем же? Процент с трансферов обсуждали, нет?

    19.11.2025

  • Filin63

    Какого х. там делал Черчесов? Он действующий тренер и тренирует клуб РПЛ.

    19.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Ну настоящая сбродная! Да ни о чём они не говорили. Лизали одно место банщику дружно.

    19.11.2025

  • sdf_1

    Михаил Гершкович и Станислав Черчесов предложили также ограничить количество иностранцев в тренерских штабах российских футбольных клубов, даже обозначив их численность — не больше двух. --------------- Другими словами, Гершкович и Черчесов рассчитывает, что иностранные специалисты после ввода этого лимита возьмут их в свой тренерский штаб. Мудро и дальновидно

    19.11.2025

    • Станкович — рекордсмен «Спартака» по трансферным тратам. 83,5 миллиона евро за полтора года!
